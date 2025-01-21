Россия подтвердила обязательства по соблюдению нейтралитета Панамского канала

Tекст: Вера Басилая

По словам Рябкова, Москва выступает за сохранение Панамского канала безопасным и открытым. Режим нейтралитета, установленный договором о Панамском канале, закреплен в протоколе, к которому присоединилось около 40 государств, включая Россию с 1988 года, передает ТАСС.

Рябков также выразил надежду, что в ходе ожидаемых обсуждений контроля над Панамским каналом между руководством Панамы и президентом США Дональдом Трампом стороны будут уважать международно-правовой режим этого водного пути. Он подчеркнул, что этот вопрос относится к сфере двусторонних отношений Панамы и США.

Правовой режим Панамского канала был определен в договоре 1977 года между США и Панамой, добавил Рябков.

Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала был подписан президентом США Джимми Картером и генералом Омаром Торрихосом 7 сентября 1977 года и вступил в силу 1 октября 1979 года.

Ранее Дональд Трамп объявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом США.

В свою очередь, президент Панамы Хосе Рауль Мулино подчеркнул, что Панамский канал остается частью Панамы и управление им остается под контролем страны при соблюдении его постоянного нейтралитета.