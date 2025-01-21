  • Новость часаРоссия подтвердила обязательства по соблюдению нейтралитета Панамского канала
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    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Мало того, что ты крупнейший поставщик газа на континент, так еще и контролируешь и зарабатываешь на поставках газа своего ключевого конкурента. Такой бизнес-проект вполне отвечает амбициям президента-бизнесмена.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

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    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

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    21 января 2025, 10:45 • Новости дня

    Россия подтвердила обязательства по соблюдению нейтралитета Панамского канала

    Россия подтвердила обязательства по соблюдению нейтралитета Панамского канала
    @ c94/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия подтвердила свои обязательства по соблюдению нейтралитета Панамского канала и сохранения международного транзитного водного пути безопасным и открытым, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, Москва выступает за сохранение Панамского канала безопасным и открытым. Режим нейтралитета, установленный договором о Панамском канале, закреплен в протоколе, к которому присоединилось около 40 государств, включая Россию с 1988 года, передает ТАСС.

    Рябков также выразил надежду, что в ходе ожидаемых обсуждений контроля над Панамским каналом между руководством Панамы и президентом США Дональдом Трампом стороны будут уважать международно-правовой режим этого водного пути. Он подчеркнул, что этот вопрос относится к сфере двусторонних отношений Панамы и США.

    Правовой режим Панамского канала был определен в договоре 1977 года между США и Панамой, добавил Рябков.

    Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала был подписан президентом США Джимми Картером и генералом Омаром Торрихосом 7 сентября 1977 года и вступил в силу 1 октября 1979 года.

    Ранее Дональд Трамп объявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом США.

    В свою очередь, президент Панамы Хосе Рауль Мулино подчеркнул, что Панамский канал остается частью Панамы и управление им остается под контролем страны при соблюдении его постоянного нейтралитета.

    21 января 2025, 04:15 • Новости дня
    Трамп заявил о чрезмерных расходах США для поддержки Украины

    Трамп сообщил, что США потратили на Украину на 200 млрд долларов больше, чем НАТО

    Трамп заявил о чрезмерных расходах США для поддержки Украины
    @ Jasper Colt/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса.

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что американские расходы на поддержку Украины значительно превышают затраты союзников по НАТО, передает РИА «Новости».

    Во время встречи с журналистами в Овальном кабинете он заявил: «НАТО должно платить 5%. Мы в войне на Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО. Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на 200 млрд долларов больше, чем НАТО».

    Трамп подчеркнул, что географическая близость Европы к Украине должна побуждать европейские страны брать на себя большую финансовую ответственность в поддержке киевского режима.

    Президент США также заверил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине. На вопрос о выполнении своего обещания разрешить конфликт в первый день, он ответил, что  прошла только половина дня. «У меня есть еще половина дня. Мы хотим это сделать», – сказал он.

    Трамп также сообщил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых будут обсуждаться вопросы мирного урегулирования на Украине. По словам Трампа, президент Зеленский уже выразил готовность к соглашению. «Он сказал мне, что хочет заключения сделки», – подчеркнул глава Белого дома.

    Одновременно с этим американский лидер допустил сохранение санкций против России до завершения конфликта на Украине.

    До этого Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату, подписав указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне. Кроме того, он пообещал помиловать осужденных за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

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    20 января 2025, 23:35 • Новости дня
    Эксперт назвал сценарий санкционного давления США против России при Трампе

    Политолог Суслов спрогнозировал усиление санкций США на фоне сложностей переговоров по Украине

    Tекст: Максим Попов

    В ближайшие месяцы США, вероятно, усилят санкционное давление на Россию из-за трудностей в переговорах по Украине, сообщил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Суслов выразил мнение, что президент США Дональд Трамп усилит санкционное давление на Россию в ближайшие несколько месяцев. Это произойдет, как только администрация нового главы Белого осознает, что переговоры по Украине будут крайне сложными, передает ТАСС.

    Суслов пояснил: «Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев усиление санкционного давления Соединенных Штатов на Россию просто неизбежно, и это следует рассматривать как такой априорный базовый сценарий». Он отметил, что усиливающееся давление будет направлено на российскую энергетику и партнеров России, которым также будут угрожать вторичными санкциями.

    По его словам, главным ограничителем для администрации Трампа станет риск усиления инфляции внутри США, связанный с возможным ростом мировых цен на нефть, если экспорт российской нефти будет дестабилизирован. Однако желание усилить санкции, по мнению эксперта, не вызывает сомнений.

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    20 января 2025, 19:47 • Видео
    Главные провалы Байдена

    Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

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    20 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, где затронул темы мировой политики и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

    Во время совещания обсуждались вопросы международной повестки, включая конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал Кремля. Одной из центральных тем стали перспективы российско-американских отношений в связи с новой администрацией в США.

    Путин отметил открытость России к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. «Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса», – подчеркнул он. Президент также выразил мнение о том, что урегулирование ситуации должно строиться не на кратком перемирии, а на долгосрочном мире с учетом законных интересов всех народов в регионе.

    Ранее Трамп на митинге в Вашингтоне пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны.

    Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп намерен в своей инаугурационной речи выделить национальные проблемы, призвать к «революции здравого смысла» и предложить конкретные решения, включая планы по тарифам и миграции.

    На предыдущем оперативном совещании с Совбезом Владимир Путин обсудил актуальные внутренние и международные вопросы.

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    20 января 2025, 12:52 • Новости дня
    Валуев оценил слова Трампа об Овечкине

    Валуев счел слова Трампа об Овечкине предлогом для отвлечения внимания

    Валуев оценил слова Трампа об Овечкине
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что слова Дональда Трампа о хоккеисте Александре Овечкине могут свидетельствовать о желании США начать переговоры с Россией.

    В ходе митинга на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» Трамп назвал Овечкина отличным игроком, передает РИА «Новости».

    Валуев отметил, что такие высказывания неслучайны, они могут свидетельствовать о намерении избранного президента США наладить диалог с Россией. Однако, по мнению политика, это заявление является, скорее, отвлекающим маневром.

    Он подчеркнул: «Ничего не случайно. Хочет переговоров. Но не об этом пока. Спорт и его возвращение – лишь вишенка на торте для отвлечения внимания».

    Валуев считает, что Трамп, возможно, использует такие заявления, чтобы переключить внимание общественности на менее значимые темы, в то время как ключевые переговоры могут пока оставаться в тени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на митинге в Вашингтоне высоко оценил мастерство Овечкина, назвав его великим игроком.

    При этом комиссар НХЛ Гэри Беттмэн подчеркнул, что Овечкин стремится побить рекорд Гретцки, представляя «Вашингтон Кэпиталз», а не Россию.

    Между тем сообщалось, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным для обсуждения возможности личной встречи по урегулированию конфликта на Украине.

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    21 января 2025, 08:21 • Новости дня
    Трамп пообещал завершить конфликт на Украине за оставшиеся полдня
    Трамп пообещал завершить конфликт на Украине за оставшиеся полдня
    @ Chip Somodevilla/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть еще полдня для завершения конфликта на Украине, и выразил намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров.

    Трамп вновь подтвердил свое обещание завершить российско-украинский конфликт в течение суток после вступления в должность, передает РБК.

    Он отметил, что из этого времени «прошло только полдня», поэтому у него остается еще достаточно времени для реализации своих намерений.

    «Мы хотим успеть», – подчеркнул Трамп, добавив, что планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения текущей ситуации и возможных путей разрешения конфликта.

    Трамп также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в заключении сделки, остаются вопросы по желанию Путина участвовать в переговорах.

    Отвечая на вопрос о санкциях против России, Трамп сказал, что предпочитает использовать тарифы. Он также подчеркнул, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.

    Ранее Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса. До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт между Россией и Украиной продлится долго.

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    21 января 2025, 10:23 • Новости дня
    Трамп удивил гостей инаугурации вином с русским названием

    На инаугурации Трамп подал вино с русским названием Korbel Russian River Valley Natural

    Трамп удивил гостей инаугурации вином с русским названием
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Гостям инаугурации президента США Дональда Трампа предложили игристое вино с русским названием Korbel Russian River Valley Natural, что вызвало удивление, так как в речи президента не упоминались Россия или Украина.

    На инаугурации Трампа гостям подали игристое вино с русским названием Korbel Russian River Valley Natural, оно было предложено к десерту, передает Ura.ru.

    Это вызвало удивление, так как в своей инаугурационной речи Трамп не упоминал Россию или Украину.

    Река, давшая название вину, находится в Северной Калифорнии. Название Russian River связано с историей русских поселений в этом регионе. На обеде также подавали десерт с яблочным мороженым, но именно выбор вина стал неожиданностью для многих гостей.

    В понедельник состоялась инаугурация 47-го президента США, и Дональд Трамп официально принял присягу в ротонде Капитолия. Во время инаугурации Дональд Трамп заявил о приоритете интересов Америки и обещал укрепить страну до небывалого уровня в своей первой речи в должности 47-го президента США.

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    21 января 2025, 10:41 • Новости дня
    Трамп распорядился поднять флаг над посольством США в Москве
    Трамп распорядился поднять флаг над посольством США в Москве
    @ Павел Цуканов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве подняли флаг над посольством США по указу президента США Дональда Трампа, отменив приспущенное положение, которое установил Джо Байден.

    Флаг США был поднят над американским посольством в Москве в результате исполнения одного из первых распоряжений Трампа.

    Глава США подписал указ, который запрещает приспускать флаги над правительственными зданиями во время инаугурации главы государства.

    Напомним, приспущенное положение флага было установлено по указу экс-президента Джо Байдена. Согласно его распоряжению, флаги над Белым домом и другими правительственными зданиями должны были оставаться приспущенными в течение 30 дней после смерти бывшего американского лидера Джимми Картера.

    В понедельник состоялась инаугурация 47-го президента США, и Дональд Трамп официально принял присягу в ротонде Капитолия. Вскоре Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

    После этого президент США подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

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    20 января 2025, 13:48 • Новости дня
    Rebelion: Разрешение Украине бить ATACMS по России начало третью мировую

    Rebelion: Разрешение атак ATACMS по России стало началом третьей мировой войны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разрешение Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по России стало началом третьей мировой войны, пишет испанское издание Rebelion.

    Как пишет Rebelion, решение президента США Джо Байдена дать Украине разрешение на удары по России дальнобойными ракетами ATACMS фактически знаменует начало третьей мировой войны.

    Издание подчеркивает, что противостояние между крупными ядерными державами может достигнуть масштабов, невиданных со времен холодной войны, передает РИА «Новости»

    В статье также выражается беспокойство по поводу возможного перерастания этого конфликта в полноценную третью мировую войну с применением ядерного оружия. Автор публикации полагает, что подобный сценарий стал более реальным после принятия решения Вашингтоном.

    В ноябре прошлого года США впервые разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Минобороны России продемонстрировало, какие регионы страны находятся под угрозой дальнобойного вооружения ВСУ, включая ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG.

    В январе в ответ на обстрелы Белгородской области ВСУ ракетами ATACMS Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины, где среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч».

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    20 января 2025, 18:41 • Новости дня
    СМИ: Овечкин не приедет на инаугурацию Трампа

    «Матч ТВ»: Овечкин не посетит инаугурацию Трампа

    СМИ: Овечкин не приедет на инаугурацию Трампа
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский хоккеист и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не планирует посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа, сообщил близкий к ситуации источник.

    Овечкин не собирается присутствовать на сегодняшней инаугурации Дональда Трампа, он находится с «Вашингтоном», у которого запланирована серия выездных матчей, сказал собеседник «Матч ТВ».

    Согласно календарю чемпионата НХЛ, матчи «Вашингтон Кэпиталз» начнутся 21 января в Эдмонтоне, продолжатся 23 января в Сиэтле и завершатся 25 января в Ванкувере.

    Ранее Трамп отметил мастерство российского хоккеиста Александра Овечкина во время своего выступления на митинге в Вашингтоне и назвал его великим игроком.

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    21 января 2025, 02:04 • Новости дня
    Рубио утвердили на пост госсекретаря США

    Комитет сената США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря

    Рубио утвердили на пост госсекретаря США
    @ CNP/ AdMedia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Кандидатуру Марко Рубио на должность госсекретаря США утвердил комитет по международным делам сената США, теперь решающее слово за полным составом верхней палаты конгресса.

    Комитет по международным делам сената США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, сообщило РИА «Новости». Это решение принято в рамках формирования новой администрации президента Дональда Трампа. Теперь кандидатуру предстоит утвердить полному составу сената.

    В случае успешного голосования, 53-летний сенатор от Флориды станет первым латиноамериканцем на посту главы внешнеполитического ведомства США. Во время недавних слушаний Рубио заявил о намерении следовать политике президента Трампа, ориентированной на отстаивание национальных интересов страны. «Внешняя политика Соединенных Штатов будет определяться президентом, а моя задача – консультировать его и исполнять указания», – подчеркнул он.

    Рубио известен своими жесткими взглядами на ряд стран, включая Китай, Иран, Кубу и Венесуэлу. Во время слушаний он выделил необходимость усиления позиций США в Арктике, защиты стратегически важного Панамского канала от Китая, поддержку НАТО и необходимость компромиссного подхода к дипломатии для завершения конфликта на Украине.

    Во время избирательной кампании Трампа Рубио претендовал на пост вице-президента, но уступил пост бывшему сенатору Джей Ди Вэнсу.

    До этого стало известно, что Трамп назначил временных руководителей на ключевые посты в своей администрации, включая Минобороны и Госдеп.

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    20 января 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнув необходимость долгосрочного мира на Украине.

    Путин отметил, что предвыборный период для Трампа был сложным. «Предвыборный период был для господина Трампа во всех отношениях нелегким. На него и даже на членов его семьи постоянно оказывалось жесточайшее давление, дело дошло до попыток покушения на его жизнь, но он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах», – сказал российский лидер, фрагмент его выступления публикует Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

    «Мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны», – сказал Путин.

    Президент России отметил, что Москва готова к диалогу, который должен быть направлен на долгосрочный мир на Украине. «Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное», – сказал глава государства.

    Он подчеркнул, что целью переговоров должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона. Путин также акцентировал внимание на необходимости вести диалог на равноправной и взаимоуважительной основе с учетом значимой роли России и США в мировых делах.

    Напомним, президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с Совбезом обсудил актуальные вопросы мировой политики и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

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    20 января 2025, 14:36 • Новости дня
    Эксперт усомнился в возможности США создать «Железный купол»

    Эксперт Дандыкин считает, что США не смогут создать аналог «Железного купола» для всей страны

    Tекст: Вера Басилая

    США не смогут защитить всю территорию страны системой противоракетной обороны «Железный купол» по аналогии с Израилем, заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

    Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» усомнился относительно перспектив США создать систему противоракетной обороны по аналогии с израильским «Железным куполом». Он отметил, что разница в размерах территорий США и Израиля делает защиту всей территории Соединенных Штатов чрезвычайно сложной задачей.

    «Одно дело – «Железный купол» над Израилем, площадь которого в сотни раз меньше площади США. И то он пропускал достаточно примитивные ракеты, в отличие от ракет умных, которые, допустим, есть у нас», – сказал Дандыкин.

    Эксперт подчеркнул, что система противоракетной обороны может быть реализована только вокруг крупных городов, таких как Вашингтон, но это потребует огромных финансовых вложений. Он выразил мнение, что стоимость разработки и развертывания такой системы может превысить бюджет лунной программы или полета на Марс.

    Дандыкин также отметил, что у американцев недостаточно технической и научной базы для создания подобной системы. Он напомнил, что российские гиперзвуковые ракеты являются несбиваемыми, и заявил, что США должны учесть, что им придется защищать не только территорию, но и разбросанные по всему миру базы.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать производство и развертывание на территории США системы противоракетной обороны «Железный купол», а также сообщил, что идея создания подобной системы была еще у бывшего президента Рональда Рейгана, но в те времена у американских военных не было необходимых технологий для реализации проекта.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал отсутствие средств для перехвата российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник».

    Напомним, президент Владимир Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для испытаний комплекса «Орешник».

    Замглавы российского МИД Сергей Рябков выразил уверенность в том, что ВС России способны гарантированно обеспечить безопасность страны в гипотетической дуэли с ПРО США.

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    20 января 2025, 12:24 • Новости дня
    Захарова: Россия еще не получила агреман для нового посла в США

    Tекст: Вера Басилая

    Россия пока не получила агреман на назначение нового посла в США, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, агреман на назачение нового посла в Вашингтоне пока не получен, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что кандидатура руководителя диппредставительства уже давно определена, однако публично информацию не комментируют.

    Ранее информация о назначении нового российского посла в Соединенных Штатах станет доступна после того, как соответствующий указ будет подписан.

    СМИ сообщали, что возможным кандидатом на этот пост является директор департамента Северной Америки МИД и бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

    Напомним, в октябре президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США, и Антонов занимал этот пост с августа 2017 года.

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    21 января 2025, 09:21 • Новости дня
    Brand Analytics: Европа скептически отнеслась к заявлениям Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские СМИ и либеральные американские издания с высоким уровнем скептицизма отнеслись к заявлениям президента США Дональда Трампа после инаугурации, в то время как консервативные медиа выразили осторожный оптимизм, следует из исследования, проведенного с помощью ИИ-агента Brand Analytics.

    В Европе и среди либеральных американских СМИ наблюдался высокий уровень скептицизма к первым заявлениям Трампа после инаугурации, передает ТАСС.

    По данным исследования, позитивные нарративы касались восстановления экономики и усиления безопасности, тогда как негативные подчеркивали угрозы демократическим институтам и международным отношениям.

    Американские СМИ, такие как CNN, Fox News и The New York Times, активно освещали инаугурацию. Либеральные издания сосредоточились на критике миграционной политики и гендерных вопросов, тогда как консервативные медиа приветствовали возвращение Трампа, отмечая его решимость «восстановить Америку».

    Интерпретация заявлений Трампа также отличалась. Внутри США внимание было сосредоточено на влиянии на американское общество, европейские издания видели угрозу глобальной стабильности, особенно в контексте изменения климата и международной торговли.

    Азиатские СМИ акцентировали внимание на экономических аспектах, включая торговые войны, а в Китае обсуждали возможное обострение торговых отношений.

    Издания Ближнего Востока, такие как Al Jazeera, уделяли внимание заявлениям Трампа о завершении конфликтов в регионе, однако скептицизм по поводу реальных шагов администрации оставался.

    В Британии The Guardian фокусировался на возможных экономических последствиях для Европы от радикальных инициатив Трампа, таких как выход из Парижского соглашения по климату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении ввести торговые пошлины в размере не менее 100% на бизнес стран БРИКС с США, отметив, что это является ответом на недружественные действия оппонентов. Также он подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

    До этого он повторно вывел США из Парижского соглашения по климату, подписав указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне.

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    21 января 2025, 11:33 • Новости дня
    Иран выразил готовность к переговорам с Трампом о снятии санкций

    Иран выразил готовность к переговорам с США о снятии санкций при условии желания Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади на канале SNN заявил о готовности к возобновлению переговоров с США об отмене санкций, если американский президент Дональд Трамп выразит такое намерение.

    Иран может возобновить переговоры с Соединенными Штатами о снятии санкций, если Трамп изъявит соответствующее желание, передает ТАСС.

    Гарибабади отметил, что Иран и раньше был готов к переговорам по вопросу снятия санкций и не изменил свою позицию.

    Ранее МИД Ирана заявил о возможном выходе из ДНЯО, если западные страны восстановят санкции Совета Безопасности ООН, используя механизм snapback.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Россия и Иран бросают вызов глобальным структурам управления Запада.

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