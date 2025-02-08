Запасы газа в Европе упали ниже 50% на фоне холодов

Tекст: Александра Юдина

Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 50%, достигнув отметки в 49,99% на фоне рекордных темпов отбора запасов в феврале и холодной погоды, передает ТАСС.

В текущем сезоне отопительный период начался 29 октября 2024 года – на десять дней раньше, чем в прошлом году. С начала сезона европейские страны отобрали из хранилищ 53,2 млрд кубометров газа, что значительно превышает объемы закачки перед осенне-зимним периодом, составившие чуть более 41 млрд кубометров.

Прошлый отопительный сезон закончился 31 марта 2024 года, когда уровень запасов в хранилищах составил 58,44%. Для сравнения, в предыдущие годы аналогичные запасы в это время года были выше, что указывает на растущие вызовы для европейских энергетиков.

Особенно сложными оказались 2018 и 2022 годы, когда запасы газа падали до критических уровней ниже 18% и 26% соответственно.

В пятницу цена газа в Европе на Лондонской бирже ICE превысила 600 долларов за тысячу кубометров, что стало первым таким случаем с 13 октября 2023 года.

Ранее стало известно, что запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 52%, хотя поступления сжиженного природного газа с терминалов в трубопроводы достигли рекордного уровня. Газета Financial Times писала, что несколько стран Евросоюза предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители и содействия урегулированию конфликта на Украине.