Президент Панамы отверг заявления Трампа о контроле над Панамским каналом

Президент Панамы Рауль Мулино отверг заявления Трампа о контроле США над Панамским каналом

Tекст: Вера Басилая

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино подчеркнул, что Панамский канал остается частью Панамы и управление им остается под контролем страны, при соблюдении его постоянного нейтралитета. Мулино заявил, что никакая страна не должна вмешиваться в управление каналом, передает РИА «Новости».

Президент также отметил, что Панамский канал не является концессией другой страны. Он напомнил, что это достояние является результатом многолетней борьбы, завершившейся в 1999 году договором Торрихоса-Картера. С тех пор уже 25 лет Панама успешно управляет и администрирует канал, неся ответственность не только перед своей страной, но и перед мировой торговлей, включая США.

Хосе Рауль Мулино заверил, что Панама готова к открытому диалогу, однако подчинение не входит в ее планы. Президент выразил твердую позицию своей страны и народа в отношении суверенитета Панамского канала.

Напомним, Дональд Трамп стал 47-м президентом США.

В своей первой речи в должности объявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом, а также заявил о приоритете интересов Америки и пообещал укрепление страны до небывалого уровня.