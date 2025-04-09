  • Новость часаКитай объявил о повышении тарифов для США на 50%
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Европе вскрыта коррупционная кормушка на миллиарды евро
    Трамп: Страны мира целуют мне задницу ради торговых соглашений
    Рар: Мерц ради поста канцлера Германии пойдет на большие жертвы
    Дугин назвал украинцев «коллективными трансгендерами»
    Минобороны заявило об атаке Украины на «Турецкий поток»
    Кремль осудил задержание сотрудницы МИД России в Париже
    Китай опроверг участие своих военнослужащих в конфликте на Украине
    Назван вероятный глава МИД Германии в правительстве Мерца
    Захарова отправила привет Бербок по случаю годовщины взятия Кенигсберга
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

    2 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

    37 комментариев
    9 апреля 2025, 14:51 • Новости дня

    Венгрия отказалась поддержать ответные тарифы ЕС против США

    Венгрия решила не голосовать за ответные тарифы ЕС против товаров из США

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Венгрии отказалось поддержать ответные меры ЕС по тарифам против США, заявив о необходимости урегулирования торгового спора через переговоры с американской стороной.

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о решении правительства Венгрии не поддерживать в Евросоюзе введение ответных тарифов на товары из США. Сийярто отметил, что торговые споры необходимо решать путем переговоров, а не экономической конфронтации. Он подчеркнул, что введение подобных мер ухудшит экономическую ситуацию и вызовет рост цен, что негативно скажется на венгерском народе, сообщает ТАСС.

    Сийярто также указал, что ответные тарифы, введенные Европейским союзом, могут составить конкуренцию американским тарифам, но не улучшат ситуацию для Европы. По его словам, Венгрия не хочет, чтобы ее население страдало от повышения цен, вызванного торговой войной.

    Напомним, в конце декабря 2024 года Трамп грозил ЕС увеличением торговых тарифов, если Европа не перейдет к «крупномасштабным закупкам» нефти и газа из США. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали действия республиканца «политическим шантажом».

    Однако после тех угроз глава Белого дома все-таки объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. Любопытно, что в «черный список» не вошли Россия и Белоруссия.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире отреагировали на тарифную политику Трампа.

    8 апреля 2025, 18:59 • Новости дня
    Жительница Гуево рассказала, зачем боевики ВСУ привозили жен в Курскую область

    Жительница Гуево рассказала, как боевики ВСУ привозили жен в Курскую область

    Жительница Гуево рассказала, зачем боевики ВСУ привозили жен в Курскую область
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные привозили в поселок Гуево в Курской области своих жен, чтобы те помогали им выбирать, какие вещи лучше всего украсть, заявила жительница населенного пункта Елена Брахнова.

    «Они все везли через нас из Суджи. Забирали все, батареи даже снимали. Все брали. «КамАЗы», «МАЗы», тракторы с ковшами груженые шли», – сказала Брахнова, передает ТАСС.

    Боевики вывезли автомобили сельчан, привезли жен и девушек, и сказали им выбирать, какого цвета автомобили те хотят, добавила она.

    Напомним, Гуево освободили 8 апреля подразделения группировки «Север».

    Коментарии (26)
    8 апреля 2025, 18:36 • Новости дня
    Небензя объяснил вину ПВО Украины в гибели гражданских в Кривом Роге
    Небензя объяснил вину ПВО Украины в гибели гражданских в Кривом Роге
    @ Нэнси Сисель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия украинской системы противовоздушной обороны привели к гибели гражданского населения в Кривом Роге.

    По его словам, «непрофессиональные» действия при запуске украинской ракеты ПВО привели к жертвам среди гражданского населения в прилегающей к месту удара зоне, передает ТАСС.

    Как отметил Небензя, Министерство обороны России ранее сообщило, что в результате удара по месту проведения совещания военных и западных инструкторов в Кривом Роге потери составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники. Он подчеркнул, что российская армия считает подобные цели законными.

    «К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне», – заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном украинской тематике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения со стороны Киева о нанесении ударов по социальным объектам в Кривом Роге.

    До этого российское Минобороны заявило, что 5 апреля ВС России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.

    Коментарии (7)
    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (7)
    8 апреля 2025, 21:30 • Новости дня
    Биолог: Россия находится на пике очередной «сардиновой эпохи»

    Биолог Байталюк: Рыболовный промысел России в 2025 году поставит новые рекорды

    Биолог: Россия находится на пике очередной «сардиновой эпохи»
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Нынешняя численность сардины иваси позволяет судам получать необходимый для загрузки заводов объем вылова. Этот показатель стал в 2024 году рекордным за всю постсоветскую историю. Причем предыдущий максимум преодолен не количеством судов, а эффективностью самого промысла, сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Байталюк, замдиректора ГНЦ России «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии». Ранее стало известно, что показатель самообеспечения рыбной продукцией в России по итогам 2024 года составил 138,4%.

    «Прошлый год оказался знаковым для рыболовного промысла. Отмечалось увеличение численности мигрирующего запаса и, соответственно, объема численности в тихоокеанских водах России сардины иваси. Мы почти находимся на пике очередной «сардиновой эпохи», – отметил Алексей Байталюк, замдиректора – руководитель тихоокеанского филиала Государственного научного центра Российской Федерации «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО).

    «Существующая численность сардины иваси позволяет судам получать необходимый для загрузки заводов объем вылова. Этот показатель достиг в прошлом году 580 тыс. тонн и стал рекордным за всю постсоветскую историю, – продолжил собеседник. – Причем рекорд предыдущей «сардиновой эпохи» преодолели не количеством судов, а эффективностью самого промысла».

    «Если тогда для вылова порядка 400-500 тыс. тонн было задействовано около 200 единиц флота, то в текущий период речь идет лишь о 30 единицах крупных и хорошо оснащенных кораблей. Это является прекрасным показателем работы отрасли», – добавил он.

    По его словам, Россию ждет продолжение хороших уловов сардины иваси: «На краткосрочную перспективу нет оснований испытывать тревогу по результатам будущих промыслов. В прошлом году очень хорошо сработали путины минтая в Охотском море. Увеличены объемы вылова у восточного и западного Сахалина, где сегодня мы видим рост запасов».

    Он также отметил результативный промысел на Южных и Северных Курилах, восточной Камчатке. «Очень хорошие результаты промысла охотской сельди. Начали увеличиваться запасы олюторской сельди в Карагинской подзоне. Долгое время были сдерживающие факторы: действовали ограничения на промысел для сохранения запасов. Это расширило популяции дальневосточной сельди, и мы ожидаем, что в 2025 году уровень вылова будет выше, чем в 2024», – добавил спикер.

    Байталюк также назвал «отличным» промысел командорского кальмара на Северных Курилах. «Период неустойчивого запаса этого вида закончен. Сформировались хорошие рыночные условия. Мы видим еще и продолжение успешного промысла донно-пищевых объектов. Это в первую очередь крабы», – отметил эксперт.

    По его словам, в прошлом году не очень успешной была лососевая путина, что связано со многими факторами, в том числе с высокой смертностью в зимний период: «На американском побережье тоже были проблемы. Сегодня мы готовимся к большим экспедиционным работам перед лососевой путиной 2025 года и рассчитываем, что поколения нечетных лет, прежде всего горбуши, будут более многочисленными».

    Во вторник руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил на расширенном заседании коллегии ведомства, что уровень самообеспеченности России рыбной продукцией по итогам 2024 года составил 138,4%, в то время как потребление выросло до порядка 23,5 кг на одного человека в год.

    В 2024 году также продолжился рост производства продуктов с высокой добавленной стоимостью – филе, фарш сурими, рыбная мука. В то же время общероссийский вылов водных биоресурсов во всех районах промысла в 2024 году снизился на 8% и составил более 4,9 млн тонн.

    «Это связано, прежде всего, со слабыми подходами тихоокеанских лососей в силу природных факторов. Тем не менее мы поставили себе планку 5 млн тонн – будем к этому стремиться и в 2025 году, и в дальнейшем. Вместе с ВНИРО нужно провести тщательный анализ эффективности прогнозов и организации промысла», – отметил Шестаков.

    Присутствующий на совещании вице-премьер Дмитрий Патрушев отметил, что рыбохозяйственный сектор России демонстрирует стабильную и уверенную работу. Так, в минувшем году оборот отрасли увеличился на 7%, достигнув отметки в 1,1 трлн рублей.

    За прошлый год, напомнил вице-премьер, объем внешних поставок превысил 1,9 миллиона тонн. География экспорта продолжает расширяться: российская рыба поставляется более чем в 90 стран мира. При этом Россия остается мировым лидером по объему экспорта замороженной рыбы.

    Коментарии (15)
    9 апреля 2025, 00:22 • Новости дня
    Захарова оценила «достижения» фон дер Ляйен словами «слабоумие и отвага»
    Захарова оценила «достижения» фон дер Ляйен словами «слабоумие и отвага»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Антироссийская политика Евросоюза уже обошлась гражданам стран ЕС более чем в 1,3 трлн евро, и если так продолжится, то через 10-20 лет европейцы могут стать голодающими беженцами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «1,3 трлн евро – ровно столько стоили Европейскому cоюзу три последних года «слабоумия и отваги». Русофобия требует денег», – заявила Захарова в Telegram, ссылаясь на исследование газеты «Ведомости».

    По словам Захаровой, Евросоюз сталкивается с серьезными экономическими проблемами, такими как растущая безработица, инфляция и подорожание товаров. Антироссийская политика ведет к снижению роста ВВП. Захарова отметила, что ситуация только усугубляется, создавая кумулятивный эффект экономических проблем.

    «Вы только что ознакомились с достижениями Урсулы фон дер Ляйен и ее команды на посту председателя Еврокомиссии», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что экономическая ситуация в Европе становится все более напряженной, и сама экономика «трещит по швам».

    «Если так дальше продолжится, то через 10-20 лет мы будем совместно решать, оказывать ли гуманитарную помощь тому, кто к тому времени будет руководить Парижем, поставить ли заслон от шведов, бегущих с замерзающего полуострова или выдать транш помощи голодающим датчанам», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рекомендовала европейцам запасаться водой и продуктами на 72 часа. План (главы европейской дипломатии Каи Каллас  по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился. Вызывает сомнения и будущее плана главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по выделению на оборонные нужды в течение ближайших четырех лет в рамках всего ЕС 800 млрд евро

    Коментарии (9)
    8 апреля 2025, 21:55 • Новости дня
    Луговой раскрыл связь ситуации в Котельниках с мировыми структурами нелегальной миграции

    Tекст: Ольга Иванова

    Сложная миграционная ситуация в подмосковных Котельниках вызвала реакцию британских СМИ, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. По его мнению, это объясняется тем, что Британия крышует потоки миграции с целью использовать мигрантов как рычаг давления.

    В своем Telegram-канале Луговой пишет, что внимание британских СМИ к подмосковному городу Котельники указывает на то, что в России что-то вышло за рамки планов Лондона.

    По словам депутата, британская разведка MI6 проявила интерес  «после ролика об адской миграционной ситуации в подмосковном городке, где русские становятся меньшинством и вынуждены жить в условиях растущей агрессии и культурной изоляции. Город стремительно превращается в этнокриминальный анклав, процветают незаконные молельни, бордели, черные рынки, а школы дерусифицируются, в некоторых классах вообще не осталось детей русского происхождения».

    Луговой полагает, что такая реакция связана с тем, что в России начали активно решать проблему миграции. Он пишет, что существует поддерживаемый Британией и международными организациями проект «Коридор Центральная Азия – Россия», который используется для давления на страну через миграционные потоки. Луговой связывает это с действиями таких структур, как USAID и Международная организация по миграции.

    Кроме того, Луговой выразил опасения по поводу влияния мигрантов, включая радикально настроенных, на безопасность в России. Он указал, что в 2024 году мигранты, завербованные радикалами, устроили резонансные атаки: теракт в «Крокус Сити Холле», убийство генерала Кириллова. Он также критикует действия Британии за попытки раскачать внутреннюю ситуацию в России через работу с диаспорами и религиозными структурами.

    «Английская разведка работает по накатанному сценарию: через диаспоры, исламские структуры, активистов, продвижение своих задач через ДУМ РФ. В прошлом году перед очередной чисткой дипломатического состава ФСБ зафиксировала плотные контакты сотрудников британского посольства с представителями ДУМ (работали по вбросу радикальной повестки). Оборвались ли эти связи? Не будем наивными», – рассуждает Луговой.

    Депутат отметил, что по обновленным данным, в России находится около 650 тыс. нелегальных мигрантов. На этом фоне на 82% выросло количество особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних мигрантов.

    «Думаю, в этом особая заслуга Лондона – итог работы с диаспорами, через подконтрольные религиозные структуры, через грантоедов и «миротворцев» с британскими паспортами», – указал он.

    По мнению политолога Ильи Ухова, Международная организация по миграции ООН (МОМ) играет ключевую роль в создании и поддержке масштабных миграционных потоков. Эта организация финансируется государствами-членами, включая российские взносы, и продвигает промигрантскую повестку, влияя на международное законодательство. «Масштабные миграционные потоки на самом деле – искусственно создаваемые и модерируемые. Их поддерживают, финансируют и продвигают организованные международные структуры. Причем еще и существующие на наши с вами налоги», – написал Ухов в своем Telegram-канале.

    Эксперт отметил, что отделение МОМ в Нигерии финансирует грантовую программу, направленную на государства, входящие в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Основные цели программы включают укрепление свободного передвижения людей и прав на проживание, а также защиту прав мигрантов и сотрудничество на трансграничном уровне. Он подчеркнул, что эти меры способствуют перемещению населения на север, в Европу, чему активно содействуют структуры ООН. Сети НКО помогают создать инфраструктуру для мигрантов, предоставляя им приюты, питание, одежду и юридическую поддержку. Эти меры применяются и в других регионах, включая Россию.

    Политолог считает, что понимание методов и целей «организаторов бесконтрольных миграционных потоков низкоквалифицированного и культурно чужого населения» и «кишлакизации» будет способствовать большей устойчивости страны к этим вызовам.

    Коментарии (21)
    8 апреля 2025, 19:41 • Новости дня
    Танкер с СПГ загорелся в Мраморном море около Стамбула

    В Мраморном море у Стамбула произошел пожар на танкере

    Танкер с СПГ загорелся в Мраморном море около Стамбула
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Мраморном море недалеко от Стамбула на танкере под флагом Сингапура, перевозившем около 40 тыс. тонн СПГ, возник пожар в машинном отделении.

    Пожар на танкере в Мраморном море близ Стамбула произошел в машинном отделении судна, передает ТАСС. Телеканал TRT Haber сообщает, что судно бросило якорь рядом с турецким портом Измит. В результате происшествия утечки топлива в море не зафиксировано.

    К месту возгорания незамедлительно были отправлены спасательные и пожарные катера. По последним данным, огонь удалось взять под контроль, на данный момент проводится охлаждение судна.

    Танкер под флагом Сингапура перевозил около 40 тыс. тонн сжиженного природного газа (СПГ). Сообщений о пострадавших или угрозе окружающей среде не поступало.

    Ранее сообщалось, что танкер, перевозивший авиационное топливо для ВМС США, загорелся после столкновения с грузовым судном у побережья Великобритании, что привело к эвакуации экипажей и угрозе экологического ущерба.

    Коментарии (0)
    8 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Покушавшийся на Трампа хотел сбить его самолет «Стингером» с Украины

    Daily Mail: Подозреваемый в покушении на Трампа пытался купить ракетную установку на Украине

    Покушавшийся на Трампа хотел сбить его самолет «Стингером» с Украины
    @ Martin County Sheriffs Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подозреваемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку у предполагаемого украинского посредника, пишет Daily Mail со ссылкой на заявление Министерства юстиции Южного округа Флориды.

    В заявлении говорится, что Рут обменивался сообщениями с человеком, которого он считал украинцем, обладающим доступом к военному вооружению, используя зашифрованное приложение для обмена сообщениями, пишет Daily Mail.

    В переписке, изложенной в заявлении, Рут просил: «Отправь мне РПГ [гранатомет] или «Стингер», и я посмотрю, что мы можем сделать... [Трамп] нехорош для Украины». Он также заявлял: «Мне нужно оборудование, чтобы Трамп не смог победить на выборах».

    Прокуроры считают, что это общение, включая обсуждение цены и отправки оружия, является дополнительным доказательством намерения Рута совершить покушение на Трампа. Он также отправлял собеседнику фотографию с изображением самолета Трампа и комментарием: «Самолет Трампа, он на него садится и сходит ежедневно».

    В июле 2024 года, во время неудавшегося покушения, Рут прокомментировал: «Жаль».

    В сентябре прошлого года неподалеку от места, где находился Трамп, произошла стрельба. Трамп подтвердил, что рядом с ним прозвучали выстрелы. ФБР сообщило, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на Трампа.

    Издание New York Post писало, что подозреваемый – Райан Уэсли Рут, который посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.

    Коментарии (7)
    8 апреля 2025, 20:24 • Новости дня
    США повысили пошлины на китайские товары до 104%
    США повысили пошлины на китайские товары до 104%
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за неснятых ответных мер Китая, сообщили СМИ.

    Как пишет Fox News со ссылкой на представителя Белого дома, пресс-секретарь Белого дома заявил, что данные пошлины начали действовать с полудня по восточному времени, что соответствует 19.00 по московскому времени. Основной причиной введения таких мер стало то, что Китай не снял свои ответные меры в торговом конфликте, передает РИА «Новости».

    Представитель Белого дома отметил, что дополнительные пошлины будут взиматься с завтрашнего дня, 9 апреля.

    Ранее Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира.

    Накануне президент США заявил о намерении ввести пошлины в 50% на китайские товары, если Пекин не откажется от ответных мер на американские тарифы.

    Коментарии (23)
    9 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Кадыров распорядился выдворить из Чечни семьи организаторов нападения на пост ДПС
    Кадыров распорядился выдворить из Чечни семьи организаторов нападения на пост ДПС
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам выдворить отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС в Чечне, в результате которого погиб полицейский.

    В своем Telegram-канале он заявил о необходимости выдворения из республики отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС. Он подчеркнул, что имущество этих людей должно быть изъято.

    Кадыров также добавил, что если они не прекратят сотрудничество с Украиной, которая их финансирует, будет рассмотрен вопрос о высылке других родственников.

    Глава Чечни пояснил, что нападением руководили уроженцы региона, проживающие в Турции.

    Он выразил мнение, что каждый из них должен нести ответственность за действия своих родственников, если они знали о готовящемся нападении, но ничего не предприняли или поддерживали агрессивные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции получили ранения в результате нападения с ножом в чеченском городе Ачхой-Мартан, нападавший был ликвидирован на месте.

    Коментарии (44)
    8 апреля 2025, 20:29 • Новости дня
    Эксперты: Уход США с военной базы в Жешуве стал призывом Украины к миру

    Военный аналитик Козюлин: Европейцы не смогут заменить США в вопросах военной помощи ВСУ

    Эксперты: Уход США с военной базы в Жешуве стал призывом Украины к миру
    @ @USArmyEURAF

    Tекст: Владимир Головашин

    Уход США с важнейшей для поддержки Украины польской военной базы ударит по боеспособности ВСУ. Офису Зеленского придется переосмыслить подходы к логистике и, возможно, смириться с потерей важных разведданных, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Александр Бартош и Вадим Козюлин. Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что США выводят своих военных и технику с базы в Жешуве.

    «Вывод американских войск с логистической базы Жешув в Польше осложнит взаимодействие НАТО с ВСУ. Однако резкого ухудшения в снабжении Украины не произойдет. Речь идет об очень медленном процессе, в рамках которого Киев еще может приспособиться к новым реалиям», – считает военный эксперт Александр Бартош.

    «К тому же ВСУ сохранят связь со своими союзниками в лице европейцев. ЕС может во многом заменить США, но в вопросе поставок боеприпасов и вооружений лидерство, скорее всего, сохранят американцы. В конечном счете задачи по полному сворачиванию поддержки ВСУ перед Дональдом Трампом пока не стоит», – добавил он.

    «Но Штаты определенно начинают дистанцироваться от конфликта. Это уже сказалось на боеспособности украинской армии, но на складах ВСУ все же сохраняются заметные запасы боевой техники. Кроме того, Украина располагает промышленными мощностями для производства необходимых вооружений и целого ряда видов боеприпасов», – пояснил Бартош.

    Тем не менее решение Вашингтона ударит по боеспособности украинской армии, полагает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «В Польше американцы занимались не только логистикой, но и отчасти планированием операций. Кроме того, военные в Жешуве активно передавали разведданные ВСУ», – отметил собеседник.

    «В этом аспекте заменить их будет сложнее всего. Штаты никому не передают коды от их военных систем GPS. Без них же заниматься наведением ударов HIMARS по объектам в России невозможно. Поэтому уход каждого американского специалиста с этой базы – большая потеря для Киева даже с учетом помощи американцев с других баз в Европе», – считает эксперт.

    «Скорее всего, подобный шаг призван показать Украине реальную позицию Белого дома. Офису Зеленского намекают, что ему нужно смириться с идеей скорого заключения мирного соглашения. Ждать помощи от Европы бессмысленно. В военном плане Брюссель и Вашингтон попросту несопоставимы», – заключил Козлин.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что США выводят своих военных и технику с базы в Жешуве. Данный пункт долгое время считался ключевым хабом помощи Украине в республике. Передислокация согласована на уровне НАТО, а прежние обязанности американцев возьмут на себя европейские союзники Киева.

    Между тем в официальном заявлении объединенного командования вооруженных сил США отмечается, что перемещение американских военных проводится с целью сокращения расходов. Подчеркивается, что полного вывода войск из республики не планируется. Данную информацию подтвердил и польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Напомним, в начале марта США временно приостановили военную помощь Украине, после чего будущее логистического хаба в Жешуве оказалось под вопросом. Американские войска располагались здесь с 2022 года. При этом еще в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил истощение оружейных арсеналов Европы и заявил о бесполезности помощи Киеву в связи с подавляющим превосходством России.

    Коментарии (4)
    9 апреля 2025, 09:21 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных боях в курских Горнале и Олешне
    Стало известно об ожесточенных боях в курских Горнале и Олешне
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Ожесточенные бои ведутся в селе Горналь и хуторе Олешня в Курской области. Российские бойцы противостоят десантно-штурмовым и разведывательным бригадам ВСУ.

    Российские военнослужащие ведут ожесточенные бои в селе Горналь и хуторе Олешня в Курской области против десантно-штурмовых бригад и 132-го разведывательного батальона, передает  ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    «Наши бойцы перемалывают живую силу ВСУ из десантно-штурмовых бригад, а также 132-го разведывательного батальона ВСУ», – сказал собеседник агентства.

    Источник добавил, что в Сумской области противник пытался провести контратаку в окрестностях Веселовки. Однако маневр оказался безуспешным, ВСУ потерпели поражение в результате комплексного огневого удара ВС России.

    Ранее, 8 апреля, стало известно, что подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Гуево, что также является важной вехой в боях на Курском направлении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, среди удерживавших Гуево в Курской области украинских военнослужащих были иностранные наемники, говорившие на английском и польском языках, что подтвердили радиоперехваты. Ранее сообщалось, что ВСУ отправляли колумбийских наемников на границу с Курской областью для поддержки сил на этом участке. В группировке «Север» уточняли, что наемников перебросили в район урочища Глубокое.

    Коментарии (4)
    9 апреля 2025, 08:38 • Новости дня
    Ефремов вышел из колонии и уехал в Москву

    Актер Ефремов освободился из ИК-4 в Алексеевке по УДО и уехал в Москву

    Ефремов вышел из колонии и уехал в Москву
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Актер Михаил Ефремов, ранее осужденный за ДТП со смертельным исходом, был освобожден из исправительной колонии № 4 в Белгородской области по условно-досрочному освобождению и направился к месту регистрации в Москву, сообщил адвокат Юрий Падалко.

    Как сообщил адвокат актера Юрий Падалко, Ефремов уже освобожден в законном порядке и направился по месту своей регистрации в Москву, передает РИА «Новости».

    Ефремов находился в заключении с 18 октября 2020 года и провел в колонии около четырех с половиной лет из назначенного ему срока в семь с половиной лет. Актер был осужден за ДТП в Москве, произошедшее вечером 8 июня 2020 года. Тогда Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию и столкнулся с фургоном «Лада», водитель которого, курьер Сергей Захаров, погиб.

    Согласно решению суда, после освобождения Ефремов обязан раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. Нарушение общественного порядка или невыполнение возложенных обязанностей могут привести к отмене условно-досрочного освобождения актера.

    Алексеевский райсуд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова.

    После освобождения Ефремов намерен заняться собственным здоровьем. Актер планирует обследование у московских врачей, так как у него имеются подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком.

    Коментарии (22)
    8 апреля 2025, 17:02 • Новости дня
    Названы главы делегаций на новых переговорах России и США в Стамбуле

    МИД: Даричев и Коултер возглавят делегации России и США на переговорах в Стамбуле

    Названы главы делегаций на новых переговорах России и США в Стамбуле
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Стамбуле пройдут консультации между Россией и США по нормализации работы дипмиссий, которые возглавят посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер, сообщили в МИД РФ.

    В ведомстве указали, что в ближайшие дни в Стамбуле состоится второй раунд консультаций между Россией и США, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран. В МИД России подчеркнули, что место проведения, экспертный формат и состав участников встречи останутся неизменными. Консультации пройдут в Стамбуле, и обе стороны надеются на продуктивное обсуждение, передает ТАСС.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящей встрече с США в Стамбуле Россию будет представлять министерство иностранных дел. Также сообщалось, что Россия и США работают над устранением препятствий для работы посольств в столицах и готовится новая встреча.

    Коментарии (7)
    9 апреля 2025, 06:11 • Новости дня
    ХДС/ХСС и СДПГ не договорились о правящей коалиции в Германии

    Bild опровергла сообщения о соглашении ХДС/ХСС и СДПГ по правящей коалиции в Германии

    ХДС/ХСС и СДПГ не договорились о правящей коалиции в Германии
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов не удалось достигнуть коалиционного соглашения с Социал-демократической партией Германии, пишет Bild.

    «Никакого соглашения после 13-часового марафона переговоров», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Bild.

    Издание отмечает, что переговоры должны продолжиться в штаб-квартире ХДС с 9.30 (10.30 мск) с целью достижение соглашения до полудня среды. Политик от ХДС Карин Прин также подтвердила, что «это продолжится».

    Позднее телеканал NTV, сообщавший о достижении договоренностей, уточнил, что переговоры все еще не завершены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NTV сообщил, что ХДС/ХСС и СДПГ договорились о правящей коалиции. Члены ХДС потребовали голосования по коалиционному соглашению и пригрозили лидеру ХДС Фридриху Мерцу выходом из партии.


    Коментарии (7)
    9 апреля 2025, 10:50 • Новости дня
    Назван вероятный глава МИД Германии в правительстве Мерца

    Bloomberg: Армин Лашет может стать главой МИД Германии в правительстве Мерца

    Назван вероятный глава МИД Германии в правительстве Мерца
    @ HMBxMedia/IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В коалиционном правительстве ФРГ под руководством Фридриха Мерца вероятным кандидатом на пост министра иностранных дел является Армин Лашет, сообщает Bloomberg.

    В коалиционном правительстве под руководством Фридриха Мерца вероятным кандидатом на пост министра иностранных дел станет Армин Лашет. Лашет, 64-летний политик, является давним союзником Мерца и ранее сопровождал уходящего министра иностранных дел в нескольких международных поездках, что только усилило спекуляции о его назначении, передает Bloomberg.

    Возможным министром финансов может стать сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль. Он возглавляет СДПГ с 2021 года после поражения партии на выборах и представляет ее консервативно-прагматическое крыло. Ожидается, что он также станет вице-канцлером. Его карьера началась в политической науке и истории, позже он работал на Герхарда Шредера, но затем дистанцировался от него из-за пророссийской позиции.

    Карстен Линнеманн, генеральный секретарь христианских демократов и близкий соратник Мерца, может получить совмещенные портфели министра экономики и труда, ранее разделенные при Олафе Шольце. Это сделает его одним из самых влиятельных членов кабинета, несущим основную ответственность за восстановление экономики Германии. Линнеманн ранее работал экономистом в Deutsche Bank.

    Борис Писториус, популярный политик СДПГ, назначенный министром обороны в 2023 году, вероятно, сохранит свою должность. Он известен своей прямотой и земным стилем управления. Под его руководством ожидается масштабная реформа военных закупок, особенно после снятия ограничений на заимствования для финансирования оборонных расходов.

    Армин Лашет, бывший кандидат в канцлеры от ХДС, вероятно, станет министром иностранных дел. У него сильные европейские инстинкты и крепкие связи с Парижем, что может оживить франко-германский альянс. Однако Лашет также известен своими ошибками и скандалами, включая недавний запрет на вождение после нарушения ПДД.

    Ранее блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов не удалось достигнуть коалиционного соглашения с Социал-демократической партией Германии.

    Политолог Александр Рар заявил, что Мерц из-за отказа договариваться с АдГ попал в ловушку.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будущий канцлер ведет ФРГ ко второй холодной войне и почему германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху.

    Коментарии (0)
    Главное
    АдГ стала самой популярной партией в Германии
    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»
    Кадыров распорядился выдворить из Чечни семьи организаторов нападения на пост ДПС
    Премьер Грузии: «Глубинное государство» использует евробюрократию методами КГБ СССР
    Эстония запретила гражданам с паспортами России участвовать в выборах
    Главком ВСУ Сырский заявил о сокращении военной помощи США Украине
    Эксперт оценил количество автомобильных «ждунов» в России

    Трамп и ОПЕК опустили цены на нефть и доходы России

    Хотя Россия не попала в список стран, против которых США ввели высокие пошлины, однако рикошетом долетает и до нас. Ожидания глобального кризиса бьют по ценам на нефть и по доходам российского бюджета. Неожиданный удар по нефти пришел и от кого не ждали – от ОПЕК. Российская Urals уже опускается ближе к 50 долларам за баррель, тогда как в бюджете заложено почти 70. Как Россия справится с этим? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский решил перехитрить Россию и США с выборами на Украине

    На Украине все активнее обсуждается подготовка избирательной кампании, хотя до недавних пор власти и оппозиция это отрицали. На этом фоне Владимир Зеленский, похоже, ищет способ гарантировать свое переизбрание, в том числе с помощью форсирования сроков самой кампании. В чем заключается суть этой идеи и почему она может помешать планам России и США по урегулированию конфликта на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Как советская подводная лодка спасалась под парусом

    9 апреля – годовщина одного из самых легендарных примеров находчивости экипажей советских подводных лодок во время Великой Отечественной. В этот день 1942 года погибла подлодка «Щ-421», но перед тем она пыталась спастись, используя для движения паруса. О чем идет речь и как все это произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе вскрыта коррупционная кормушка на миллиарды евро

    Эстафету подсчета неэффективных и бессмысленных расходов вслед за США приняла и Европа. Расследование евроаудиторов показало, что 7,4 млрд евро под видом финансирования неправительственных организаций (НПО) чиновники ЕС могли выделить кому угодно, в том числе и самим себе. Как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............