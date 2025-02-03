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    Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб на СВО
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    Панама объявила о выходе из китайского проекта «Пояс и путь» после визита Рубио
    Захарова ответила Зеленскому анекдотом про маленькую моль
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    Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.

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    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляет новое в восприятие происходящего.

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    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    3 февраля 2025, 01:23 • Новости дня

    Панама объявила о выходе из китайского проекта «Пояс и путь» после визита Рубио

    Панама объявила об отказе от участия в китайской инициативе «Один пояс – один путь» после визита главы Госдепа Рубио

    Панама объявила о выходе из китайского проекта «Пояс и путь» после визита Рубио
    @ Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио предупредил президента Панамы Хосе Рауля Мулино о намерении американского лидера Дональда Трампа изменить ситуацию с влиянием Китая на Панамский канал. Мулино после переговоров с Рубио объявил, что правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь».

    Как рассказали в Госдепе, Рубио заявил Мулино, что Трамп считает «нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала» угрозой и нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала.

    Рубио также подчеркнул, что в случае отсутствия немедленных изменений Соединенные Штаты готовы принять необходимые меры для защиты своих прав в соответствии с Договором, передает РИА «Новости».

    Мулино заявил о решении своего правительства не продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

    «Я принял важное решение и сообщаю вам о нем», – заявил Мулино, выступая после встречи с главой госдепартамента. Он добавил: «Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока, но я думаю, что его необходимо продлевать через год-два, это происходит каждые три года». Меморандум о взаимопонимании был подписан в 2017 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США объявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом, на что Панама подала жалобу в ООН. Мулино отверг заявления Трампа о намерении США контролировать Панамский канал.

    31 января 2025, 02:49 • Новости дня
    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии

    Трамп заявил о принятии решения по выводу американских войск из Сирии

    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон примет решение о возможном выводе американских войск из Сирии, подчеркнув, что вмешательство в сирийские проблемы нецелесообразно.

    Президент США Дональд Трамп, как сообщает ТАСС, в Белом доме заявил о необходимости принятия решения относительно вывода американских войск из Сирии. По словам Трампа, США не должны вмешиваться в сирийский конфликт, поскольку Сирия сама должна решать свои проблемы.

    «Мы не вмешиваемся в ситуацию в Сирии. Это их бардак. У них там достаточно проблем. Им не нужно, чтобы мы вмешивались», – заявил Трамп. Его комментарии последовали после сообщений израильских СМИ о возможном выводе американских войск, который, по их утверждению, вызвал обеспокоенность в Израиле.

    Ранее американские чиновники сообщали израильским представителям, что президент Трамп заинтересован в выводе войск, которые остаются на территории Сирии. В декабре 2024 года Пентагон заявил, что в Сирии находится около 2 тыс. американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть сообщения о передаче секретных разведданных новому руководству Сирии, касающихся угроз со стороны «Исламского государства*».

    Кроме того, Дамаск отказался от соглашения с российской компанией об управлении портом Тартус, что может стать реверансом в сторону Запада, хотя у Москвы сохраняются шансы на сохранение военных баз в арабской республике.

    Турция намерена в ближайшее время предпринять решительные шаги для ликвидации курдских боевиков на севере Сирии, если сирийское ответвление РПК не сложит оружие, как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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    2 февраля 2025, 13:14 • Новости дня
    Путин: Европейские элиты встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком
    Путин: Европейские элиты встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп, обладая настойчивостью и характером, быстро наведет порядок в Европе, и европейские элиты признают его лидерство, заявил президент России Владимир Путин.

    «Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, – это произойдет быстро, скоро – все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места», – сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, говоря об отношениях европейских политических элит и вновь избранного президента США. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

    Кроме того, российский лидер добавил, что у европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, сегодня таких людей практически нет. «В Европе были такие выдающиеся политические мировые деятели, как (Шарль) Де Голль, (Франсуа) Миттеран, в новейшее время – (Жак) Ширак. В Германии – Вилли Брандт, (Гельмут) Коль, (Герхард) Шредер – кстати, я поставил бы в этот же ряд. Это люди, которые имели собственное мнение и мужество бороться за это собственное мнение, высказывать его, об этом говорить и пытаться хотя бы реализовать его в практической работе. Сегодня там практически таких людей нет», – сказал Путин.

    Глава государства также уточнил, что «сейчас идет какая-то возня между европейскими политическими элитами и вновь избранным президентом (США Дональдом) Трампом». «Что-то изменилось, что ли, со времен Байдена? Да ничего не изменилось. Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене», – добавил он.

    По его мнению, европейским элитам больше нравился прежний президент США Джо Байден, у нового американского лидера Дональда Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Путин заявил, что Трамп не нравился европейским элитам, «они с ним боролись активно, реально вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс в Соединенных Штатах, а потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл».

    Российский лидер также рассказал, что у него до сих пор осталось много друзей в Германии. «Мне кажется, некорректно сравнивать ситуацию. Страны, которые прислуживали, как вы сказали, Гитлеру или вообще, как Германия, собственно говоря, поддержала приход к власти Гитлера, а потом была виновницей начала Второй мировой войны. Но это было тогда. Сегодняшнее немецкое общество не имеет к этому отношения», – сказал Путин.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в условиях кризиса на Украине и возвращения на пост президента США Дональда Трампа Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

    В пятницу Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине следует разрешить через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    1 февраля 2025, 12:37 • Новости дня
    Сийярто посоветовал серьезно воспринимать слова Трампа о БРИКС
    Сийярто посоветовал серьезно воспринимать слова Трампа о БРИКС
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто напомнил об осторожности в восприятии заявлений президента США Дональда Трампа, упомянувшего Испанию как участника БРИКС в ответ на вопрос о расходах НАТО.

    Сийярто дал интервью газете El Debate, в ходе которого его спросили, как он относится к словам Трампа, который упомянул Испанию как участницу БРИКС, передает ТАСС.

    «Трамп – президент США, поэтому я бы посоветовал воспринимать всерьез все его слова», – подчеркнул Сийярто.

    Он также акцентировал внимание на ухудшении венгеро-американских отношений при администрации Джо Байдена, отметив, что они достигли «самой низкой точки за свою историю», выразив надежду, что с возвращением Трампа эти отношения могут перейти в «золотой век».

    Министр добавил, что европейские лидеры испытывают разочарование из-за своих прежних заявлений о Трампе, и выразил уверенность, что Трамп помнит все сказанное о нем в прошлом.

    Напомним, президент США Дональд Трамп упомянул Испанию среди стран БРИКС в ответ на вопрос о расходах на оборону. Данное высказывание вызвало недоумение у журналистов. Испания на самом деле не является членом БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика.

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    2 февраля 2025, 17:44 • Новости дня
    Трамп предсказал исчезновение Канады

    Трамп заявил, что без американских миллиардов Канада не сможет существовать

    Трамп предсказал исчезновение Канады
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что без американской финансовой поддержки Канада не останется жизнеспособной страной, и предложил ей стать 51-м штатом США.

    Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что без финансовой помощи от США Канада не сможет существовать, передает РИА «Новости». Трамп утверждает, что США тратят сотни миллиардов долларов, чтобы поддерживать Канаду, и выразил мнение, что это не приносит никакой пользы для Америки.

    «Мы платим сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду. Зачем? Причин нет. Нам не нужно ничего, что у них есть. У нас безграничные энергоресурсы, мы должны сами делать свои машины и иметь древесины больше, чем можем использовать. Без огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна», – написал Трамп.

    Президент также предложил Канаде стать пятьдесят первым штатом США, заявив, что это принесло бы канадцам множество преимуществ, таких как снижение налогов и улучшение военной защиты. «Суровой правдой» Трамп назвал необходимость того, чтобы Канада стала 51-м штатом США. «Налоги намного ниже, лучшая военная защита для народа Канады и никаких пошлин», – добавил он.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Трамп объяснил свое решение тем, что Канада и Мексика причастны к контрабанде наркотиков в США, а также обвинил мексиканское правительство в связях с преступными организациями.

    Напомним, Трамп подписал указ о введении 10-процентого налога на импорт канадского энергоносителя, а также общие 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики и 10-процентные пошлины для Китая. Тарифы вступают в силу во вторник.

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    1 февраля 2025, 02:43 • Новости дня
    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине

    Спецпосланник Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине

    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине
    @ Siavosh Hosseini/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

    Спецпосланник президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News. По словам Келлога, решение украинского вопроса важно для национальной безопасности США.

    Келлог отметил, что у команды американского лидера есть разработанный план, который позволит начать переговоры по Украине. «Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим», – сказал он.

    Келлог подчеркнул, что рассчитывает на достижение определенного прогресса по украинскому урегулированию в ближайшие 100 дней. «Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь договоренностей в течение 100 дней», – обнадежил специальный представитель американского президента.

    До этого Келлог заявил, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых.

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    31 января 2025, 05:48 • Новости дня
    Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами

    Трамп пригрозил ввести стопроцентные пошлины из-за валютных планов стран БРИКС

    Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп пообещал обложить страны БРИКС стопроцентными пошлинами, если они создадут новую валюту, заменяющую доллар.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести стопроцентные пошлины на импорт товаров из стран БРИКС, если они попытаются создать новую валюту или заменить доллар США в мировой торговле, передает ТАСС.

    «Мы собираемся потребовать от этих, как кажется, враждебных стран дать обязательство, что они не будут создавать новую валюту БРИКС или поддерживать любую другую валюту, чтобы заменить могущественный доллар США,» – написал Трамп в Truth Social.

    Трамп добавил, что если страны БРИКС попробуют отказаться от доллара, они должны «распрощаться с возможностью продавать товары американской экономике». Он подчеркнул, что «нет никаких шансов» на замену доллара в международной торговле.

    Ранее президент США уже заявлял о планах по введению пошлин в 100% против стран БРИКС. После этого индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что Индия не поддерживает дедолларизацию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что БРИКС не посягает на доллар, а лишь реагирует на политику США. Заместитель главы Национального экономического совета Индонезии Мари Элка Пангесту назвала дедолларизацию неизбежным процессом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести с 1 февраля пошлины 25% на импорт из Канады и Мексики, с возможностью дальнейшего их увеличения в будущем. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2024 года достигла исторического максимума, превысив 2 850 долларов за тройскую унцию на бирже Comex, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи. Мировые цены на нефть в четверг продемонстрировали отрицательную динамику после выхода данных о росте запасов в США.

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    2 февраля 2025, 04:55 • Новости дня
    Мексика ответила на пошлины США защитными мерами

    Президент Мексики поручила реализовать план Б для защиты экономики страны

    Tекст: Максим Попов

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум распорядилась задействовать меры для защиты страны после введения США пошлин на мексиканские товары, поручив министру экономики Марсело Эбрарду реализовать план Б.

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать «тарифные и нетарифные меры» для защиты интересов страны после введения пошлин США, передает РИА «Новости». Она отметила, что данный шаг является частью плана Б, разработанного для защиты Мексики.

    Шейнбаум категорически отвергла обвинения Белого дома, заявив: «Отвергаем клевету Белого дома на мексиканское правительство с обвинениями в связях с преступными организациями, а также любые вторжения на нашу территорию». Она подчеркнула, что проблема имеет корни внутри самих США, где оружие продается преступным группировкам.

    Президент Мексики предложила США сосредоточиться на борьбе с уличной наркоторговлей и отмыванием денег. Она подчеркнула, что проблема наркозависимости и распространения наркотиков в США требует внутреннего решения. Шейнбаум заявила: «Мексика не хочет конфронтации. Мы исходим из сотрудничества между соседними странами... мы должны комплексно работать вместе на принципах общей ответственности, взаимного доверия, сотрудничества и уважения суверенитета».

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Трамп объяснил свое решение тем, что Канада и Мексика причастны к контрабанде наркотиков в США, а также обвинил мексиканское правительство в связях с преступными организациями.

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    2 февраля 2025, 19:42 • Новости дня
    Эксперт предсказал коллапс Североамериканской зоны свободной торговли

    Американист Дудаков предсказал коллапс Североамериканской зоны свободной торговли

    Эксперт предсказал коллапс Североамериканской зоны свободной торговли
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп ввел новые тарифы против Канады, Мексики и Китая, чтобы запугать торговых партнеров и затем вести переговоры с сильной позиции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп ввел пошлины на поставки товаров из Мексики, Канады и Китая.

    «Если Канаду, США и Мексику действительно ждет длительная торговая война, то последствия будут очень серьезными для всех этих стран. Они давно интегрированы в единое пространство свободной торговли, огромное количество компаний имеют свои предприятия на территории трех государств. По предварительным оценкам, США потеряют как минимум 200 млрд долларов», – пояснил американист Малек Дудаков.

    «Кроме того, конечно, США ждет инфляционный шок на все, что импортируется из Канады, Мексики и Китая: овощи и фрукты, сельхозтовары, пиломатериалы, различные технические компоненты, например, для автопрома. Пока не совсем понятно, какой будет эффект на нефтяном рынке, потому что тарифы тут будут не 25%, а 10%, и вводятся они не сразу», – продолжил спикер.

    «Я вполне допускаю, что Трамп исполняет роль плохого полицейского, чтобы запугать торговых партнеров, и потом сесть за стол переговоров. Причем, речь идет не только об экономике, но и о других вопросах, включая миграцию и усиление совместной борьбы с наркотрафиком. Глава Белого дома усиливает позицию в преддверии этих дискуссий», – заметил собеседник.

    «Если Колумбию Трамп победил за 49 минут в тарифно-миграционной войне, то с Канадой и с Мексикой, а тем более с Китаем и Евросоюзом, придется повозиться. Пока главное и гарантированное последствие – коллапс Североамериканской зоны свободной торговли. Просто американский лидер рассчитывает, что США переживут эту войну с меньшими потерями», – резюмировал аналитик.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифах на поставки из Мексики, Канады и Китая целого ряда товаров повседневного спроса от авокадо до кроссовок и автомобилей, сообщает CNN.

    «Тарифы введены из-за серьезной угрозы нелегальных иммигрантов и смертельных наркотиков, убивающих наших граждан, включая фентанил. Нам нужно защищать американцев, и мой долг как президента – обеспечить безопасность всех», – сказал глава Белого дома.

    Несколько часов спустя президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что введет взаимные пошлины, а премьер Канады Джастин Трюдо объявил о «далеко идущем» ответе Вашингтону. По словам Трюдо, под канадские тарифы подпадут американский алкоголь, продукты, одежда, обувь, бытовая техника, мебель, такие материалы, как пиломатериалы, и «многое другое».

    Министерство торговли Китая пообещало подать жалобу во Всемирную торговую организацию и «принять соответствующие контрмеры». В Пекине заявили, что тарифы «неконструктивны» и только «подорвут» работу обеих стран по борьбе с распространением наркотиков.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему предыдущая тарифная война Трампа вышла боком самим Штатам.

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    1 февраля 2025, 05:36 • Новости дня
    Уполномоченный Келлог прояснил вопрос об антироссийских санкциях при Трампе

    Кит Келлог заявил, что решение о санкциях против России остается на усмотрении Трампа

    Уполномоченный Келлог прояснил вопрос об антироссийских санкциях при Трампе
    @ Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что решение о санкциях против России будет принимать президент США Дональд Трамп, отметив, что введенные ранее меры не достаточно эффективны.

    Как подчеркнул Келлог, окончательное решение о возможном введении дополнительных антироссийских санкций находится в руках американского лидера, передает ТАСС. «Я бы сказал, что это решение остается за президентом США, ему решать как лидеру страны», – заявил Келлог.

    Он также отметил, что введенные администрацией предшественника Трампа ограничительные меры против России можно оценить на шесть баллов из десяти, в то время как контроль за соблюдением этих санкций заслуживает только три балла. По словам Келлога, администрация Трампа будет продолжать оценивать эффективность этих мер в контексте урегулирования конфликта на Украине.

    Келлог подчеркнул, что текущая стратегия связана с достижением прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине, что требует тщательного рассмотрения всех возможных вариантов, включая санкции.

    Ранее Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.


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    31 января 2025, 11:33 • Новости дня
    МИД: Подвижек с организацией контакта Путина и Трампа нет

    Рябков заявил об отсутствии подвижек в организации контакта Путина и Трампа

    МИД: Подвижек с организацией контакта Путина и Трампа нет
    @ The Kremlin Moscow/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что продвижения в организации контакта между президентами России и США пока нет, однако возобновление прямого политического диалога остается актуальной задачей.

    Продвижения в организации контакта между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом нет, сообщает ТАСС.

    Замминистра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил, что вопрос о контакте лидеров двух стран задается ежедневно, однако подвижек пока не наблюдается.

    Рябков подчеркнул, что Россия внимательно фиксирует все публичные сигналы, поступающие из Вашингтона по различным вопросам. Эти сигналы касаются как острых, так и более долгосрочных и срочных тем.

    По его словам, возобновление прямого диалога на политическом уровне между Россией и США было бы крайне востребовано. Это подчеркнуло бы важность поддержания открытых каналов коммуникации в нынешних международных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, ранее на этой неделе замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что информации о дате телефонной беседы между Путиным и Трампом пока нет.

    Между тем Дональд Трамп отказался обсуждать свои возможные контакты с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, однако отметил, что дела по обоим направлениям идут хорошо.

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    2 февраля 2025, 02:00 • Новости дня
    Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией

    Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией при посредничестве США и ЕС

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил о готовности к мирным переговорам с Россией при посредничестве США и Евросоюза, подчеркнув важность их участия для эффективного урегулирования конфликта.

    Президент Владимир Зеленский вновь заявил о своей готовности начать переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, к переговорам с Москвой должны подключиться Вашингтон и Брюссель. Зеленский подчеркнул, что участие этих сторон было бы справедливым и эффективным шагом. Президент Украины отметил, что его команда поддерживает контакты с администрацией президента США Дональда Трампа, хотя консультации пока носят общий характер.

    Зеленский подчеркнул необходимость личной встречи с Трампом для разработки плана перемирия. При этом он выразил недовольство тем, что Вашингтон ведет серьезные дискуссии с Москвой без участия Киева. «Соединенные Штаты, Украина и Россия, а также Евросоюз должны быть за столом переговоров. Это справедливо и эффективно», – заявил он.

    Зеленский добавил, что в данный момент не знает, к чему приведут эти обсуждения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, команда Трампа рассматривает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов для достижения начального перемирия с Россией.

    Известно, что срок полномочий президента Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы, которые были запланированы на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин также отметил, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

    Коментарии (3)
    2 февраля 2025, 05:31 • Новости дня
    Трюдо заявил о последствиях введения пошлин США на импорт канадского урана

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался о негативных последствиях введения США пошлин на канадские товары, обратив внимание, на ограничение доступа к ключевым для национальной безопасности США товарам.

    Канадский премьер-министр Джастин Трюдо предупредил о негативных последствиях импортных пошлин США на товары из Канады, передает РИА «Новости». По его словам, такие меры ограничат доступ США к критически важным товарам, включая никель, калий, уран, сталь и алюминий.

    «Они затруднят ваш доступ к поставкам жизненно важных товаров для безопасности США, таких как никель, калий, уран, сталь и алюминий. Они нарушат соглашение о свободной торговле», – заявил Трюдо, обращаясь к американским гражданам.

    Он подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин будет иметь «реальные последствия» для самих американцев.

    Трюдо высказал обеспокоенность, что ограничения могут повлиять на долгосрочные экономические отношения между двумя странами. Он отметил, что Канада всегда была надежным партнером США.

    Также канадский премьер отметил, что пытался связаться с президентом Трампом с момента его инаугурации 20 января и надеется все же поговорить с ним вскоре.

    До этого сообщалось, что  президент Мексики Клаудия Шейнбаум распорядилась задействовать меры для защиты страны после введения США пошлин на мексиканские товары.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Трамп объяснил свое решение тем, что Канада и Мексика причастны к контрабанде наркотиков в США, а также обвинил мексиканское правительство в связях с преступными организациями.

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    31 января 2025, 12:55 • Новости дня
    Захарова обвинила Зеленского во лжи о переговорах с Россией
    Захарова обвинила Зеленского во лжи о переговорах с Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в прямой лжи о причинах отказа от переговоров с Россией, заявив, что лидер украинского режима искажает факты ради оправдания своих решений.

    Дипломат прокомментировала высказывания Зеленского касательно запрета на переговоры с Россией, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, он «впрямую врет» о причинах отказа от переговорного процесса, пытаясь оправдать свое решение, принятое весной 2022 года. Тогда, по мнению дипломата, Зеленский предпочел продолжить военные действия, а не идти на мирное урегулирование.

    Захарова отметила, что президент Украины на пресс-конференции 25 января заявил, что запрет на прямые переговоры с Россией был вызван необходимостью предотвращения сепаратизма на Украине. Однако, как подчеркнула дипломат, в реальности это было лишь частью дезинформации. Она добавила, что в сознании Зеленского Москва якобы оказывала давление через «теневые переговорные коридоры», угрожающие независимости Украины.

    По словам Захаровой, решение вывести Киев из переговоров исходило от западных стран, которые, по ее утверждению, имели свои планы по продолжению конфликта.

    Она также упомянула, что некоторые западные лидеры, включая бывшего президента США Джорджа Буша – младшего, говорили о необходимости убивать как можно больше русских, чтобы будущим поколениям не пришлось это делать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Рябков ранее подчеркивал, что контакты на высоком уровне между Россией и США находятся в замороженном состоянии, и отметил, что Москва продолжает прилагать усилия для налаживания диалога.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский вводит в заблуждение украинцев и мировое сообщество, заявляя, что декрет о запрете переговоров с Россией был подписан, когда российские войска стояли под Киевом, хотя на самом деле он был подписан позже, после отвода войск.

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    31 января 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине

    Трамп выразил уверенность в необходимости завершения конфликта на Украине дипломатическими методами

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине следует разрешить через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.

    Президент США Дональд Трамп убежден в необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Трамп считает это затянувшееся противостояние требующим завершения посредством переговоров. Рубио отметил, что в ходе переговоров сторонам неизбежно придется идти на уступки, и подчеркнул важность реализма в этом процессе.

    Выступая в интервью американской журналистке Мегин Келли, Рубио подчеркнул, что дипломатическая работа в данном направлении уже велась, и впереди предстоит еще более напряженная работа. Он добавил, что на решение этих вопросов потребуется время, однако у США есть президент, который осознает необходимость прочного урегулирования.

    Ранее, 20 января, президент России Владимир Путин отметил, что Москва открыта к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что важно устранить первопричины кризиса и выразил готовность учитывать заявления Трампа и его команды о восстановлении контактов и предотвращении третьей мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прекратил внешнюю помощь Украине, что привело к заморозке ряда важных проектов, а российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году, что, наряду с падением боевого духа украинских военных, приближает мирные переговоры, при этом Владимир Путин уверен в неизбежной победе России, и несмотря на приостановку помощи, Украина продолжает получать военную поддержку США по ранее утвержденным пакетам.

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    31 января 2025, 11:03 • Новости дня
    The Washington Post: Трамп потребовал уволить руководство ФБР

    The Washington Post: Трамп дал приказ уволить нескольких высокопоставленных руководителей ФБР

    The Washington Post: Трамп потребовал уволить руководство ФБР
    @ Valerie Plesch/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько высокопоставленных руководителей ФБР получили уведомления о необходимости покинуть свои посты в течение нескольких дней или быть уволенными, сообщила газета The Washington Post.

    Газета пишет, что несколько старших руководителей ФБР получили уведомления о необходимости покинуть свои посты в течение нескольких дней, или они будут уволены. Это произошло на фоне назначения Кэша Пателя на пост директора ФБР после его обещания не преследовать политических врагов. Пател заявил, что все сотрудники ФБР будут защищены от политической мести, пишет The Washington Post.

    Среди тех, кто должен уйти, указаны несколько исполнительных помощников директоров, ответственных за расследования по уголовным и национальным вопросам безопасности, а также руководители полевых офисов бюро. Некоторые из них были назначены при Кристофере Рэе, который ушел в отставку после угроз увольнения от президента Трампа. Отмечается, что некоторые руководители не достигли пенсионного возраста, что может привести к потере ими полагающихся пособий.

    Пател также заявил в ходе слушаний о своем намерении восстановить общественное доверие к ФБР, обещая деполитизированную систему правопорядка. Тем не менее его отказ подтвердить, что он не будет увольнять агентов, участвующих в расследованиях, вызвал критику со стороны демократов.

    Изменения в руководстве ФБР происходят на фоне перестановок в Министерстве юстиции, где назначенные Трампом временные руководители активно уволняют или переводят карьерных юристов, недостаточно лояльных к президенту. Сенатор Кори Букер также поднял вопрос о возможных новых политических назначениях в ФБР, включая Тома Фергюсона. Пател ответил, что не знает о таких планах.

    Ранее президент США Дональд Трамп назначил Кэша Патела на должность главы Федерального бюро расследований, и Пател выразил готовность провести разбирательства против критиков Трампа.

    Пател также заявил о планах расследовать действия президента Украины Владимира Зеленского, чтобы выяснить, как Киев использовал средства американских налогоплательщиков.

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