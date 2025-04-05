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Стармер увидел выгоду для Британии в пошлинах Трампа
Times: Стармер увидел выгоду для Британии в пошлинах Трампа при договоре с США
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что пошлины США могут способствовать укреплению экономики Британии, если удастся договориться о дальнейших снижениях, сообщает Times.
Газета пишет, что Стармер выразил надежду на то, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины могут принести пользу экономике страны, сообщает РИА «Новости».
Он считает, что Британия имеет шанс не только преодолеть экономические трудности, но и выйти из них сильнее. Стармер также рассчитывает на заключение экономической сделки с США с целью снижения пошлин, что, по его мнению, сделает страну более привлекательной для инвестиций.
Однако издание отмечает, что новые пошлины, даже в размере десяти процентов, а не двадцати, как для стран ЕС, все равно существенно скажутся на экономике Британии и политических перспективах Стармера. Под влиянием этих мер тысячи рабочих мест могут оказаться под угрозой. В свете этого экономисты предупреждают, что министру финансов Рэйчел Ривз осенью, возможно, придется пойти на повышение налогов или сокращение расходов.
Кроме экономических вызовов, возникают опасения, что Британия может стать площадкой для дешевых товаров из-за более низких пошлин. В частности, производители автомобилей предупреждают о возможном наплыве дешевых электрокаров из Китая и требуют введения квот на импорт машин. Кроме того, в рамках соглашения о Брексите Брюссель может ввести ответные меры против США, что потребует от Северной Ирландии введения 20-процентных пошлин на американские товары.
Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер выразил намерение защищать национальные интересы страны после введения пошлин США на британские автомобили и подчеркнул необходимость продолжения торговых переговоров с Вашингтоном.
В Британии признали, что автомобильные пошлины администрации Трампа стали сильным ударом по экономике страны.