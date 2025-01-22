Панама подала жалобу в ООН на заявления Трампа о принадлежности канала

Панама направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, сообщает ТАСС. В документе выражается неприятие заявлений президента США Дональда Трампа о намерении вернуть Панамский канал под контроль Соединенных Штатов. Это заявление было сделано Трампом во время инаугурации.

Посол Панамы при ООН Элой Альфаро де Альба в письме напомнил, что согласно Уставу ООН, страны должны воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

Трамп, выступая в Конгрессе США, заявил, что возвращение Панаме контроля над каналом было «глупым подарком». По его мнению, на данный момент Панамский канал управляется Китаем.

Панамский канал, построенный США и открытый в 1914 году, был передан Панаме в 1999 году согласно договору Торрихоса – Картера. Канал остается важнейшим маршрутом для мировой торговли и интересов США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия подтвердила свои обязательства по соблюдению нейтралитета Панамского канала и сохранения его безопасным и открытым международным транзитным водным путем, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее отверг заявления Дональда Трампа о намерении США контролировать Панамский канал.

Между тем члены Республиканской партии США скептически относятся к идеям Дональда Трампа по «захвату» Панамского канала и Гренландии, но не рискуют вступать с ним в конфронтацию, отмечают СМИ.