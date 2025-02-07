Цена газа в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Лондонской биржи ICE, в пятницу цена на газ в Европе впервые с 13 октября 2023 года превысила отметку в 600 долларов за тысячу кубометров, передает ТАСС. Рост цен на бирже начался с самого утра и к вечеру составил более 2,5%.

На нидерландском хабе TTF стоимость февральского фьючерса достигла 601 доллара за тысячу кубометров. В пересчете на евро, по текущему курсу, цена составила 56,065 евро за мегаватт-час.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 52%, хотя поступления сжиженного природного газа с терминалов в трубопроводы достигли рекордного уровня. Газета Financial Times писала, что несколько стран Евросоюза предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители и содействия урегулированию конфликта на Украине.