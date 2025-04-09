Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.2 комментария
Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%
Китай объявил о повышении тарифов для США на 50% с 10 апреля
Китай планирует с 10 апреля значительно увеличить тарифы на импортируемые из США товары, подняв их с 34% до 84%, что является ответом на американские пошлины.
Центральное телевидение КНР сообщило, что это решение вступит в силу ровно в 12:01 по местному времени (7:01 мск). Этот шаг стал ответом на повышение американских пошлин, передает РИА «Новости».
Президент США Дональд Трамп, выступая на ужине Национальной республиканской конференции Конгресса, заявил, что Китай увеличивает пошлины в ответ на действия США, которые ввели дополнительные пошлины на китайские товары в размере 104%. Он отметил, что КНР использует валютные манипуляции для компенсации из-за пошлин, и подчеркнул, что такие действия не соответствуют правилам международной торговли.
Американский лидер добавил, что введенные США пошлины на китайские товары продолжат действовать «до тех пор, пока они не заключат сделку». Он выразил надежду, что в конечном итоге соглашение будет достигнуто, поскольку китайская сторона «хочет этого, но не знает, как начать, так как они гордые люди».
Ранее президент США заявил, что лидеры стран готовы на все ради торговых соглашений с США, чтобы избежать экономических санкций. Кроме того, американский лидер сообщил, что США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин на торговых партнеров, что создало устойчивое экономическое положение страны.
Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил о непримиримости с политикой США и готовности к ответным мерам, если Вашингтон не изменит подход.