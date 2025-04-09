Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.8 комментариев
США и Панама решили подписать декларацию о безопасности Панамского канала
Соединенные Штаты и Панама готовятся подписать декларацию, которая обеспечит американским военным кораблям приоритетный проход через Панамский канал, заявил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет.
Хегсет сообщил, что Соединенные Штаты и Панама намерены подписать меморандум о взаимопонимании, касающийся совместной деятельности в области безопасности Панамского канала,передает ТАСС.
Он заявил, что эти меры направлены на обеспечение свободного и приоритетного прохода американских военных кораблей через канал.
Министр отметил, что Панамский канал является ключевой областью, важной для безопасности и США, и Панамы, и подчеркнул необходимость противодействия влиянию Китая в этом регионе. Подписание меморандума и декларации должно укрепить безопасность канала и обеспечить его контроль со стороны Панамы и Америки.
Ранее Панама и США договорились провести совместные военные учения PANAMAX по защите Панамского канала в 2026 году, а также о сотрудничестве в области безопасности и стратегического планирования.
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино категорически отверг заявления Дональда Трампа о передаче Панамского канала под контроль США, назвав эти слова ложью и оскорблением.
Управление Панамского канала публично опровергло информацию Госдепа США об отмене транзитных сборов для американских правительственных судов, подчеркнув отсутствие изменений в тарифах.
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино пригласил министра обороны США Пита Хегсета посетить Панаму для обсуждения вопросов безопасности и защиты Панамского канала от внешних угроз.