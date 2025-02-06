Панамский канал освободили от сборов для судов США

Власти отменили сборы для судов правительства США на Панамском канале

Tекст: Максим Попов

Власти Панамы приняли решение освободить суда, принадлежащие правительству США, от сборов за проход по Панамскому каналу, что позволит Вашингтону сэкономить значительные средства, передает ТАСС.

Как отмечается в заявлении Госдепа, «власти Панамы согласились больше не взимать сборы с судов правительства США за проход по Панамскому каналу». Такая инициатива направлена на укрепление стратегического сотрудничества между двумя странами, подчеркнули американские дипломаты.

Ранее президент Трамп подчеркивал значимость Панамского канала для стратегических интересов США. По его словам, передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы увеличили свое присутствие в регионе и нарастили инфраструктуру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом США.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с главой Госдепа Марко Рубио, сообщил, что Панама не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь».

Трамп заявил об отсутствии необходимости военного вмешательства США в ситуацию вокруг Панамского канала.