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Панама подала жалобу в ООН на заявления Трампа о принадлежности канала
Панама выразила протест против заявлений Трампа о возвращении Панамского канала под контроль США, направив жалобу генсеку ООН. Это произошло после инаугурационной речи нового президента США.
Панама направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, сообщает ТАСС. В документе выражается неприятие заявлений президента США Дональда Трампа о намерении вернуть Панамский канал под контроль Соединенных Штатов. Это заявление было сделано Трампом во время инаугурации.
Посол Панамы при ООН Элой Альфаро де Альба в письме напомнил, что согласно Уставу ООН, страны должны воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства.
Трамп, выступая в Конгрессе США, заявил, что возвращение Панаме контроля над каналом было «глупым подарком». По его мнению, на данный момент Панамский канал управляется Китаем.
Панамский канал, построенный США и открытый в 1914 году, был передан Панаме в 1999 году согласно договору Торрихоса – Картера. Канал остается важнейшим маршрутом для мировой торговли и интересов США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия подтвердила свои обязательства по соблюдению нейтралитета Панамского канала и сохранения его безопасным и открытым международным транзитным водным путем, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее отверг заявления Дональда Трампа о намерении США контролировать Панамский канал.
Между тем члены Республиканской партии США скептически относятся к идеям Дональда Трампа по «захвату» Панамского канала и Гренландии, но не рискуют вступать с ним в конфронтацию, отмечают СМИ.