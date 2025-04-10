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Мадуро назвал тарифную войну концом западной глобализации
Президент Венесуэлы Мадуро заявил о разрушении западной глобализации из-за пошлин США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко раскритиковал торговые пошлины США, утверждая, что они ознаменовали конец западной глобализации, и подчеркнул их влияние на международные торговые соглашения.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая по видеосвязи на IX Саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) в Тегусигальпе, заявил, что тарифная война, инициированная Соединенными Штатами, разрушает основы западной глобализации, сообщает ТАСС. Он отметил, что торговые пошлины, введенные против 185 стран, смертельно ранили международное торгово-экономическое право и разрушили Всемирную торговую организацию.
Мадуро подчеркнул, что односторонние ограничительные меры и санкции, начавшиеся с Кубы и продолжившиеся против Никарагуа и Венесуэлы, теперь направлены против всего мира. По его мнению, эти меры препятствуют развитию многополярного мира и разрушают многосторонние торговые соглашения.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 5 апреля универсальных тарифов в 10% на продукцию из 185 стран и территорий. Индивидуальные тарифы начали действовать с 9 апреля. С 3 апреля введены пошлины в 25% на все импортируемые автомобили, а в стране был введен режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации.
Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин для стран, проявивших готовность к переговорам, оставляя их на уровне 10%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая Европейский союз, Китай и Японию.
Правительство Венгрии отказалось поддержать ответные меры Европейского союза по тарифам против США, заявив о необходимости урегулирования торгового спора через переговоры с американской стороной.
Введение американским правительством 25-процентных пошлин на импортные автомобили привело к переполнению портов США автомобилями, что уже вызвало задержки в поставках.