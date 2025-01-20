Трамп пообещал прекратить «политизацию Минюста»

Трамп пообещал восстановить справедливость и доверие к правительству

Tекст: Валерия Городецкая

Трамп в своей инаугурационной речи в Капитолии заявил, что его администрация сосредоточится на восстановлении справедливости и доверия граждан к правительству, передает РИА «Новости».

«Наш суверенитет будет восстановлен, безопасность обеспечена, а весы правосудия сбалансированы. Жестокое, несправедливое и политически мотивированное использование министерства юстиции и правительства будет прекращено», – заявил Трамп, пообещав положить конец использованию Минюста США в политических целях.

Кроме того, президент подчеркнул, что его главная цель – создание нации, которая будет «гордой, процветающей, свободной и сильной как никогда прежде». Он выразил уверенность в том, что его политика приведет к значительным изменениям в стране.

В понедельник Дональд Трамп стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, что стало первой церемонией инаугурации в таком формате за 40 лет.