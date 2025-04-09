Трамп объявил о готовности к торговым сделкам c Китаем и ЕС

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности американской администрации заключать справедливые торговые сделки с Китаем и другими странами, включая государства Европейского союза, передает ТАСС. В рамках беседы с журналистами Трамп подчеркнул, что «со всеми можно заключить сделку».



«С Китаем будет заключена сделка. Со всеми будут заключены сделки. Это будут справедливые сделки», – сказал американский президент.

Трамп также выразил уверенность, что китайские власти якобы хотят заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами, но не знают, как сделать это, не привлекая внимания. Он подчеркнул, что Китай хочет договор, но не знает, как его достичь, как «гордые люди».

Комментируя экономическую ситуацию, Трамп подчеркнул, что в прошлом году Китай заработал один триллион долларов на торговле с США, что он считает неправильным. Президент США отметил, что теперь Америка зарабатывает два миллиарда долларов в день, благодаря текущим пошлинам.

Ранее Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран. В ответ Китай повысил ставку пошлин на американские товары с 34 до 84%, оставив России в стороне от этой меры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США приняла решение о повышении торговых пошлин на китайские товары до 125%.

Биржевые индексы США резко выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже после заявления президента США о приостановке пошлин для ряда стран на 90 дней.

Соединенные Штаты и Панама готовятся подписать декларацию, которая обеспечит американским военным кораблям приоритетный проход через Панамский канал.

