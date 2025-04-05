Китай заявил о продолжении борьбы с протекционизмом США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китайские власти намерены продолжать принимать меры против протекционистской политики Соединенных Штатов, сообщает ТАСС. Это заявление было распространено Министерством иностранных дел Китая. Пекин подчеркивает необходимость для США действовать в соответствии с общими ожиданиями обеих стран и всего мира, отстаивая обоюдные интересы и прекратив использовать тарифы как инструмент давления на торгово-экономическую деятельность Китая.

В заявлении также отмечается, что Китай не ищет конфликта, но и не боится его. Пекин продолжит предпринимать решительные действия для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития. Китайские власти акцентируют внимание на том, что глобализация является неизбежным путем развития человеческого сообщества, и что основой китайско-американских экономических отношений должно быть взаимовыгодное сотрудничество.

Китайская сторона заявляет, что торговые и тарифные войны не приводят к победе, а протекционизм не имеет перспектив. В заявлении подчеркивается, что миру нужна справедливость, а не доминирование одной страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что пошлины, введенные президентом Трампом, могут принести американской экономике до 600 млрд долларов в год. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл признал, что увеличение пошлин президентом Дональдом Трампом замедлит экономику США и ускорит инфляцию. Китай перенаправил товары в Турцию после введения пошлин США.