ООН призвала США пересмотреть тарифы для беднейших стран

Глава UNCTAD предупредила об опасности тарифов США для беднейших стран мира

Tекст: Ирма Каплан

Высокопоставленный представитель ООН и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD ) Ребека Гринспен попросила США пересмотреть тарифы для беднейших стран, пишет Financial Times (FT).

По ее мнению, такие меры не помогут США сократить торговый дефицит, но нанесут ущерб уязвимым экономикам. Она привела в пример Мадагаскар, который не экспортирует производимую Штатами продукцию, но на страну всё равно наложен 47-процентный тариф.

Гринспен отметила, что на долю 44 наименее развитых стран мира приходится всего 1,6% торгового дефицита США, но высокие тарифы могут серьезно подорвать их экономическую устойчивость, создать риск новых долговых кризисов.

Она подчеркнула, что беднейшим странам будет трудно убедить администрацию США пересмотреть тарифы, так как они не обладают достаточными возможностями для переговоров, а неопределенность, вызванная тарифами, может парализовать глобальные инвестиции.

«Наша просьба, наше ходатайство – пересмотрите это! Дело не в том, что мы ставим под сомнение их действия, а в том, что [меры в отношении бедных стран] не влияют на цели, которые США поставили перед собой в своей торговой политике», – цитирует Гринспен FT.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро резко раскритиковал торговые пошлины США, утверждая, что они ознаменовали конец западной глобализации, и подчеркнул их влияние на международные торговые соглашения.

Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая Европейский союз, Китай и Японию.

США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за неснятых ответных мер. После этого Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%. Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%.

При этом президент США заявил о готовности Вашингтона заключать справедливые торговые сделки с КНР и странами Европейского союза.