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    Мир испугался наплыва дешевых китайских товаров из-за пошлин США
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    26 комментариев
    5 апреля 2025, 15:33 • Новости дня

    Китай заявил о продолжении борьбы с протекционизмом США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайские власти намерены продолжать принимать решительные меры против тарифного давления США, подчеркивая важность глобализации и взаимовыгодного сотрудничества в китайско-американских отношениях.

    Китайские власти намерены продолжать принимать меры против протекционистской политики Соединенных Штатов, сообщает ТАСС. Это заявление было распространено Министерством иностранных дел Китая. Пекин подчеркивает необходимость для США действовать в соответствии с общими ожиданиями обеих стран и всего мира, отстаивая обоюдные интересы и прекратив использовать тарифы как инструмент давления на торгово-экономическую деятельность Китая.

    В заявлении также отмечается, что Китай не ищет конфликта, но и не боится его. Пекин продолжит предпринимать решительные действия для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития. Китайские власти акцентируют внимание на том, что глобализация является неизбежным путем развития человеческого сообщества, и что основой китайско-американских экономических отношений должно быть взаимовыгодное сотрудничество.

    Китайская сторона заявляет, что торговые и тарифные войны не приводят к победе, а протекционизм не имеет перспектив. В заявлении подчеркивается, что миру нужна справедливость, а не доминирование одной страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что пошлины, введенные президентом Трампом, могут принести американской экономике до 600 млрд долларов в год. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл признал, что увеличение пошлин президентом Дональдом Трампом замедлит экономику США и ускорит инфляцию. Китай перенаправил товары в Турцию после введения пошлин США.

    2 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Келлог предложил блокировать танкеры с нефтью из России в Балтике ледоколами

    Келлог: США могут ввести санкции против активов России и транспортировки нефти

    Келлог предложил блокировать танкеры с нефтью из России в Балтике ледоколами
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Новые санкции со стороны США могут коснуться замороженных активов России и транспортировки ее нефти, включая использование ледоколов для блокировки судов, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

    В эфире телеканала Fox News Келлог отметил, что новые антироссийские санкции, которые рассматриваются США, могут быть направлены на замороженные суверенные активы России и попытки остановить транспортировку российской нефти, передает РИА «Новости» .

    По словам Келлога, речь идет о 300 млрд долларов замороженных активов и флоте, перевозящем значительную часть нефти по всему миру. По его словам, 70% такой нефти транспортируется через Балтику, и это движение можно остановить.

    Келлог предложил использовать ледоколы береговой охраны США для блокировки движения судов с российской нефтью, назвав такие меры «экстремальными». В то же время он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на достижении режима прекращения огня в конфликте на Украине. Он выразил надежду на достижение всеобъемлющего прекращения огня на 30 дней, которое охватит воздух, море и сушу.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, и санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. Путин отметил, что основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей.

    Ранее Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского.

    Президент США пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня, а также обсуждался запрет на проход судов с российской нефтью по Балтийскому морю.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков предупредил, что попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом.

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    3 апреля 2025, 09:40 • Новости дня
    Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России

    Власти США объяснили отсутствие пошлин на российские товары санкциями

    Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что пошлины на товары из России не введены, так как между странами практически отсутствует торговля из-за санкций, наложенных ранее, сообщает Fox News.

    Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News заявил, что США не ввели пошлины на товары из России, так как между странами практически отсутствует торговля. Он подчеркнул, что Россия находится под санкциями, что исключает значимую торговлю. По его словам, подобная ситуация наблюдается и с Белоруссией, пишет «Коммерсантъ».

    Как сообщает The New York Times, в Белом доме подтвердили, что пошлины на товары из России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи не были введены, поскольку эти страны сталкиваются с высокими тарифами, а санкции препятствуют торговле. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также отметила, что санкции исключают любую значимую торговлю с Россией.

    Однако издание Axios опровергает слова чиновников, указывая, что торговля между РФ и США сохраняется, хотя ее объем значительно снизился. В частности, оборот сократился с 35 млрд долларов в 2021 году до 3,5 млрд в прошлом. Несмотря на это, США все же больше торгуют с Россией, чем с некоторыми странами, попавшими в тарифный список, такими как Маврикий или Бруней.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Китай выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры для защиты своих интересов и прав.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли.

    Министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам отказаться от ответных действий на введенные Трампом пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (0)
    4 апреля 2025, 17:20 • Новости дня
    Трамп об ответных пошлинах Пекина: Китай сыграл неправильно, он запаниковал
    Трамп об ответных пошлинах Пекина: Китай сыграл неправильно, он запаниковал
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай допустил ошибку и запаниковал в ответ на введение пошлин.

    Трамп в пятницу в своей соцсети Truth Social высказался о введении Китаем дополнительных пошлин на американские товары, передает РИА «Новости».

    Президент США обвинил Пекин в панике и неправильных действиях. Он отметил, что «Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого позволить они себе не могут».

    Ранее Пекин подал иск в ВТО, протестуя против повышения пошлин на 34% на китайские товары, введенного президентом США Дональдом Трампом, заявив о нарушении международных торговых правил. Кроме того, Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США, после этого американские биржевые индексы упали на 3%.

    Коментарии (17)
    3 апреля 2025, 01:46 • Новости дня
    Россия и Белоруссия не вошли в «черный список» таможенных пошлин США

    Россия и Белоруссия не вошли в «черный список» пошлин США на товары из 185 стран

    Россия и Белоруссия не вошли в «черный список» таможенных пошлин США
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия в него не вошла.

    Как передает ТАСС, администрация США объявила о введении таможенных пошлин на импорт из 185 стран, включая государства СНГ, но Россия и Белоруссия не вошли в этот список.

    Речь идет о странах, которые, по мнению Вашингтона, применяли протекционистские меры против американских товаров. Например, США введут пошлины на товары из Казахстана в размере 27%, на продукцию Молдавии – 31%, из Грузии, Азербайджана, Армении и других стран СНГ – 10%. Пошлины также коснутся таких стран, как Афганистан, Бразилия, Великобритания, Израиль, Ирак, Иран, Саудовская Аравия, Сирия, Турция и ЮАР. Пошлина на уровне 20% введена на товары из Евросоюза. Из Китая – 34%.

    Между тем, объем экспорта России в США в августе 2024 года сократился с июльских 295,3 млн долларов до 84,4 млн долларов. Это стало самым низким уровнем с января 1993 года, когда экспорт составлял 47,4 млн долларов.

    В 2024 году импорт российских товаров в США снизился до 3 млрд долларов, что значительно меньше показателей предыдущих лет. Это сокращение связано с санкциями и торговыми ограничениями, введенными США против России из-за СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из других стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности.

    Коментарии (18)
    3 апреля 2025, 00:30 • Новости дня
    Трамп объявил о новых пошлинах на иностранные товары

    США ввели пошлины до 34% на товары из ЕС, Китая, Южной Кореи и других стран

    Трамп объявил о новых пошлинах на иностранные товары
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении значительных пошлин на импортные товары, передает РИА «Новости». Новые тарифы составляют 20% на продукцию из ЕС.

    Пошлины коснулись продукции более чем из 100 государств. В том числе такие страны:

    - Китай – 34%;
    - Тайвань – 32%;
    - Швейцария – 31%;
    - ЮАР – 30%;
    - Индия – 26%;
    - Южная Корея – 25%;
    - Япония – 24%.

    В дополнение к этому, на легковые автомобили, легкие грузовики и автозапчасти будет установлена пошлина в размере 25%.

    Введение этих мер сопровождается базовой пошлиной в 10% на импорт из большинства стран, включая Украину, но исключая Россию.

    Трамп подчеркнул, что США применят пошлины наполовину ниже тех, что введены другими странами, чтобы обеспечить ответные действия.

    Ранее США уже ввели 25%-е пошлины на импорт из Мексики и Канады.

    ЕС, Канада и Китай намерены ответить США своими пошлинами. Оттава и Пекин уже заявили о своих намерениях, а ЕС планирует ответные действия в апреле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о введении зеркальных пошлин на импорт товаров из ЕС и Китая, выразив уверенность, что это укрепит экономику страны и поможет снизить госдолг.

    Американские власти планируют завершить военные операции в Иране до осени, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто.

    Китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности, сообщили источники Bloomberg.

    Коментарии (2)
    3 апреля 2025, 10:22 • Новости дня
    США исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов

    Bloomberg: Белый дом освободил сталь и алюминий от ответных пошлин

    США исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов
    @ FRIEDEMANN VOGEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В США приняли решение освободить сталь, алюминий и золото от ответных тарифов, что обеспечит некоторую поддержку внутренним покупателям, уже испытывающим действие 25-процентных пошлин на все импортируемые ключевые металлы, сообщает Bloomberg.

    Белый дом заявил, что импорт стали и алюминия не будет подпадать под действие взаимных тарифов, что должно хотя бы частично облегчить нагрузку на внутренний рынок, где на эти металлы уже установлены пошлины в размере 25%. Золото и медь также получили освобождение от новых тарифов, как указано в официальном заявлении, как передает Bloomberg.

    Это решение показывает, что администрация все же пошла на уступки рынкам металлов, которые президент США долгое время считал приоритетными. В феврале президент распорядился ввести 25-процентную пошлину на весь импорт стали и алюминия, отменив все ранее действовавшие исключения, чтобы перезагрузить расширяющуюся торговую войну.

    Акции сталелитейных компаний в этом году демонстрируют рост, опережая рынок в целом, так как тарифы способствовали повышению цен на металл до максимума за более чем год. Однако спрос на металл остается слабым из-за вялых рынков строительства, устойчивой инфляции и высоких процентных ставок. Nucor Corp., крупнейший американский производитель стали, вместе с Steel Dynamics Inc. и United States Steel Corp. предупредили инвесторов о слабых финансовых результатах за первый квартал.

    Производители алюминия в 2025 году показывают неоднородные результаты. Акции Century Aluminum Co. выросли примерно на 2% за год, тогда как Alcoa Corp. потеряла более 18% в стоимости, так как большая часть ее алюминия производится за пределами США.

    Трейдеры золота и меди учитывали влияние тарифов Трампа на мировую экономику. Цена на золото достигла нового рекорда утром в Азии, а фьючерсы на медь снизились.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Сообщалось, что США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли.

    Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что пошлины на товары из России не введены, так как между странами практически отсутствует торговля из-за санкций, наложенных ранее.

    Коментарии (6)
    4 апреля 2025, 11:31 • Новости дня
    WSJ: Пошлины США вызовут глобальное перераспределение китайских товаров

    WSJ: Новые пошлины Трампа приведут к наплыву китайских товаров на мировые рынки

    WSJ: Пошлины США вызовут глобальное перераспределение китайских товаров
    @ Tariffs Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Новые пошлины президента США Дональда Трампа на китайский импорт до 70% могут привести к наплыву китайских товаров на мировые рынки, что ставит под угрозу экономику других стран и может вызвать ответные меры, сообщает The Wall Street Journal.

    Трамп объявил о введении новых пошлин на китайский импорт, средний размер которых составит 70%. Эти меры направлены на изменение условий торговли с Китаем, однако они могут привести к тому, что китайские товары будут искать новые рынки сбыта, создавая угрозу для мировой экономики, пишет The Wall Street Journal.

    Экономисты предупреждают о возможных последствиях для стран, которые могут столкнуться с наплывом китайских товаров. Объем китайского экспорта в США в 2024 году составил около 440 млрд долларов, и снижение спроса на эти товары в США вынудит Китай искать другие рынки сбыта.

    Профессор финансов Пекинского университета Майкл Петтис отметил, что введение пошлин может стать началом эскалации торговых войн, что приведет к ответным мерам со стороны других стран. В прошлом году после введения пошлин на китайские товары, страны, такие как Бразилия, Мексика и Канада, начали расследования по антидемпингу.

    Китайское руководство заявило о готовности принять решительные ответные меры на новые пошлины. В прошлом Китай в ответ на американские пошлины вводил пошлины на ряд американских товаров, таких как курятина и соя, а также вносил компании США в черные списки.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты исправить ошибочные действия, связанные с введением новых пошлин.

    Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Китай уже выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры.

    Кроме того, китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.

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    3 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Производитель Opel и Jeep приостановил работу заводов в Канаде и Мексике из-за пошлин

    Stellantis решил приостановить работу заводов в Канаде и Мексике из-за пошлин США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Автомобильный холдинг Stellantis, владеющий такими брендами, как Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks и Vauxhall, временно приостанавливает работу некоторых своих заводов в Канаде и Мексике, сообщили СМИ.

    Как передает CNBC, решение связано с введением пошлин на автомобили и автокомпоненты в США, что оказывает значительное давление на производственные операции холдинга в Северной Америке, пишет RT.

    Во вторник премьер Канады Марк Карни сообщил, что Оттава введет ответные пошлины, если Вашингтон 2 апреля примет очередные ограничения в отношении канадской продукции.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что будет с мировым автомобильным рынком после новых пошлин США.

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    3 апреля 2025, 22:24 • Новости дня
    Бербок пожалела американских потребителей из-за будущего роста цен

    Бербок заявила о жалости Европы к американцам из-за пошлин Трампа

    Бербок пожалела американских потребителей из-за будущего роста цен
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейцы выражают сожаление по поводу американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен на товары, из-за новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, заявила исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок.

    Бербок в интервью телеканалу CNN заявила, что европейцы испытывают сожаление по поводу американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен. По ее словам, введение президентом США новых торговых пошлин повлияет на стоимость продуктов из европейских и азиатско-тихоокеанских стран, передает РИА «Новости».

    «Эти торговые пошлины фактически представляют собой дополнительные налоги для американских потребителей», – отметила Бербок.

    В качестве примера она привела австралийскую говядину, которая пользуется популярностью в США. По ее словам, введение пошлин делает эту продукцию дороже для американцев. Бербок подчеркнула, что торговая война принесет убытки потребителям по обе стороны Атлантики.

    Ранее Бербок предложила Евросоюзу ввести сборы за обновление программного обеспечения на американских смартфонах в ответ на пошлины США.

    Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Всемирная торговая организация прогнозирует спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение Трампа о введении пошлин на товары из более чем ста государств «жестко нагнуло мировую торговую систему».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что введение новых пошлин США вызвало волну реакций среди иностранных лидеров.

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    4 апреля 2025, 11:50 • Новости дня
    Ввод новых пошлин США обрушил мировые рынки на 2,2 трлн долларов

    Sky News: Эскалация торговой войны Трампа обрушила рынки на 2,2 трлн долларов

    Ввод новых пошлин США обрушил мировые рынки на 2,2 трлн долларов
    @ JUSTIN LANE/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Эскалация «торговой войны» президента США Дональда Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, основное падение произошло в США, сообщает Sky News.

    Торговая политика США привела к значительному падению на мировых фондовых рынках, в результате чего американские биржи потеряли более 2 трлн долларов в стоимости, передает Sky News.

    Наибольшие потери понесли технологические и ритейловые акции, с Nasdaq Composite, упавшим на 5,8%, S&P 500 – на 4,3%, а Dow Jones – почти на 4%. Это стало их худшим дневным результатом с сентября 2022 года. Аналитики отмечают, что основной акцент в США сделан на последствиях расширенной тарифной политики для внутренней экономики.

    Ситуация обостряется из-за реакции более 180 стран, которые вводят ответные тарифы на импорт из США. Ожидается, что они вступят в силу на следующей неделе, но тарифы на автомобили, сталь и алюминий уже действуют.

    Экономисты предупреждают, что дополнительные тарифы увеличат инфляцию и могут ослабить спрос, угрожая рецессией. Акции таких компаний, как Apple, потеряли 9%, что стало худшим результатом с начала пандемии COVID-19.

    Европа также ощутила на себе последствия: индексы CAC 40 и DAX упали более чем на 3%. FTSE 100 снизился на 1,6%, а более ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 упал на 2,2%. Ослабление доллара привело к кратковременному росту британского фунта до шестимесячного максимума в 1,32 доллара.

    Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.

    Всемирная торговая организация прогнозирует спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о временном характере глобального падения акций на фоне тарифной политики президента Дональда Трампа, обещая в будущем восстановление и рост.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.

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    3 апреля 2025, 04:28 • Новости дня
    Аргентина одобрила пошлины США на свои товары

    Аргентина выразила удовлетворение пошлинами США до 10% на свои товары

    Tекст: Денис Тельманов

    Аргентина положительно отреагировала на введение США пошлин в 10% на аргентинские товары, что, по мнению властей страны, эквивалентно договору о свободной торговле.

    Как сообщает ТАСС, президент Аргентины Хавьер Милей поддержал введение США пошлин на аргентинские товары, заявив, что «все идет по плану». Он также делился сообщениями других пользователей, утверждающих, что такие пошлины являются достижением для страны.

    Депутат законодательного собрания провинции Буэнос-Айрес Агустин Рома отметил, что президент США Дональд Трамп, объявивший пошлины, «потрясающе отнесся к Аргентине», и считает, что это эквивалентно договору о свободной торговле. По мнению Ромы, пошлины не превысили 10% благодаря усилиям Милея.

    Трамп ранее заявил о введении минимальной ставки таможенных пошлин на импортные товары в размере 10%, а для каждой страны были установлены индивидуальные тарифы. Аргентина вошла в число стран, для которых пошлины составили 10%, что вызвало положительную реакцию аргентинских властей.

    Милей, вступивший в должность президента 10 декабря 2023 года, заявлял о приоритетности сотрудничества с либеральными демократиями и странами Запада, включая США. За время своего президентства он уже девять раз посещал США и планирует поездку во Флориду для встречи с Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бразилия выразила недовольство новыми пошлинами США в размере 10% на импорт, утверждая, что это нарушает обязательства перед ВТО и заявляя о намерении защищать национальные интересы.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о введении зеркальных пошлин на импорт товаров из ЕС и Китая, выражая уверенность, что это укрепит экономику страны и поможет снизить госдолг.

    Он также объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

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    3 апреля 2025, 05:52 • Новости дня
    Китай пообещал контрмеры в ответ на повышение США тарифов на товары

    Минкоммерции Китая заявило о принятии контрмер в ответ на пошлины США

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры для защиты своих интересов и прав.

    Пекин резко осудил решение Вашингтона о повышении пошлин на китайские товары, сообщает ТАСС. Министерство коммерции КНР заявило, что Китай примет контрмеры для защиты своих прав и интересов. В ведомстве подчеркнули, что повышение пошлин наносит серьезный ущерб законным правам всех стран и является практикой одностороннего запугивания.

    Китай считает, что история доказала неэффективность таких мер для решения проблем США. Минкоммерции подчеркнуло, что протекционизм наносит ущерб как американским интересам, так и глобальному экономическому развитию, угрожая стабильности мировых производственных и поставочных цепочек.

    В заявлении говорится, что в торговых войнах нет победителей и протекционизм ведет в тупик. Китай настоятельно призывает США отменить односторонние тарифные меры и разрешить конфликты посредством равноправного диалога с торговыми партнерами. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении минимальной ставки таможенных пошлин в 10% на импортные товары, а для Китая дополнительные пошлины составили 34%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аргентина положительно отреагировала на введение США пошлин в 10% на аргентинские товары, рассматривая это как эквивалент договора о свободной торговле. Бразилия выразила недовольство новыми пошлинами США в размере 10% на импорт из страны, посчитав их нарушением обязательств перед ВТО и заявив о намерении защищать свои национальные интересы. США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия в него не вошла.

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    3 апреля 2025, 02:24 • Новости дня
    Бразилия пообещала защиту производителей из-за пошлин США

    Бразилия оспорила введение США пошлин в 10% и намерена обратиться в ВТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Бразилия выразила недовольство новыми пошлинами США в размере 10% на импорт из страны, что нарушает обязательства перед ВТО, заявив о намерении защищать национальные интересы.

    Бразильское правительство заявило о намерении защищать интересы своих производителей на фоне введения США новых пошлин в 10% на импорт из Бразилии. Как передает РИА «Новости», власти страны подчеркивают, что эти меры противоречат обязательствам США перед Всемирной торговой организацией.

    В официальном сообщении говорится, что Бразилия после консультаций с частным сектором будет активно защищать интересы своих производителей. Страна остается открытой к переговорам с США для быстрейшей отмены пошлин. Однако, власти также рассматривают возможные ответные меры, включая обращение в ВТО.

    Инициатива США по введению пошлин была озвучена президентом Дональдом Трампом, который назвал их «взаимными». Новые тарифы предусматривают минимальную ставку в 10%, но для каждой страны ставки будут различаться, составив половину от тех, что взимаются с американских товаров. Трамп считает, что это поможет сократить госдолг США и укрепить экономическую независимость страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    В другом сообщении Трамп сообщил о введении зеркальных пошлин на импорт товаров из ЕС и Китая, выразив уверенность, что это укрепит экономику страны и поможет снизить госдолг. Тем не менее, как сообщалось, в опубликованный «черный список» стран, на импорт из которых введены ответные таможенные пошлины, Россия не вошла.

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    4 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    В РСПП усомнились в снятии санкций с России после заключения договора по Украине

    РСПП спрогнозировал сохранение санкций против России после заключения договора по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не ожидает быстрого снятия санкций даже при возможных договоренностях между Россией и США по Украине, заявил президент РСПП Александр Шохин.

    Шохин заявил, что, несмотря на надежды на достижение договоренностей по Украине с США, не стоит ожидать быстрого снятия санкционного давления на российскую экономику, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что даже при оптимистичном сценарии в отношении переговоров по Украине, 2025 год все равно будет сложным. Шохин указал на существование как внутренних, так и внешних вызовов, которые придется решать в ближайшем будущем.

    Ранее директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявлял, что ЕС может продолжить придерживаться санкций против России, даже если США решат их смягчить, из-за особого подхода европейских политиков к внешней политике.

    Напомним, Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.

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    3 апреля 2025, 11:01 • Новости дня
    Китай призвал США исправить ошибочные действия по пошлинам

    Китай призвал США регулировать торговые разногласия на основе равенства

    Tекст: Вера Басилая

    Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты исправить ошибочные действия, связанные с введением новых пошлин, и обратиться к равноправным консультациям для урегулирования торговых разногласий, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Го Цзякунь подчеркнул, что любые разногласия между странами должны решаться на основе взаимного уважения и выгоды. Он отметил, что введенные пошлины могут негативно сказаться на международной торговле, и призвал США к более конструктивному подходу в рамках существующих международных экономических отношений, передает ТАСС.

    Тем временем президент США назвал новые пошлины «декларацией экономической независимости» Соединенных Штатов. По его мнению, это поможет использовать значительные финансовые ресурсы для погашения государственного долга.

    Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Китай уже выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры для защиты своих интересов и прав.

    Между тем, министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам воздержаться от ответных действий на введенные Дональдом Трампом пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.

    Бессент также объяснил, что пошлины на товары из России не введены, так как между странами практически отсутствует торговля из-за санкций, наложенных ранее.

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