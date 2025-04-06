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    За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    6 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    33 комментария
    6 апреля 2025, 11:16 • Новости дня

    Трамп предупредил США о наступлении трудных времен

    Трамп предсказал американцам трудные времена с историческим результатом

    Трамп предупредил США о наступлении трудных времен
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на товары из других стран приведет к трудным временам для американцев.

    «Это экономическая революция, и мы победим. Держитесь, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», – написал он на своей странице в социальной сети Truth Social, передает РБК.

    Также Трамп отметил, что Китай пострадал от пошлин гораздо сильнее, чем США. «Даже не близко», – добавил он. По словам американского лидера, Китай и многие другие страны обращались с США «невыносимо плохо», пишет «Коммерсант».

    Президент добавил, что США уже получили более 5 трлн долларов инвестиций. Он призвал американцев держаться и заверил, что в итоге США одержат победу.

    Ранее WSJ сообщала, что Пекин одержал победу в торговой войне с США благодаря пошлинам. В субботу стало известно, что китайские производители решили переориентировать поставки в Турцию из-за пошлин США.

    Напомним, в США начались массовые протесты против американского лидера и миллиардера Илона Маска. По всей территории США и в ряде других стран мира запланировали около 1200 акций протеста.

    4 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

    Американист Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Намерение американского бизнеса заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, – это троллинг ЕС и предложение Москве совместно «добить Европу». В целом же визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Вашингтон стал важным шагом к полноценному диалогу России и США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Визит спецпредставителя российского президента в Вашингтон свидетельствует о продолжающихся попытках России и США восстановить контакты по широкому кругу вопросов», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что Кирилл Дмитриев учился и работал в Штатах.

    «Иногда американцам важно выслушать позицию Москвы из уст такого человека. Тем более что на Западе наши нарративы часто искажают, на это обратил внимание и глава РФПИ», – добавил эксперт. Политолог с аккуратным оптимизмом указал, что между сторонами восстанавливается доверие.

    «Мы напоминаем американцам, что, во-первых, мы сильные, а во-вторых, у нас есть свои интересы и с нами можно вести разговоры при условии взаимоуважения», – подчеркнул Дробницкий. Спикер допустил, что одной из тем переговоров Дмитриева с администрацией США было экономическое и инвестиционное сотрудничество.

    «Оно всегда было во многом незначительным. Исключение составляли лишь некоторые исторические периоды. Например, с середины 1920-х годов до примерно середины 1930-х годов американские компании, бизнесмены, инженеры и рабочие участвовали в советской индустриализации», – отметил аналитик. Впрочем, было и другого рода сотрудничество.

    «В частности, начало закупок лайнеров Boeing серьезно сказалось на отечественном гражданском авиастроении. Кроме того, россияне ездили на автомобилях американских марок. Правда, эти машины собирались в Европе, и в некотором смысле речь шла о взаимодействии с европейскими отделениями компаний США. То есть большого торгового братства между Москвой и Вашингтоном не наблюдалось», – детализировал собеседник.

    То, что сейчас бизнес хочет заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, можно считать «троллингом» Европы, которой Штаты объявили торговую войну. «Но я бы не ожидал, что сейчас американцы «побегут» к нам. Во-первых, существует ряд препятствий, во-вторых, им почти нечего предложить. Наконец, они не получат тех условий, которые были им предоставлены ранее», – считает эксперт, подчеркнув, что в России «разогналось» собственное производство.

    Тем не менее приглашение американских компаний на рынок России – это в большей степени предложение совместно «добить Европу», полагает Дробницкий. «Это не значит, что Вашингтон и Москва на этой волне станут друзьями. Но стороны рассматривают идеологическое европейское образование как главную неприятность. Сейчас ЕС вползает в кризис, и если не сможет оправиться, то это создаст прекрасный фон для развития евразийского континента», – рассуждает американист.

    Несмотря на то, что основной повесткой переговоров Дмитриева с администрацией Трампа были деловые отношения, стороны коснулись и темы урегулирования на Украине. «Для команды президента США это важно, и Россия делает пасы в адрес Белого дома и их инициатив. Но все чаще Москва и Вашингтон при рассмотрении вопроса сближения обходят украинский кризис, потому что стало понятно: Европа и Киев не подчиняются Трампу», – заметил аналитик.

    «Поэтому Брюссель и Канада должны, что называется, надорваться в своем желании поддержать ВСУ. Они перестанут играть какую-либо роль в Евразии, когда пройдут весь цикл деиндустриализации и в конце концов разойдутся по «национальным квартирам». Пока же Москва и Вашингтон могут стать ситуативными партнерами», – заключил Дробницкий.

    Напомним, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 2-3 апреля по поручению президента России провел встречи в США с представителями администрации Дональда Трампа. По их итогам Дмитриев заявил, что американский бизнес хочет занять на российском рынке те ниши, которые покинули европейцы. «Мы видим, что такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш», – сказал он.

    При этом спецпредставитель российского президента подчеркнул, что речь может идти только о том, «где это полезно для России, где правительство одобрит и где будут создаваться совместные предпринимательства с отечественными компаниями».

    По его словам, компании из Соединенных Штатов потеряли значительный объем потенциальной прибыли после ухода с российского рынка. Речь идет о 300 млрд долларов. Он допустил, что санкции в отношении Москвы могут смягчить, когда американские компании захотят вернуться на российский рынок.

    Помимо этого, Дмитриев и члены администрации Трампа обсудили вопросы восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, прекращения огня на Украине, взаимодействия в Арктике и по добыче редкоземельных металлов, а также восстановление прямого авиасообщения.

    Глава РФПИ считает, что американские власти слышат позицию России и понимают ее озабоченности. «Администрация президента Трампа, ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений... на решение геополитических вопросов», – рассказал он. Чиновник убежден, что по итогам его встреч в Вашингтоне было сделано «три шага вперед» по большому количеству вопросов.

    В среду Трамп ввел пошлины на ввоз импортных товаров из 185 стран, но в этот список не вошла Россия. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заверила, что наличие санкций уже исключает значимую торговлю с Москвой, и отметила, что российская сторона еще может столкнуться с дополнительными жесткими ограничениями. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как на тарифы США отреагировали иностранные лидеры.

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    4 апреля 2025, 17:20 • Новости дня
    Трамп об ответных пошлинах Пекина: Китай сыграл неправильно, он запаниковал
    Трамп об ответных пошлинах Пекина: Китай сыграл неправильно, он запаниковал
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай допустил ошибку и запаниковал в ответ на введение пошлин.

    Трамп в пятницу в своей соцсети Truth Social высказался о введении Китаем дополнительных пошлин на американские товары, передает РИА «Новости».

    Президент США обвинил Пекин в панике и неправильных действиях. Он отметил, что «Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого позволить они себе не могут».

    Ранее Пекин подал иск в ВТО, протестуя против повышения пошлин на 34% на китайские товары, введенного президентом США Дональдом Трампом, заявив о нарушении международных торговых правил. Кроме того, Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США, после этого американские биржевые индексы упали на 3%.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 20:23 • Новости дня
    Макрон назвал ответ Парижа на повышение американских таможенных пошлин
    Макрон назвал ответ Парижа на повышение американских таможенных пошлин
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность введения мер против цифрового сектора США в ответ на повышение американских таможенных пошлин.

    Он выступил с этим заявлением во время совещания в Елисейском дворце с участием членов правительства и руководителей ведущих компаний, передает ТАСС.

    Макрон подчеркнул необходимость быстрого реагирования на изменения в торговых отношениях с США, указав, что «ничего не нужно исключать в краткосрочной перспективе». Он пояснил, что возможные меры могут включать как повышение собственных пошлин, так и другие шаги в цифровой отрасли, где США особенно выигрывают в Европе.

    По мнению президента Франции, ответ Европы на действия США должен быть «решительным и консолидированным».

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Ранее Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США до разрешения вопроса с таможенными пошлинами.

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    5 апреля 2025, 22:40 • Новости дня
    В США начались массовые протесты против Трампа и Маска

    Тысячи американцев в США вышли на акции протеста против Трампа и Маска

    Tекст: Вера Басилая

    В Соединенных Штатах начались акции протеста против политики администрации Дональда Трампа и действий Илона Маска, организованные продемократическим движением в ответ на «враждебный захват власти».

    В Соединенных Штатах проходят массовые акции протеста против политики администрации Дональда Трампа и действий Илона Маска, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Организаторы из продемократического движения планируют провести более 1 400 мероприятий по всем 50 штатам и в округе Колумбия. Эти протесты, проходящие под лозунгом Hands Off! («Руки прочь!»), направлены против того, что активисты называют «враждебным захватом власти».

    Акции проходят у зданий законодательных собраний штатов, федеральных учреждений, офисов конгрессменов и городских администраций. Хотя точное число участников не разглашается, CNN сообщает, что на манифестации зарегистрировались около 600 тыс. человек. Такой масштабный протест подчеркивает серьtзное недовольство действиями администрации и Илона Маска, который курирует ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

    Основные требования протестующих включают прекращение «захвата власти миллиардерами» и коррупции в администрации Трампа. Также активисты требуют сохранения финансирования Medicaid и Social Security(программы в сферах здравоохранения и медицинского страхования), а также прекращения атак на иммигрантов и трансгендеров (движение ЛГБТ, запрещено в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей территории США и в ряде других стран мира было запланировано около 1200 акций протеста против президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска.

    Ранее противники Маска в США начали сжигать зарядные станции Tesla.

    Между тем, сообщалось, что департамент DOGE в США продолжит свою деятельность, даже после ухода Маска с поста его руководи.

    Коментарии (17)
    3 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Медведев предупредил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа
    Медведев предупредил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из более чем 100 государств «жестко нагнуло мировую торговую систему», заявил Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Последствия будут глобальными. Против товаров из США будут введены встречные тарифы. Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые», – написал он в своем Telegram-канале.

    По словам Медведева, Россия не сильно затронута этими мерами, поскольку уже почти не торгует с Америкой. «Практически весь оборот санкционный», – отметил он. Однако, несмотря на это, Россия продолжает развиваться. В первом квартале 2025 года рост экономики составил около 3%, указал Медведев.

    Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации «не стоит суетиться». Он привел в пример совет Лао Цзы: «Стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывет труп врага». Он уточнил, что имеет в виду «разлагающийся труп экономики Евросоюза».

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как страны восприняли ограничения и что на этот счет говорят иностранные лидеры.

    Коментарии (12)
    4 апреля 2025, 11:31 • Новости дня
    WSJ: Пошлины США вызовут глобальное перераспределение китайских товаров

    WSJ: Новые пошлины Трампа приведут к наплыву китайских товаров на мировые рынки

    WSJ: Пошлины США вызовут глобальное перераспределение китайских товаров
    @ Tariffs Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Новые пошлины президента США Дональда Трампа на китайский импорт до 70% могут привести к наплыву китайских товаров на мировые рынки, что ставит под угрозу экономику других стран и может вызвать ответные меры, сообщает The Wall Street Journal.

    Трамп объявил о введении новых пошлин на китайский импорт, средний размер которых составит 70%. Эти меры направлены на изменение условий торговли с Китаем, однако они могут привести к тому, что китайские товары будут искать новые рынки сбыта, создавая угрозу для мировой экономики, пишет The Wall Street Journal.

    Экономисты предупреждают о возможных последствиях для стран, которые могут столкнуться с наплывом китайских товаров. Объем китайского экспорта в США в 2024 году составил около 440 млрд долларов, и снижение спроса на эти товары в США вынудит Китай искать другие рынки сбыта.

    Профессор финансов Пекинского университета Майкл Петтис отметил, что введение пошлин может стать началом эскалации торговых войн, что приведет к ответным мерам со стороны других стран. В прошлом году после введения пошлин на китайские товары, страны, такие как Бразилия, Мексика и Канада, начали расследования по антидемпингу.

    Китайское руководство заявило о готовности принять решительные ответные меры на новые пошлины. В прошлом Китай в ответ на американские пошлины вводил пошлины на ряд американских товаров, таких как курятина и соя, а также вносил компании США в черные списки.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты исправить ошибочные действия, связанные с введением новых пошлин.

    Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Китай уже выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры.

    Кроме того, китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.

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    4 апреля 2025, 16:48 • Новости дня
    Рубио: Конгресс требует усиления санкций против России

    Рубио заявил о нарастающем давлении на Трампа из-за России

    Рубио: Конгресс требует усиления санкций против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские конгрессмены намерены усилить давление на администрацию президента США Дональда Трампа, требуя введения жестких санкций против России, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

    В интервью журналистам в Брюсселе он отметил, что давление будет нарастать и администрация не сможет его игнорировать, если не будет продвижения к миру, передает РИА «Новости». Трансляцию выступления Рубио вел телеканал Fox.

    Госсекретарь подчеркнул, что в настоящее время в американский Конгресс уже начали вносить законопроекты, направленные на усиление санкций против России.

    Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине.

    На этой неделе Соединенные Штаты расширили санкционные списки, добавив четыре физических лица из России, три российские компании и один российский сухогруз.

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    3 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Производитель Opel и Jeep приостановил работу заводов в Канаде и Мексике из-за пошлин

    Stellantis решил приостановить работу заводов в Канаде и Мексике из-за пошлин США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Автомобильный холдинг Stellantis, владеющий такими брендами, как Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks и Vauxhall, временно приостанавливает работу некоторых своих заводов в Канаде и Мексике, сообщили СМИ.

    Как передает CNBC, решение связано с введением пошлин на автомобили и автокомпоненты в США, что оказывает значительное давление на производственные операции холдинга в Северной Америке, пишет RT.

    Во вторник премьер Канады Марк Карни сообщил, что Оттава введет ответные пошлины, если Вашингтон 2 апреля примет очередные ограничения в отношении канадской продукции.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что будет с мировым автомобильным рынком после новых пошлин США.

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    4 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    Вэнс объяснил глобальное падение рынков после введения тарифов Трампа

    Вице-президент США предсказал долгосрочный рост на мировых рынках после спада

    Вэнс объяснил глобальное падение рынков после введения тарифов Трампа
    @ Jim Colton/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о временном характере глобального падения акций на фоне тарифной политики президента Дональда Трампа, обещая в будущем восстановление и рост, пишет Bloomberg. Напомним, накануне мировые рынки потеряли 2,5 трлн долларов совокупной стоимости.

    По словам Вэнса, недавнее падение рынков стало лишь временным последствием введения тарифов, инициированных президентом Дональдом Трампом, передает Bloomberg.

    Вэнс выразил уверенность в том, что ситуация на рынках могла быть гораздо хуже, учитывая значительные изменения в экономической политике.

    По его словам, нынешняя ситуация напоминает лечение серьезного больного, который нуждается в операции для долгосрочного улучшения состояния.

    Тарифы, объявленные президентом Трампом, охватывают почти всех торговых партнеров США и привели к значительному снижению индекса S&P 500, которое стало крупнейшим однодневным падением за пять лет. Рынки потеряли 2,5 трлн долларов совокупной стоимости.

    Как отметил Вэнс, падение акций в перспективе будет компенсировано долгосрочным ростом благодаря инвестициям в американскую экономику.

    В пятницу премьер-министр Японии Сигэру Исиба сравнил введенные Соединенными Штатами пошлины с национальным кризисом и призвал правительство и оппозицию к совместным действиям для выработки стратегии реагирования.

    Европейцы выразили сожаление по поводу американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен на товары из-за новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

    Всемирная торговая организация прогнозирует спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин.

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    3 апреля 2025, 19:24 • Новости дня
    Рейтинг Трампа упал до рекордных 43%

    Рейтинг Трампа за второй срок снизился до рекордных 43%

    Рейтинг Трампа упал до рекордных 43%
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 43%, что стало самым низким показателем за его второй срок, опрос среди американцев провели агентство Reuters и компания Ipsos.

    Снижение рейтинга связано с недовольством граждан пошлинами на товары из-за рубежа, устанавливаемыми администрацией Трампа, а также американским авиаударом по Йемену. Из-за этого за последние три дня рейтинг Трампа упал на 2% по сравнению с предыдущим опросом, который проводился с 21 по 24 марта. В январе уровень одобрения составлял 47%, сообщает «Фонтанка».

    Тем не менее текущий показатель не достиг уровня первого президентского срока Трампа, когда в декабре 2017 года его поддержка составила 33% – это был самый низкий результат за весь период его президентства.

    Ранее опрос NBC News показал рост разочарования избирателей в экономике США при Трампе.

    Коментарии (9)
    3 апреля 2025, 14:01 • Новости дня
    Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса

    Трамп ввел режим ЧП в США из-за дефицита торгового баланса и пошлин

    Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в стране в связи с экономической ситуацией, вызванной дефицитом торгового баланса и угрозой для производственной базы.

    Президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения, сославшись на ухудшение экономической ситуации и дефицит торгового баланса. В документации, распространенной Белым домом, подчеркивается, что постоянный дефицит баланса обескровил производственную базу США и создал угрозу для критически важных цепочек поставок, передает ТАСС.

    Трамп заявил о введении новых пошлин, таких как меры для укрепления международного экономического положения США и защиты американских рабочих. В документе подчеркивается, что страна стала зависимой от иностранных противников, что негативно отразилось на американском военно-промышленном комплексе.

    В Белом доме также отметили, что президент не позволит другим странам использовать США в личных целях. Пошлины рассматриваются как необходимая мера для обеспечения справедливой торговли и сокращения дефицита торгового баланса, что важно для экономической стабильности страны.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам отказаться от ответных действий на введенные пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости переговоров с президентом США Дональдом Трампом и предупредила о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

    Коментарии (5)
    4 апреля 2025, 10:57 • Новости дня
    Макрон призвал европейский бизнес прекратить инвестиции в США

    Макрон предложил бизнесу ЕС приостановить вложения в США из-за пошлин

    Макрон призвал европейский бизнес прекратить инвестиции в США
    @ IMAGO/Chris Kleponis/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом к европейскому бизнесу прекратить инвестиции в США в ответ на введенные администрацией Дональда Трампа пошлины на импорт из ЕС, сообщает Bloomberg.

    Макрон заявил о необходимости коллективной солидарности Европы в ответ на 20-процентные пошлины США на импорт из ЕС. По мнению Макрона, инвестирование в американскую экономику в условиях торговых ограничений подрывает позиции европейских компаний, передает Bloomberg.

    Французский лидер подчеркнул, что европейскому бизнесу сложно будет отказаться от американского рынка, учитывая его значимость. Однако он выразил недовольство тем, что США вводят пошлины, которые могут негативно сказаться на европейских предприятиях и экономике.

    Также Макрон встретился с руководителями компаний, пострадавших от пошлин, в том числе с главой Airbus Гийомом Фори и генеральным директором Safran SA Оливье Андриесом.

    Данные Бюро экономического анализа США показывают, что в 2023 году французские инвестиции в США составили примерно 370 млрд долларов, что составляет около 7% от общего объема прямых иностранных инвестиций в страну. Однако Макрон выразил готовность обсуждать использование антикоррекционного инструмента ЕС для давления на американские цифровые услуги и финансовые механизмы.

    Ранее президент США объявил о введении новых пошлин на товары из Европейского союза, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Макрон заявил, что рассматривает возможность введения мер против цифрового сектора США в ответ на повышение американских таможенных пошлин. Он также призвал французские компании приостановить инвестиции в США до разрешения вопроса с таможенными пошлинами.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.

    Коментарии (7)
    3 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    Трамп отказался использовать на Пасху муляжи яиц

    Трамп заявил, что не будет заменять натуральные пасхальные яйца на муляжи

    Трамп отказался использовать на Пасху муляжи яиц
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен заменять натуральные яйца на муляжи для пасхальных украшений в Белом доме, несмотря на дефицит яиц в стране.

    Трамп высказался против замены натуральных яиц, используемых для пасхального украшения Белого дома, на муляжи. Он подчеркнул, что даже при дефиците яйца останутся частью традиционного праздника. Отвечая на просьбы, Трамп заявил: «Пожалуйста, не используйте яйца. Можете использовать пластиковые яйца? Я говорю, что мы этого не хотим». Эти слова президента транслировал телеканал NBC, сообщает РИА «Новости».

    Организация American Egg Board (AEB), отвечающая за поставку яиц в Белый дом для праздника, заявила, что ежегодно американские фермеры жертвуют около 30 тыс. яиц. AEB отмечает, что эти яйца имеют нестандартный размер и не могут быть проданы, поэтому их использование на праздниках не влияет на общее предложение яиц в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на яйца в США продолжают расти из-за вспышек птичьего гриппа, уничтожающего птицеводческие фермы.

    Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что в 2025 году розничные цены на яйца вырастут на 41,1% из-за последствий птичьего гриппа.

    Министерство юстиции США инициировало антимонопольное расследование в связи с резким ростом цен на яйца, который в январе составил 13,8%.

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    4 апреля 2025, 07:59 • Новости дня
    Трамп назвал приговор Ле Пен «охотой на ведьм»
    Трамп назвал приговор Ле Пен «охотой на ведьм»
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп осудил приговор Марин Ле Пен, лидеру французской партии «Национальное объединение», назвав его примером политического преследования и охоты на ведьм, призвав освободить ее.

    Президент США Дональд Трамп выразил негодование по поводу приговора лидеру французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщает ТАСС. Он назвал это решение европейских левых охотой на ведьм, направленной на подавление свободы слова и цензуру политических оппонентов. Трамп считает, что это является случаем использования закона в качестве оружия для политического давления.

    Трамп отметил, что сам в прошлом сталкивался с аналогичными политическими преследованиями, и выразил поддержку Ле Пен. Он подчеркнул, что, несмотря на предыдущие поражения, она продолжала свою политическую деятельность и могла бы достичь крупной победы, если бы не обвинения в незначительных правонарушениях. Президент США подчеркнул, что ситуация с Ле Пен негативно отразится на имидже Франции и ее граждан.

    В конце своего заявления Трамп призвал к освобождению Марин Ле Пен, выразив надежду на справедливость и поддержку французского народа. «Все это так плохо для Франции и великого французского народа, на чьей бы стороне он ни был. Свободу Марин Ле Пен», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд во Франции приговорил Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал приговор Марин Ле Пен «объявлением войны» Евросоюзом.

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    5 апреля 2025, 09:55 • Новости дня
    Рютте заявил об отсутствии влияния пошлин США на НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью CBS, что введенные администрацией Дональда Трампа новые пошлины США не влияют на Североатлантический альянс и не отразятся на оборонных расходах европейских стран.

    По его словам, введенные США пошлины не оказывают влияния на Североатлантический альянс, передает ТАСС.

    Рютте подчеркнул, что, хотя пошлины могут затронуть отдельных союзников, на само НАТО они не влияют.

    Кроме того, генсек НАТО выразил уверенность, что возможная торговая война не скажется на оборонных расходах европейских стран. По его словам, выполнение странами своих обязательств перед НАТО останется неизменным, несмотря на экономические меры США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    После этого Пекин подал иск в ВТО, протестуя против повышения пошлин на 34% на китайские товары, введенного президентом США Дональдом Трампом, заявив о нарушении международных торговых правил. Кроме того, Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США, после этого американские биржевые индексы упали на 3%.

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