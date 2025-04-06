Торговая война поставила США на грань двух революций

Эксперты спрогнозировали последствия для Трампа из-за массовых протестов в США

Tекст: Олег Исайченко

Американцев ждут трудные времена, но конечный результат будет историческим. Такое заявление в своей соцсети Truth Social сделал президент США Дональд Трамп. По его словам, происходящее сейчас (торговая война) – это экономическая революция, из которой Штаты выйдут победителями.

Президент призвал граждан держаться, несмотря на предстоящие испытания, и отметил, что США пострадали не так сильно, как Китай. Впрочем, газета The Wall Street Journal придерживается иной точки зрения и называет председателя КНР Си Цзиньпина победителем на фоне введения таможенных пошлин США.

К слову, новые тарифы уже вызвали бурю негодования внутри самих Штатов. Так, массовые акции протеста под названием «Руки прочь!» проходят сразу в нескольких штатах. Организаторы митингов из продемократического движения намерены провести в общей сложности 1,4 тыс. мероприятий во всех 50 штатах и округе Колумбия, а в Конгрессе Трампу уже грозят импичментом.

Хотя точное число участников не разглашается, CNN сообщает, что на манифестации зарегистрировались около 600 тыс. человек. При этом граждане выражают недовольство не только политикой действующего президента, но и миллиардера Илона Маска, курирующего ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

Митингующие требуют прекращения «захвата власти миллиардерами» и коррупции в администрации Трампа. Помимо этого, активисты говорят о необходимости сохранения финансирования Medicaid и Social Security (программы в сферах здравоохранения и медицинского страхования), а также прекращения атак на меньшинства.

Более того, протесты рискуют выплеснуться за пределы США. По данным Reuters, акции уже начались в ряде стран и намечены в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии. Около 150 активистских групп уже выразили готовность принять участие в этих митингах.

«Когда протесты Hands Off настолько хорошо организованы, возникает вопрос: не использует ли глубинное государство свою тактику "цветных революций" за рубежом, чтобы попытаться провести ее дома?» – задается вопросом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Впрочем, недовольны пошлинами Трампа и в рядах республиканцев. Так, по словам сенатора Теда Круза, партию ждет «кровавая баня» на промежуточных выборах в следующем году, передает Financial Times. Он убежден: переход к полномасштабной торговой войне «уничтожит рабочие места», «сильно повысит инфляцию» и «нанесет реальный ущерб экономике США».

В то же время премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о конце эпохи глобализации, подчеркнув необходимость создания новых альянсов и сделок для успешного будущего. Также он предупредил о серьезных экономических последствиях глобальной торговой войны, от которой, по его мнению, никто не выиграет. При этом ранее президент Франции Эммануэль Макрон и Стармер обсудили меры реагирования на новые пошлины США и ситуацию на Украине.

Напомним, происходящее обусловлено недавними таможенными тарифами, которые ввел Дональд Трамп против 185 стран мира. Любопытно, что в «черный список» не вошли Россия и Белоруссия. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире встретили эти ограничения. По мнению американиста Малека Дудакова,

«тарифы Трампа застали врасплох Вашингтон».

«У политического класса США были надежды, что это просто переговорная позиция и президент все же не станет объявлять торговую войну всему миру. Теперь намечаются первые попытки заставить Белый дом изменить свой подход», – пишет он.

Аналитик указывает: отдельные американские компании, ориентированные на экспорт, уже начали подавать в суд на администрацию Трампа в надежде отменить пошлины. Кроме того, «в Сенате демократы с частью республиканцев хотят принять закон, который бы позволил им провести 60-дневную оценку последствий введения тарифов и затем начать их откатывать».

«В свою очередь, демократы пытаются мобилизовать протестный электорат для проведения постоянных митингов против Трампа в мегаполисах США. Впрочем, пока на демонстрации выходит в разы меньше человек, чем это было на первом сроке Трампа. Например, в 2017 году недовольные феминистки собирали митинги в Вашингтоне на сотни тысяч участников», – приводит пример американист.

«Сейчас же речь идет лишь о десятках тысяч протестующих. Сказывается апатия в стане ядерного электората Демпартии, который так и не отошел от разгрома на недавних выборах. Белому дому объективно помогает раздрай у демократов, которые на данный момент не способны даже воспользоваться угрозой рецессии и роста инфляции в США в деле борьбы с Трампом», – считает он.

О том, что таможенные пошлины стали во многом неожиданными, говорит и американист Дмитрий Дробницкий. «Если раньше Трамп лишь всех пугал, то сейчас он сделал масштабный шаг. Во-первых, это попытка возродить разного рода индустрии в США. Более того, во второй половине XIX века Штаты уже вводили высокие заградительные пошлины, что впоследствии помогло стране восстановиться после Гражданской войны», – сказал специалист газете ВЗГЛЯД.

Вторая цель – оказать реальное давление на ЕС, который «вообще его не слушается». Таким образом, действия Трампа укладываются в логику лозунга «Сделаем Америку снова великой». «Впрочем, есть ощущение, что всей "математики" пошлин не понимает даже министр торговли, который и лоббировал эти ограничения на протяжении последних лет», – продолжает аналитик.

Разумеется, изменения в экономике и торговле сопряжены со сложностями и «тряской». Это играет на руку демократам, которые «после некоторой растерянности из-за поражения на выборах начинают собираться». «И первые прошедшие акции – яркое тому подтверждение», – считает он.

Более того, сейчас американского лидера поддерживают не все республиканцы. «Далеко не вся партия состоит из убежденных трампистов. Там много тех, кто учился и делал себе карьеру в условиях глобализации. И "глобальное лобби" оказывает на них давление. То есть, лишь половина партийцев на стороне президента», – приводит данные аналитик.

В итоге Трампу приходится проводить свою политику в условиях, когда демократы, почти 50% республиканцев и даже американское общество, голосовавшее за него, не приемлют изменения. «Те, кто поддержал лидера на выборах, хотели бы, чтобы "Америка стала снова великой" мгновенно. Но так не бывает», – замечает Дробницкий.

Однако он считает, что Трамп не отступит под давлением – даже несмотря на то, что протесты в стране будут набирать обороты: «Иначе не было никакого смысла все четыре года ходить под угрозой тюремного срока, а затем выигрывать выборы, где планировались вбросы, и бороться дальше».

Дробницкий также указал на связь между попытками демократов совершить «цветную революцию» в ответ на «экономическую революцию» Трампа, причем для этого им потребуется ресурс «глубинного государства».

«По сути, Deep state – это федеральный госаппарат, который сидит на своих местах при любых президентах, но при этом лоялен демократам. У этого инструмента нет позитивной субъектности, зато негативной и разрушительной в достатке, с его помощью они попытаются остановить Трампа», – пояснил эксперт.

Таким образом, в США разворачивается гибридная гражданская война. «Две Америки полностью противоречат друг другу. При этом у них такие разногласия, которые не могут быть разрешены путем переговоров, согласования позиций или компромиссов», – считает собеседник.

«В то же время Трамп замахивается на исторические изменения. А это значит, что трансформироваться будет все. Такие перемены не подчиняются правилам "мирного времени". И если он решит довести дело до конца и по окончании каденции намеревается передать новую страну очередному лидеру, ему придется даже преступать закон. А вот насколько далеко будет готов зайти Трамп, нам только предстоит увидеть», – заключил Дробницкий.