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    Трамп послал Макрону «черную метку»
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    5 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    25 комментариев
    6 апреля 2025, 04:31 • Новости дня

    WSJ: Си Цзиньпин стал победителем в торговой войне с США

    WSJ: Пекин одержал победу в торговой войне с США благодаря пошлинам

    Tекст: Денис Тельманов

    Пекин введет 34% тариф на американские товары в ответ на пошлины США, ограничив доступ ряда компаний к рынку.

    Как сообщает The Wall Street Journal, Пекин объявил о введении 34% тарифов на американские товары с целью зеркального ответа на недавнее повышение пошлин администрацией Трампа. Этот шаг сопровождается добавлением десятков американских компаний в черные списки, что ограничивает их возможности торговли и экспорта в Китай. Вдобавок, Китай ввел экспортные ограничения на редкоземельные металлы, которые критически важны для высокотехнологичного производства.

    Пекин, по мнению издания, уверен в возможности найти альтернативные источники для важных импортных товаров. Это создает стратегическое преимущество для Си Цзиньпина, так как страны, ранее полагающиеся на экономические связи с США, теперь сталкиваются с последствиями тарифной политики.

    Вьетнам, Таиланд, Индонезия и Филиппины, например, оказались под новыми тарифами в 46%, 36%, 32% и 17% соответственно, что угрожает усилиям Вашингтона по созданию экономического блока против Пекина.

    В то же время, Дональд Трамп выразил мнение, что его торговая политика сильнее бьет по Китаю, чем по США. Однако данные показывают, что товарооборот между двумя странами в 2024 году достиг 688,28 млрд долларов, где доля американского экспорта составляет 163,62 млрд долларов, что почти в три раза меньше китайского экспорта в США.

    Эти цифры показывают несоответствие в торговых отношениях между Китаем и США, что делает китайскую экономику менее уязвимой к изменениям в американской политике. Пекин импортирует из США сельхозпродукцию и технологическое оборудование, в то время как США зависят от китайских товаров, таких как электроника и бытовая техника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, давление и угрозы США не приведут к эффективному взаимодействию с Китаем, так как Пекин уже принимает меры для защиты своего суверенитета и развития, заявило правительство Китая.

    Китайские власти намерены продолжать принимать решительные меры против тарифного давления США, подчеркивая важность глобализации и взаимовыгодного сотрудничества в китайско-американских отношениях.

    Китайские компании рассматривают Турцию как новый рынок для своих товаров после американских пошлин, что может негативно сказаться на местных производителях.

    3 апреля 2025, 09:40 • Новости дня
    Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России

    Власти США объяснили отсутствие пошлин на российские товары санкциями

    Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что пошлины на товары из России не введены, так как между странами практически отсутствует торговля из-за санкций, наложенных ранее, сообщает Fox News.

    Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News заявил, что США не ввели пошлины на товары из России, так как между странами практически отсутствует торговля. Он подчеркнул, что Россия находится под санкциями, что исключает значимую торговлю. По его словам, подобная ситуация наблюдается и с Белоруссией, пишет «Коммерсантъ».

    Как сообщает The New York Times, в Белом доме подтвердили, что пошлины на товары из России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи не были введены, поскольку эти страны сталкиваются с высокими тарифами, а санкции препятствуют торговле. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также отметила, что санкции исключают любую значимую торговлю с Россией.

    Однако издание Axios опровергает слова чиновников, указывая, что торговля между РФ и США сохраняется, хотя ее объем значительно снизился. В частности, оборот сократился с 35 млрд долларов в 2021 году до 3,5 млрд в прошлом. Несмотря на это, США все же больше торгуют с Россией, чем с некоторыми странами, попавшими в тарифный список, такими как Маврикий или Бруней.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Китай выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры для защиты своих интересов и прав.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли.

    Министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам отказаться от ответных действий на введенные Трампом пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.

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    4 апреля 2025, 17:20 • Новости дня
    Трамп об ответных пошлинах Пекина: Китай сыграл неправильно, он запаниковал
    Трамп об ответных пошлинах Пекина: Китай сыграл неправильно, он запаниковал
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай допустил ошибку и запаниковал в ответ на введение пошлин.

    Трамп в пятницу в своей соцсети Truth Social высказался о введении Китаем дополнительных пошлин на американские товары, передает РИА «Новости».

    Президент США обвинил Пекин в панике и неправильных действиях. Он отметил, что «Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого позволить они себе не могут».

    Ранее Пекин подал иск в ВТО, протестуя против повышения пошлин на 34% на китайские товары, введенного президентом США Дональдом Трампом, заявив о нарушении международных торговых правил. Кроме того, Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США, после этого американские биржевые индексы упали на 3%.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    3 апреля 2025, 10:22 • Новости дня
    США исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов

    Bloomberg: Белый дом освободил сталь и алюминий от ответных пошлин

    США исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов
    @ FRIEDEMANN VOGEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В США приняли решение освободить сталь, алюминий и золото от ответных тарифов, что обеспечит некоторую поддержку внутренним покупателям, уже испытывающим действие 25-процентных пошлин на все импортируемые ключевые металлы, сообщает Bloomberg.

    Белый дом заявил, что импорт стали и алюминия не будет подпадать под действие взаимных тарифов, что должно хотя бы частично облегчить нагрузку на внутренний рынок, где на эти металлы уже установлены пошлины в размере 25%. Золото и медь также получили освобождение от новых тарифов, как указано в официальном заявлении, как передает Bloomberg.

    Это решение показывает, что администрация все же пошла на уступки рынкам металлов, которые президент США долгое время считал приоритетными. В феврале президент распорядился ввести 25-процентную пошлину на весь импорт стали и алюминия, отменив все ранее действовавшие исключения, чтобы перезагрузить расширяющуюся торговую войну.

    Акции сталелитейных компаний в этом году демонстрируют рост, опережая рынок в целом, так как тарифы способствовали повышению цен на металл до максимума за более чем год. Однако спрос на металл остается слабым из-за вялых рынков строительства, устойчивой инфляции и высоких процентных ставок. Nucor Corp., крупнейший американский производитель стали, вместе с Steel Dynamics Inc. и United States Steel Corp. предупредили инвесторов о слабых финансовых результатах за первый квартал.

    Производители алюминия в 2025 году показывают неоднородные результаты. Акции Century Aluminum Co. выросли примерно на 2% за год, тогда как Alcoa Corp. потеряла более 18% в стоимости, так как большая часть ее алюминия производится за пределами США.

    Трейдеры золота и меди учитывали влияние тарифов Трампа на мировую экономику. Цена на золото достигла нового рекорда утром в Азии, а фьючерсы на медь снизились.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Сообщалось, что США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли.

    Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что пошлины на товары из России не введены, так как между странами практически отсутствует торговля из-за санкций, наложенных ранее.

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    4 апреля 2025, 11:31 • Новости дня
    WSJ: Пошлины США вызовут глобальное перераспределение китайских товаров

    WSJ: Новые пошлины Трампа приведут к наплыву китайских товаров на мировые рынки

    WSJ: Пошлины США вызовут глобальное перераспределение китайских товаров
    @ Tariffs Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Новые пошлины президента США Дональда Трампа на китайский импорт до 70% могут привести к наплыву китайских товаров на мировые рынки, что ставит под угрозу экономику других стран и может вызвать ответные меры, сообщает The Wall Street Journal.

    Трамп объявил о введении новых пошлин на китайский импорт, средний размер которых составит 70%. Эти меры направлены на изменение условий торговли с Китаем, однако они могут привести к тому, что китайские товары будут искать новые рынки сбыта, создавая угрозу для мировой экономики, пишет The Wall Street Journal.

    Экономисты предупреждают о возможных последствиях для стран, которые могут столкнуться с наплывом китайских товаров. Объем китайского экспорта в США в 2024 году составил около 440 млрд долларов, и снижение спроса на эти товары в США вынудит Китай искать другие рынки сбыта.

    Профессор финансов Пекинского университета Майкл Петтис отметил, что введение пошлин может стать началом эскалации торговых войн, что приведет к ответным мерам со стороны других стран. В прошлом году после введения пошлин на китайские товары, страны, такие как Бразилия, Мексика и Канада, начали расследования по антидемпингу.

    Китайское руководство заявило о готовности принять решительные ответные меры на новые пошлины. В прошлом Китай в ответ на американские пошлины вводил пошлины на ряд американских товаров, таких как курятина и соя, а также вносил компании США в черные списки.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты исправить ошибочные действия, связанные с введением новых пошлин.

    Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Китай уже выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры.

    Кроме того, китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.

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    3 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Производитель Opel и Jeep приостановил работу заводов в Канаде и Мексике из-за пошлин

    Stellantis решил приостановить работу заводов в Канаде и Мексике из-за пошлин США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Автомобильный холдинг Stellantis, владеющий такими брендами, как Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks и Vauxhall, временно приостанавливает работу некоторых своих заводов в Канаде и Мексике, сообщили СМИ.

    Как передает CNBC, решение связано с введением пошлин на автомобили и автокомпоненты в США, что оказывает значительное давление на производственные операции холдинга в Северной Америке, пишет RT.

    Во вторник премьер Канады Марк Карни сообщил, что Оттава введет ответные пошлины, если Вашингтон 2 апреля примет очередные ограничения в отношении канадской продукции.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что будет с мировым автомобильным рынком после новых пошлин США.

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    3 апреля 2025, 22:24 • Новости дня
    Бербок пожалела американских потребителей из-за будущего роста цен

    Бербок заявила о жалости Европы к американцам из-за пошлин Трампа

    Бербок пожалела американских потребителей из-за будущего роста цен
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейцы выражают сожаление по поводу американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен на товары, из-за новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, заявила исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок.

    Бербок в интервью телеканалу CNN заявила, что европейцы испытывают сожаление по поводу американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен. По ее словам, введение президентом США новых торговых пошлин повлияет на стоимость продуктов из европейских и азиатско-тихоокеанских стран, передает РИА «Новости».

    «Эти торговые пошлины фактически представляют собой дополнительные налоги для американских потребителей», – отметила Бербок.

    В качестве примера она привела австралийскую говядину, которая пользуется популярностью в США. По ее словам, введение пошлин делает эту продукцию дороже для американцев. Бербок подчеркнула, что торговая война принесет убытки потребителям по обе стороны Атлантики.

    Ранее Бербок предложила Евросоюзу ввести сборы за обновление программного обеспечения на американских смартфонах в ответ на пошлины США.

    Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Всемирная торговая организация прогнозирует спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение Трампа о введении пошлин на товары из более чем ста государств «жестко нагнуло мировую торговую систему».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что введение новых пошлин США вызвало волну реакций среди иностранных лидеров.

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    4 апреля 2025, 11:50 • Новости дня
    Ввод новых пошлин США обрушил мировые рынки на 2,2 трлн долларов

    Sky News: Эскалация торговой войны Трампа обрушила рынки на 2,2 трлн долларов

    Ввод новых пошлин США обрушил мировые рынки на 2,2 трлн долларов
    @ JUSTIN LANE/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Эскалация «торговой войны» президента США Дональда Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, основное падение произошло в США, сообщает Sky News.

    Торговая политика США привела к значительному падению на мировых фондовых рынках, в результате чего американские биржи потеряли более 2 трлн долларов в стоимости, передает Sky News.

    Наибольшие потери понесли технологические и ритейловые акции, с Nasdaq Composite, упавшим на 5,8%, S&P 500 – на 4,3%, а Dow Jones – почти на 4%. Это стало их худшим дневным результатом с сентября 2022 года. Аналитики отмечают, что основной акцент в США сделан на последствиях расширенной тарифной политики для внутренней экономики.

    Ситуация обостряется из-за реакции более 180 стран, которые вводят ответные тарифы на импорт из США. Ожидается, что они вступят в силу на следующей неделе, но тарифы на автомобили, сталь и алюминий уже действуют.

    Экономисты предупреждают, что дополнительные тарифы увеличат инфляцию и могут ослабить спрос, угрожая рецессией. Акции таких компаний, как Apple, потеряли 9%, что стало худшим результатом с начала пандемии COVID-19.

    Европа также ощутила на себе последствия: индексы CAC 40 и DAX упали более чем на 3%. FTSE 100 снизился на 1,6%, а более ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 упал на 2,2%. Ослабление доллара привело к кратковременному росту британского фунта до шестимесячного максимума в 1,32 доллара.

    Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.

    Всемирная торговая организация прогнозирует спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о временном характере глобального падения акций на фоне тарифной политики президента Дональда Трампа, обещая в будущем восстановление и рост.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.

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    3 апреля 2025, 07:46 • Новости дня
    Аналитик спрогнозировал новую мировую эпоху триумвирата России, Китая и США

    Tекст: Александра Юдина

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что мировое политическое устройство в ближайшее время изменится, и на смену привычной системе придет эпоха триумвирата России, Китая и США.

    По его мнению, главными действующими лицами станут Россия, Китай и США, передает RT.

    Кошкович подчеркнул, что триумвират этих держав станет первым этапом трансформации, за которым последует создание «Концерта великих держав».

    «Индия присоединится к ним менее чем через десять лет», – отметил он.

    Аналитик выразил уверенность в положительном исходе для большинства стран, но предостерег, что Европа может столкнуться с трудностями.

    Кошкович также добавил, что политическая обстановка в мире будет изменяться стремительно, и необходимо готовиться к этим переменам.

    Эксперт считает, что новое устройство мира будет более устойчивым и сбалансированным, что позволит избежать крупных конфликтов между ведущими державами.

    Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Китай не готов присоединиться к переговорам по стратегической стабильности с Россией и США.

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    3 апреля 2025, 05:52 • Новости дня
    Китай пообещал контрмеры в ответ на повышение США тарифов на товары

    Минкоммерции Китая заявило о принятии контрмер в ответ на пошлины США

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры для защиты своих интересов и прав.

    Пекин резко осудил решение Вашингтона о повышении пошлин на китайские товары, сообщает ТАСС. Министерство коммерции КНР заявило, что Китай примет контрмеры для защиты своих прав и интересов. В ведомстве подчеркнули, что повышение пошлин наносит серьезный ущерб законным правам всех стран и является практикой одностороннего запугивания.

    Китай считает, что история доказала неэффективность таких мер для решения проблем США. Минкоммерции подчеркнуло, что протекционизм наносит ущерб как американским интересам, так и глобальному экономическому развитию, угрожая стабильности мировых производственных и поставочных цепочек.

    В заявлении говорится, что в торговых войнах нет победителей и протекционизм ведет в тупик. Китай настоятельно призывает США отменить односторонние тарифные меры и разрешить конфликты посредством равноправного диалога с торговыми партнерами. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении минимальной ставки таможенных пошлин в 10% на импортные товары, а для Китая дополнительные пошлины составили 34%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аргентина положительно отреагировала на введение США пошлин в 10% на аргентинские товары, рассматривая это как эквивалент договора о свободной торговле. Бразилия выразила недовольство новыми пошлинами США в размере 10% на импорт из страны, посчитав их нарушением обязательств перед ВТО и заявив о намерении защищать свои национальные интересы. США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия в него не вошла.

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    4 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    В РСПП усомнились в снятии санкций с России после заключения договора по Украине

    РСПП спрогнозировал сохранение санкций против России после заключения договора по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не ожидает быстрого снятия санкций даже при возможных договоренностях между Россией и США по Украине, заявил президент РСПП Александр Шохин.

    Шохин заявил, что, несмотря на надежды на достижение договоренностей по Украине с США, не стоит ожидать быстрого снятия санкционного давления на российскую экономику, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что даже при оптимистичном сценарии в отношении переговоров по Украине, 2025 год все равно будет сложным. Шохин указал на существование как внутренних, так и внешних вызовов, которые придется решать в ближайшем будущем.

    Ранее директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявлял, что ЕС может продолжить придерживаться санкций против России, даже если США решат их смягчить, из-за особого подхода европейских политиков к внешней политике.

    Напомним, Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.

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    3 апреля 2025, 11:01 • Новости дня
    Китай призвал США исправить ошибочные действия по пошлинам

    Китай призвал США регулировать торговые разногласия на основе равенства

    Tекст: Вера Басилая

    Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты исправить ошибочные действия, связанные с введением новых пошлин, и обратиться к равноправным консультациям для урегулирования торговых разногласий, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Го Цзякунь подчеркнул, что любые разногласия между странами должны решаться на основе взаимного уважения и выгоды. Он отметил, что введенные пошлины могут негативно сказаться на международной торговле, и призвал США к более конструктивному подходу в рамках существующих международных экономических отношений, передает ТАСС.

    Тем временем президент США назвал новые пошлины «декларацией экономической независимости» Соединенных Штатов. По его мнению, это поможет использовать значительные финансовые ресурсы для погашения государственного долга.

    Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Китай уже выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры для защиты своих интересов и прав.

    Между тем, министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам воздержаться от ответных действий на введенные Дональдом Трампом пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.

    Бессент также объяснил, что пошлины на товары из России не введены, так как между странами практически отсутствует торговля из-за санкций, наложенных ранее.

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    3 апреля 2025, 06:46 • Новости дня
    Индекс Hang Seng снизился из-за новых тарифов США

    Hang Seng потерял 2,43% после объявления США о новых импортных тарифах

    Tекст: Денис Тельманов

    Hang Seng, главный индекс Гонконгской биржи, упал на 2,43% после введения США новых импортных тарифов, включая 34% пошлины для Китая.

    Ключевой индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng значительно снизился после начала торгов, потеряв 564 пункта или 2,43%, что привело его к отметке 22 638 пунктов, передает «ТАСС». К 11:00 по местному времени индекс немного восстановил позиции, поднявшись до 22 873,18 пункта, однако общее снижение составило 1,42%.

    На фоне новых тарифов, объявленных США, индекс Hang Seng China Enterprises, который отражает общую эффективность ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, также опустился на 1,3% до 8 420,62 пункта. Индекс Hang Seng Tech, представляющий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, снизился на 2,01% до 5 317,26 пункта.

    Спад индексов последовал за заявлением президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импортируемую продукцию из всех стран. Для Китая были введены дополнительные пошлины в размере 34%, что вызвало значительное беспокойство на финансовых рынках Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, введение США пошлин в 10% на аргентинские товары встретило положительную реакцию Аргентины, рассматривающей это как эквивалент договора о свободной торговле.

    Бразилия выразила недовольство новыми пошлинами США в 10% на импорт, заявив о нарушении обязательств перед ВТО и намерении защищать национальные интересы.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых введены ответные таможенные пошлины, но Россия в него не вошла.

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    5 апреля 2025, 13:17 • Новости дня
    Китай перенаправил товары в Турцию после пошлин США

    Китайские производители решили переориентировать поставки в Турцию из-за пошлин США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайские компании рассматривают Турцию как новый рынок для своих товаров после американских пошлин, что может негативно сказаться на местных производителях, сообщила газета Turkiye со ссылкой на экспертные мнения.

    Китай может перенаправить свои товары в Турцию после введения рекордных пошлин со стороны США, сообщает РИА «Новости». Введение новых тарифов Соединенными Штатами заставило китайских производителей искать альтернативные рынки сбыта. По мнению экспертов, Турция может стать одной из таких альтернатив.

    В среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт. Минимальная ставка составит 10%, а для большинства стран будут действовать повышенные ставки. Эти изменения направлены на сокращение торгового дефицита США. В ответ Китай ввел дополнительные пошлины на американские товары в размере 34%.

    Газета Turkiye уточняет, что перенаправление китайских товаров в Турцию может привести к временной стабилизации цен на турецком рынке. Однако это также несет риски для местных производителей, которые могут пострадать из-за увеличившейся конкуренции с китайскими импортными товарами.


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    5 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Китай назвал американские угрозы и давление неверным способом взаимодействия

    Китай осудил введение США импортных пошлин и назвал их нарушением правил ВТО

    Tекст: Вера Басилая

    Давление и угрозы США не приведут к эффективному взаимодействию с Китаем, Пекин уже принимает меры для защиты своего суверенитета и развития, заявило правительство Китая.

    Китайское правительство заявило, что давление и угрозы со стороны США не являются правильным способом взаимодействия. Это заявление связано с введением американских импортных пошлин. В заявлении подчеркивается, что Китай не провоцирует неприятности, но также не боится их, передает РИА «Новости».

    Пекин отметил, что американские пошлины нарушают правила Всемирной торговой организации и наносят ущерб многосторонней торговой системе, основанной на правилах. Введение пошлин оказывает серьезное влияние на стабильность мирового экономического порядка. В заявлении китайского правительства подчеркивается, что страна уже принимает и будет продолжать принимать решительные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития.

    Китай резко осуждает действия США и призывает Вашингтон прекратить использовать пошлины как инструмент для подавления экономики КНР. Также Пекин настаивает на прекращении подрыва законных прав китайского народа на развитие. Правительство подчеркнуло, что будет продолжать защищать свои интересы и готово противостоять любым вызовам.

    Ранее в МИД Китая заявили, что намерены принимать решительные меры против тарифного давления США.

    Китайские компании рассматривают Турцию как новый рынок для своих товаров после введения американских пошлин, что может негативно сказаться на местных производителях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мир испугался наплыва дешевых китайских товаров из-за пошлин США.

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    4 апреля 2025, 09:57 • Новости дня
    Газпром провел профилактику «Силы Сибири» без остановки поставок

    Tекст: Александра Юдина

    Газпром с 28 марта по 4 апреля провел планово-профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири», не останавливая поставки газа, что стало возможным по просьбе китайской стороны.

    Газпром впервые за время эксплуатации газопровода «Сила Сибири» провел планово-профилактические работы, не прерывая поставки газа. Работы проходили с 28 марта по 4 апреля, передает ТАСС.

    По просьбе китайской стороны Газпром организовал профилактику таким образом, чтобы поставки газа продолжались в оговоренных объемах.

    После завершения профилактических работ, объемы суточных поставок газа в Китай были восстановлены до максимального контрактного уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае выразили уверенность в запуске «Силы Сибири – 2».

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