Трампа заподозрили в искусственной манипуляции рынками

Tекст: Ирма Каплан

Белый дом поспешил опровергнуть выдвинутые демократами и пользователями в сети обвинения в манипулировании рынками посредством тарифов в адрес американского президента Дональда Трампа.

«Президент Соединенных Штатов обязан заверить рынки и американцев в экономической безопасности перед лицом постоянного нагнетания страха в СМИ. Вместо того, чтобы хвататься за соломинку, пытаясь нанести удар президенту Трампу, демократам следует сосредоточиться на работе с администрацией по восстановлению величия Америки», – приводит NBC News слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Куша Десаи.

В своей соцсети Truth Social Трамп опубликовал утром пост, в котором призвал к спокойствию и указал на отличное время для покупки акций.

Эксперты и демократы, такие как сенатор Ричард Блюменталь, выразили обеспокоенность по поводу возможной инсайдерской торговли и манипуляций. Блюменталь призвал провести тщательное расследование, а бывший главный юрист по этике при администрации Джорджа Буша-младшего Ричард Пейнтер усомнился в уместности действий Трампа, заявив, что утренние посты могут спровоцировать обвинения в манипулировании рынком.

После того, как Трамп объявил о паузе на действие тарифов для 75 стран, акции на биржах резко рванули вверх.

Индекс Nasdaq, в который входят акции высокотехнологичных компаний, показал самый большой однодневный прирост с 2008 года, увеличившись почти на 12%, в то время как индекс S&P 500 поднялся на 9,5%, а индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 8%, или примерно на 2800 пунктов.

Пока противники главы Белого дома призывают расследовать манипулятивные подтексты в действиях президента, нашлись и те, кто придумывает новые лозунги для его достижений. Некоторые пользователи в сети резкий поворот рынков вверх одобрительно назвали «насосом Трампа» (Pump Trump).

Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава UNCTAD Ребека Гринспен призвала США снизить тарифы для беднейших стран, чтобы избежать ущерба их экономике и торговым отношениям. Ранее сообщалось, что последствия сокращения глобальной торговли могут значительно повлиять на экономику этих стран.



Ранее США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за неснятых ответных мер. После этого Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%. Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%.