  • Новость часаМО: При ударе по месту совещания ВСУ и западных инструкторов погибли 85 человек
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    Новые союзники Москвы усилят влияние России в Африке
    В ООН более 20 стран отказались продлевать мандат комиссии по Украине
    Польский замминистра призвал Варшаву получить контроль над портом Одессы
    Жители острова на Аляске начали учить русский из страха захвата Россией
    Рогов: Российские войска теснят ВСУ на трех участках в Запорожской области
    Канада заявила о готовности заменить США в роли мирового лидера
    Гуцул: Кишинев лживыми обвинениями хочет «задушить голос Гагаузии»
    Киев и Париж решили заняться в Чернобыльской зоне «зеленой» энергетикой
    Сенатор Клишас назвал авторов учебника по семьеведению мракобесами
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    2 комментария
    4 апреля 2025, 23:55 • Новости дня

    Зеленский раскрыл состав европейских «миротворцев» в миссии на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона станет одной из первых в Европе, кто разместит своих военнослужащих на украинской территории, заявил Владимир Зеленский.

    В контингент включат французские и британские войска, сказал Зеленский, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинские СМИ.

    «Когда и в каком количестве не могу сказать, такие у нас договоренности», – заключил он.

    Ранее в офисе Зеленского сообщили о планах привлечь 10-12 стран к «коалиции желающих» стран, готовых предоставить Украине гарантии безопасности.

    4 апреля 2025, 18:07 • Новости дня
    В ООН более 20 стран отказались продлевать мандат комиссии по Украине

    Более 20 стран не поддержали продление мандата комиссии по Украине в Совете ООН

    В ООН более 20 стран отказались продлевать мандат комиссии по Украине
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Совете ООН по правам человека 22 страны из 47 отказались поддержать продление мандата «независимой» комиссии по расследованию событий на Украине.

    Совет ООН по правам человека проголосовал за продление мандата международной независимой комиссии по расследованию событий на Украине, но 22 из 47 государств-членов не поддержали это решение, передает РИА «Новости». Среди них четыре страны проголосовали против, а восемнадцать воздержались.

    Комиссия была создана в 2022 году для расследования предполагаемых нарушений прав человека и международного гуманитарного права в контексте конфликта между Россией и Украиной.

    Москва не признает мандат этой комиссии, считая ее деятельность антироссийской.

    Ранее Россия обратилась в ООН с требованием зафиксировать военные преступления, которые совершает киевский режим в Курской области.

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    4 апреля 2025, 04:40 • Новости дня
    Сальдо: ВС России блокировали торговые порты Николаевской области
    Сальдо: ВС России блокировали торговые порты Николаевской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ввели блокаду морских торговых портов Николаевской области, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова», – сказал Сальдо РИА «Новости».

    По его словам, с воды блокирован оккупированный ВСУ Херсон, нет хода украинским плавсредствам из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и в Черное море.

    Ранее в Киеве заявили, что соглашение о прекращении огня в Черном море не распространяется на российские военные корабли.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    4 апреля 2025, 03:12 • Новости дня
    Доброволец: ВСУ давили броневиками тела мирных жителей в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в одном из поселков приграничной зоны Курской области давили тела погибших мирных жителей бронемашинами, заявил доброволец батальона «Курчатов».

    «ВСУ по трупам погибших мирных и военных ездили на броневиках. Специально давили их и говорили местным, чтобы они знали, что так будет со всеми. Это женщина рассказала, она была очевидцем», – сказал собеседник ТАСС.

    По его словам, боевики так пытались запугать местных жителей.

    В Казачьей Локне украинские солдаты расстреляли автомобиль мужчины, собиравшегося вывезти пенсионерку из опасной зоны, это произошло в первые дни вторжения в регион, 7 или 8 августа.

    «Они [ВСУ] действительно животные», – отметил источник.

    Ранее в Купянском районе Харьковской области нашли три захоронения с телами 17 мирных жителей, среди них нашли тело ребенка, преступления совершили отступающие украинские боевики.

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    4 апреля 2025, 02:48 • Новости дня
    Зеленский отказался вести переговоры о численности ВСУ

    Зеленский назвал красной линией на переговорах снижение численности ВСУ

    Зеленский отказался вести переговоры о численности ВСУ
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уменьшение численности украинской армии является красной линией для киевского режима при достижении мирного соглашения, заявил Владимир Зеленский.

    «Для нас приоритет – сильная наша армия. Поэтому это красные линии», – сказал Зеленский, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

    Он добавил, что после завершения конфликта необходимо будет увеличить укомплектование ВСУ и провести модернизацию вооруженных сил.

    До этого Зеленский заявлял, что Украина хочет разместить у себя боеспособные военные контингенты стран-партнеров для обеспечения безопасности.

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    4 апреля 2025, 22:40 • Новости дня
    МО: При ударе по месту совещания ВСУ и западных инструкторов погибли 85 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания с командирами ВСУ и западными инструкторами в ресторане Кривого Рога, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился в 18:49 с помощью ракеты в фугасном снаряжении, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На совещании присутствовали командиры соединений и западные инструкторы, потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств. Также уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.

    Ранее Минобороны сообщало, что с 29 марта по 4 апреля ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности Украины.

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    4 апреля 2025, 10:57 • Новости дня
    Макрон призвал европейский бизнес прекратить инвестиции в США

    Макрон предложил бизнесу ЕС приостановить вложения в США из-за пошлин

    Макрон призвал европейский бизнес прекратить инвестиции в США
    @ IMAGO/Chris Kleponis/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом к европейскому бизнесу прекратить инвестиции в США в ответ на введенные администрацией Дональда Трампа пошлины на импорт из ЕС, сообщает Bloomberg.

    Макрон заявил о необходимости коллективной солидарности Европы в ответ на 20-процентные пошлины США на импорт из ЕС. По мнению Макрона, инвестирование в американскую экономику в условиях торговых ограничений подрывает позиции европейских компаний, передает Bloomberg.

    Французский лидер подчеркнул, что европейскому бизнесу сложно будет отказаться от американского рынка, учитывая его значимость. Однако он выразил недовольство тем, что США вводят пошлины, которые могут негативно сказаться на европейских предприятиях и экономике.

    Также Макрон встретился с руководителями компаний, пострадавших от пошлин, в том числе с главой Airbus Гийомом Фори и генеральным директором Safran SA Оливье Андриесом.

    Данные Бюро экономического анализа США показывают, что в 2023 году французские инвестиции в США составили примерно 370 млрд долларов, что составляет около 7% от общего объема прямых иностранных инвестиций в страну. Однако Макрон выразил готовность обсуждать использование антикоррекционного инструмента ЕС для давления на американские цифровые услуги и финансовые механизмы.

    Ранее президент США объявил о введении новых пошлин на товары из Европейского союза, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Макрон заявил, что рассматривает возможность введения мер против цифрового сектора США в ответ на повышение американских таможенных пошлин. Он также призвал французские компании приостановить инвестиции в США до разрешения вопроса с таможенными пошлинами.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.

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    4 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курской области
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Владимировки, Водолаг, Журавки, Кондратовки, Локни, Мирополья, Новониколаевки, Приволья, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три бронемашины, три артиллерийских орудия, миномет и восемь пунктов управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 940 военнослужащих, 404 танка, 330 боевых машин пехоты, 294 бронетранспортера, 2247 бронемашин, 2609 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в пятницу сообщалось. что ВСУ безуспешно атаковали на Сумском направлении. Российские войска отразили атаку ВСУ в Курской области.

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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    4 апреля 2025, 08:35 • Новости дня
    «Северяне» отразили две атаки пехоты ВСУ у границы Белгородской области
    «Северяне» отразили две атаки пехоты ВСУ у границы Белгородской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка войск «Север» пресекла попытки ВСУ пересечь границу России в Краснояружском районе Белгородской области, уничтожив живую силу и технику противника, а также проведя зачистку Демидовки и прилегающих лесов.

    3 апреля группировка войск «Север» успешно отразила две попытки ВСУ прорваться на территорию России в Краснояружском районе, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    В ходе операций по зачистке местности в районе Демидовки и окружающих лесных массивов была уничтожена значительная часть живой силы противника.

    Попытки ВСУ пересечь государственную границу с территории Сумской области также не увенчались успехом. Штурмовые группы, выдвинувшиеся из приграничного Мирополья, были обнаружены и уничтожены. По остаткам вражеских сил на российской территории нанесено комплексное огневое поражение.

    Командование ВСУ, несмотря на значительные потери, продолжает попытки переброски личного состава на российскую территорию. К настоящему моменту более тысячи солдат ВСУ были отправлены на выполнение задач, которые, по мнению экспертов, имели преимущественно политическую цель.

    На других направлениях, таких как Сумское и Волчанское, также продолжается активная борьба с противником. За последние сутки были уничтожены многочисленные единицы вражеской техники, в том числе танки, БТР и беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне группировка войск «Север» уничтожила более 270 украинских военных и значительное количество техники в Белгородской области. На фоне активных боевых действий российские войска взяли в плен двух украинских военных.

    Ранее батальон «Феникс» в момент атаки в Белгородской области с помощью FPV-дронов уничтожил девять единиц техники ВСУ, включая УР-77.

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    4 апреля 2025, 18:44 • Новости дня
    В Раде признали невозможность запрета русского языка в школах Украины

    Депутат Рады: Украинские власти не могут напрямую запретить русский в школах из-за норм ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти не могут ввести прямой запрет на использование русского языка в образовательных учреждениях из-за норм Евросоюза, но продолжают искать пути для его ограничения, сообщил глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак.

    Глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак признал, что Украина не может ввести прямой запрет на русский язык в школах, сообщает ТАСС. Причина заключается в несоответствии такому запрету норм Европейского союза, в который стремится вступить Украина.

    Бабак подчеркнул, что запрет на использование языков коренных народов и национальных меньшинств, включая русский, противоречит рекомендациям Венецианской комиссии и требованиям стран ЕС. Это может быть расценено как дискриминация и осложнить процесс вступления Украины в Евросоюз.

    Несмотря на это, Бабак является одним из авторов нового законопроекта, целью которого является ограничение использования русского языка в учебных заведениях. Он отметил, что, в отличие от предыдущих попыток, новый законопроект позволит представителям национальных меньшинств использовать официальные языки Евросоюза наряду с украинским на территории образовательных учреждений, но не русский, поскольку он не является официальным языком ЕС.

    Напомним, депутаты на Украине предложили законопроект, который запрещает использование русского языка в школах, включая перемены и внеурочные занятия, а инициатором этого законопроекта стал депутат Максим Бужанский.

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    4 апреля 2025, 07:26 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 107 украинских беспилотников

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 107 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь уничтожила более ста украинских беспилотников в различных областях, включая Курскую и Орловскую, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за минувшую ночь система ПВО перехватила и уничтожила 107 украинских беспилотников над территорией России.

    Из них 34 дрона были ликвидированы над Курской областью и тридцать над Орловской.

    При этом 18 беспилотников сбили над Липецкой областью, семь – над Калужской. По четыре дрона были уничтожены над Ростовской областью и над акваторией Азовского моря, три – над Тамбовской областью и Московским регионом.

    По два беспилотника ликвидировали над Брянской областью, а по одному – над Воронежской и Тульской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинского беспилотника в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области погиб один человек.

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    4 апреля 2025, 12:23 • Новости дня
    Минобороны заявило о шести новых атаках Украины на объекты энергетики России
    Минобороны заявило о шести новых атаках Украины на объекты энергетики России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина за последние сутки совершила шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры, включая обстрелы газопроводов и электросетей, сообщило Министерство обороны.

    Министерство обороны сообщило о шести новых атаках на объекты энергетической инфраструктуры страны, пострадали газовые и электросети в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Первой атакой, произошедшей 3 апреля, был поврежден газопровод низкого давления в поселке Белая Березка Брянской области, что привело к прекращению газоснабжения бытовых абонентов. Следующая атака была зафиксирована 4 апреля, также в Белой Березке, где ударный беспилотник ВСУ снова повредил газопровод, обслуживаемый МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск». В результате инцидента население осталось без газа.

    В Тамбовской области, в городе Котовске, 4 апреля в утренние часы в результате атаки был поврежден стальной газопровод, принадлежащий АО «Газпром газораспределение Тамбов», что вызвало перебои в газоснабжении. В Брянской области в тот же день произошли две атаки на энергосети, связанные с филиалом ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», что оставило без электричества Климовский район и десятки бытовых потребителей.

    Также атака произошла в Липецкой области, где в 08:10 утра был атакован энергообъект в поселке Новониколаевка, что привело к прекращению электроснабжения бытовых потребителей.

    Министерство обороны обращает внимание на то, что ВСУ продолжают ежедневно атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, несмотря на согласие Владимира Зеленского о прекращении таких ударов с 18 марта.

    Ранее в четверг Минобороны сообщило о четырех атаках ВСУ на энергосистемы России за сутки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России.

    В Кремле заявили, что Украина ежедневно атакует российские энергетические объекты, несмотря на временный мораторий на удары.

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    4 апреля 2025, 03:33 • Новости дня
    Человек погиб при ударе украинского дрона в Брянской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При ударе украинского беспилотника в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области погиб один человек, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    При атаке дронов два человека получили осколочные ранения, их доставили в районную больницу, один мужчина скончался, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    При сбросах взрывных устройств с дронов в многоквартирном доме повреждены окна и балкон, повреждения получили несколько машин.

    Ранее в Белгородской области на хуторе Масычево и в поселке Степное три человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников.

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    4 апреля 2025, 13:14 • Новости дня
    Российские войска освободили Розовку и Успеновку в ДНР
    Российские войска освободили Розовку и Успеновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    За минувшие сутки Южная группировка освободила Розовку, а группировка войск «Центр» – Успеновку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки в результате решительных действий освободили Розовку, а с начала недели также Пантелеймоновку в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю было нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад, полка беспилотных авиакомплексов ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины и бригады спецназначения «Азов» (признан террористическим в России).

    За неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1975 военнослужащих, семь танков, 21 бронемашину, в том числе пять американских бронетранспортеров М113 и бронеавтомобиль HMMWV. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и четыре полевых склада с боеприпасами.

    В то же время в результате решительных действий подразделений группировки «Центр» освобождена Успеновка, а с начала недели также Запорожье в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, пехотной, аэромобильной, егерской бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и отряду спецназначения «Омега».

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 3150 военнослужащих, семь танков, включая два немецких Leopard, 19 бронемашин, в том числе два французских бронетранспортера VAB, американский бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV. Уничтожены 27 артиллерийских орудий.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

    При этом противник потерял свыше 1505 военнослужащих, пять танков, 18 бронемашин, включая десять американских бронетранспортеров М113. Уничтожены 36 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ и 12 полевых складов боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили населенные пункты Разлив и Веселое в ДНР.

    Нанесено поражение формированиям танковой, трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник потерял свыше 945 военнослужащих, три танка, бронемашину, 18 орудий полевой артиллерии, включая две польские 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab. Уничтожены четыре станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили населенные пункты Щербаки и Лобковое в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли свыше 435 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, десять складов с боеприпасами и горючим.

    В течение недели подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника механизированной, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны.

    На Харьковском и Белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки войск потери противника составили свыше 1910 военнослужащих, четыре танка, 34 бронемашины. Уничтожены 18 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области. 1 апреля российские войска освободили Разлив в ДНР. А в минувшие выходные российские войска освободили Запорожье в ДНР и Веселовку в Сумской области.

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    4 апреля 2025, 20:18 • Новости дня
    Киев и Париж решили заняться в Чернобыльской зоне «зеленой» энергетикой

    Франция оценила возможность инвестиций в возобновляемую энергетику в Чернобыле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство защиты окружающей среды Украины сообщило о визите французского спецуполномоченного и министра в Чернобыль для оценки потенциала возобновляемой энергетики.

    Украинское министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило о визите министра Светланы Гринчук и специального уполномоченного президента Франции Пьера Эльброна в Чернобыльскую зону отчуждения, передает «Лента.Ру» со ссылкой на ТАСС. Целью их поездки было изучение возможностей для инвестирования в возобновляемую энергетику на данной территории.

    В ходе визита обсуждались перспективы запуска совместных проектов по развитию «зеленой энергетики». Министерство напомнило, что в феврале 2025 года уже велись переговоры с французской стороной о возможном сотрудничестве, и французские компании провели предварительный анализ, отметив высокий потенциал этой зоны для проектов возобновляемой энергетики.

    Ранее МАГАТЭ сообщило, что в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, который защищает поврежденный четвертый реактор. Глава агентства Рафаэль Гросси указал на ядерные риски после инцидента в Чернобыле.

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    4 апреля 2025, 21:40 • Новости дня
    Рубио объяснил, как США отнесутся к наступательной операции России

    Tекст: Вера Басилая

    Гипотетическая наступательная операция России даст США понимание о намерениях Москвы, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио отметил, что Вашингтону необходимо заранее знать о намерениях Москвы, чтобы корректировать свою политику. Он подчеркнул, что, если россияне начнут наступательную операцию, это станет для США сигналом об отношении Москвы к мирным переговорам, передает RT.

    «Если мы завтра проснемся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет ясно, хотят они мира или нет», – заявил Рубио в эфире телеканала C-SPAN.

    Кроме того, госсекретарь добавил, что текущие боевые действия между Россией и Украиной являются данностью, которая учитывается в ходе переговоров.

    Ранее Рубио заявил, что Соединенные Штаты не намерены предвосхищать возможные уступки России и Украины.

    Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из России.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине.

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