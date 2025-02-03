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Панама объявила о выходе из китайского проекта «Пояс и путь» после визита Рубио
Панама объявила об отказе от участия в китайской инициативе «Один пояс – один путь» после визита главы Госдепа Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио предупредил президента Панамы Хосе Рауля Мулино о намерении американского лидера Дональда Трампа изменить ситуацию с влиянием Китая на Панамский канал. Мулино после переговоров с Рубио объявил, что правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь».
Как рассказали в Госдепе, Рубио заявил Мулино, что Трамп считает «нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала» угрозой и нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала.
Рубио также подчеркнул, что в случае отсутствия немедленных изменений Соединенные Штаты готовы принять необходимые меры для защиты своих прав в соответствии с Договором, передает РИА «Новости».
Мулино заявил о решении своего правительства не продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем в рамках инициативы «Один пояс – один путь».
«Я принял важное решение и сообщаю вам о нем», – заявил Мулино, выступая после встречи с главой госдепартамента. Он добавил: «Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока, но я думаю, что его необходимо продлевать через год-два, это происходит каждые три года». Меморандум о взаимопонимании был подписан в 2017 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США объявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом, на что Панама подала жалобу в ООН. Мулино отверг заявления Трампа о намерении США контролировать Панамский канал.