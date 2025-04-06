Стармер заявил о завершении эпохи глобализации из-за политики США

Tекст: Дарья Григоренко

Стармер в статье для Sunday Telegraph заявил, что прежний миропорядок прекратил существование. По его словам, старые представления о мире больше нельзя воспринимать как должное, и необходимо принять новые правила, основанные не на «установленных правилах», а на «сделках и альянсах», передает РБК.

Стармер предупредил о серьезных экономических последствиях глобальной торговой войны, от которой, по его мнению, никто не выиграет. Он подчеркнул важность сохранять спокойствие и бороться за лучшее соглашение для Британии, напоминая, что страна уже поддерживает сбалансированные торговые отношения с США и работает над новым соглашением об экономическом процветании.

На следующей неделе власти Британии собираются объявить меры по защите бизнеса от ожидаемых экономических потрясений. Стармер пообещал ускорить планы по повышению конкурентоспособности Британии и подчеркнул необходимость продолжать отстаивать идею свободной и открытой торговли, «потому что отвернуться от нее сейчас было бы серьезной ошибкой».

Как отмечает The Times, на следующей неделе Стармер публично признает конец эпохи глобализации и призовет к более решительным и быстрым действиям для стимулирования экономического роста в стране.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на товары из других стран приведет к трудным временам для американцев.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и Стармер обсудили меры реагирования на новые пошлины США и ситуацию на Украине.

Кроме того, Стармер заявил, что пошлины США могут способствовать укреплению экономики Британии, если удастся договориться о дальнейших снижениях.