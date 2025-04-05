За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.5 комментариев
Макрон обсудил с Британией ответ на пошлины США и помощь Украине
Макрон и Стармер обсудили ответные меры на пошлины США и поддержку Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили меры реагирования на новые пошлины США и ситуацию на Украине.
Макрон и Стармер обсудили меры реагирования на новые пошлины США и ситуацию на Украине, передает ТАСС.
Эти пошлины стали причиной экономического давления, и обе страны выразили готовность координировать свои позиции в переговорах с президентом США.
Макрон отметил, что торговая война не выгодна ни одной из сторон. Он заявил, что Франция и Британия подтверждают намерение работать сообща для ослабления экономического напряжения. Обсуждались также способы долгосрочной помощи Украине, включая поддержку украинской армии, которая находится на первой линии обороны.
Французский президент упомянул возможность формирования сдерживающего контингента, который будет размещен вдали от линии соприкосновения.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США до разрешения вопроса с таможенными пошлинами.
Премьер-министр Британии Кир Стармер выразил намерение защищать национальные интересы Британии после введения пошлин США на британские автомобили.
Владимир Зеленский заявлял, что французская сторона станет одной из первых в Европе, кто разместит своих военнослужащих на украинской территории.