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25 мая, четверг  |  Последнее обновление — 09:16  |  vz.ru
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Газпром перестает приносить сверхприбыль российской казне

Петр Ковалев/ТАСС
Газпром официально отчитался о том, как непростой 2022 год сказался на его финансовом благополучии. Чуда не произошло: резкое падение экспорта в ЕС оставило свои следы - падение чистой прибыли и отсутствие свободных денежных средств. Прогнозы на этот год еще хуже, и перспективы по замещению европейского рынка тоже нерадужные. Как российский бюджет справится с потерей кормильца? Подробности...
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    Газпром перестает приносить сверхприбыль российской казне

    		   
    25 мая 2023, 08:50
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Газпром официально отчитался о том, как непростой 2022 год сказался на его финансовом благополучии. Чуда не произошло: резкое падение экспорта в ЕС оставило свои следы - падение чистой прибыли и отсутствие свободных денежных средств. Прогнозы на этот год еще хуже, и перспективы по замещению европейского рынка тоже нерадужные. Как российский бюджет справится с потерей кормильца?

    Газпром опубликовал свои финансовые результаты по МСФО за 2022 год. Они ожидаемо упали, однако даже больше, чем ожидали аналитики. Так, чистая прибыль Газпрома упала на 41,4% с 2 до 1,2 трлн рублей, следует из сообщения компании.

    Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам второго полугодия 2022 года, что стало неожиданным, так как аналитики все-таки ждали обратного. Впрочем, размер промежуточных дивидендов – за первое полугодие 2022 года – был рекордным (51 рубль на акцию), и это все равно больше, чем рекордные дивиденды за весь 2018 год (18 рублей на акцию).

    «В отчете Газпрома разочаровали два ключевых показателя: выручка в 159 млрд долларов оказалась на 10% ниже наших ожиданий (177 млрд долларов), а прибыль в 17 млрд долларов — на 61% ниже наших прогнозов. Неудивительно, что на фоне столь низкой чистой прибыли компания накануне решила отказаться от выплаты дивидендов», - говорит Рональд Смит, старший аналитик «БКС Мир инвестиций».

    Почему второе полугодие прошлого года оказалось столь разочаровывающим?

    Одна из причин ухудшения финансового положения Газпрома – это разовый налог в 1,25 трлн рублей или 21 млрд долларов, которые компания выплатила в третьем квартале. «Налог этот, как мы прогнозировали, почти полностью «съел» чистую прибыль за второе полугодие 2022 года», - отмечает Смит.

    С другой стороны, падение финансовых показателей было ожидаемо, так как во втором полугодие экспорт газа в ЕС резко упал. Сначала сократилась прокачка газа по «Северному потоку-1» из-за неисправных турбин, которые ремонтировались в Канаде. Санкции Канады не были отменены. А затем оба «Северных потока» были подорваны, и поставки газа по этому маршруту прекратились вовсе. Параллельно Украина отказалась качать транзитный газ по одной из двух точек входа в украинскую газотранспортную систему, и транзит на украинском маршруте упал. Вместо 185,5 млрд кубометров газа, которые Газпром поставил в ЕС в 2021 году, в прошлом году это было всего 100,9 млрд кубов.

    «Если учесть, что вторая половина прошлого года оказалась намного хуже наших прогнозов, то 2023 год также может оказаться сложнее, чем мы прогнозируем. Цены на газ в Европе сильно просели с декабря, а объемы будут даже ниже, чем в 2022 году, который установил антирекорд по потокам в постсоветскую эпоху»,

    - указывает Смит.

    Надо понимать, что в первом полугодие прошлого года ситуация была нормальной и экспорт шел рекордными объемами, поэтому общие результаты прошлого года относительно высокие (100 млрд кубов против 185 млрд). В реальности экспорт газа в ЕС уже во втором полугодие упал куда значительней - до 30-40 млрд кубометров. Именно такие цифры стоит ожидать по итогам 2023 года – и это в лучшем случае. А значит, финансовые показатели Газпрома в этом году еще больше ухудшаться.

    Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман между тем считает, что в 2023 году Газпром все же выплатит дивиденды – 10% доходности в размере 16,6 рублей на акцию. «Однако на горизонте 2-3 лет мы видим риски роста коэффициента «Чистый долг/EBITDA» выше 2,5х на фоне нулевого свободного денежного потока в 2022 году и отсутствий перспектив по его увеличению в 2023 году», - считает он. Если долговая нагрузка вырастет так высоко, то Газпром может снизить дивиденды или вовсе отказаться от их выплат. Поэтому восстановления акций Газпрома в среднесрочной перспективе эксперт не ждет.

    Перспективы с ростом экспортных потоков у Газпрома скромные не только на 2023 год, но и на годы вперед. Ситуация с перенаправлением потерянных объемов газа с европейского рынка на другие рынки не такая радужная, как на нефтяном рынке. На это есть свои причины.

    Нефть и нефтепродукты перевозить относительно легко – для этого достаточно было создать теневой флот танкеров, что и было успешно сделано. Чтобы перевозить газ по морю, необходимо построить СПГ-завод по его сжижению и найти свободные газовозы. Россия умеет строить СПГ-заводы только небольшой мощности. А технологиями крупных СПГ-заводов обладает Запад, который запретил к ним доступ России. Эксперты указывали на то, что в конце концов можно настроить десятки СПГ-заводов малой мощности, но это потребует средств, времени и сил. Пока о подобных проектах неизвестно ничего. Поэтому пока ожидать бешенного роста экспорта за счет СПГ не приходится.

    Второй путь заместить потерю европейского рынка сбыта для российского газа – это строительство газопроводов в азиатском направлении. В строительстве трубопроводов равных России нет, и здесь Запад не может помешать. Пока речь идет об одном крупном газопроводе – через Монголию в Китай под названием «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд кубометров газа в год. Это не покрывает полностью потери на европейском рынке (больше 100 млрд кубов), но уже куда лучше, чем ничего. Укрепление сотрудничества с Китаем на фоне обострения американо-китайских связей вселяет надежду на то, что коммерческий контракт для старта строительства этого газопровода все-таки будет в скором времени подписан. Однако на строительство и запуск газопровода все равно уйдет не менее трех-четырех лет.

    Таким образом, Газпрому придется довольствоваться сниженными экспортными доходами не только в 2023 году, но и в следующие несколько лет. Учитывая, что Газпром наряду с нефтяниками был основным донором российского бюджета, то нелегко придется и российской казне. Впрочем, нефть и нефтепродукты всегда давали куда большие доходы, чем экспорт трубопроводного газа. «На долю стоимости нефти и нефтепродуктов всегда приходилось не менее половины внешнеторгового оборота РФ в денежном выражении, а на долю газа гораздо меньше», - отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    При этом, падают еще и доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов. Объемы поставок восстановились, но вот цены снижаются – с одной стороны, мировые цены уходят вниз, с другой стороны, из-за санкций приходится продавать эти товары с дисконтом.

    Поэтому российскому бюджету придется искать дополнительные источники доходов на фоне выпадающих нефтегазовых. Самый простой и действенный способ для любого государства – это рост налогов.

    «Рост сбора налогов с других отраслей уже происходит. Во-первых, компании, которые получили сверхприбыль в 2022 году, кроме нефтегазовой отрасли, заплатят в бюджет в четвертом квартале 2023 года так называемый единовременный windfall tax. Во-вторых, в первом квартале нефтегазовый сектор уже заплатил НДД, благодаря чему в марте образовался даже небольшой профицит бюджета», - отмечает Мильчакова.

    Второй источник для пополнения бюджета – это рост экспорта другой продукции, ненефтегазовой. Россия уже показала, что может хорошо продавать не только углеводороды и оружие, но еще и продукты питания. «Россия может увеличить экспорт минеральных удобрений и продукции АПК в дружественные страны. Тем более, что на поставки продуктов питания и сельхозпродукции санкции формально не распространяются», - говорит Мильчакова.

    Третий источник роста доходов бюджета – это собственный внутренний рынок нашей страны. «Нужно развивать собственную обрабатывающую промышленность, не надеясь на Китай. В России большой внутренний рынок сбыта, и это может обеспечивать бюджету хорошие налоговые поступления от НДС и налога на прибыль», - говорит собеседник. Она указывает и на нестандартные способы пополнения бюджета, например, от приватизации госимущества. План приватизации уже был сформирован несколько лет назад, но пандемия, а потом СВО их отодвинули. «В целом проблема с выпадающими нефтегазовыми доходами для правительства РФ не простая, но решаемая. И решать ее необходимо еще и с учетом сегодняшнего огромного роста спроса на электромобили и электрический транспорт, а также будущего перехода Китая и других дружественных стран на «зеленую энергетику» в долгосрочном аспекте»,  - заключает эксперт.

     
     
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