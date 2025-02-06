Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.11 комментариев
Президент Панамы пригласил шефа Пентагона обсудить безопасность канала
Президент Панамы пригласил главу Пентагона обсудить защиту Панамского канала
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино пригласил министра обороны США Пита Хегсета посетить Панаму для обсуждения вопросов безопасности и защиты Панамского канала от внешних угроз.
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино, в ходе телефонного разговора, пригласил министра обороны США Пита Хегсета посетить страну, сообщает ТАСС. Визит нацелен на углубление сотрудничества в сфере безопасности и защиту Панамского канала от внешних угроз.
Стороны договорились об углублении взаимодействия между Вооруженными силами США и панамскими силами безопасности, а также между руководством Панамского канала и правительством США, включая министерство обороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Панама объявила о выходе из китайского проекта «Пояс и путь» после визита сенатора США Марко Рубио, что вызвало значительный резонанс. Вслед за этим президент США Дональд Трамп оценил вероятность военного вмешательства США в ситуации в Панаме, подчеркивая важность стабильности в регионе. После этих событий Панамский канал освободили от сборов для судов США, что стало частью договоренностей между странами.