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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

    26 комментариев
    8 февраля 2025, 09:38 • Новости дня

    Запасы газа в Европе упали ниже 50% на фоне холодов

    Tекст: Александра Юдина

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 50%, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 50%, достигнув отметки в 49,99% на фоне рекордных темпов отбора запасов в феврале и холодной погоды, передает ТАСС.

    В текущем сезоне отопительный период начался 29 октября 2024 года – на десять дней раньше, чем в прошлом году. С начала сезона европейские страны отобрали из хранилищ 53,2 млрд кубометров газа, что значительно превышает объемы закачки перед осенне-зимним периодом, составившие чуть более 41 млрд кубометров.

    Прошлый отопительный сезон закончился 31 марта 2024 года, когда уровень запасов в хранилищах составил 58,44%. Для сравнения, в предыдущие годы аналогичные запасы в это время года были выше, что указывает на растущие вызовы для европейских энергетиков.

    Особенно сложными оказались 2018 и 2022 годы, когда запасы газа падали до критических уровней ниже 18% и 26% соответственно.

    В пятницу цена газа в Европе на Лондонской бирже ICE превысила 600 долларов за тысячу кубометров, что стало первым таким случаем с 13 октября 2023 года.

    Ранее стало известно, что запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 52%, хотя поступления сжиженного природного газа с терминалов в трубопроводы достигли рекордного уровня. Газета Financial Times писала, что несколько стран Евросоюза предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители и содействия урегулированию конфликта на Украине.

    6 февраля 2025, 20:27 • Новости дня
    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России

    Орбан: ЕС вынуждает говорить о России как об агрессоре

    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что европейское решение требует называть Россию агрессором, хотя сам он предпочел бы оставить подобные оценки историкам.

    Он в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung заявил, что решение Европейского Союза обязывает его упоминать Россию как агрессора. Орбан отметил, что он как политик вынужден придерживаться официальной позиции ЕС, несмотря на личное желание оставить исторические оценки профессионалам, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналиста о его личном отношении к России и ее действиям, Орбан подчеркнул, что позиция об агрессии является официальной позицией Европейского Союза. По мнению венгерского премьера, подобные обсуждения и выводы надлежит делать историкам, а не политикам.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в условиях кризиса на Украине и смены президента США Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

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    6 февраля 2025, 08:00 • Новости дня
    В Румынии заявили о неправомочности Киева вести переговоры с Москвой

    Возможный кандидат в президенты Румынии заявила о неправомочности Киева вести переговоры с Москвой

    В Румынии заявили о неправомочности Киева вести переговоры с Москвой
    @ Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Возможный кандидат в президенты Румынии Диана Шошоакэ заявила, что Киев не вправе вести переговоры с Москвой, так как нынешнее руководство не отражает волю украинского народа.

    По ее словам, текущее руководство в Киеве не уполномочено вести переговоры с Россией, так как оно не представляет интересы украинского народа, передает РИА «Новости».

    Шошоакэ отметила, что выборы на Украине постоянно откладываются, чтобы Владимир Зеленский не мог быть заменен.

    Она также отметила, что необходимые шаги для достижения мира включают признание исторических реалий, связанных с территориями, которые временно находились под контролем Украины.

    «Здесь я говорю не только об исторических территориях России, но и о территориях Румынии», – заключила кандидат.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала о странах с территориальными претензиями к Украине.

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

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    7 февраля 2025, 19:00 • Видео
    График примирения России и Украины

    Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    7 февраля 2025, 17:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала жесткий ответ США на введение новых пошлин

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов твердо ответить, если США введут пошлины на европейские товары, и подчеркнула решимость защищать европейские интересы.

    На пресс-конференции в Варшаве фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС защищать свои интересы в отношениях с США. Она подчеркнула, что Евросоюз ответит твердо в случае введения США несправедливых пошлин на европейские товары, передает ТАСС.

    По словам главы Еврокомиссии, Евросоюз намеревается быть твердым в своих принципах и не оставит действия США без ответа.

    Во вторник сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в способности Евросоюза принять жесткие ответные меры на введение пошлин президентом США на импорт европейских товаров.

    Ранее Франция и Германия предупредили о введении ответных пошлин в случае торговых атак со стороны США, подчеркнув, что Евросоюз стремится к большей независимости и готов заключать соглашения о свободной торговле с другими странами. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заметила, что Брюссель подготовился к введению пошлин США на импорт европейских товаров, подчеркнув, что ЕК согласна закрывать глаза на нарушения финансовой дисциплины странами, если этого потребуют траты на оборону.

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    7 февраля 2025, 20:17 • Новости дня
    Цена газа в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубометров
    Цена газа в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубометров
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    В пятницу цена газа в Европе на Лондонской бирже ICE превысила 600 долларов за тысячу кубометров, что стало первым таким случаем с 13 октября 2023 года.

    По данным Лондонской биржи ICE, в пятницу цена на газ в Европе впервые с 13 октября 2023 года превысила отметку в 600 долларов за тысячу кубометров, передает ТАСС. Рост цен на бирже начался с самого утра и к вечеру составил более 2,5%.

    На нидерландском хабе TTF стоимость февральского фьючерса достигла 601 доллара за тысячу кубометров. В пересчете на евро, по текущему курсу, цена составила 56,065 евро за мегаватт-час.

    Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 52%, хотя поступления сжиженного природного газа с терминалов в трубопроводы достигли рекордного уровня. Газета Financial Times писала, что несколько стран Евросоюза предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители и содействия урегулированию конфликта на Украине.

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    6 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Возобновились поставки российского газа в Словакию по «Турецкому потоку»
    Возобновились поставки российского газа в Словакию по «Турецкому потоку»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Поставки российского газа в Словакию возобновились по «Турецкому потоку» с 1 февраля, в апреле планируется их удвоение, контракт с «Газпром экспорт» действует до 2034 года, заявил глава SPP Войтех Ференц.

    По его словам, российский газ снова стал поступать в Словакию через трубопровод «Турецкий поток», передает ТАСС.

    Ференц заявил, что поставки газа от компании «Газпром» начались 1 февраля, и уже в апреле их объем будет удвоен. Он подчеркнул, что контракт с «Газпром экспорт» остается в силе до 2034 года, и компания не планирует его расторгать.

    «Мы его не расторгаем», – отметил он, подчеркнув значимость продолжения сотрудничества с российским поставщиком.

    Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня. Также сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%.

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    6 февраля 2025, 10:47 • Новости дня
    Bloomberg: Прекращение транзита газа через Украину снизит запасы ЕС до 30%

    Bloomberg сообщил о снижении запасов газа в ЕС до 30–35%

    Bloomberg: Прекращение транзита газа через Украину снизит запасы ЕС до 30%
    @ Hauke-Christian Dittrich/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эксперты Bloomberg прогнозируют снижение запасов газа в хранилищах ЕС до 30–35% к апрелю из-за прекращения транзита через Украину, что потребует от стран ЕС увеличить расходы на энергобезопасность.

    Прекращение транзита российского газа через Украину в Евросоюз приведет к значительному снижению запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) до 30–35% к апрелю. Это создаст необходимость для европейских стран либо значительно увеличить расходы на энергобезопасность, либо столкнуться с острым дефицитом газа, сообщает ТАСС.

    Особенно сложная ситуация может сложиться для Германии, которой, по оценкам, придется потратить от нескольких сотен миллионов до миллиардов евро для восстановления своих энергетических резервов. По законодательству ЕС, к 1 ноября заполненность хранилищ должна составить 90%, что потребует закупки газа в объеме 725–750 тераватт-часов.

    Закупка обычно осуществляется летом, когда цены на газ ниже, но в этом году рынок может отреагировать на ожидания повышенного спроса со стороны ЕС, что приведет к росту цен. Евросоюз может использовать налоговые поступления для субсидирования закупок или же снизить нормы заполненности хранилищ, чтобы решить проблему с резервами.

    ТАСС, основываясь на данных Gas Infrastructure Europe (GIE), отмечает, что отбор газа из ПХГ ЕС в январе достиг рекорда за последние четыре года и стал третьим максимальным для месяца за всю историю. Это связано с холодной погодой и прекращением транзита через Украину. На конец января запасы газа ЕС составили ниже 54%, а поступления СПГ с терминалов снизились по сравнению с декабрем 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине была найдена новая схема поставок газа, что может изменить ситуацию на европейском энергетическом рынке, США планируют взять под контроль потоки российского газа в ЕС, чтобы усилить свое влияние в регионе, а остановка транзита газа через Украину ранее нанесла значительный ущерб как самой Украине, так и европейским странам.

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    5 февраля 2025, 21:25 • Новости дня
    Европейские эксперты назвали армии ЕС медлительными

    Европейская счетная палата: Армии ЕС не способны быстро перемещаться

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армии стран Евросоюза не могут быстро передвигаться по территории ЕС, это обусловлено рядом препятствий и недостатков в разработке планов военной мобильности, говорится в отчете Европейской счетной палаты.

    Европейские армии не способны быстро и эффективно перемещаться по территории ЕС, это касается как военного персонала, так и оборудования и поставок, говорится в отчете, передает ТАСС.

    Прогресс в реализации плана действий ЕС по военной мобильности остается неоднозначным. В документе указывается, что существующие препятствия, как в разработке, так и в реализации, мешают достижению цели по быстрому и беспрепятственному перемещению внутри и за пределами Евросоюза.

    Проблемы с перемещением касаются также крупных масштабов перевозок, которые должны осуществляться в короткие сроки.

    Ранее генерал бундесвера Андре Бодеманн заявлял, что между ФРГ и Россией формально нет состояния войны, однако на практике мир уже давно отсутствует.

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    5 февраля 2025, 17:46 • Новости дня
    Назван объем поставок российского СПГ в ЕС в январе

    Поставки российского СПГ в ЕС в январе превысили 2 млрд кубометров

    Tекст: Валерия Городецкая

    В январе поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза достигли 2,054 млрд кубометров, свидетельствуют данные европейского аналитического центра Bruegel.

    По данным Bruegel, этот показатель оказался чуть ниже уровня декабря 2024 года, когда импорт составил 2,16 млрд кубометров. Однако он практически соответствует данным за аналогичный период прошлого года, когда в январе было импортировано 2,059 млрд кубометров российского СПГ, передает ТАСС.

    Ранее агентство Reuters сообщало, что несколько стран Европейского союза не поддержали инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

    Газета Financial Times писала, что Германия продолжает получать российский сжиженный природный газ через страны ЕС, скрывая его происхождение, несмотря на отказ от прямых поставок. При этом газета Politico сообщала, что Евросоюз решил не вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России в новом пакете санкций, ограничившись лишь некоторыми терминалами.

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    6 февраля 2025, 17:25 • Новости дня
    Россия готова ввести новые ограничения для дипломатов ЕС

    Захарова заявила о готовности России ввести новые ограничения для дипломатов ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова ввести ответные меры против дипломатических представителей Евросоюза, если европейские страны решат ограничить передвижение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    На брифинге Захарова сообщила, что в западных СМИ появляются сведения о стремлении ряда стран ЕС включить в новый пакет санкций ограничения на свободу передвижения и сроки пребывания российских дипломатов, передает ТАСС.

    Захарова акцентировала внимание на серьезности этой информации, отметив, что Москва не сомневается в ее достоверности. «Гарантируем, что в случае упомянутых деструктивных замыслов ответные меры не заставят себя ждать», – заявила дипломат.

    Она предостерегла, что в отношении дипломатов стран ЕС в России будут введены соразмерные ограничения.

    Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев рассказал о регулярных дискуссиях вокруг его высылки из Польши, к которым он уже давно привык и не обращает на них внимания.

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    7 февраля 2025, 14:39 • Новости дня
    Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления
    Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экономика России выдержала санкционное давление благодаря диверсификации и технологическому развитию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

    По слова главы кабмина, российская экономика смогла успешно справиться с санкционным давлением, передает РИА «Новости».

    Мишустин отметил, что многие страны, вводившие ограничения, не смогли добиться аналогичных результатов.

    Премьер также подчеркнул, что благодаря усилиям по диверсификации и технологическому развитию, экономика России стала более устойчивой.

    «Мы видим, как наша экономика становится более технологичной и диверсифицированной», – заявил он.

    Мишустин добавил, что российская экономика продолжает адаптироваться к новым вызовам, что позволяет ей сохранять стабильность и обеспечивать устойчивый рост в условиях внешнего давления.

    Премьер-министр сообщил о росте ВВП страны по итогам 2024 года на 4,1%. Этот показатель превысил официальный прогноз на 0,2%, что стало неожиданным успехом для российской экономики.

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным Мишустин подчеркнул, что данные Росстата свидетельствуют о более благоприятной экономической динамике, чем предполагалось ранее.

    В текущей сложной экономической обстановке такие результаты свидетельствуют о стабильной работе правительства и поддержке со стороны промышленного и аграрного секторов.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе; однако некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

    До этого Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

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    7 февраля 2025, 21:25 • Новости дня
    Захарова заявила об отсутствии у ЕС полномочий оценивать действия России

    Захарова: Создание спецтрибунала по Украине нарушает международное право и полномочия ООН

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС не имеет правовой компетенции для оценки действий России, поскольку полномочия по определению «акта агрессии» принадлежат только Совету безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем комментарии, опубликованном в Telegram-канале МИД России, раскритиковала инициативу ЕС по созданию «спецтрибунала по агрессии против Украины». Захарова подчеркнула, что только Совет Безопасности ООН имеет полномочия определять существование акта агрессии в соответствии с Уставом ООН.

    «Бюрократов в Брюсселе и Страсбурге такой компетенцией никто не наделял», – подчеркнула дипломат, указав на то, что глава евродипломатии Кая Каллас, судя по всему, «вообще не знакома с принципами международного права».

    Захарова также заявила, что такие инициативы Запада ставят под угрозу основы международного права. «Ставим их в один ряд с незаконными односторонними санкциями и попытками своровать чужие суверенные активы», – отметила Захарова.

    Европарламент призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине, приняв соответствующую резолюцию на сессии в Страсбурге.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Европу в однобокой позиции по Украине и заявил о неконструктивности подхода международных структур.

    Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что инициатива «спецтрибунала по России» с юридической точки зрения является ничтожной, поскольку Генеральная Ассамблея не обладает такими полномочиями.

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    7 февраля 2025, 07:19 • Новости дня
    Орбан назвал Венгрию «паршивой овцой» Запада

    Орбан заявил, что Венгрия находилась под постоянным давлением США и ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил изданию Neue Zurcher Zeitung, что страна находилась под постоянным давлением со стороны США и Евросоюза из-за своих позиций по миграции, гендерным вопросам и ситуации вокруг Украины.

    Орбан назвал свою страну «паршивой овцой Запада», отметив, что Венгрия сталкивается с постоянным давлением со стороны США и Евросоюза, передает РИА «Новости».

     По его словам, страна с населением в десять млн человек не может существовать под таким давлением. Орбан подчеркнул, что демократы в США испытывают негативное отношение к Венгрии из-за различных позиций по вопросам миграции, гендера и ситуации на Украине.

    Он отметил, что ситуация изменилась с приходом к власти Дональда Трампа и выразил надежду на расширение экономических и политических связей между Венгрией и США.

    Премьер-министр также выразил критику в адрес Евросоюза, акцентируя внимание на слабости Европы и неспособности самостоятельно решить украинский конфликт.

    По его мнению, европейцы должны проявлять больше скромности, так как ЕС, заявляющий о себе как о глобальном игроке, не способен контролировать события в своем регионе.

    Орбан также выразил мнение, что Россия не представляет угрозу для Венгрии и с ней можно найти общий язык, в отличие от Евросоюза, с которым, по его словам, договориться практически невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

    До этого Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

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    6 февраля 2025, 14:14 • Новости дня
    FT: Угрозы Трампа о Гренландии вызвали кризис в Евросоюзе

    FT: Угрозы Трампа о военной операции в Гренландии ввели ЕС и Данию в кризис

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заявления американского президента Дональда Трампа о применении военной силы для присоединения Гренландии к США вызвали бурю возмущения в Дании и Евросоюзе, нарушив многолетние союзнические отношения в НАТО и обострив стратегическое соперничество в Арктике, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times (FT), Трамп, заявивший о возможности применения военной силы для вхождения Гренландии в состав США, вызвал кризис в Дании и Европейском союзе. Издание напоминает, что США с 1867 года неоднократно предлагали Дании купить Гренландию, но все предложения носили исключительно коммерческий характер. Теперь же, по мнению газеты, ситуация абсурдна, поскольку США и Дания являются союзниками по НАТО, передает ТАСС.

    FT подчеркивает, что Арктика становится регионом стратегического соперничества между великими державами. Россия обладает военным превосходством на Крайнем Севере, а Китай проявляет интерес к развитию арктических торговых путей. Трамп, в свою очередь, прибегает к экспансионистской риторике относительно Гренландии.

    Газета проводит исторические параллели, сравнивая текущую ситуацию в Арктике с «Большой игрой» XIX века, когда Российская и Британская империи боролись за влияние в Центральной Азии. Сегодня международное сообщество признает лидирующую роль России в Арктике, что подчеркивает значимость региона в геополитической борьбе, говорится в сообщении.

    Ранее DeepSeek и GPT оценили притязания Трампа на Канаду и Гренландию.

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не видела официальных заявлений о планах по размещению натовских войск в Гренландии, публикации СМИ на эту тему Кремль же не комментирует.

    Напомним, Трамп заявил о необходимости вхождения Гренландии в состав США еще до инаугурации – 7 января. Тогда же он пригрозил ввести против Копенгагена высокие торговые пошлины в случае, если он не откажется от притязаний на регион. При этом идею о покупке острова республиканец озвучивал еще во времена своего первого президентского срока.

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    7 февраля 2025, 18:54 • Новости дня
    Польша отказалась соблюдать миграционный пакт ЕС из-за беженцев с Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша не будет соблюдать миграционный пакт ЕС, учитывая наличие почти двух миллионов украинских беженцев в стране.

    Польша не будет брать на себя обязательства по миграционному пакту ЕС, заявил польский премьер Дональд Туск на пресс-конференции в Гданьске с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в Польше сейчас находятся почти 2 млн беженцев с Украины, что создает особую ситуацию для страны.

    «Сейчас в Польше находятся почти 2 млн беженцев с Украины. Это создает особую ситуацию для нас. Я однозначно сказал, что Польша не будет исполнять пакт, который бы привел к росту числа мигрантов», – заявил Туск, подчеркивая, что Польша уже делает многое в вопросах помощи беженцам и не готова брать на себя больше обязательств.

    Ранее Польша решила ужесточить правила выплат пособий для украинцев, а служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановке программы приема беженцев с Украины U4U, что ограничивает возможности для переселения украинских граждан в США.

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    7 февраля 2025, 09:41 • Новости дня
    Столтенберг заявил, что Норвегия не наживается на украинском конфликте

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил газете Financial Times, что Норвегия не наживается на поставках газа в Европу, несмотря на рекордные объемы экспорта нефти и газа.

    Столтенберг отверг обвинения в том, что Норвегия наживается на конфликте на Украине через экспорт нефти и газа в Европу, передает ТАСС.

    Он отметил, что Норвегия выступает альтернативным поставщиком энергоресурсов для ЕС, особенно после сокращения поставок из России.

    Столтенберг подчеркнул, что норвежский газ сейчас составляет около тридцати процентов поставок в Европейский союз. Он также отметил, что почти 90% нефти, экспортируемой из Норвегии, идет в Европу.

    Кроме того, Столтенберг заверил, что Норвегия поддержит Европейский союз в случае, если США введут пошлины на весь импорт из ЕС. Он подчеркнул, что Осло стремится избежать торговой войны между США и Европой, но, если ситуация обострится, будет работать с ЕС для нахождения решения.

    Ранее руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер сообщал, что сокращение Норвегией поставок нефти и газа может привести к укреплению позиций России на европейском рынке, создаст условия для более тесного сотрудничества с европейскими странами.

    Сообщалось, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

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