Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.4 комментария
Захарова обвинила власти Франции в дезинформации о «российской угрозе»
Захарова: Власти Франции пугают граждан «угрозой РФ» из страха перед протестами
Власти Франции запугивают население якобы существующей российской угрозой, но в действительности боятся внутренних протестов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«То есть ждали, как говорится, беды, как всегда, они с востока, пугали своих собственных людей тем, что вот-вот на них нападут, и, конечно, при этом ссылаются на Россию. А видите, откуда на самом деле они ждут нападения. Вот классическое вам развенчивание дезинформации. Вот она, классика, вот она, проза жизни», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Очередные беспорядки начались во Франции в середине сентября с выступлений старшеклассников, к которым позже присоединились недовольные ростом цен. Самая массовая акция прошла 17 октября, собрав около 550 тыс. человек. Полиция применяла для разгона толпы слезоточивый газ и водометы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сенатор Владимир Джабаров назвал причиной французских беспорядков провалы Макрона в миграционной и социальной политике.
В воскресенье Мария Захарова заявила о предназначении тайного бункера президента Франции для защиты от собственного народа.
В субботу французскому лидеру подготовили секретное убежище на случай захвата Елисейского дворца.