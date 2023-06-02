Как Запад мешает российским газовым проектам

Как Запад мешает российским западным проектам

Новый крупный газовый проект в России «Арктик СПГ – 2» должен запуститься уже в этом году. Однако проект испытывает проблемы с критически важным газовым оборудованием. Это может серьезно затормозить сроки запуска завода. Тогда как России важно наращивать экспорт газа на фоне обвала его продаж в европейском направлении. Есть ли выход из сложной ситуации?

Выход проекта компании «Новатэк» «Арктик СПГ – 2» на полную мощность могут отложить по меньшей мере на три-четыре года. Такое мнение выразили официальные представители исследовательской компании Rystad Energy. Причина – из-за санкций невозможно ввезти критически важное оборудование: газовые турбины и компрессоры европейского и американского производства. «Арктик СПГ – 2» – это проект по сжижению газа на Гыданском полуострове по другую сторону Обской губы от Ямала. Официальной информации о переносе сроков ввода в строй очередей не поступало. Пока пуск первой линии заявлен на конец 2023 год, второй и третей линий – в 2024-2025 годах.

После падения экспорта российского газа в Европу со 160 до 30 млрд кубометров в год, у России осталось два пути для перенаправления газового экспорта. Первый – это строительство газопроводов в азиатском направлении. Наращиваются объемы прокачки по «Силе Сибири – 1», подписан контракт по дальневосточному маршруту, ведутся переговоры по «Силе Сибири – 2» с Китаем, а также с партнерами из Средней Азии о поставках газа. Эти проекты компенсируют потерю европейского рынка, но лишь частично.

Второй путь – вывозить газ морем. Но для этого газ необходимо сжижать, для чего требуется строить СПГ-заводы. И на этом пути возникает много проблем. Если в строительстве газопроводов опыт у России колоссальный, и есть все технологии, то вот в строительстве СПГ-заводов Россия новичок, и технологий по строительству крупнотоннажных СПГ у нее нет. Хотя у «Новатэка» имеется собственная технология «арктического каскада», опробованная на четвертой очереди «Ямал СПГ». Это технология малотоннажного СПГ, но она есть.

Однако завязана она была на покупке прежде всего импортного оборудования, которое в России не производится. И эту проблему теперь надо решать. Какие есть пути?

«Сдвижение сроков на три-четыре года – это довольно пессимистичный прогноз. На мой взгляд, первую очередь «Арктик СПГ – 2» «Новатэк» запустит всеми правдами и неправдами в конце этого или начале 2024 года. А вот со второй и третьей очередями могут возникнуть проблемы, потому что для них турбин уже нет. Однако в итоге сроки будут сдвинуты скорее на один-два года, а не на три-четыре»,

– считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт указывает на то, что строительство первого отечественного модульного завода по сжижению природного газа уже завершено в поселке Белокаменка, что недалеко от Мурманска, о чем свидетельствуют фотографии. Речь о Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений. В августе 2023 года эта СПГ-платформа или СПГ-завод отбуксируют по морю на полуостров Гыдан, где в рамках проекта «Арктик СПГ – 2» разрабатывается газовое месторождение Утреннее. Почему только в августе? Потому что в это время наиболее благоприятная ледовая обстановка в северных морях. Параллельно здесь же строится вторая платформа для второй очереди, а когда отбуксируют первую, то на ее месте начнут заливать третий завод. Платформы строятся одна за другой специально для «Арктик СПГ – 2», который будет состоять из трех очередей. Мощность трех линий составит 19,8 млн тонн СПГ в год (немного выше, чем на «Ямал СПГ»).

«Но здесь действительно есть определенная интрига. Потому что западные турбины используются и в самом процессе производства СПГ, то есть на самой платформе турбины стоят, и для выработки электроэнергии на наземной электростанции, которая питает завод.

Судя по фотографиям, которые публикуют, все оборудование, которое изначально предполагалось, стоит на платформе. То есть с первой очередью все в порядке. Другой вопрос: есть ли западные турбины для электростанции?» – рассуждает собеседник.

Ранее сообщалось, что американская Baker Hughes отказалась поставлять около 20 турбин LM9000 мощностью до 75 МВт. «Новатэк» успел получить только четыре такие турбины.

Пессимистичный сценарий, что компании надо искать замену западным турбинам для электростанции. Какие варианты может рассматривать «Новатэк»? Во-первых, ждать пока в России начнут производить собственную газовую турбину большой мощности, но это означает терять время. До сих пор наши заводы умели делать турбины только малой и средней мощности. Однако ОДК в начале этого года заявила, что изготовила первую серийную турбину большой мощности ГТД-110М для ТЭС «Ударная». Выпуск таких установок обещают начать только в 2024 году и выпускать лишь по две штуки в год. Достанутся ли они «Новатэку» – большой вопрос. В стране есть много электростанций, имеющих более важное социальное значение.

Еще один вариант – это использовать вместо газовых турбин электроприводы. Именно так «Новатэк», например, намерен поступить в Мурманске на своем новом заявленном проекте по производству СПГ мощностью 20,4 млн тонн в год – вместо турбин поставить электроприводы, запитанные от Кольской АЭС, сообщил «Коммерсант». Возможно, что здесь газ для сжижения компания будет покупать у Газпрома, так как своих месторождений тут нет.

Третий вариант – это заменить турбины производства американской Baker Hughes на оборудование китайской Harbin Guanghan Gas Turbine. Это тоже неофициальная информация, что «Новатэк» якобы общается на эту тему с китайским производителем. По словам Юшкова, «Новатэк» скорее договаривается с китайцами, так как это вариант позволит быстрее получить желанные турбины для электростанций.

На эту тему

Эксперт замечает, что если проблемы с турбинами для электростанций можно решить, то вот отсутствие западных турбин для самих СПГ-заводов (СПГ-платформ) ставит более сложную задачу перед «Новатэком». «С турбинами для СПГ-платформ ситуация сложнее, потому что другое оборудование для них имеет больший вес и размер. Если их ставить, то, возможно, придется под них делать новые платформы», – рассуждает Юшков. Это означает резкую смену конфигурации проекта, что увеличит и вложения в него, и сроки реализации. По мнению эксперта, более точно о смещении сроков второй и третьей очередей можно будет говорить по косвенным признакам к концу года, на основе того, что будет происходить в Белокаменке после буксировки первой платформы: поставят модули на вторую платформу, начнут ли строить третью платформу.

И все же Юшков считает, что у проекта «Арктик СПГ – 2» куда больше шансов быть реализованным. Тогда как остальные проекты – «Обский СПГ» «Новатэка», СПГ-завод в Карском море, «Восток Ойл» Роснефти, Балтийский СПГ Газпрома и другие – находятся в подвешенном состоянии. Шансы на их реализацию пока призрачные. То есть рассчитывать на СПГ в плане наращивания экспорта российского газа не приходится, по крайней мере, пока действуют санкции на критически важное оборудование. Поэтому Газпром делает ставку только на газопроводы в азиатском направлении.

«Речи о восстановлении экспорта газа до 160 млрд кубометров в год не идет. Это новая нормальность, что теперь мы экспортируем значительно меньше газа. И с этим надо смириться. Мы ничего не можем сделать в ближайшие годы. К таким объемам экспорта газа, как были раньше, возможно, мы не вернемся никогда, по крайней мере, гарантий, что вернемся, нет», – заключает эксперт ФНЭБ.