ООН призвала США пересмотреть тарифы для беднейших стран

  • Новость часаНазначено время переговоров России и США в Стамбуле
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    Ту-154 Качиньского был заранее обречен
    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    Украинский ТЦК хотел призвать в ВСУ улетевшего на МКС российского космонавта
    Трамп объяснил решение отложить повышение пошлин для 75 стран
    США собрались увеличить штат посольства в Москве
    Зеленский захотел купить у США десять ЗРК «Пэтриот»
    Эстония приняла закон о праве топить подозрительные суда
    Стоимость барреля нефти Urals опустилась ниже 50 долларов
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

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    10 апреля 2025, 10:10 • Новости дня

    ООН призвала США пересмотреть тарифы для беднейших стран

    Глава UNCTAD предупредила об опасности тарифов США для беднейших стран мира

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава UNCTAD Ребека Гринспен призвала США снизить тарифы для беднейших стран, чтобы избежать ущерба их экономике и торговым отношениям.

    Высокопоставленный представитель ООН и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD ) Ребека Гринспен попросила США пересмотреть тарифы для беднейших стран, пишет Financial Times (FT).

    По ее мнению, такие меры не помогут США сократить торговый дефицит, но нанесут ущерб уязвимым экономикам. Она привела в пример Мадагаскар, который не экспортирует производимую Штатами продукцию, но на страну всё равно наложен 47-процентный тариф.

    Гринспен отметила, что на долю 44 наименее развитых стран мира приходится всего 1,6% торгового дефицита США, но высокие тарифы могут серьезно подорвать их экономическую устойчивость, создать риск новых долговых кризисов.

    Она подчеркнула, что беднейшим странам будет трудно убедить администрацию США пересмотреть тарифы, так как они не обладают достаточными возможностями для переговоров, а неопределенность, вызванная тарифами, может парализовать глобальные инвестиции.

    «Наша просьба, наше ходатайство – пересмотрите это! Дело не в том, что мы ставим под сомнение их действия, а в том, что [меры в отношении бедных стран] не влияют на цели, которые США поставили перед собой в своей торговой политике», – цитирует Гринспен FT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро резко раскритиковал торговые пошлины США, утверждая, что они ознаменовали конец западной глобализации, и подчеркнул их влияние на международные торговые соглашения.

    Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая Европейский союз, Китай и Японию.

    США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за неснятых ответных мер. После этого Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%. Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%.

    При этом президент США заявил о готовности Вашингтона заключать справедливые торговые сделки с КНР и странами Европейского союза.

    9 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская проблематика не включена в новые приоритеты американской администрации президента Дональда Трампа, заявило польское издание Mysl Polska.

    «Трамп определил новые приоритеты в геополитике США. Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее», – говорится в материале Mysl Polska, передает РИА «Новости».

    Глава американского государства намерен переложить ответственность за решение украинского вопроса на плечи Евросоюза, в том числе на Францию, Британию и Польшу, отмечается в статье.

    Ранее СМИ писали, что разногласия между США и ЕС из-за вопроса допуска России к SWIFT грозят сорвать зерновую сделку по Черному морю и остановить мораторий на прекращение огня на Украине.

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    9 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»

    Американист Дробницкий: Расследование попытки купить на Украине «Стингер» для покушения на Трампа не доведут до конца

    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»
    @ Martin County Sheriff's Office/Wikipedia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Вашингтоне могут инициировать расследование из-за того, что покушавшийся на Дональда Трампа Райан Рут хотел купить установку «Стингер» на Украине. Но евроатлантическое лобби будет покрывать офис Зеленского, а в США разбирательство приведет к тем силам, с которыми Белый дом пока не готов воевать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Белый дом и так крайне негативно относится к украинской власти. И ситуация не станет хуже даже если на пуле, которой хотели убить Дональда Трампа, окажется личная подпись Зеленского», – иронично заметил американист Дмитрий Дробнцкий.

    «Но вопрос в том, сможет ли Трамп открыто отвергнуть так называемое американское «глубинное государство» и Евроатлантику вместе с Украиной, или нет. Пока у него это получается не очень хорошо. В этом смысле введение тарифов становится первой проверкой готовности сторон к дальнейшей эскалации», – спрогнозировал собеседник.

    «Если же говорить об истории со «Стингером», то я вижу два сценария. Первый: Трамп давит на Евросоюз и Киев, чтоб те запустили расследование. Все закончится предельно просто: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генпрокурор Украины Алексей Хоменко сделают громкие заявления, но разбирательство вестись не будет. К тому же, они всегда могут все свалить на «российскую дезинформацию», – продолжил спикер.

    «Второй вариант: расследование инициируется в США на уровне Конгресса, ЦРУ и других спецслужб. Разбирательство приведет к тому, что Белому дому придется объявить врагами Америки НАТО, другие евроатлантические структуры, Украину и немалую часть американского истеблишмента, близкого, в том числе, к предыдущему президенту Джо Байдену. Я не вижу готовности Трампа к такому шагу», – признался аналитик.

    Оба варианта, по словам эксперта, весьма вероятны, но они не будут доведены до конца. «В этой связи заявление Трампа-младшего – маркер того, что у президента США есть инструменты давления на евроатлантическое лобби, в которое входит Украина, но пока нет возможности их использовать», – подчеркнул политолог.

    В целом, американский истеблишмент обладает серьезным административно-медийным ресурсом, напомнил он. «После ссоры в Овальном кабинете не меньше половины американских СМИ назвали Трампа предателем демократии, а Зеленского подлинным лидером свободного мира», – заключил Дробницкий.

    Ранее Министерство юстиции Южного округа Флориды сообщило, что 58-летний американец Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку «Стингер» на Украине всего за месяц до ареста по подозрению в заговоре с целью убийства президента США Дональда Трампа, пишет Newsweek.

    Прокуроры утверждают, что в августе 2024 года Рут общался через зашифрованный мессенджер с тем, кого он считал украинцем, имеющим доступ к оружию. «Пришлите мне РПГ или «Стингер», и я посмотрю, что мы можем сделать... [Трамп] – это плохо для Украины», – писал он, добавив, что сделает все, чтобы не допустить победы республиканца на выборах.

    Он также утверждал, что на фронте пропажу оружия «не заметят». По словам прокуроров, Рут прислал собеседнику фотографию самолета Трампа и написал: «Он садится каждый день». Известно также, что Рут посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.

    Дональд Трамп-младший в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), напомнил о неблагодарности офиса Зеленского в отношении США, но назвал куда более серьезным сокрытие Киевом информации о том, что «социопат пытался купить оружие» на Украине, чтобы убить его отца.

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале призвал «покарать истинных заказчиков покушения на Трампа. «США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор!», – написал он.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    9 апреля 2025, 12:41 • Новости дня
    Трамп: Страны мира целуют мне задницу ради торговых соглашений
    Трамп: Страны мира целуют мне задницу ради торговых соглашений
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран готовы на все ради торговых соглашений с США, чтобы избежать экономических санкций, пишет Politico.

    Трамп заявил, что мировые лидеры готовы на все ради заключения торговых соглашений с Америкой, передает Politico.

    «Я говорю вам, эти страны звонят нам, целуя мне задницу ("I am telling you, these countries are calling us up, kissing my ass")», – сказал Трамп во время выступления на ужине Национального республиканского комитета в Вашингтоне.

    Он изобразил, как иностранные лидеры умоляют его о сделке: «Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все что угодно, сэр».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин на торговых партнеров, что создало устойчивое экономическое положение страны.

    Евросоюз рассматривает введение пошлин до 25% на экспорт США в 2024 году, чтобы повлиять на республиканские штаты, поддерживающие президента США Дональда Трампа.

    Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил о непримиримости с политикой США и готовности к ответным мерам, если Вашингтон не изменит подход.

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    9 апреля 2025, 20:56 • Новости дня
    Трамп приостановил импортные пошлины для 75 стран

    Трамп приостановил импортные пошлины для 75 стран на 90 дней

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке дополнительных импортных пошлин на 90 дней для ряда стран.

    Решение касается более 75 стран, которые обратились к представителям США с целью переговоров по торговым вопросам, сообщил глава Белого дома в соцсети Truth Social, передает ТАСС.

    Американский президент подчеркнул, что эти государства «не приняли никаких ответных мер против США». В связи с этим принята 90-дневная пауза с существенно более низким уровнем ответных пошлин в размере 10%. Решение вступает в силу немедленно, подчеркнул президент США.

    Он отметил, что переговоры будут касаться торговли, торговых барьеров, пошлин, валютных манипуляций и неденежных пошлин.

    Ранее администрация США приняла решение о незамедлительном повышении торговых пошлин на китайские товары до 125%.

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    10 апреля 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире

    Дональд Трамп заявил о наличии у США самого мощного и секретного оружия в мире

    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что у страны есть оружие, о котором никто не знает, и оно является самым мощным в мире.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают самым мощным оружием в мире, о существовании которого никто не догадывается. Об этом пишет ТАСС.

    «У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

    Трамп не уточнил, какую именно военную разработку он имел в виду, но его заявление вызвало большой интерес среди экспертов и общественности.

    Ряд аналитиков полагают, что речь может идти о новых видах вооружений, которые находятся на стадии разработки или уже готовы к использованию, но держатся в строгой секретности.

    Заявления о военной мощи США всегда вызывали интерес как внутри страны, так и за ее пределами. Многие страны следят за заявлениями американского президента, надеясь получить информацию о новых технологиях и вооружениях, которые могут повлиять на баланс сил в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре армия США планирует испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия.

    Также сообщалось, что Соединенные Штаты хотят, чтобы все члены НАТО тратили не менее пяти процентов своего ВВП на оборону. Дональд Трамп заявлял, что собирается подписать указ, увеличивающий лимиты на экспорт вооружений.

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    9 апреля 2025, 20:40 • Новости дня
    Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%

    Трамп объявил о повышении пошлин на китайские товары до 125%

    Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США приняла решение о незамедлительном повышении торговых пошлин на китайские товары до 125%, заявил американский лидер Дональд Трамп.

    В соцсети Truth Social президент США написал, что это решение принято в ответ на «недостаток уважения, проявленный Китаем к мировым рынкам», передает ТАСС.

    Накануне США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за неснятых ответных мер Китая. После этого Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%.

    Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира.

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    10 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Трамп рассказал, почему отложил повышение пошлин для 75 стран

    New York Times: Трамп отложил введение пошлин для 75 стран из-за паники граждан

    Трамп рассказал, почему отложил повышение пошлин для 75 стран
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что решение отложить введение повышенных пошлин на импорт для 75 стран связано с излишней паникой граждан, пишет The New York Times.

    По данным издания, президент США объяснил задержку в ведении повышенных пошлин из-за чрезмерной обеспокоенности граждан, передает The New York Times.

    Президент отметил, что люди начали паниковать и бояться последствий. Трамп охарактеризовал ситуацию на мировом рынке после объявленных мер как «довольно мрачную».

    Он подчеркнул необходимость гибкости в решениях, упомянув, что иногда приходится «проходить под стеной, над стеной или вокруг нее» для достижения результата.

    США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за неснятых ответных мер Китая. После этого Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%. Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%.

    При этом президент США заявил о готовности Вашингтона заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.

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    9 апреля 2025, 21:46 • Новости дня
    Основные индексы США резко выросли после приостановки американских пошлин

    Tекст: Вера Басилая

    Биржевые индексы США резко выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже после заявления президента США о приостановке пошлин для ряда стран на 90 дней, следует из данных торгов.

    Биржевые индексы США на Нью-Йоркской фондовой бирже показывают значительный рост после заявления президента США о временной приостановке пошлин для ряда стран, передает ТАСС.

    Промышленный индекс Dow Jones поднялся с 37 957,51 до 39 579,55 пункта сразу после объявления американского лидера. Индекс S&P 500 вырос на 223,62 пункта, достигнув уровня 5261,09 пункта, в то время как индекс Nasdaq увеличился на 885,02 пункта, что составило 3,73%, и достиг 16 464,79 пункта.

    С начала торговой сессии индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq увеличились на 5,14%, 5,59% и 7,84% соответственно. Этот рост связывают с решением президента США приостановить действие пошлин на 90 дней, что оказало положительное влияние на настроения инвесторов.

    Ранее президент США объявил о приостановке дополнительных импортных пошлин на 90 дней для ряда стран. Администрация США приняла решение о незамедлительном повышении торговых пошлин на китайские товары до 125%. Министр финансов США Скотт Бессент пообещал Европе «перерезанное горло» за торговлю с Китаем.

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    9 апреля 2025, 16:23 • Новости дня
    Переговорщиков России и Ирана назвали в США одними из самых сложных в мире

    Politico: Чиновники нацбезопасности США опасаются переговорщиков России и Ирана

    Tекст: Ирма Каплан

    Чиновники национальной безопасности США опасаются, сможет ли спецпосланник президента США Стивен Уиткофф справиться в рамках должности с непростыми переговорщиками из России и Ирана, пишет Politico.

    Чиновники национальной безопасности США в последнее время обеспокоены вопросом, как  спецпосланник президента США Стивен Уиткофф справится с одними из самых жестких переговорщиков в мире – из России и Ирана, пишет газета Politico в преддверии субботней встречи представителей Вашингтона и Тегерана в Омане.

    «Президент Трамп полностью доверяет Стиву и уверен в нем. Будьте спокойны, он способен ходить и жевать жвачку одновременно», – сказал об Уиткоффе один из чиновников изданию.

    Газета отмечает, что некоторые западные дипломаты десятилетиями вели переговоры с рядом стран по таким вопросам, как территориальные споры, прекращение огня или контроль над вооружениями. Уиткоффу придется одному управляться со всем.

    При этом иранские переговорщики могут составить конкуренцию только русским, говорят опытные дипломаты.

    «Вы должны задаться вопросом, есть ли у них такая глубина команды и терпение, чтобы вести переговоры с Ираном, чье видение этого вопроса заключается в двух скоростях: медленной и еще медленнее», – сказал бывший переговорщик Госдепартамента, который десятилетиями консультировал госсекретарей по арабо-израильским вопросам, Аарон Дэвид Миллер.

    Столь же непростыми в переговорах дипломаты называют российских коллег, отмечая их волевые качества и хитрость. Издание приводит слова высокопоставленного чиновника из Восточной Европы, который имел опыт переговоров с представителями России. По его словам, россияне в переговорах будут стараться получить любое возможное преимущество над визави.

    «Российские переговорщики – всегда жесткие, хитрые мерзавцы... Они эксперты в том, чтобы вдалбливать вам все подробности на протяжении месяцев, месяцев и месяцев, пока вы не устанете настолько, что забудете, где верх, а где низ», – сказал европейский чиновник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мероприятие с участием делегаций США и Ирана, запланированное на 12 апреля в Омане, не будет носить формат «переговоров», а станет лишь «встречей».

    Ранее на этой неделе Вашингтон заявил о намерении провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном. Однако глава иранского МИДа Аббас Аракчи сообщил, что в Омане в субботу состоятся непрямые переговоры. Аракчи и Уиткофф назначены основными переговорщиками.

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    9 апреля 2025, 14:23 • Новости дня
    Центробанк Китая призвал госбанки сократить покупку долларов ради юаня

    Центробанк КНР призвал госбанки уменьшить закупки долларов для стабилизации юаня

    Tекст: Ирма Каплан

    Народный банк Китая попросил государственные банки сократить закупки долларов, чтобы поддержать стабильность юаня на фоне давления из-за американских тарифов.

    Народный банк Китая обратился к государственным финансовым организациям с просьбой сократить закупки долларов США для стабилизации курса юаня, который испытывает давление из-за введенных Вашингтоном тарифов, передает Reuters со ссылкой на источники.

    Аналитики считают, что резкое обесценивание юаня может создать угрозу для финансовой стабильности Китая, поэтому Центробанк КНР предпринимает шаги для поддержания курса на приемлемом уровне.

    «Крупным банкам также было приказано усилить контроль при выполнении заказов на покупку долларов своих клиентов», – сказал один из источников агентства.

    По словам других источников, крупные государственные банки КНР были замечены в агрессивной продаже долларов и покупке юаней в среду.

    Китайский юань потерял около 1,3% в этом месяце и в среду последний раз был на уровне 7,35 за доллар.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, введенные пошлины на китайские товары сохранятся до заключения торгового соглашения, заявил президент США Дональд Трамп, который уже хвастается успехами своей тарифной политики, утверждая, что страны мира целуют ему задницу ради торговых соглашений с США.

    Днем ранее Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил о непримиримости с политикой США и готовности к ответным мерам, если Вашингтон не изменит подход.

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    10 апреля 2025, 05:33 • Новости дня
    Демократы потребовали от Трампа отстранить Маска от работы

    Демократы призвали Трампа отстранить Илона Маска от работы в DOGE к 30 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Конгрессмены-демократы обратились к президенту США Трампу с требованием отстранить Илона Маска от руководства Департаментом государственной эффективности к 30 мая.

    Как передает РИА «Новости», демократы направили письмо президенту США Дональду Трампу с требованием отстранить Илона Маска от должности в правительстве до 30 мая. В документе, направленном в Белый дом, подчеркивается необходимость скорейшего реагирования со стороны президента.

    Демократ Грег Касар в интервью порталу Axios отметил, что партия имеет в своем арсенале все юридические и политические инструменты, а также поддержку общественного мнения, чтобы добиться отставки Маска. По его словам, данное требование обусловлено рядом факторов, включая выявленные Департаментом государственной эффективности США «шокирующие» расходы.

    Департамент, возглавляемый Маском и созданный по инициативе Трампа, сосредоточен на сокращении расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о выявленных департаментом расходах, которые не были согласованы с конгрессом, что вызвало дополнительные волнения среди законодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск рисковал потерять свое влияние и покинуть администрацию Дональда Трампа из-за конфликта с врагами в его окружении. Кроме того, Маск подвергался критике со стороны протестующих, которые требовали его отставки из властных структур. Американский предприниматель назвал советника президента США Питера Наварро идиотом в ответ на обвинения в закупке Tesla комплектующих за границей. Состояние Илона Маска опустилось ниже 300 млрд. долларов вследствие падения акций Tesla на 17,5% за три торговые сессии.

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    9 апреля 2025, 13:47 • Новости дня
    Bloomberg: Индия намерена заключить договор с США для снижения тарифов

    Tекст: Александра Юдина

    Индия намерена заключить торговое соглашение с американским правительством, чтобы компенсировать ущерб от высоких тарифов на индийский импорт, введенных США, пишет Bloomberg.

    Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар заявил, что стратегия страны по противодействию американским тарифам заключается в заключении торгового соглашения с правительством президента Дональда Трампа, передает Bloomberg.

    По его словам, Индия решила «вовлечь администрацию Трампа на ранних этапах», проявляя открытость и конструктивность в переговорах.

    Это заявление стало первым от индийского чиновника с момента вступления в силу новых тарифов США, которые нанесли значительный удар по экономике Индии, обложив ее импорт 26-процентным налогом – одним из самых высоких среди крупных экономик, кроме Китая.

    Индийские власти активно работают над двусторонним торговым соглашением с США, начиная с февральской встречи между премьер-министром Нарендрой Моди и Трампом, где была установлена цель заключить договор к осени.

    Джайшанкар отметил, что заключение двустороннего соглашения с США является давней целью Индии и не расценивается как негативный шаг.

    Министр также подчеркнул, что в последние шесть недель Индия провела больше переговоров с США, чем с европейскими странами за последние два года. Он выразил уверенность в успешном завершении переговоров в этом году.

    Издание сообщает, что президент Трамп поддержал идею двустороннего соглашения с Индией, предоставив ей конкурентное преимущество перед другими странами.

    Ранее президент США заявил, что страны мира «целуют задницу» ради торговых соглашений.

    Азиатские страны, такие как Южная Корея и Индонезия, активизируют закупки сжиженного природного газа из США в надежде получить облегчение от «взаимных» тарифов президента США.

    Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира.

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    10 апреля 2025, 04:10 • Новости дня
    Nikkei вырос на 8,9% после решения Трампа о пошлинах

    Трамп приостановил повышение пошлин на 90 дней, Nikkei вырос до 34 542,12 пункта

    Tекст: Денис Тельманов

    Токийская фондовая биржа зафиксировала рост индекса Nikkei на 8,92% после объявления Трампа о приостановке повышения пошлин на 90 дней для стран, готовых к переговорам.

    Как передает ТАСС, на Токийской фондовой бирже наблюдается значительный рост котировок после решения президента США Дональда Трампа. Он на 90 дней приостановил повышение части пошлин, ранее введенных администрацией США.

    Ключевой индекс Nikkei, который охватывает изменения курсов акций 225 ведущих японских компаний, поднялся до отметки 34 542,12 пункта, что составляет рост на 8,92% с момента открытия торгов.

    Ранее Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран, включая Японию, где тарифы увеличились до 24%. Также были введены пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили, что существенно затронуло японских производителей.

    Тем не менее, 9 апреля Трамп заявил о временной приостановке повышения пошлин для стран, готовых к переговорам, указав на снижение тарифов до 10%. Это решение повлияло на стабилизацию биржевых котировок, что выразилось в росте индекса Nikkei.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 апреля основные биржевые индексы в Нью-Йорке начали неделю с падения на три-четыре процента из-за новых пошлин. Китайские фондовые рынки также открылись резким падением из-за новых пошлин на американские товары, что стало реакцией на недавние действия США. Биржевые индексы США резко выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже после заявления президента США о приостановке пошлин для ряда стран на 90 дней.

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    10 апреля 2025, 02:32 • Новости дня
    Мадуро назвал тарифную войну концом западной глобализации

    Президент Венесуэлы Мадуро заявил о разрушении западной глобализации из-за пошлин США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко раскритиковал торговые пошлины США, утверждая, что они ознаменовали конец западной глобализации, и подчеркнул их влияние на международные торговые соглашения.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая по видеосвязи на IX Саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) в Тегусигальпе, заявил, что тарифная война, инициированная Соединенными Штатами, разрушает основы западной глобализации, сообщает ТАСС. Он отметил, что торговые пошлины, введенные против 185 стран, смертельно ранили международное торгово-экономическое право и разрушили Всемирную торговую организацию.

    Мадуро подчеркнул, что односторонние ограничительные меры и санкции, начавшиеся с Кубы и продолжившиеся против Никарагуа и Венесуэлы, теперь направлены против всего мира. По его мнению, эти меры препятствуют развитию многополярного мира и разрушают многосторонние торговые соглашения.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 5 апреля универсальных тарифов в 10% на продукцию из 185 стран и территорий. Индивидуальные тарифы начали действовать с 9 апреля. С 3 апреля введены пошлины в 25% на все импортируемые автомобили, а в стране был введен режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации.

    Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин для стран, проявивших готовность к переговорам, оставляя их на уровне 10%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая Европейский союз, Китай и Японию.

    Правительство Венгрии отказалось поддержать ответные меры Европейского союза по тарифам против США, заявив о необходимости урегулирования торгового спора через переговоры с американской стороной.

    Введение американским правительством 25-процентных пошлин на импортные автомобили привело к переполнению портов США автомобилями, что уже вызвало задержки в поставках.

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    10 апреля 2025, 09:28 • Новости дня
    Генсек СНГ предсказал рост эскалации в Евразии из-за Трампа

    Генсек СНГ Лебедев: Непредсказуемость Трампа угрожает эскалацией в Евразии

    Tекст: Александра Юдина

    Генсек СНГ Сергей Лебедев в интервью изданию «Союзники. ОДКБ» выразил обеспокоенность непредсказуемостью политики Дональда Трампа, которая может привести к эскалации в Евразийском регионе.

    Лебедев выразил беспокойство по поводу стиля переговоров команды президента США, передает ТАСС.

    Он отметил, что резкость и непредсказуемость американской дипломатии могут спровоцировать более масштабный виток эскалации в нестабильных точках Евразии.

    Лебедев добавил, что в условиях неопределенности важно сохранять бдительность и координироваться с союзниками для подготовки к любым вероятным сценариям.

    При этом он также высказал осторожный оптимизм по поводу усилий Трампа по возобновлению диалога по безопасности с Россией и Китаем.

    По словам Лебедева, контакты Трампа с руководством России и КНР демонстрируют готовность США искать компромиссные решения, что может способствовать восстановлению доверия.

    Однако, как отметил генсек, на фоне внутриполитической борьбы в США и политической поляризации контуры внешнеполитической стратегии Трампа пока не ясны.

    Ранее телекомпания NBC, ссылаясь на источники в американской и европейской администрациях, сообщила о возможном выводе до 10 тыс. американских военных из региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские союзники все же обеспокоились по поводу возможного сокращения американских войск в Европе и обратились к США с просьбой координировать любые планы, чтобы избежать дестабилизации обороны НАТО.

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