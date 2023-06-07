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7 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Европа получила непредсказуемый рынок газа

Новая модель газового рынка дорого обходится Европе Стрингер/РИА Новости
Европейцы столкнулись с бешеными американскими гонками на газовом рынке. Цены на газ скачут туда-сюда не только в течение года, но и в течение нескольких месяцев, недель и даже за один день. На этой неделе случился очередной всплеск: цена за один день упала на 25%, а на следующий день подросла на 10%. Что происходит на европейском газовом рынке?  Подробности...
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Подрывом Каховской ГЭС Украина ввела запасной план контрнаступления

Уничтожение Каховской ГЭС было выгодно только одной Украине IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press
Владимир Зеленский обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС. По его словам, взорвать ГЭС извне нереально, поэтому она была заминирована. Однако объективные данные мониторинга и бахвальство украинских военных в интервью западным СМИ указывают на то, что ВСУ месяцами делали все для разрушения ГЭС. Какие еще доказательства указывают на это?  Подробности...
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Зачем России две новых армии

Россия активно формирует новые войсковые части и системы управления ими Алексей Куденко/РИА Новости
До конца года Минобороны создаст два военных округа, две армии и Азовский военно-морской район. Постановка таких масштабных задач указывает на то, что Россия готовится к длительному периоду противостояния с НАТО и возникновению новых точек напряженности, выходящих далеко за пределы СВО. В чем заключается специфика создаваемых воинских соединений и какие усилия для этого потребуются?  Подробности...
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Украина превратилась в страну стариков

На Украине пенсионеров скоро будет в два раза больше, чем работающих Zuma/ТАСС
Население Украины продолжает стремительно сокращаться. Ситуация с низкой рождаемостью усугубилась после того, как с началом СВО страну покинули миллионы человек. Если в 1991 году численность населения составляла 52 млн человек, то сейчас – 29 миллионов. Однако и эта цифра, по мнению экспертов, является чрезвычайно оптимистичной.  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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«Разорванная в клочья» российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы имеем фантастическую совокупность тенденций: с одной стороны, российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи, с другой – страна, вновь вовлеченная в экзистенциальный для себя конфликт с Западом, затрачивает на него какие-то поразительно малые силы и средства. Подробности...

Большой брат следит за тобой, сидя у тебя в кармане

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Для обычного человека тут уместно простое сознание того, что ничто из того, что вы не хотели бы демонстрировать посторонним, не должно попадать ни в какие электронные устройства. Если это что-то потенциально более опасное, чем фотографии любимой собаки, этого не должно быть в телефоне. Подробности...

Китай и Россия готовы вытеснить США и Европу из Центральной Азии

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
За влияние в Центральной Азии борются отнюдь не только Китай и Россия. Если за Китаем можно условно закрепить роль крупнейшего кредитора, за Россией – крупнейшего торгового партнера, то Евросоюз – это крупнейший инвестор, а США и Турция оказывают мощнейшее политическое влияние. Подробности...
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ФБР ведет дело против Байдена

Неовласовцы в Новой Таволжанке

Кому нужен украинский язык в России

Обсуждение: 9 комментариев
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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Европа получила непредсказуемый рынок газа

    Новая модель газового рынка дорого обходится Европе
    		  
    7 июня 2023, 11:30
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Европейцы столкнулись с бешеными американскими гонками на газовом рынке. Цены на газ скачут туда-сюда не только в течение года, но и в течение нескольких месяцев, недель и даже за один день. На этой неделе случился очередной всплеск: цена за один день упала на 25%, а на следующий день подросла на 10%. Что происходит на европейском газовом рынке?

    Биржевые цены на газ в Европе показывают необычную динамику. Сначала они резко пошли ввысь, увеличившись всего за один день почти на 25%. На следующей день, во вторник, они еще подросли и в моменте превышали 335 долларов за тысячу кубометров. Однако уже вскоре утром начали резкое снижение – почти на 10%. Тысяча кубов стала стоить меньше 300 долларов. А к концу дня вторника цена упала до 280,30 доллара за тысячу кубометров, то есть на 55 долларов.

    Что же случилось на газовом рынке Европы? На самом деле, ничего экстраординарного не произошло, что могло бы объяснить столь резкие скачки цен. Хотя аналитики предполагают такие причины. Во-первых, появились ожидания, что низкий спрос на газ в Европе сменится ростом спроса, что ведет к росту цены. Во-вторых, спрос вырастет и в Европе, и в Азии – а значит, оба рынка будут конкурировать между собой за объемы СПГ, а дефицитный товар растет в цене. Наконец, Германия официально оказалась в рецессии, да и другие страны еврозоны тоже не могут похвастаться ростом своих экономик.

    Все эти фундаментальные факторы имеют право на существование. И в перспективе действительно приведут к постепенному росту цен на газ на спотовом рынке Европы. Но вот резкий скачок цены на 25% в моменте они не объясняют.

    Что же произошло? Есть два возможных объяснения. Во-первых, газ так резко отреагировал на решение ОПЕК+ еще больше сократить добычу. Это может привести к дефициту черного золота и росту цен на него, а долгосрочные контракты на поставку СПГ часто привязаны к ценам на нефть, поэтому некоторые покупатели природного газа могли начать скупать газ на споте, что и подтолкнуло биржевые цены вверх. Такую версию выдвинуло агентство Bloomberg.

    Другое дело, что большинство контрактов на спотовом рынке все-таки краткосрочные, к тому же они не привязаны к ценам на нефть. В этом и была цель создания либерализованного спотового рынка европейскими регуляторами – избавиться от долгосрочных контрактов и от привязки к нефти, как это было в отношениях с Газпромом, за что его постоянно критиковали еврочиновники.

    Вторая версия была озвучена главой Фонда национальной энергетической безопасности Константином Симоновым. По его словам,

    европейский рынок газа просто становится спекулятивным по принципу нефтяного, который может «колбасить» в разные стороны. Такие резкие перепады цен – это следствие спекулятивных игр. ЕК сама создала такой рынок, и теперь европейцам приходится жить с этим.

    «Это биржевая торговля. Все хотят заработать, поэтому спекулятивная логика тоже есть. Сами компании массово перестали покупать газ в ожидании более выгодной цены. Поэтому цены начали снижаться. И в этот момент спекулянты ждут подходящий момент, чтобы побольше купить газовых фьючерсов подешевле, чтобы продать, как только цена вырастет», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    То, что на следующий же день после 25-процентного роста цены упали на 10%, как раз говорит о том, что часть спекулянтов сбросила бумаги, чтобы зафиксировать прибыль на росте цены.  

    Это относительно новое явление для ЕС. Раньше спотовый рынок был небольшим, цены на нем так не скакали. Российский газ, идущий по трубам по долгосрочным контрактам с относительно прогнозируемыми ценами, был сдерживающим фактором для таких резких ценовых качелей.

    «Теперь объемы поставок Газпрома по трубопроводам упали почти на 130 млрд кубов по сравнению, например, с 2021 годом, когда было поставлено 160 млрд кубов по долгосрочным контрактам. А доля краткосрочных контрактов в импорте Европы возросла, соответственно, спекулятивная биржевая составляющая возросла, волатильность повысилась. В этом плане Газпром действительно был неким фундаментальным фактором, который во многом стабилизировал рынок. Потому что он гарантировал любые объемы поставок. Это был гарантирующий поставщик. Теперь этого нет, поэтому риски для европейских компаний стали выше», – говорит Игорь Юшков.

    В итоге европейцы получили свободный либерализованный рынок газа, как и хотели и чего добивались. Вот только за это приходится платить. В прошлом году скачки цен на газ были от 300 до 2000 долларов. За несколько месяцев в 2023 году цены на газ упали более чем в два раза – с 700-800 долларов до менее чем 300 долларов сейчас. И это еще не предел. Юшков считает, что цены могут легко вырасти вдвое – до 600 долларов – уже летом, как только в регионе наступит жара наподобие прошлого и позапрошлого лета.

    «Погодный фактор становится одним из ключевых для цен на газ. Если жара – цены растут вверх. Если нет ветра – цены еще больше растут.

    Если, наоборот, погода ветреная, то ветряные электростанции работают более эффективно, вырабатывают больше энергии – значит, газа можно использовать меньше. Спрос на газ падает, цены на него снижаются», – говорит Юшков.

    Еще один фактор – это конкуренция с Азией за СПГ. Как правило, спрос на газ возрастает и в Европе, и в Азии одновременно. И они начинают ценовую борьбу, чтобы заполучить танкеры с дефицитным СПГ. Это приводит к росту цен на обоих рынках. Это тоже новая нормальность для европейцев, говорит Юшков. По его словам, как только стоимость газа в Азии становится выше на два и более миллионов британских термических единиц, поставщики СПГ кидают европейцев и везут товар азиатам.

    Любая низкая макроэкономическая статистика – рецессия, падение промышленного производство – тоже будет отражаться на биржевых ценах на газ.

    То есть Европа сама создала себе такой рынок газа, где его цена зависит от непредсказуемых спекулянтов, от непредсказуемой погоды, от ситуации в Азии, от собственной экономики и геополитики.

    Зачем же ЕК так стремилась создать такой рынок, который крайне волатилен, непредсказуем – и за него приходится переплачивать втридорога? Потому что еврочиновники просчитались: в своих головах они рисовали радужную картину, а в реальности их ожидания не оправдались.

    «Европейцы предполагали, что все это будет происходить на фоне переизбытка предложений на рынке, а на практике оказалось, что на рынке, наоборот, дефицит СПГ. Европейцы выстраивали эту модель рынка, будучи уверены, что будет рынок покупателя, и это продавцы будут конкурировать за рынок сбыта. А получилось все наоборот: потребители конкурируют за доступные объемы на рынке. И такая модель рынка надолго», – объясняет эксперт ФНЭБ.
     
     
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