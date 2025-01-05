В США оценили серьезность идей Трампа «захватить» Панамский канал и Гренландию

The Hill: Республиканцы не рискуют спорить Трампом из-за Панамского канала и Гренландии

Tекст: Олег Исайченко

Как отмечает издание The Hill, республиканцы в Сенате и Конгрессе США не готовы противостоять избранному президенту Дональду Трампу в вопросах Гренландии и Панамского канала, поэтому «ломают голову» из-за его «грандиозных планов и амбиций».

По словам конгрессмена Майкла Маккола, он не уверен в возможности законного приобретения канала.

В свою очередь сенатор Джон Корнин не без иронии напомнил о том, что Штаты имеют свою историю экспансии, так как «США не всегда состояли из 50 штатов». «Мы приобрели Аляску, Гавайские острова и даже Техас в 1845 году», – напомнил он, однако уточнил, что идеи Трампа пока всерьез законодателями не обсуждаются.

В то же время сенатор Рики Скотт указал на серьезность настроений Трампа по поводу Гренландии и Панамского, но при этом ему неизвестно, как избранный президент США собирается убедить Панаму и Данию в том, чтобы они приняли его точку зрения.

Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post.

Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

Между тем российский посол в Норвегии Николай Корчунов выразил обеспокоенность тем, что инициатива избранного президента США Дональда Трампа по покупке Гренландии может спровоцировать напряженность в арктическом регионе.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что возможное поглощение Штатами Канады разрушает стереотипы в политике.