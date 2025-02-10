Цены на газ в Европе достигли рекордного уровня

Цены на газ в Европе выросли до максимума с февраля 2023 года из-за холода

Tекст: Дмитрий Зубарев

Цены на фьючерсные контракты на природный газ в Европе достигли рекордного уровня, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. С начала недели стоимость выросла на 4,1% и достигла 58 евро за мегаватт-час. Рост цен наблюдается уже четыре недели подряд.

Основной причиной увеличения цен стало похолодание в северо-восточных регионах Европы, что вызвало повышенный спрос на газ и, как следствие, активный забор газа из хранилищ. По данным Bloomberg, запасы газа в подземных газохранилищах Европы сократились до минимума для этого времени года со времен энергетического кризиса 2022 года. В прошлом году в феврале запасы составляли 67%, тогда как в текущем году они упали до 49%.

Аналитик компании Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен заявил: «Риск того, что к весне запасы газа в Евросоюзе окажутся низкими, возрос в последние несколько недель. Мы видим рост цен на фьючерсы не только на месяц вперед, но и на 2026–2027 годы».

Помимо погодных условий трейдеры внимательно следят за решениями президента США, который угрожал ввести импортные пошлины на товары из Европы. Возможный ответ ЕС может затронуть поставки американского сжиженного природного газа, что также влияет на рыночные ожидания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в Европе в начале февраля 2025 года упали ниже 52%, а затем снизились до отметки менее 50% на фоне холодов, при этом цена на газ в регионе превысила 600 долларов за тысячу кубометров.