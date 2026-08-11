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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    11 августа 2026, 21:22 • Новости дня

    Трамп заявил, что Россия не потребовала никого в обмен на Гилмана

    Трамп заявил, что Россия не потребовала никого в обмен на Гилмана
    @ Михаил Сергеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия освободила американского военнослужащего Роберта Гилмана по гуманитарным соображениям, не требуя взамен выдачи российских граждан, находящихся в заключении за рубежом, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США сообщил, что российский лидер Владимир Путин согласился освободить американского военнослужащего Роберта Гилмана без проведения обмена, передает ТАСС. Американский лидер поделился этой информацией в социальной сети Truth Social.

    «После моих переговоров с президентом Владимиром Путиным Россия согласилась освободить его исключительно из гуманитарных соображений. Мы высоко ценим это решение, а также тот факт, что Россия не потребовала никого в обмен. Никакого обмена не состоялось», – написал политик.

    По словам главы Белого дома, он уже поговорил с освобожденным по телефону. Гилман попросил у президента чизбургер сразу после приземления, и американский лидер пообещал выполнить эту просьбу.

    Также глава Белого дома рассказал, что в команду по освобождению Гилмана входили спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По данным источников, они могут посетить Москву и Киев в ближайшие 7-10 дней для участия в урегулировании украинского конфликта.

    На прошлой неделе Вашингтон призвал Москву отпустить осужденного американца для прохождения лечения.

    Весной Роберт Гилман попросил отправить его в зону проведения спецоперации.

    Ранее сообщалось, что осужденный за насилие над представителем власти гражданин США Роберт Гилман отпущен на свободу по состоянию здоровья и уже направляется на родину правительственным спецбортом.

    14 августа 2026, 11:30 • Новости дня
    Лавров заявил об ужесточении действий России против Украины
    Лавров заявил об ужесточении действий России против Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия планирует действовать более жестко, чтобы уничтожить каналы западной поддержки украинской армии, не опускаясь при этом до террористических методов Киева, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет действовать гораздо жестче для разрушения всего, что подпитывает украинскую военную машину со стороны Запада, передают «Вести».

    «Мы не опустимся до методов Украины, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы это уже делаем. Они уже начинают стонать», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

    По словам Лаврова, киевский режим открыто гордится террористическими атаками против мирных жителей России. Министр отметил, что после каждого удара по гражданским объектам, таким как пляжи или студенческие общежития, представители Киева бахвалятся своими действиями в социальных сетях.

    Лавров заявил, что Москва обратилась к Госдепартаменту США с просьбой прокомментировать информацию о причастности Вашингтона к ударам Киева вглубь российской территории. Лавров подчеркнул, что Россия не ставит ультиматумов, но передала американской стороне ряд вопросов, касающихся разведданных и вовлеченности США в атаки по гражданским объектам. Москва ожидает ответа на этот запрос.

    Ранее глава МИД потребовал от Вашингтона прекратить накачку Украины вооружениями.

    Сообщалось, что Соединенные Штаты продолжают передавать Киеву разведданные.

    Сергей Лавров заявил о неминуемом достижении всех целей спецоперации.

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    14 августа 2026, 13:58 • Новости дня
    Посол США поддержал Японию в вопросе о Курильских островах
    Посол США поддержал Японию в вопросе о Курильских островах
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США поддерживают позицию Японии по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами, заявил американский посол в Японии Джордж Гласс.

    Гласс сообщил, что Соединенные Штаты остаются на стороне Японии в вопросе принадлежности Курильских островов, передают «Вести».

    Дипломат подчеркнул, что Вашингтон придерживается этой позиции с 1950-х годов.

    «США поддерживают позицию Японии по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами с 1950-х годов», – написал Гласс.

    Он также отметил неизменную поддержку Токио со стороны США и добавил, что обеспокоенность действиями России не является новой.

    Заявление прозвучало после визита президента России Владимира Путина на Курильские острова 13 августа, когда глава государства впервые лично посетил Итуруп.

    Президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова.

    Японский премьер-министр Санаэ Такаити выразила крайнее недовольство прибытием главы государства на Итуруп.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев жестко отреагировал на возмущение Токио.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    12 августа 2026, 12:30 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил требование США к пускам баллистических ракет в Тихом океане

    Эксперт Шурыгин: Угрозы США о наказании за пуски баллистических ракет адресованы КНДР

    Военный эксперт объяснил требование США к пускам баллистических ракет в Тихом океане
    @ U.S. Space Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад понимает, что мир начинает медленно скатываться к большой войне, поэтому ищет варианты, при которых ничего неожиданного для них происходить не будет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. Так он прокомментировал призыв США и еще 40 стран оповещать за 24 часа о пусках баллистических ракет.

    «Любой запуск баллистической ракеты неизбежно вызывает тревогу в системах мониторинга, поскольку они фиксируют пуск как потенциальную угрозу. Дело в том, что назначение ракеты, в том числе боевое, становится понятным только на определенном участке траектории, зачастую когда до ее падения остаются считаные минуты», – отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

    В этой связи существует стандартная практика уведомления о запусках баллистических ракет – она закреплена в международных документах, напомнил собеседник. По его мнению, заявление группы из 41 государства с требованием предупреждать о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и ракет-носителей не менее чем за 24 часа появилось неспроста.

    «Запад понимает, что мир начинает медленно скатываться к большой войне, поэтому ищет варианты, при которых ничего неожиданного для них происходить не будет», – считает эксперт. Вместе с тем, продолжил Шурыгин, у заявления может быть конкретный адресат. «США, их союзники и вассалы ссылаются на активность по испытанию ракет в Тихоокеанском регионе. В чей огород они кидают камень? Я не исключаю, что речь может идти о КНДР и стремлении надавить на эту страну», – рассуждает аналитик.

    «Но такие обращения в адрес Северной Кореи – примерно, как призывы к Марсу, – иронично отметил он. – Пхеньян последовательно игнорирует позицию Запада. Поэтому угрозы «привлекать к ответственности» тех, чьи действия не соответствуют правилам, не возымеют эффекта. Скорее, КНДР, у которой есть ядерное оружие и баллистические ракеты, раздавит тех, кто попытается встать у нее на пути».

    Ранее США и еще 40 стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали страны заблаговременно уведомлять о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ) и ракет-носителей. Текст опубликован на сайте американского постпредства в ООН.

    Поводом для обращения стала «недавняя активность по испытанию ракет в Тихоокеанском регионе, которая не соответствовала международным стандартам». «Проведение испытаний баллистических ракет, способных нести ядерный заряд, без достаточно заблаговременного уведомления и предоставления деталей опасно и нарушает мир и безопасность стран, находящихся вблизи этих испытаний», – говорится в заявлении.

    Подчеркивается, что все страны, особенно ядерные державы, должны уведомлять о пусках МБР, БРПЛ и ракет-носителей не менее чем за 24 часа. В уведомлении следует указывать класс ракеты, окно пуска, район старта и планируемое направление, а также выпускать предупреждения для моряков и пилотов о зонах падения или посадки.

    «Упорядоченные, прозрачные механизмы уведомления не ограничивают военное развитие или оперативные потребности какой-либо страны. Вместо этого они снижают риск просчетов, укрепляют доверие и отражают общую приверженность безопасности», – указано в заявлении. Страны подтвердили готовность привлекать к ответственности тех, чьи действия не соответствуют их обязанностям.

    Заявление подписали Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Республика Маршалловы Острова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Северная Македония, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция, Эстония и Япония.

    Россия в списке поддержавших заявление государств не значится. Весной Москва при испытании межконтинентальной ракеты «Сармат» направила необходимые уведомления США и другим странам, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Такие уведомления отправляются в соответствии с международными договоренностями о мерах доверия в ядерной сфере. Сообщения рассылаются по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), который обеспечивает обмен данными между государствами.

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    12 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Внучатый племянник Кеннеди заочно арестован в России за наемничество в ВСУ

    Наемник ВСУ из США Конор Кеннеди заочно арестован в Москве

    Внучатый племянник Кеннеди заочно арестован в России за наемничество в ВСУ
    @ Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест гражданина США Конора Кеннеди по обвинению в участии в боевых действиях на стороне украинских войск.

    Московский суд вынес решение о заочном аресте американца Конора Кеннеди, которого обвиняют в наемничестве на стороне ВСУ. Мужчина уже объявлен в международный розыск, передает ТАСС.

    «Ходатайство следственного органа подлежит удовлетворению», – говорится в постановлении инстанции. Адвокаты гражданина США выразили несогласие с таким вердиктом и подали апелляцию. Мосгорсуд признал постановление законным, заседание прошло в закрытом режиме.

    Американцу вменяют участие в вооруженном конфликте в качестве наемника. По российскому законодательству за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.

    Отмечается, что фигурант дела приходится внучатым племянником экс-президенту США Джону Кеннеди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский суд заочно приговорил американского наемника Даниэля Эрика Лоренте к шести годам колонии.

    Месяцем ранее суд в Донецке назначил шведскому боевику Нильсу Дальгрену 17 лет строгого режима. До этого еще один гражданин США Томас Патрик Крид заочно получил 13 лет лишения свободы за участие в вооруженном конфликте.

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    12 августа 2026, 08:51 • Новости дня
    Уиткофф показал фото с освобожденным в России американцем Гилманом

    Уиткофф опубликовал фотографию с освобожденным в России Гилманом

    Уиткофф показал фото с освобожденным в России американцем Гилманом
    @ Андрей Архипов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф поделился снимком с американцем Робертом Гилманом, который был освобожден после заключения в России за нападения на правоохранителей.

    Фотография, сделанная на борту самолета, появилась в соцсети, передает РИА «Новости».

    Публикацию специальный посланник сопроводил приветствием возвращению Гилмана домой, а также выразил благодарность президенту США.

    Ранее глава Белого дома поблагодарил российскую сторону за совместную работу со Стивом Уиткоффом, направленную на освобождение американца.

    Напомним, осужденный за насилие над представителем власти гражданин США Роберт Гилман отпущен на свободу по состоянию здоровья

    Россия освободила американского военнослужащего по гуманитарным соображениям без ответного обмена.

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    12 августа 2026, 23:15 • Новости дня
    Трамп анонсировал уход пресс-секретаря Белого дома Левитт с поста

    Трамп: Левитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома

    Трамп анонсировал уход пресс-секретаря Белого дома Левитт с поста
    @ Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава пресс-службы американской администрации Кэролайн Левитт завершит работу в конце августа ради воспитания детей и перехода на должность внешнего политического советника, написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети.

    «Наш замечательный пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощниц Кэролайн Левитт покинет свой пост в конце месяца», – написал он в Truth Social.

    Бывшая глава пресс-службы планирует уделять больше времени семье с двумя детьми. В дальнейшем она займет позицию одного из главных внешних советников президента. Кроме того, Левитт станет влиятельным лицом в Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов.

    Трамп высоко оценил профессиональные качества Левитт, отметил ее работу с 2018 года, включая историческую кампанию по переизбранию в 2024 году.

    «Кэролайн была одним из лучших пресс-секретарей Белого дома за всю историю этого ведомства. Спасибо вам, Кэролайн, за хорошо проделанную работу!» – завершил пост Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у пресс-секретаря президента США в 2025 году нашли родственницу-нелегалку. Глава Белого дома оригинально похвалил профкачества Левитт. Пресс-секретарь Левитт рассказала о реакции родителей на ее избранника. В мае, когда Левитт родила дочь, Иран напомнил ей о трагедии в Минабе.

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    12 августа 2026, 23:03 • Новости дня
    Military Times узнал о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln

    Military Times: Среди моряков Abraham Lincoln были попытки суицида

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщениям семей, несколько моряков с авианосца американского авианосца Abraham Lincoln пытались упасть за борт во время длительного развертывания.

    «Примерно 5 тыс. моряков и морских пехотинцев с авианосца Abraham Lincoln продолжают службу в рамках развертывания, начавшегося 21 ноября 2025 года. Авианосец находится в зоне боевых действий более восьми месяцев, оказывая поддержку военным операциям США на Ближнем Востоке против Ирана», – сообщил портал Military Times.

    В статье уточнили, что срок развертывания должен был завершиться в мае, но его  продлили и дата возвращения публично не объявлена.

    Супруга одного из моряков рассказала, что разговаривала с мужем несколько раз с тех пор, как он попытался спрыгнуть за борт. Супруга матроса авианосца рассказала, как он во время пребывания на вахте, увидел сослуживца, который пытался упасть за борт, и вмешался.

    Семьи выразили обеспокоенность по поводу психического здоровья, истощения и безопасности моряков, согласно записям встречи семей моряков с и.о. министра военно-морских сил Хун Као в Сан Диего.

    ВМС США готовят авианосную ударную группу USS Theodore Roosevelt к смене авианосца Lincoln, сообщил Као семьям. Однако официальные лица не назвали конкретные сроки, сославшись на соображения оперативной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в 2022 году американский авианосец George Washington 
    из-за волны самоубийств покинули сотни моряков. В марте 2026 года была версия, что экипаж авианосца США мог поджечь корабль ради бегства с Ближнего Востока. USNI News сообщил о убийстве моряка на строящемся авианосце США John F. Kennedy.

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    13 августа 2026, 00:35 • Новости дня
    Рубио раскритиковал диету Кеннеди-младшего из квашеной капусты
    Рубио раскритиковал диету Кеннеди-младшего из квашеной капусты
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио признался в интервью о том, что решил сохранить верность традиционным пищевым привычкам, отвергнув экстравагантные советы министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего.

    Госсекретарь США Марко Рубио в подкасте «The Katie Miller Podcast» рассекретил некоторые свои гастрономические предпочтения. Транскрипт интервью представлен на сайте Госдепартамента США.

    По словам ведущей интервью, вице-президент Джей Ди Вэнс говорил, что Рубио сладкоежка, что, предположила она, не позволило ему принять диету Кеннеди-младшего из мяса и ферментированных овощей.

    «Нет. Нет, это безумная диета. Это… это диета, которая состоит из квашеной капусты и мяса. Вы же понимаете, что это нежизнеспособно. Вы не можете просто так... <...> Можете себе представить, ему приходится возить с собой контейнеры с квашеной капустой?» – ответил Рубио.

    Он изумился, что министр здравоохранения это делает и заверил, что сам «путешествовать по миру с холодильником, полным квашеной капусты», не собирается.

    «Это нелепо. Я не могу этого сделать. Это нецелесообразно», –  подчеркнул госсекретарь США.

    Однако в беседу включилась его супруга Джанетт и раскрыла тайную гастрономическую страсть мужа – Рубио обожает мучные полуфабрикаты – мини-пироги Pop-Tarts.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс рассказал о любви Трампа к строгому дресс-коду. В мае СМИ сообщали, что госсекретарь США Рубио отправился в Китай в образе арестованного Мадуро. До этого Рубио попробовал себя в качестве диджея на свадьбе.

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    12 августа 2026, 14:48 • Новости дня
    ВОЗ осудила отказ США от ряда детских прививок

    Глава ВОЗ Гебрейесус осудил отказ США от ряда детских прививок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всемирная организация здравоохранения выступила против решения американского президента сократить национальный перечень вакцинации детей с 18 до 11 заболеваний ради профилактики аутизма.

    Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал вакцинацию наиболее эффективным средством предотвращения смертельно опасных заболеваний. Руководитель ведомства прокомментировал недавний указ главы США Дональда Трампа об уменьшении списка обязательных прививок, передает РИА «Новости».

    «ВОЗ выражает обеспокоенность тем, что недавние изменения в политике иммунизации в США не согласуются с данными, накопленными за десятилетия исследований», – написал глава организации в соцсетях. Он добавил, что государственная политика в этой сфере обязана опираться на независимый научный анализ, а не на политическое влияние.

    Гебрейесус напомнил, что препараты от кори, паротита и краснухи абсолютно безопасны и не провоцируют развитие аутизма. По его мнению, необоснованная отсрочка процедур или разделение доз лишь лишают несовершеннолетних необходимой защиты перед инфекциями.

    До этого президент США Дональд Трамп уволил директора Центров по контролю и профилактике заболеваний из-за изменения политики вакцинации. Ранее американские власти прекратили финансирование Всемирной организации здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2025 года в США зафиксировали рекордный рост числа заболевших корью.

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    13 августа 2026, 01:17 • Новости дня
    Пентагон объявил о рекордном снижении активности наркоторговцев

    Tекст: Катерина Туманова

    Действия военных США привели к существенному сокращению перемещений криминальных судов в ключевых морских коридорах Латинской Америки и Карибского бассейна, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на форуме Американской коалиции по борьбе с картелями в Панаме.

    «Мы фиксируем рекордное сокращение перемещений судов наркоторговцев по основным морским коридорам в нашем полушарии, включая, как минимум, снижение на 65% в западной части Карибского моря, на 60% в восточной части Карибского моря и почти на 50% в восточной части Тихого океана, к северу и югу от Галапагосских островов», – приводит РИА «Новости» слова Хегсета.

    Вашингтон обосновывает свое военное присутствие в Карибском бассейне необходимостью противодействия наркотрафику. Американские вооруженные силы неоднократно применялись для уничтожения катеров у побережья Венесуэлы, которые подозревались в перевозке запрещенных веществ.

    В конце 2025 года глава Пентагона Пит Хегсет объявлял о начале военной операции Southern Spear против наркотеррористов в Западном полушарии. Президент США Дональд Трамп в декабре заявлял о готовности американских сил бороться с картелями непосредственно на земле

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом признал мексиканские наркокартели иностранными террористическими организациями. NYT в марте сообщала, что США уничтожили в Эквадоре ферму вместо лагеря наркоторговцев. Пентагон потребовал от стран Латинской Америки увеличить военные бюджеты.

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    12 августа 2026, 23:45 • Новости дня
    США перенаправили более 50 судов из-за блокады Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что военнослужащие страны изменили маршруты десятков коммерческих судов в ходе проведения морской блокады Ирана, при этом несколько кораблей подверглись досмотру.

    «По состоянию на 12 августа вооруженные силы США перенаправили 59 коммерческих судов, вывели из строя три и взяли на абордаж два, чтобы обеспечить полное соблюдение блокады», – сказано в сообщении CENTCOM в соцсети Х

    Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Вашингтон контролирует Ормузский пролив, и пообещал сохранить текущее положение дел в регионе.

    При этом WSJ сообщила о падении трафика в Ормузском проливе, вопреки словам Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США заявили о более чем 1 тыс. проведенных ими через Ормуз кораблей. WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе. Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива.


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    12 августа 2026, 23:30 • Новости дня
    WSJ сообщила о падении трафика в Ормузском проливе, вопреки словам Трампа

    WSJ: В Ормузском проливе отмечено резкое падение трафика

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп говорит, что Ормуз находится под контролем США, но лишь немногие корабли прислушиваются к его словам. Иран с ограниченной огневой мощью может сделать пересечение этого водного пути слишком рискованным, пишет WSJ.

    В среду Трамп заявил, что США полностью контролируют Ормузский пролив. Реальность на воде говорит о другом, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    «Данные систем отслеживания плавсредств показывают, что всего 14 судов во вторник пересекли водную артерию, по которой до войны обычно проходило более 130 судов в день. Одиннадцать из этих судов следовали по маршруту, контролируемому Ираном, – пишет газета.

    WSJ уточняет, что интенсивность движения судов было сниженным в течение июля, в среднем 26 проходов судов в день, в июне – 33 прохода в день, поскольку возобновившиеся нападения Ирана на суда сорвали сделку по открытию пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США заявили о более чем 1 тыс. проведенных ими через Ормуз кораблей. WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе. Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива.

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    14 августа 2026, 23:18 • Новости дня
    Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США
    Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США
    @ Bonnie Cash-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что после «разгрома» Ирана намерен объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

    «А после того как мы закончим разгром Ирана... довольно скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о контроле ВМС Соединенных Штатов над Ормузским проливом.

    В июле американский лидер заявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов и о неспособности Ирана этому воспрепятствовать.

    Вашингтон заявил, что рассчитывает вернуть прежние объемы транспортировки нефти и газа из Персидского залива по итогам переговоров с Тегераном.

    Накануне в Ормузском проливе были атакованы два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран.

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    13 августа 2026, 12:10 • Новости дня
    Рябков сообщил о готовности Москвы организовать прием Уиткоффа и Кушнера

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона сможет оперативно организовать прием американских представителей, как только станут ясны их реальные планы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Как указал Рябков, Россия готова в короткие сроки организовать визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, передает РИА «Новости».

    «Я полагаю, что этот вопрос остается в поле зрения, периодически появляются публичные вбросы на этот счет. Мы, безусловно, сможем оперативно организовать их прием, когда станет понятнее, каковы их реальные планы», – подчеркнул высокопоставленный дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ анонсировали скорую поездку Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

    Замглавы МИД Сергей Рябков назвал актуальным приезд американских представителей.

    Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил обоюдное стремление России и США к переговорам.

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    13 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    Сенаторы США потребовали от Трампа отчета по санкциям против России

    Сенаторы Уоррен и Кунс потребовали объяснить отсутствие санкций против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители Демократической партии запросили у администрации Белого дома объяснения причин длительной заморозки новых ограничительных мер в отношении Москвы, сообщили СМИ.

    Законодатели Элизабет Уоррен и Крис Кунс направили официальное обращение государственному секретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту, передает РИА «Новости».

    Авторы инициативы выразили обеспокоенность текущей политикой Вашингтона. «Сенаторы заявляют, что администрация приостановила действие регулярных точечных санкций против России на 17 месяцев», – цитирует документ Reuters.

    Политики ожидают получить ответ от представителей Дональда Трампа до 28 августа. Законодателей интересуют причины отказа от плановых масштабных ограничений, которые могли бы послужить рычагом влияния для достижения мира на Украине.

    Американское министерство финансов в ответ подчеркнуло неизменность курса властей. Ведомство заверило, что команда действующего президента продолжит работу в интересах национальной безопасности и мирного урегулирования украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат Конгресса США проголосовал за законопроект об ужесточении американских санкций против России.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев отложить рассмотрение этого документа.

    В мае 2025 года американский лидер отказался вводить новые ограничительные меры после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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