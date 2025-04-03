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Стармер обещал защитить интересы Британии после пошлин Трампа
Стармер заявил о решимости защищать интересы Британии после пошлин Трампа
Британский премьер Кир Стармер выразил намерение защищать национальные интересы Британии после введения пошлин США на британские автомобили, подчеркнув необходимость продолжения торговых переговоров с США.
Великобритания будет делать все возможное для защиты своих интересов после введения новых пошлин администрацией Дональда Трампа, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер на встрече с представителями бизнеса в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10.
Стармер подчеркнул, что, несмотря на введение пошлин, Лондон продолжит переговоры с США о торговом соглашении, которое может смягчить эффект от нововведения. Премьер отметил, что торговая война с США противоречит британским интересам и что у правительства есть ряд рычагов, позволяющих защитить британскую экономику.
«В наш распоряжении целый ряд рычагов, и мы продолжим работать с предприятиями по всей стране, чтобы понять, как они оценивают имеющиеся варианты... мы по-прежнему нацелены на заключение сделки с США», – заявил Стармер. Он добавил, что правительство будет делать все необходимое для защиты национальных интересов Соединенного Королевства.
Великобритания экспортирует около 100 тыс. автомобилей в США ежегодно, что составляет приблизительно 7,6 млрд фунтов стерлингов в год. Основные марки – Range Rover, Bentley, Aston Martin, Rolls-Royce, Lotus и Mini. Это составляет 17% британского автомобильного экспорта.
Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из стран Европейского союза, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости переговоров с президентом США Дональдом Трампом и предупредила о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся, в то время как Россия и Белоруссия не вошли в «черный список» таможенных пошлин США.