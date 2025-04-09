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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

    39 комментариев
    9 апреля 2025, 22:41 • Новости дня

    Трамп объявил о готовности к торговым сделкам c Китаем и ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности американской администрации заключать справедливые торговые сделки с Китаем и другими странами, включая государства Европейского союза, передает ТАСС. В рамках беседы с журналистами Трамп подчеркнул, что «со всеми можно заключить сделку».

    «С Китаем будет заключена сделка. Со всеми будут заключены сделки. Это будут справедливые сделки», – сказал американский президент.

    Трамп также выразил уверенность, что китайские власти якобы хотят заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами, но не знают, как сделать это, не привлекая внимания. Он подчеркнул, что Китай хочет договор, но не знает, как его достичь, как «гордые люди».

    Комментируя экономическую ситуацию, Трамп подчеркнул, что в прошлом году Китай заработал один триллион долларов на торговле с США, что он считает неправильным. Президент США отметил, что теперь Америка зарабатывает два миллиарда долларов в день, благодаря текущим пошлинам.

    Ранее Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран. В ответ Китай повысил ставку пошлин на американские товары с 34 до 84%, оставив России в стороне от этой меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США приняла решение о повышении торговых пошлин на китайские товары до 125%.

    Биржевые индексы США резко выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже после заявления президента США о приостановке пошлин для ряда стран на 90 дней.

    Соединенные Штаты и Панама готовятся подписать декларацию, которая обеспечит американским военным кораблям приоритетный проход через Панамский канал.

    9 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская проблематика не включена в новые приоритеты американской администрации президента Дональда Трампа, заявило польское издание Mysl Polska.

    «Трамп определил новые приоритеты в геополитике США. Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее», – говорится в материале Mysl Polska, передает РИА «Новости».

    Глава американского государства намерен переложить ответственность за решение украинского вопроса на плечи Евросоюза, в том числе на Францию, Британию и Польшу, отмечается в статье.

    Ранее СМИ писали, что разногласия между США и ЕС из-за вопроса допуска России к SWIFT грозят сорвать зерновую сделку по Черному морю и остановить мораторий на прекращение огня на Украине.

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    9 апреля 2025, 10:29 • Новости дня
    Трамп: США получают от новых пошлин 2 млрд долларов в день

    Трамп заявил о доходах США в 2 млрд долларов в день от пошлин

    Трамп: США получают от новых пошлин 2 млрд долларов в день
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин на торговых партнеров, что создало устойчивое экономическое положение страны, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что ежедневно страна получает почти 2 млрд долларов благодаря зеркальным пошлинам, передают «Ведомости».

    Глава Белого дома также отметил, что такие доходы создают стабильное и уверенное экономическое положение. По его словам, средства поступают в ранее невиданных объемах. Это привлекает внимание многих стран, которые стремятся заключить торговые сделки с Вашингтоном.

    Он уточнил, что после введения тарифов более 70 стран выразили интерес к переговорам с его администрацией.

    Напомним, глава Белого дома объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. В черный список не вошли Россия и Белоруссия.

    Евросоюз рассматривает введение пошлин до 25% на экспорт США в 2024 году, чтобы повлиять на республиканские штаты, поддерживающие президента США Дональда Трампа.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    9 апреля 2025, 11:03 • Новости дня
    Китай опроверг участие своих военнослужащих в конфликте на Украине
    Китай опроверг участие своих военнослужащих в конфликте на Украине
    @ ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Китай официально опроверг участие своих военнослужащих в украинском конфликте и призвал граждан избегать любой вовлеченности в боевые действия, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Линь Цзянь подчеркнул, что правительство Китая настоятельно рекомендует своим гражданам держаться подальше от зон вооруженного конфликта, включая Украину, и не участвовать в военных действиях ни на одной из сторон, передает ТАСС.

    Он отметил, что китайским гражданам категорически не рекомендуется вовлекаться в боевые действия в любой форме.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы якобы захватили в плен двух граждан Китая.

    Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в возможном использовании северокорейских войск против Украины, он заявил, что 10 тыс. военнослужащих КНДР уже находятся в России.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает сотрудничество во всех областях, что не должно никого ни пугать, ни заботить.

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    9 апреля 2025, 02:24 • Новости дня
    Захарова советской карикатурой напомнила о «денацификации по англо-американски»

    Захарова проиллюстрировала «денацификацию по англо-американски» советской карикатурой

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала советскую карикатуру, чтобы проиллюстрировать отношение США и Великобритании к нацизму.

    Захарова в Telegram опубликовала плакат российского карикатуриста Бориса Ефимова «Денацификация по англо-американски». На нем изображены военные США и Великобритании, которые заглядывают в голову эсэсовца со словами: «Форму мы ему выдадим другую, а по содержанию он нам вполне подходит».

    «С 1948 года мало что изменилось», – заявила Захарова в комментарии к карикатуре.

    Напомним, военный аналитик, подполковник Швейцарской армии в отставке Ральф Боссхард рассказывал, как немецкие генералы, нанятые США после войны, переписывали историю, выставляя вермахт героями.

    США вывозили к себе немецких ученых после окончания Второй мировой войны, а выслеживание нацистских убийц было не в приоритете.

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    8 апреля 2025, 23:47 • Новости дня
    Трамп назвал Овечкина великим после рекорда в НХЛ
    Трамп назвал Овечкина великим после рекорда в НХЛ
    @ Gerry Angus/Icon Sportswire/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп высоко оценил достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который стал абсолютным рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб.

    «Великий джентльмен только что побил рекорд Уэйна Гретцки. Уэйн Гретцки был великим, но у нас есть еще один великий, который только что побил рекорд», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Овечкин забил 895-й гол в НХЛ, установив новый снайперский рекорд, превзойдя достижение Уэйна Гретцки. Гретцки признался, что его русский дедушка был бы рад узнать о том, что достижение внука превзошел Овечкин. Мировые СМИ отметили, что Овечкин «совершил невозможное», став абсолютным рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб. Президент России Владимир Путин в телеграмме поздравил хоккеиста.

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    9 апреля 2025, 10:10 • Новости дня
    Полянский заявил о попытках Запада сорвать переговоры Москвы и Вашингтона
    Полянский заявил о попытках Запада сорвать переговоры Москвы и Вашингтона
    @ DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о попытках западных дипломатов сорвать переговоры между Россией и США.

    В своем Telegram-канале он указал, что дипломаты из Европы и Британии пытаются сорвать переговоры между Россией и США.

    По словам Полянского, на заседании, запрошенном европейцами, британские и европейские дипломаты резко изменили свою риторику. Они теперь обвиняют Россию в нарушении предлагаемого США перемирия и требуют прекратить огонь на неопределенный срок.

    Он добавил, что если ранее западные дипломаты призывали «прекратить неспровоцированную агрессию и оккупацию и вывести войска», то сейчас их акцент сместился на обвинения в нарушении перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия украинской системы противовоздушной обороны привели к гибели гражданского населения в Кривом Роге.

    До этого российское Минобороны заявило, что 5 апреля ВС России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.

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    9 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    Захарова шуточным роликом прокомментировала рост ответных тарифов США

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично отреагировала на увеличение тарифов США, опубликовав видео с американскими аукционами.

    В своем Telegram-канале Захарова разместила шуточный видеоролик, в котором собраны фрагменты речи ведущих американских аукционов. Так она отреагировала на ответные тарифы США.

    Она отметила, что «за сутки американские и ответные тарифы еще подросли».

    «Для Штатов это один из традиционных способов ведения дел. Для многих стран – шок», – написала Захарова.

    Ранее США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за ответных мер Китая, которые не были сняты.

    Напомним, США начали самую масштабную тарифную войну в современной истории. Евросоюз сообщил, что 9 апреля утвердит контрмеры против повышения пошлин США, при этом ЕС предложил США взаимно обнулить пошлины.

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    9 апреля 2025, 03:50 • Новости дня
    НАСА сообщило о работе с Роскосмосом над планом по сведению МКС с орбиты

    Tекст: Антон Антонов

    НАСА и Роскосмос разрабатывают детальный план по сведению МКС с орбиты, точные сроки этого события пока остаются неопределенными, сообщил заместитель администратора НАСА по реализации космических программ Кен Бауэрсокс.

    «Мы вместе разрабатываем детальный план прекращения (работы) станции», – приводит слова Бауэрсокса ТАСС.

    Он подчеркнул, что точные сроки пока назвать невозможно, поскольку многое зависит от состояния станции – это может случиться как «позже», так и «раньше», если «со станцией случится что-то плохое».

    Бауэрсокс подчеркнул, что НАСА и Роскосмос работают в этом вопросе «как команда». Прекращение работы станции является важной темой в обсуждениях между Вашингтоном и Москвой. Он уточнил, что на данный момент США планируют финансировать проект до 2030 года, в то время как Россия намерена поддерживать его до 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос сообщил, что продолжат сотрудничество с НАСА в сфере пилотируемой космонавтики даже после окончания работы МКС. Менеджер программы МКС в НАСА Дана Вайгель сообщила, что потребуется более года, прежде чем корабль SpaceX окончательно сведет Международную космическую станцию с орбиты в 2030 году.

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    9 апреля 2025, 14:23 • Новости дня
    Центробанк Китая призвал госбанки сократить покупку долларов ради юаня

    Центробанк КНР призвал госбанки уменьшить закупки долларов для стабилизации юаня

    Tекст: Ирма Каплан

    Народный банк Китая попросил государственные банки сократить закупки долларов, чтобы поддержать стабильность юаня на фоне давления из-за американских тарифов.

    Народный банк Китая обратился к государственным финансовым организациям с просьбой сократить закупки долларов США для стабилизации курса юаня, который испытывает давление из-за введенных Вашингтоном тарифов, передает Reuters со ссылкой на источники.

    Аналитики считают, что резкое обесценивание юаня может создать угрозу для финансовой стабильности Китая, поэтому Центробанк КНР предпринимает шаги для поддержания курса на приемлемом уровне.

    «Крупным банкам также было приказано усилить контроль при выполнении заказов на покупку долларов своих клиентов», – сказал один из источников агентства.

    По словам других источников, крупные государственные банки КНР были замечены в агрессивной продаже долларов и покупке юаней в среду.

    Китайский юань потерял около 1,3% в этом месяце и в среду последний раз был на уровне 7,35 за доллар.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, введенные пошлины на китайские товары сохранятся до заключения торгового соглашения, заявил президент США Дональд Трамп, который уже хвастается успехами своей тарифной политики, утверждая, что страны мира целуют ему задницу ради торговых соглашений с США.

    Днем ранее Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил о непримиримости с политикой США и готовности к ответным мерам, если Вашингтон не изменит подход.

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    9 апреля 2025, 09:05 • Новости дня
    Лавров заявил о моральной правоте России перед Западом

    Лавров заявил об убежденности России в своей исторической правоте

    Лавров заявил о моральной правоте России перед Западом
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия убеждена в своей моральной и исторической правоте, а Запад пытается переписать историю, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Сергей Лавров в интервью для проекта «ТАСС Дети», что линия на сохранение памяти о священных моментах истории неизменна и должна передаваться будущим поколениям, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о попытках Запада переписать историю и стремление Европы победить Россию «на поле боя», Лавров подчеркнул, что Россия уверена в своей правоте и будет отстаивать эту позицию.

    Ранее Лавров заявил, что Россия «встряхивает» Запад из-за этих попыток.

    В декабре Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию России по борьбе с неонацизмом и пересмотром истории.

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    9 апреля 2025, 18:30 • Новости дня
    Дарчиев: Россия настроена на серьезный разговор с США о возврате дипсобственности

    Посол Дарчиев: Россия настроена на серьезный разговор с США о возврате дипсобственности

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил о намерении России обсудить в Стамбуле возврат незаконно изъятой дипсобственности, что поможет нормализовать двусторонние отношения.

    Перед началом российско-американских консультаций в Стамбуле, запланированных на 10 апреля, Дарчиев отметил важность возвращения дипломатической собственности для нормализации двусторонних отношений, передает ТАСС.

    Дарчиев подчеркнул, что возвращение российской стороне незаконно изъятой дипсобственности имеет ключевое значение для восстановления нормального состояния двустороннего взаимодействия. Эти консультации, проходящие в Стамбуле, являются частью более широкого диалога между Россией и США, который направлен на стабилизацию отношений между странами.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российско-американские консультации по диппредставительствам пройдут 10 апреля в Стамбуле, участие примут представители обеих сторон.

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    9 апреля 2025, 18:07 • Новости дня
    Стало известно о планах России обсудить с США возобновление авиасообщения

    Дарчиев: Россия поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения с США на встрече в Стамбуле

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена обсудить с США в Стамбуле вопрос возобновления прямого авиасообщения, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    Это предложение, как отметил Дарчиев, направлено на улучшение условий для дипломатических контактов и повышения удобства для бизнеса и простых граждан, передает ТАСС.

    По словам Дарчиева, возобновление авиасообщения придаст импульс официальным контактам, поскольку в настоящее время сотрудники дипломатических миссий вынуждены летать с пересадками. Также это облегчит бизнес-контакты и повседневную жизнь граждан обеих стран, которые сталкиваются с трудностями из-за отсутствия прямых рейсов.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российско-американские консультации по диппредставительствам пройдут 10 апреля в Стамбуле, участие примут представители обеих сторон.

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    9 апреля 2025, 12:37 • Новости дня
    Песков не стал комментировать заявления Зеленского о якобы пленении граждан Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу заявлений Владимира Зеленского о якобы взятии в плен украинскими силами двух граждан Китая.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявления Киева о предполагаемом пленении граждан Китая, передает ТАСС.

    «Я никак не могу прокомментировать эту информацию», – заявил Песков.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы якобы взяли в плен двух граждан Китая.

    Китай официально опроверг участие своих военнослужащих в украинском конфликте и призвал граждан избегать любой вовлеченности в боевые действия.

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    9 апреля 2025, 17:52 • Новости дня
    Дарчиев: Контакты Путина и Трампа улучшили условия для дипломатов двух стран

    Посол Дарчиев заявил о прогрессе в вопросах виз и банковского обслуживания дипмиссий РФ и США

    Tекст: Ирма Каплан

    Контакты между президентами России и США уже позволили улучшить ситуацию в вопросах виз и банковского обслуживания дипмиссий, сообщил посол Дарчиев.

    Благодаря контактам между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома США Дональдом Трампом удалось достичь прогресса в вопросах визовой поддержки и смягчения условий поездок для дипсостава обеих стран, сообщил посол России в США Александр Дарчиев.

    «Есть небольшое продвижение в вопросах выдачи виз и послаблений в режиме поездок, но предстоит найти пути для кардинального изменения ситуации к лучшему, имея в виду отмену по максимуму действующих ограничительных мер», – передает слова дипломата ТАСС.

    Дарчиев отметил, что лидеры двух стран открыли «окно возможностей» для улучшения отношений и снятия ограничений для дипломатов, кроме того, Россия и США договорились о взаимных гарантиях банковского обслуживания дипломатических миссий.

    «(Это касается) в том числе бесперебойности предназначенных им транзакций из столиц, что касается также российских взносов в бюджеты ООН и международных организаций», – уточнил посол.

    Посол Дарчиев выразил надежду, что российско-американские консультации, которые пройдут 10 апреля в Стамбуле, помогут найти пути для дальнейшего улучшения ситуации и снятия максимального количества дипломатических ограничений для обеих стран.

    Как сообщала ранее в апреле газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что второй раунд российско-американских консультаций по диппредставительствам пройдет 10 апреля в Стамбуле, участие примут представители обеих сторон.

    Ранее внешнеполитическое ведомство России сообщало, что делегации возглавят посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

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    9 апреля 2025, 10:59 • Новости дня
    Захарова подтвердила второй раунд российско-американских консультаций в Стамбуле

    Tекст: Александра Юдина

    Российско-американские консультации по диппредставительствам пройдут 10 апреля в Стамбуле, участие примут представители обеих сторон, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, данные переговоры сосредоточатся на нормализации работы дипломатических миссий двух стран и состоятся в Стамбуле, передает ТАСС.

    Захарова сообщила, что российскую делегацию по-прежнему возглавит посол России в США Александр Дарчиев, а американскую сторону представит заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

    Место проведения, формат и состав участников встречи остаются неизменными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд переговоров между делегациями России и США пройдет 10 апреля в Стамбуле, стороны обсудят работу дипломатических миссий.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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