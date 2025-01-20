Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.3 комментария
Трамп решил вернуть контроль США над Панамским каналом
Трамп заявил о намерении вернуть контроль США над Панамским каналом
В своей первой речи в должности 47-го президента США Дональд Трамп объявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом.
Он отметил, что американские корабли, включая ВМС, сталкиваются с переплатами и нечестным обслуживанием, передает РИА «Новости». Трамп подчеркнул, что «Китай управляет Панамским каналом, и мы не отдали его Китаю. Мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно».
Напомним, Дональд Трамп стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, впервые за 40 лет собравшей церемонию инаугурации в таком формате.
Ранее он объявил о начале золотого века Америки и пообещал прекратить «политизацию Минюста».