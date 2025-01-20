Трамп объявил о начале золотого века Америки

Tекст: Валерия Городецкая

Трамп, вступив в должность 47-го президента США, заявил о намерении ставить интересы Америки на первое место, передает РИА «Новости». В своей речи он пообещал, что страна вскоре станет больше и сильнее, чем когда-либо прежде.

«Америка скоро станет больше, сильнее и гораздо более исключительной, чем когда-либо прежде», – подчеркнул Трамп. Он выразил уверенность, что его политика приведет к началу «золотого века Америки», который, по его словам, начинается прямо сейчас.

В понедельник Трамп официально стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, впервые за 40 лет собравшей церемонию инаугурации в таком формате.

Из-за ожидаемых холодов в Вашингтоне Трамп решил провести церемонию в помещении ротонды Капитолия, а не на улице перед ним.