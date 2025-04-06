WSJ: Пекин одержал победу в торговой войне с США благодаря пошлинам

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает The Wall Street Journal, Пекин объявил о введении 34% тарифов на американские товары с целью зеркального ответа на недавнее повышение пошлин администрацией Трампа. Этот шаг сопровождается добавлением десятков американских компаний в черные списки, что ограничивает их возможности торговли и экспорта в Китай. Вдобавок, Китай ввел экспортные ограничения на редкоземельные металлы, которые критически важны для высокотехнологичного производства.



Пекин, по мнению издания, уверен в возможности найти альтернативные источники для важных импортных товаров. Это создает стратегическое преимущество для Си Цзиньпина, так как страны, ранее полагающиеся на экономические связи с США, теперь сталкиваются с последствиями тарифной политики.

Вьетнам, Таиланд, Индонезия и Филиппины, например, оказались под новыми тарифами в 46%, 36%, 32% и 17% соответственно, что угрожает усилиям Вашингтона по созданию экономического блока против Пекина.

В то же время, Дональд Трамп выразил мнение, что его торговая политика сильнее бьет по Китаю, чем по США. Однако данные показывают, что товарооборот между двумя странами в 2024 году достиг 688,28 млрд долларов, где доля американского экспорта составляет 163,62 млрд долларов, что почти в три раза меньше китайского экспорта в США.

Эти цифры показывают несоответствие в торговых отношениях между Китаем и США, что делает китайскую экономику менее уязвимой к изменениям в американской политике. Пекин импортирует из США сельхозпродукцию и технологическое оборудование, в то время как США зависят от китайских товаров, таких как электроника и бытовая техника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, давление и угрозы США не приведут к эффективному взаимодействию с Китаем, так как Пекин уже принимает меры для защиты своего суверенитета и развития, заявило правительство Китая.

Китайские власти намерены продолжать принимать решительные меры против тарифного давления США, подчеркивая важность глобализации и взаимовыгодного сотрудничества в китайско-американских отношениях.

Китайские компании рассматривают Турцию как новый рынок для своих товаров после американских пошлин, что может негативно сказаться на местных производителях.