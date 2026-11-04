Путин оценил проект «Душа России»

Путин отметил объединяющий культуру и экономику проект «Душа России»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава государства выступил на пленарном заседании международной недели «Народы России». Перед этим он посетил выставку «Душа России», направленную на сохранение культурного наследия народов страны, развитие креативных индустрий и укрепление межрегионального и международного сотрудничества, сообщает РИА «Новости».

«Отмечу проект «Душа России», где в полной мере отражается такой подход, – это платформа для укрепления межрегиональных связей через современные творческие форматы. Здесь объединяются культура, социальные инициативы и креативная экономика», – сказал президент на пленарном заседании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин приехал на площадку проведения международной недели «Народы России» в Москве.

На пленарной сессии форума глава государства назвал русский народ и язык основой государственности России и заявил о восприятии в мире самобытного искусства всех народов страны как русского.