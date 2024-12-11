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    11 декабря 2024, 11:20 • Экономика

    Ветряки заставят Европу поднять цены на электроэнергию

    Ветряки заставят Европу поднять цены на электроэнергию
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Европейские инвесторы начали отказываться от вложений в морские ветряные электростанции. Это стало невыгодно. Их отпугивают низкий спрос и цены на электроэнергию. Эксперты уверены, что ЕС пойдет на все, чтобы поддержать возобновляемые источники энергии, в которые уже были вложены огромные средства. Даже на дополнительные налоги, которые заплатят простые европейцы.

    Европа, которая очень много делала для развития возобновляемой энергии, столкнулась с проблемой. Инвесторы отказываются вкладывать в новые проекты морской ветроэнергетики – и это грозит замедлением роста выработки. Впрочем, для производителей традиционного ископаемого топлива – это хорошие новости. Потому что их востребованность в Европе явно будет дольше, чем планировали европейские регуляторы.

    Проблема особенно заметна в странах, которые активно наращивали мощности, в частности в Дании и Швеции, отмечает Bloomberg. В прошлом году Дания установила рекорд по производству электроэнергии на ветряных электростанциях, выработав 58% от общего объема. Это самый высокий показатель в мире. Однако на прошлой неделе правительство не получило ни одной заявки на свой крупнейший тендер по морским ветровым электростанциям. Даже госкомпания Orsted A/S заявила, что больше не заинтересована инвестировать в такие крупные проекты.

    Эксперты агентства Bloomberg отмечают, что инвесторов отпугивает низкая стоимость электроэнергии, на которой много не заработаешь. Во-вторых, большое количество предложений от существующих ветровых электростанций, заполняющих рынок. Такая же ситуация наблюдается и в Швеции. В-третьих, растет неопределенность относительно будущего спроса. В итоге ряд энергоемких проектов в области зеленой энергетики на севере задерживаются или вовсе отменяются.

    «Мы не можем построить энергетическую систему, основанную исключительно на ветре и солнце. Существуют строгие технические и экономические ограничения того, насколько мы можем интегрироваться в сеть», – говорит Брайан Вад Матиесен, профессор Ольборгского университета в Дании, который изучает потенциал полностью возобновляемых энергетических систем.

    Ветряные электростанции, как и солнечные, работают вне зависимости от цены. Иногда они вырабатывают энергию, когда спроса на нее нет, и тогда электроэнергия может быть бесплатной. При этом в ветроэнергетике сильно выросли цены на сталь и рабочую силу. Солнечной энергетике чуть легче, так как цены на солнечные панели упали, и это смягчило ситуацию.

    Самое простое решение, пишет Bloomberg, это поднять средние цены до уровня, когда инвестиции в зеленую генерацию станут выгодными. Второе – убедить потребителей изменить свой спрос, например, еще больше водителей пересадить на электромобили, а также заставить ставить солнечные панели на дома и заводы.

    «Новых инвестиционных решений закладывается сейчас меньше, потому что наиболее привлекательные участки под ветряные станции уже заняты. Их строили там, где больше всего ветра, например, в прибрежных зонах. Тот, кто смог построить ветряки на подходящих участках, тот больше всего зарабатывает. Можно строить и дальше от берега, в офшорных зонах, но там сложнее строить, да и ветра меньше – значит, экономическая привлекательность меньше и интерес инвесторов ниже», – считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ)) Игорь Юшков.

    Впрочем, как такового падения выработки электроэнергии на ветряках в ЕС не наблюдается, хотя скачки есть. Так, согласно данным Energy Institute, где работают бывшие сотрудники BP, в последние годы выработка электроэнергии на ветряных электростанциях в ЕС растет. Так, в 2019 году было выработано 364,5 ТВт·ч, в следующем году на 30 тераватт-часов больше. В 2021 году идет проседание выработки у многих стран ЕС, в целом на 10 тераватт-часов – до 386,9 ТВт·ч. Но в 2022 году снова наблюдается рост сразу на 40 тераватт-часов – до 421 ТВт·ч, в 2023 году рост уже на 60 тераватт-часов –до 480,5 ТВт·ч. В Дании выработка электроэнергии на ветряках в 2019–2021 годах находится на уровне 16,1-16,3 ТВт·ч, в 2022 году выросла до 19 тераватт-часов, в 2023-м – до 19,4 ТВт·ч.

    Другое дело, что такого линейного роста, как думали европейцы, не видно: европейские власти ждали, что ВИЭ будет постоянно расти, и это завершит эпоху традиционного топлива, но этого пока не происходит, да и в видимой перспективе вряд ли произойдет, считает Юшков.

    ВИЭ заняли свою нишу на энергорынке ЕС, но для дальнейшего развития возобновляемых источников энергии необходимо решить проблему с накоплением энергии.

    «Основная проблема ВИЭ – зависимость от погоды. По сути, это сезонный источник энергии, так как он работает только когда есть солнце или ветер. Проблему накопления энергии пока не решили»,

    – говорит Игорь Юшков.

    Есть два пути для решения этой проблемы. Во-первых, это строительство накопителей, и они постепенно строятся в Европе.

    «Построить систему накопителей в достаточном объеме – это очень дорогое мероприятие. Возможно, поэтому инвестиции с ВИЭ переключаются на них. Все понимают, что энергокомпании будут готовы платить за хранение энергии», – рассуждает Юшков.

    Другой путь, который пока совсем плохо развивается – это развитие водородной промышленности. «В ЕС собирались производить водород электролизом воды, а электричество брать как раз от ВИЭ, чтобы получить "зеленый" водород. Но масштабных водородных проектов мы не видим. Наоборот, многие проекты, которые заявлялись, закрылись. Потому что нет ни производства водорода, ни потребления водорода. Водородная промышленность в Европе еще не создана», – говорит Юшков.

    Например, норвежская компания Equinor в 2022 году договорилась с немецкой RWE построить морской водородный трубопровод для поставок водорода в Германию, однако в этом году норвежская компания заявила о выходе из проекта. Там указали, что это слишком дорого, нужны десятки миллиардов евро, при этом спрос на водород очень низкий. «Поэтому пока проблема с накоплением энергии не решится, новой волны ввода ветряков мы, наверное, не увидим, поэтому отмечаем такое затишье», – считает Юшков.

    Впрочем, европейские регуляторы вряд ли будут сидеть сложа руки и ждать: слишком много сил и денег они уже потратили на развитие ВИЭ. А надо еще. Поэтому Брюссель продолжит выдавливать традиционное топливо.

    Они могут сделать так, чтобы выросли цены на электроэнергию, чтобы это подстегнуло интерес инвесторов к ВИЭ.

    «Чем же будет вызван рост цен на электроэнергию? Скорее всего, регуляторными мерами ЕС. То есть Брюссель придумает дополнительные налоги и дополнительные запреты для топливной энергетики, как минимум отказ от угля.

    Все это подтолкнет к дефициту электроэнергии и соответственно к росту цен. А рост цен действительно подстегнет дополнительные инвестиции в возобновляемую энергетику – как в системах хранения, так и в систему генерации», – заключает эксперт ФНЭБ.

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