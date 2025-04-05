За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.5 комментариев
Китай назвал американские угрозы и давление неверным способом взаимодействия
Китай осудил введение США импортных пошлин и назвал их нарушением правил ВТО
Давление и угрозы США не приведут к эффективному взаимодействию с Китаем, Пекин уже принимает меры для защиты своего суверенитета и развития, заявило правительство Китая.
Китайское правительство заявило, что давление и угрозы со стороны США не являются правильным способом взаимодействия. Это заявление связано с введением американских импортных пошлин. В заявлении подчеркивается, что Китай не провоцирует неприятности, но также не боится их, передает РИА «Новости».
Пекин отметил, что американские пошлины нарушают правила Всемирной торговой организации и наносят ущерб многосторонней торговой системе, основанной на правилах. Введение пошлин оказывает серьезное влияние на стабильность мирового экономического порядка. В заявлении китайского правительства подчеркивается, что страна уже принимает и будет продолжать принимать решительные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития.
Китай резко осуждает действия США и призывает Вашингтон прекратить использовать пошлины как инструмент для подавления экономики КНР. Также Пекин настаивает на прекращении подрыва законных прав китайского народа на развитие. Правительство подчеркнуло, что будет продолжать защищать свои интересы и готово противостоять любым вызовам.
Ранее в МИД Китая заявили, что намерены принимать решительные меры против тарифного давления США.
Китайские компании рассматривают Турцию как новый рынок для своих товаров после введения американских пошлин, что может негативно сказаться на местных производителях.
Газета ВЗГЛЯД писала, что мир испугался наплыва дешевых китайских товаров из-за пошлин США.