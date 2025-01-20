Трамп решил вернуть контроль США над Панамским каналом

Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине

Tекст: Максим Попов

Трамп, выступая на митинге на спортивной арене Capital One в Вашингтоне, заявил о своих намерениях положить конец вооруженному конфликту на Украине и предотвратить третью мировую войну, передает ТАСС.

«Я положу конец войне на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну», – сказал он, подчеркивая важность этих задач для своей администрации.

Трамп также отметил, что его политика направлена на достижение мирных договоренностей и стабилизацию ситуации в различных горячих точках мира. Президент подчеркнул, что его администрация будет прилагать все усилия для достижения этих целей, используя дипломатические инструменты.

Кроме того, Трамп заявил о намерении отменить все «глупые и радикальные» указы действующего президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что это произойдет в течение нескольких часов после его инаугурации, намеченной на 20 января.

«Каждый радикальный и глупый исполнительный указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу для вступления в должность», – заявил Трамп.

Трамп также рассказал, как ему советовали не подписывать так много указов за один день. Однако он подчеркнул, что не намерен растягивать процесс: «Черта с два мы будем подписывать их неделями», подчеркнул Трамп, отмечая, что все будет сделано на следующий день.

Напомним, ранее кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет анонсировал планы Трампа завершить все войны, чтобы перенаправить ресурсы на более значительные угрозы. Ранее Джо Байден заявил, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.