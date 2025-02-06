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Панама опровергла отмену сборов для судов США
Управление Панамского канала опровергло заявление США об отмене сборов для американских судов
Управление Панамского канала публично опровергло информацию Госдепа США об отмене транзитных сборов для американских правительственных судов, подчеркнув отсутствие изменений в тарифах.
Управление Панамского канала выступило с опровержением заявления Госдепа США об отмене транзитных сборов для судов, принадлежащих американскому правительству, передает РИА «Новости». В заявлении, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), представители Панамского канала подчеркнули, что никаких корректировок в установленные транзитные пошлины не вносилось.
Госдеп США ранее заявлял, что Панама решила отменить сборы для американских судов, что, по их словам, должно было позволить сэкономить миллионы долларов ежегодно.
Управление канала также выразило готовность к диалогу с соответствующими должностными лицами США по вопросу транзита военных кораблей. В заявлении подчеркивается, что управление обладает полномочиями устанавливать транзитные пошлины и другие сборы для транзита через канал, и никаких изменений в них не было сделано.
Ранее сообщалось, что правительство Панамы якобы решило отменить сборы за проход своих судов через Панамский канал для американского правительства, что позволит США ежегодно экономить миллионы долларов.
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино пригласил министра обороны США Пита Хегсета посетить Панаму для обсуждения вопросов безопасности и защиты Панамского канала от внешних угроз.