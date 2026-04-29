  • Новость часаВоенкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Финнам навязывают американское ядерное оружие
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    Ядерный арсенал КНДР превзошел потенциал ПРО США
    Герой России рассказал об испытаниях истребителя Су-47
    Силы ПВО и ЧФ отразили массированный удар по Севастополю
    Новый слив пленок Миндича увязали с «кредитом» на 90 млрд евро
    Яхта Мордашова под флагом России прошла Ормузский пролив
    Фон дер Ляйен предрекла Европе долгий энергетический кризис
    Карл III пошутил о сожжении Белого дома британцами
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Внешние угрозы – не повод превращать жизнь страны в сплошные запреты

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Трамп запутался, где кровь, а где вода

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    16 комментариев
    29 апреля 2026, 11:07 • Новости дня

    В новых паспортах США разместили портрет Трампа

    В новых паспортах США разместили портрет Трампа
    @ US Department of State

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внутри новых американских паспортов появится изображение Дональда Трампа с подписью и фрагментами текста Декларации независимости.

    Новая версия паспортов США с портретом Дональда Трампа будет выпущена к 250-летию американской независимости, сообщает The Washington Post.

    Официальные лица администрации США рассказали изданию, что на одной из внутренних страниц паспорта разместят портрет Трампа, окруженный текстом Декларации независимости и американским флагом, а под портретом появится золотая подпись президента.

    Еще одна страница нового паспорта будет содержать изображение подписания Декларации независимости отцами-основателями. По словам представителя Госдепартамента, для тех граждан, кто не хочет видеть портрет Трампа в паспорте, сохраняется возможность оформить документ онлайн или в агентствах за пределами Вашингтона. Однако в офисе Вашингтонского агентства до окончания выпуска этой серии доступен будет только вариант с изображением Трампа.

    Госдепартамент США уточнил, что количество памятных паспортов ограничено, они будут выпущены специально к юбилею страны в июле. Представитель ведомства подчеркнул, что новые паспорта сохраняют прежние меры безопасности и отличаются только оформлением. Это уже не первый случай, когда имя или образ Трампа появляется на государственных инициативах и документах, включая национальные пропуска в парки, памятные монеты и названия учреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США обсуждает возможность выпуска монеты достоинством один доллар с изображением Дональда Трампа к 250-летию страны.

    Демократы назвали идею создания памятной золотой монеты с портретом президента глубоко неподобающей.

    Сам глава американского государства ранее раскритиковал свой портрет в галерее президентов в Колорадо.

    27 апреля 2026, 14:18 • Новости дня
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов

    Эксперт Юшков: Трамп намекает на возможные удары по иранским нефтепроводам

    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов
    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи и экспорта энергоресурсов, а также прокачки по нефтепроводам. При этом заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Исламской республики может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «После начала американо-израильской операции Иран добывал и экспортировал нефть в привычных объемах. Когда США ввели морскую блокаду иранских портов, Исламская республика продолжила вести добычу, но закачивала энергоресурсы в систему хранения, в том числе на острове Харк», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ключевое опасение для Тегерана заключается в том, что свободных емкостей не останется, и нужно будет сокращать объемы добычи. Собеседник отметил, что так же действовали и другие игроки на Ближнем Востоке – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак: «всячески пытались отсрочить этот шаг». «Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи, экспорта и прокачки по нефтепроводам. Вряд ли возникнут аварийные ситуации», – уточнил Юшков.

    Вместе с тем, заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Ирана может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, добавил эксперт. «Главная угроза в том, что атака на заполненные резервуары приведет к серьезным последствиям: разливам сырья и пожарам», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть около трех дней до того, как нефтепроводы страны могут взорваться. Из-за приостановки поставок нефти из иранских портов после блокады со стороны США Тегеран вынужден направлять добываемое сырье в хранилища. По словам американского президента, Исламская республика сталкивается с нехваткой мест для хранения энергоресурсов.

    «Если по какой-либо причине эта линия закрывается, потому что вы больше не можете помещать ее [нефть] в контейнеры или на суда, <…> то происходит то, что эта линия взрывается изнутри <…>. Если что-то происходит, она просто взрывается. Говорят, у них [Ирана] осталось около трех дней, прежде чем это случится», – сказал Трамп. Он добавил, что, если это произойдет, Тегеран потеряет около половины мощностей, восстановить которые будет невозможно.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 27 апреля ВМС Штатов развернули 37 судов в Ормузском проливе или близ него в рамках морской блокады Ирана. Исламская республика отрицает ограничения на морскую торговлю. Так, в КСИР заявляли, что иранский танкер Silly City ночью 21 апреля прошел через Ормузский пролив и вошел в территориальные воды страны.

    Отметим, Тегеран через пакистанских посредников передал Вашингтону новое предложение, которое в первую очередь направлено на снятие морской блокады и установлении долгосрочного режима прекращения огня. Переговоры по иранской ядерной программе при этом предлагается отложить на более поздний срок, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Американист назвал политические последствия стрельбы в отеле с Трампом
    Американист назвал политические последствия стрельбы в отеле с Трампом
    @ Agenzia Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Новое покушение на Дональда Трампа не станет резонансным. Скорее всего, рейтинг главы Белого дома слегка подрастет, но лишь за счет скромной мобилизации сторонников, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

    «В Дональда Трампа стреляют не в первый раз. Покушение в Пенсильвании в 2024 году во многом обернулось для американского лидера политической победой: оно укрепило его образ борца с системой и наделило в общественном сознании такими качествами, как стойкость и храбрость. Сегодняшние события, вероятно, такого эффекта не возымеют», – сказал американист Борис Межуев.

    «Важно помнить, что тогда на Дональда Трампа действительно давили все возможные фигуры. Против него активно выступали ведущие СМИ страны, голливудские знаменитости, соцсети. Сегодня такого нет. За ошибки в Иране главу Белого дома корят будто бы даже меньше, чем в свое время Джорджа Буша – младшего», – отмечает он.

    «То есть ощущение тотальности противостояния Трампа с либералами исчезло. Соответственно, преподнести произошедшее населению как результат разжигания ненависти со стороны демократов по отношению к президенту вряд ли получится. Кого-то такой логический конструкт и убедит отказаться от поддержки оппонентов республиканцев, но это незначительные величины», – акцентирует собеседник.

    «Таким образом и для сторонников Трампа это покушение не станет фактором безусловной мобилизации. Конечно, оно сумеет замедлить падение рейтинга президента. Может быть, даже позволит нарастить его на несколько пунктов. Но новых сторонников это точно не принесет. То есть ситуация накануне парламентских выборов останется неизменной», – рассуждает эксперт.

    «Но, думаю, последствия покушения окажутся чувствительными для взаимоотношений между членами администрации Трампа. В Сеть утекло видео, на котором охрана сначала спасает вице-президента Джей Ди Вэнса и только потом берется за президента. Не думаю, что это было намеренно. Скорее всего, такой порядок был продиктован возрастной разницей политиков», – полагает он.

    «Однако Дональд Трамп очень не любит, когда в общественном пространстве его кто-либо выставляет относительно слабым персонажем. То есть между ним и Вэнсом на фоне произошедшего могут начаться какие-либо разногласия, что осложнит работу Белого дома», – заключил Межуев.

    Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение. В момент происшествия президент и члены его администрации находились на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, проходившего в отеле Washington Hilton. Некоторые свидетели сообщали, что слышали от пяти до восьми выстрелов.

    Между тем, как сообщил глава Белого дома в Truth Social, преступник уже задержан. Им стал 31-летний житель Южной Калифорнии Аллен Коул. Как сообщает издание News Sky, он был постояльцем гостиницы, в которой проходила встреча президента Трампа с журналистами, но не имел пригласительного билета на это мероприятие. Нападавший действовал, предположительно, в одиночку.

    В результате покушения был ранен один агент Секретной службы. Его травмы, однако, оказались несерьезными, поскольку пуля попала в бронежилет. Позже Трамп оценил его состояние и форму как «отличные». Он также поблагодарил свою охрану за быструю и эффективную реакцию. При этом президент считает, что покушение не связано с войной в Иране.

    Коллеги Трампа из других стран уже шлют ему слова поддержки. Например, премьер-министр Нарендра Моди пожелал ему здоровья. «Насилие недопустимо в демократическом обществе и должно быть решительно осуждено», – отметил индийский лидер. Напомним, данное покушение стало четвертым в политической карьере Трампа.

    Наиболее громким инцидентом стала стрельба на предвыборном митинге в Батлере в 2024 году. Тогда американский лидер получил ранение уха. Результаты данного события оказались по-настоящему грандиозными. Как отмечали эксперты, покушение помогло лидеру Республиканской партии заручиться большей поддержкой электората.

    Комментарии (4)
    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Заявление немецкого канцлера об унижении дипломатов США в Иране вызвало жесткую реакцию Дональда Трампа, упрекнувшего оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Политический конфликт разгорелся из-за разногласий вокруг иранской ядерной программы, передает Bloomberg.

    Ранее Фридрих Мерц заявил студентам, что американские переговорщики терпят унижение от руководства Исламской республики, а стратегия выхода США из кризиса остается неясной. Немецкий политик также высоко оценил мастерство дипломатов из Тегерана.

    Ответная реакция последовала незамедлительно в соцсети Truth Social. «Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Он не понимает, о чем говорит!» – написал Дональд Трамп. Политик добавил, что появление атомной бомбы у Тегерана сделает весь мир заложником ситуации.

    Американский деятель подчеркнул, что жесткое давление на ядерную программу следовало оказать давным-давно. Кроме того, глава Белого дома связал экономические трудности Германии с некомпетентностью ее нынешнего руководства. Официальный представитель канцлера отказался комментировать эти выпады.

    Берлин последовательно требует от Тегерана прекратить обогащение урана и отказаться от создания атомного оружия. Издание отмечает, что инцидент подчеркивает растущее разочарование европейских лидеров в выстраивании отношений с Трампом.

    Напомним, накануне Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном.

    Канцлер ФРГ поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 04:09 • Новости дня
    Трамп нарушил королевский протокол при встрече с Карлом III
    Трамп нарушил королевский протокол при встрече с Карлом III
    @ Alex Brandon/Pool/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп нарушил королевский протокол, дотронувшись до плеча британского монарха Карла III во время его визита в Вашингтон, пишет Daily Mail.

    Как указывает Daily Mail, «Трамп потрогал короля за плечо в знак своего расположения, что нарушило королевский протокол». Поясняется, что существует неписаное, но значимое правило, которое запрещает «инициировать физический контакт с королевской четой», передает РИА «Новости».

    Издание добавило, что инцидент произошел вопреки тщательной подготовке к встрече, глава государства позволил себе «деликатно» коснуться монарха.

    Король Великобритании Карл III с официальным визитом прибыл в США. Ранее во время поездки в Британию президент США уже похлопал Карла III по спине.

    Комментарии (8)
    27 апреля 2026, 09:09 • Новости дня
    Стрелок на ужине с Трампом критиковал Белый дом за отказ помогать Украине
    Стрелок на ужине с Трампом критиковал Белый дом за отказ помогать Украине
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен, задержанный за стрельбу на торжественном ужине с президентом США Дональдом Трампом, критиковал Белый дом за отказ от предоставления помощи Украине, пишет The New York Post со ссылкой на посты Аллена в соцсетях.

    Стрелявший на ужине с Дональдом Трампом в отеле Washington Hilton в Вашингтоне был недоволен политикой Белого дома по отношению к Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The New York Post.

    31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен открыл огонь на ежегодном торжественном ужине с участием президента США, его супруги и представителей американской администрации. Все гости, включая Трампа, были оперативно эвакуированы, а сам стрелок задержан.

    По данным издания, Аллен был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. В результате инцидента один из агентов Секретной службы получил ранения. Основной целью Аллена, по словам властей, были чиновники, относящиеся к администрации Трампа.

    «Аллен часто осуждал администрацию Трампа в своих более чем тысяче сообщений. При этом его жалобы, по всей видимости, обострились, когда поддержка Украины со стороны США ослабела», – говорится в публикации The New York Post. Также журналисты обратили внимание на посты Аллена, где он оскорбительно отзывался о вице-президенте Джей Ди Вэнсе, выступившем против помощи Украине в апреле текущего года.

    Известно, что Аллен за собственные средства организовал несколько благотворительных акций по сбору денег для нужд Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп был экстренно эвакуирован с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале. Во время ежегодного званого ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton охрана немедленно вывела из зала Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и других высокопоставленных гостей после первых выстрелов. Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил о вероятном планировании покушения на высокопоставленных чиновников американской администрации вооруженным мужчиной, прибывшим на поезде из Калифорнии и остановившимся в отеле Washington Hilton.

    Комментарии (7)
    29 апреля 2026, 04:29 • Новости дня
    Жюри присяжных в США выдало ордер на арест экс-главы ФБР Коми
    Жюри присяжных в США выдало ордер на арест экс-главы ФБР Коми
    @ Ron Sachs/CNP/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Большое жюри присяжных выдало ордер на арест экс-директора ФБР США Джеймса Коми, сообщил и.о. министра юстиции – генерального прокурора США Тодд Бланш.

    Министерство юстиции США запросило ордер на арест Коми, сказал Бланш. «Не знаю, задержан ли он сейчас», – приводит его слова ТАСС.

    Бывшему руководителю американского ведомства грозит уголовное преследование из-за фотографии морских ракушек, которая была расценена как скрытое послание с угрозой жизни главе государства, передает РИА «Новости».

    В тексте обвинительного заключения сказано, что Коми «осознанно и умышленно высказал угрозу лишить жизни и нанести телесные повреждения президенту Соединенных Штатов», опубликовав «фотографию морских ракушек, выложенных в форме надписи «86 47».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США «86» считается сленговым выражением, означающим «избавиться» или «убить». Число «47» указывает на 47-го президента США Дональда Трампа. По другой версии, цифры означают стандартный размер могилы в США (8 футов в длину и 6 в глубину). Этот пост спровоцировал волну подражателей с угрозами в адрес американского президента. Позже Коми заявил о своей невиновности на фоне предъявленных обвинений.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 09:50 • Новости дня
    Карл III пошутил о сожжении Белого дома британцами

    Король Великобритании Карл III пошутил о сожжении Белого дома британцами

    Карл III пошутил о сожжении Белого дома британцами
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Король Великобритании Карл III во время выступления в Белом доме с юмором напомнил про историческое сожжение здания британскими войсками и сравнил его с обновлением восточного крыла.

    Во время выступления в Белом доме Карл III позволил себе шутку, напомнив о сожжении Белого дома британцами в 1814 году, передает РИА «Новости».

    Монарх назвал это событие «небольшой попыткой девелопмента» и сравнил с текущей реновацией восточного крыла, которую инициировал президент США.

    Карл III обратился к президенту США, отметив перемены в восточном крыле после его визита в Виндзорский замок в прошлом году.

    «К сожалению, мы, британцы, конечно, тоже совершили небольшую попытку девелопмента Белого дома в 1814 году», – заявил монарх, вызвав смех аудитории.

    Сожжение Белого дома произошло во время англо-американской войны 1812–1815 годов, когда британские войска атаковали Вашингтон. В результате нападения были уничтожены несколько правительственных зданий, включая Капитолий.

    Ранее король Великобритании Карл III с официальным визитом прибыл в США.

    Президент США при встрече с монархом нарушил королевский протокол, похлопав его по плечу.

    Также американский лидер заявил, что мечтает жить в Букингемском дворце и планирует обсудить это с Карлом III, который прибыл в США с визитом.

    Карл III вручил президенту США корабельный колокол с разобранной британской подлодки HMS Trump.

    Комментарии (6)
    27 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    Politico: Визит Карла III в США стал миссией по спасению атлантического альянса
    Politico: Визит Карла III в США стал миссией по спасению атлантического альянса
    @ Carl de Souza/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Предстоящая поездка британского монарха за океан призвана восстановить исторические связи двух стран на фоне острого конфликта Дональда Трампа с правительством Соединенного Королевства, отмечают СМИ.

    Поездка короля Карла III в Америку приобрела неожиданный масштаб, превратившись в попытку сохранить трансатлантические отношения, передает Politico.

    «В жизни есть две трагедии, – говорил когда-то ирландский драматург Джордж Бернард Шоу, отмечает издание. – Одна из них – не получить желаемого. Другая – получить это».

    Отношения между Лондоном и Вашингтоном оказались под угрозой после того, как Дональд Трамп выразил недовольство британским премьер-министром Киром Стармером. Разногласия возникли из-за колебаний британской стороны в вопросе предоставления авиабаз для американских бомбардировщиков.

    Несмотря на политические трения с правительством, глава Белого дома сохраняет глубокое уважение к королевской семье. Американский лидер ранее тепло отзывался о покойной Елизавете II и недавно заявил о желании встретиться с Карлом III, подчеркнув, что это будет «потрясающе».

    Бывший посол Британии в Вашингтоне Питер Уэстмакотт отметил, что формат государственного визита обычно играет на руку Лондону. По его словам, Трамп склонен разделять свое отношение к монархии и к правительству, что дает шанс напомнить о важности двустороннего сотрудничества.

    Ожидается, что в ходе визита Карл III может обсудить с американским лидером глобальные проблемы, включая ситуацию вокруг НАТО и Украины. Несмотря на разницу во взглядах на многие вопросы, оба лидера имеют опыт длительного ожидания власти и ценят исторические традиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский король Карл III прибудет в Вашингтон для спасения двусторонних отношений.

    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал премьер-министра Кира Стармера за отказ от участия в ударах по Ирану.

    Власти Британии ранее перестали допускать американских чиновников на закрытые совещания с секретной информацией.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Американист: Украина не была главным мотивом стрелка на ужине с Трампом

    Американист Дудаков: Украина не была главным мотивом стрелка на ужине с Трампом

    Американист: Украина не была главным мотивом стрелка на ужине с Трампом
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Райан Раут, покушавшийся на Дональда Трампа в 2024 году, неоднократно бывал в Киеве и оказывал поддержку запрещенному в России «Азову». А подозреваемый в стрельбе на приеме с президентом США Коул Аллен лишь поддерживал сборы для ВСУ. Впрочем, нежелание Белого дома помогать Украине было не ключевым мотивом преступления. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков.

    «Устроивший стрельбу в Вашингтоне Коул Томас Аллен – типичный леволиберальный активист. Он поддерживал, среди прочего, Украину, а в своем манифесте называл президента США предателем из-за отказа оказывать финансовую помощь Киеву», – отметил американист Малек Дудаков.

    Впрочем, по его мнению, проводить аналогии между Алленом и Райаном Раутом, который совершил покушение на Дональда Трампа в 2024 году, не стоит. «Раут неоднократно бывал в Киеве и оказывал поддержку украинскому нацформированию «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Аллен же донатил ВСУ, но не имел серьезных связей с Украиной», – рассуждает политолог.

    Как считает собеседник, в американском обществе этот факт обсуждает «постольку-поскольку». «Американцы вспоминают про Украину все меньше и меньше. Отношение к этой стране в целом довольно негативное», – напомнил Дудаков.

    По его оценкам, Алленом двигали другие мотивы. «Злоумышленник пошел на преступление, во-первых, из-за стремления отомстить за жертв финансиста Джеффри Эпштейна, а во-вторых, из-за войны в Иране», – предположил эксперт, сославшись на манифест устроившего стрельбу, в котором тот писал в том числе про погибших в результате удара США детей в начальной школе в Минабе.

    Американист указал, что Трамп сейчас пытается переключить внимание общественности с провальной кампании против Исламской республики на неудавшееся покушение на него и членов администрации. «Но я сомневаюсь, что произошедшее поможет главе Белого дома поднять свои рейтинги», – сказал политолог.

    Он напомнил, что американцы каждый день сталкиваются с последствиями войны на Ближнем Востоке, в частности, в виде выросших цен на топливо. «О стрельбе же в вашингтонском отеле они забудут через несколько дней», – добавил спикер.

    Вместе с тем, оговорился Дудаков, волна политического насилия продолжает шириться в американском обществе. «Я бы не стал исключать роста преступлений против политиков. Тем более что впереди – очень бурный электоральный цикл с выборами в Конгресс», – заключил собеседник.

    Ранее выяснилось, что Коул Аллен, подозреваемый в стрельбе на приеме с Дональдом Трампом, критиковал США за отказ от помощи Украине. Об этом сообщает газета The New York Post, изучившая соцсети мужчины.

    В одном из своих постов 31-летний калифорнийский учитель назвал американского вице-президента Джей Ди Вэнса «куском дерьма». Поводом для оскорбления стало заявление политика о том, что прекращение прямых поставок оружия Киеву стало одним из ключевых достижений нынешней администрации.

    Кроме того, Аллен организовывал сборы средств для украинских подразделений, а также студентов, которые нуждаются в помощи, говорится в материале. Отметим, это не первый случай, когда на жизнь Трампа покушается сторонник Украины. Так, 15 сентября 2024 года в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в гольф-клубе Trump International агенты Секретной службы США обнаружили человека, прятавшегося с автоматом в кустарнике за ограждением гольф-клуба, и открыли по нему огонь.

    Задержанным оказался 58-летний Райан Уэсли Раут, родившийся и проживавший на Гавайях. В своих соцсетях он заявлял, что «готов умереть в борьбе» за Украину. После 2022 года подозреваемый посещал республику и даже пытался сам записаться добровольцем на фронт, но не подошел из-за возраста и состояния здоровья. Суд в США приговорил Раута, признанного виновным по делу о попытке покушения на Трампа, к пожизненному заключению.

    Напомним, вечером 25 апреля произошла стрельба в отеле Washington Hilton, где проходил ужин представителей администрации президента США и прессы. 31-летний учитель Коул Томас Аллен с дробовиком пытался прорваться через охрану в бальный зал отеля, где находились американский лидер, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники.

    За несколько минут до атаки Аллен отправил сообщение родственникам с извинениями за свой поступок. «Я не жду прощения, но, если бы я видел другой способ подобраться так близко, я бы им воспользовался», – написал злоумышленник. В своем послании он назвал себя «дружелюбным федеральным убийцей» и подверг резкой критике политику администрации США.

    Трамп заявил Fox News: «Когда читаешь его манифест, понимаешь, что он ненавидит христиан, это уж точно». Президент США назвал подозреваемого «больным». Он также поблагодарил свою охрану за быструю и эффективную реакцию. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты допустили, что неудавшееся убийство придаст импульс накопившимся конфликтам внутри Белого дома.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 11:02 • Новости дня
    Politico: Мерц винит Трампа и Брюссель в развале экономики
    Politico: Мерц винит Трампа и Брюссель в развале экономики
    @ Ulrich Stamm/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне обрушения рейтингов до 15% глава немецкого правительства Фридрих Мерц решил оправдать экономическую стагнацию страны провалами американской политики и излишней европейской бюрократией.

    Немецкая экономика переживает серьезный спад, пишет Politico. Канцлер Фридрих Мерц, чья популярность упала до 15%, все чаще винит в кризисе внешние факторы. На встрече со студентами он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке привел к скачку цен на энергоносители.

    «Это стоит нам огромных денег – денег налогоплательщиков – и лишает нас экономической мощи», – подчеркнул политик.

    Попытки Мерца раскритиковать американского президента за отсутствие стратегии вызвали резкую реакцию последнего.

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» тем временем бьет рекорды популярности.

    Власти страны также пытаются бороться с излишним регулированием со стороны Евросоюза. Более 90% немецких компаний требуют смягчения европейских правил, мешающих развитию бизнеса. Мерц призвал сократить бюрократию в сфере искусственного интеллекта и урезать бюджетные планы Еврокомиссии.

    Внутри страны у правительства практически не осталось инструментов для стимулирования экспорта. Выделенные ранее сотни млрд евро на инфраструктуру ушли на покрытие бюджетных дыр. Теперь коалиции предстоит согласовать непопулярные реформы здравоохранения и налоговой системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц накануне заявил об унижении США иранскими лидерами.

    Немецкие консерваторы ранее подготовили ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием сократить бюрократию. Глава немецкого правительства отметил тревожную экономическую ситуацию в стране.

    Комментарии (2)
    26 апреля 2026, 15:02 • Новости дня
    Эксперт предсказал новые покушения перед выборами в США
    Эксперт предсказал новые покушения перед выборами в США
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Уровень политического насилия и раскола в США зашкаливает. В преддверии парламентских выборов он будет продолжать расти, поэтому в будущем мы увидим немало покушений на ведущих лиц американского руководства, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение.

    «Перед нами уже четвертое покушение на Дональда Трампа. Соответственно, медийный и политический эффект размывается сам по себе в силу частотности этого события. То есть рейтинги президента от обвала таким способом не спасти. Ситуация во много критическая: уровень поддержки уже снизился до 33%», – сказал американист Малек Дудаков.

    «И такой результат установился, в частности, из-за войны в Иране, которую большинство общества не поддерживает. Параллельно с этим обостряются экономические проблемы, например, из-за энергокризиса. В общем, вопросов у населения к Белому дому предостаточно, и перебить их образом героя под давлением – не выйдет», – считает он.

    «Кстати, сейчас многие американцы всерьез говорят о том, что первое покушение в Пенсильвании в 2024 году могло быть подстроено. Думаю, что некоторые пользователи Сети, а может, и журналисты, попытаются вновь представить произошедшее как «постановку» со стороны Вашингтона. То есть вполне вероятно, что ситуация еще и сыграет во вред Трампу», – рассуждает собеседник.

    «Тем не менее мы можем сказать, что обстановка в Штатах накалена до предела. Взлет политического насилия будет и дальше захлестывать страну, особенно в преддверии парламентских выборов. Другое дело, что поставить их «на службу рейтингу» Белому дому вряд ли удастся», – заключил Дудаков.

    Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение. В момент происшествия президент и члены его администрации находились на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, проходившем в отеле Washington Hilton. Некоторые свидетели сообщали, что слышали от пяти до восьми выстрелов.

    Между тем, как сообщил глава Белого дома в Truth Social, преступник уже задержан. Им стал 31-летний житель Южной Калифорнии Аллен Коул. Как сообщает издание News Sky, он был постояльцем гостиницы, в которой проходила встреча президента Трампа с журналистами, но не имел пригласительного билета на это мероприятие. Нападавший действовал, предположительно, в одиночку.

    В результате покушения был ранен один агент Секретной службы. Его травмы, однако, оказались несерьезными, поскольку пуля попала в бронежилет. Позже Трамп оценил его состояние и форму как «отличные». Он также поблагодарил свою охрану за быструю и эффективную реакцию. При этом президент считает, что покушение не связано с войной в Иране.

    Коллеги Трампа из других стран уже шлют ему слова поддержки. Например, премьер-министр Нарендра Моди пожелал ему здоровья. «Насилие недопустимо в демократическом обществе и должно быть решительно осуждено», – отметил индийский лидер. Напомним, данное покушение стало четвертым в политической карьере Трампа.

    Наиболее громким инцидентом стала стрельба на предвыборном митинге в Батлере в 2024 году. Тогда американский лидер получил ранение уха. Результаты данного события оказались по-настоящему грандиозными. Как отмечали эксперты, покушение помогло лидеру Республиканской партии заручиться большей поддержкой электората.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    Иранский снукерист сенсационно победил Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Спортсмен из Ирана Хоссейн Вафаей сенсационно обыграл лидера мирового рейтинга Джадда Трампа и пробился в четвертьфинал чемпионата мира по снукеру.

    Иранский снукерист Хоссейн Вафаей одержал сенсационную победу над лидером мирового рейтинга англичанином Джаддом Трампом на чемпионате мира по снукеру в Шеффилде, передает Politico. Иранец выиграл матч со счетом 13:12 и вышел в четвертьфинал турнира.

    Перед тем как встретиться с первым номером мирового рейтинга, спортсмен успешно преодолел несколько отборочных раундов. Вафаей стал первым профессиональным игроком в снукер из Ирана.

    «Я никого не боюсь, и все они это знают», – заявил победитель после завершения напряженного поединка. Стоит отметить, что в текущем первенстве не участвуют представители Соединенных Штатов Америки.

    Ранее бывший глава ЦРУ Уильям Бернс назвал ошибки США в ходе конфликта с Ираном.

    Комментарии (3)
    27 апреля 2026, 20:56 • Новости дня
    Белый дом назвал стрельбу в Вашингтоне попыткой покушения на Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стрельба, произошедшая на ужине с участием Дональда Трампа и членов его администрации, была квалифицирована как попытка покушения на жизнь президента США и высокопоставленных чиновников, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время пресс-брифинга.

    «Учитывая попытку покушения на президента и, как отметил в своем манифесте этот извращенный стрелок, высокопоставленных чиновников администрации Трампа на субботнем ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, я сочла благоразумным присутствовать здесь сегодня, чтобы ответить на ваши вопросы», – подчеркнула Левитт, передает РИА «Новости».

    Ранее разработчик видеоигр тщательно спланировал вооруженное нападение на высших чиновников США, отправив родственникам прощальное письмо за несколько минут до атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержанный за стрельбу учитель Коул Аллен критиковал Белый дом за отказ от помощи Украине.

    Американский президент сообщил, что во время инцидента со стрельбой на ужине корреспондентов Белого дома решил самостоятельно задержаться, чтобы понять ситуацию.

    Комментарии (2)
    27 апреля 2026, 02:38 • Новости дня
    Трамп признался, что задержал свою эвакуацию во время стрельбы

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент рассказал, что во время инцидента со стрельбой на ужине корреспондентов Белого дома решил самостоятельно задержаться, чтобы понять ситуацию.

    Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью CBS, что задержал свою эвакуацию во время стрельбы на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, он хотел увидеть, что происходит, и поэтому не сразу покинул помещение, несмотря на рекомендации сотрудников секретной службы.

    «Ну, отчасти дело было во мне. Я хотел посмотреть, что происходит, и это не сделало их работу легче. Я хотел посмотреть, что происходит», – заявил Трамп. Он отметил, что его решение затруднило действия охраны и, вероятно, замедлило их работу.

    Американский лидер уточнил, что был окружен профессионалами, но своим поступком заставил их действовать чуть медленнее.

    Трамп сообщил, что после инцидента он и члены его кабинета находятся в безопасности, а нападавший задержан. Власти опознали подозреваемого как Коула Томаса Аллена, 31-летнего жителя Калифорнии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время стрельбы на ужине с Дональдом Трампом в Вашингтоне некоторые гости забирали бутылки с вином со столов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство собственной исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    Кадры эвакуации американского лидера Дональда Трампа с ежегодного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме были опубликованы в Сети.

    Комментарии (2)
    26 апреля 2026, 15:15 • Новости дня
    Лидеры ЕС осудили стрельбу на мероприятии с участием Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские лидеры выступили против политического насилия после стрельбы во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома и срочной эвакуации американского лидера Дональда Трампа, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «насилию не место в политике никогда», и выразила облегчение, что никто из гостей не пострадал.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал происходящее «тревожным», поблагодарив силы правопорядка за оперативные действия. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что подобные нападения несовместимы с демократией, особенно на мероприятии, посвященном свободе прессы.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер был «потрясен» событиями в Вашингтоне и осудил любые атаки на демократические институты и свободу прессы. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что «насилие – не выход», а председатель правительства Италии Джорджа Мелони выразила «полную солидарность» с Трампом и участниками встречи, заметив, что «политическая ненависть не должна находить места в демократиях».

    Трамп после эвакуации хотел продолжить мероприятие, но был вынужден отказаться из соображений безопасности. Он отметил: «Мы очень хотели продолжить, но не позволим этим больным людям менять ткань нашей жизни».

    Напомним, президент США был экстренно выведен с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале. Позже в Сети были опубликованы кадры эвакуации американского лидера Дональда Трампа с ежегодного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

    Американский лидер заявил, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство собственной исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    Американист Борис Межуев рассказал газете ВЗГЛЯД о политических последствиях стрельбы в отеле с Трампом.

    Комментарии (0)
    Главное
    Пропавшую при атаке ВСУ в Туапсе девочку нашли мертвой
    Мерц обвинил Трампа и Брюссель в развале экономики
    Американский активист заявил о контроле улиц Одессы фашистами
    Эстония потребовала запретить въезд в ЕС участникам СВО
    Отмечен всплеск пиратства у берегов Сомали
    Двигатель ПД-8 для Superjet успешно прошел испытания ледяным градом
    Человекоподобные роботы приблизились к рекорду Усэйна Болта на стометровке

    Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала три ключевых тренда в российской экономике через десять лет. И все они лежат в технологической области. В экономике уже сейчас происходят тектонические изменения, а через 10 лет они станут еще глубже и масштабнее. Как же будет выглядеть российская экономика будущего? Подробности

    Перейти в раздел

    Молдавские шпионы послужили интересам России

    Масштабный обмен задержанными произошел между Россией и Белоруссией, с одной стороны, и рядом стран Восточной Европы – с другой. Главным результатом этой операции стало возвращение на родину российского археолога Александра Бутягина – в обмен на сотрудников молдавских спецслужб. Почему Варшава де-факто уступила требованиям России, а не запросу киевского режима? Подробности

    Перейти в раздел

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Финнам навязывают американское ядерное оружие

    Яростное сопротивление оппозиции вызвала инициатива правительства Финляндии принять закон, позволяющий размещение в стране ядерного оружия. Более того, согласно опросам, большинство финнов тоже против того, чтобы видеть ядерные бомбы на своей территории. Перед нами не только глубокий раскол в финском обществе, но и признак того, что хотя бы его часть услышала российские аргументы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации