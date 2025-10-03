  • Новость часаТрамп поручил ввести войска для наведения порядка в Портленде
    Старый друг России попросил ее о заступничестве в переломный момент
    В Киеве назвали «психотерапевта» Зеленского
    Основатель «Википедии»: ЦРУ тайно редактирует статьи энциклопедии
    Религиовед: Женщина во главе англиканской церкви лучше священника-гея
    National Interest: Ракета «Ярс» делает давление Запада на Москву опасным
    Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право в отношении активов РФ
    Пушков рассказал о влиянии шатдауна в США на поставки вооружений на Украину
    США заявили о слежке за «маневрами» ВМФ России у берегов НАТО
    Назван первый аэропорт России с посадкой в самолет по биометрии
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    16 комментариев
    3 октября 2025, 22:54 • Новости дня

    Минфин США захотел выпустить монету в один доллар с Трампом к 250-летию страны

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство финансов США обсуждает возможность выпуска монеты достоинством один доллар с изображением президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News.

    Министерство финансов США обсуждает возможность выпуска монеты достоинством один доллар с изображением Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя ведомства, передает РИА «Новости». Этот выпуск может быть приурочен к празднованию 250-летия основания Соединенных Штатов в 2026 году.

    По данным телеканала, проект монеты изображает Трампа на фоне американского флага с поднятым кулаком. Такой образ отсылает к ставшему мемом* снимку, сделанному после покушения на бывшего президента в Пенсильвании в 2024 году.

    В Минфине отметили, что окончательный дизайн однодолларовой монеты пока еще не определен. Представитель ведомства подчеркнул: «Этот первый проект хорошо отражает непреходящий дух нашей страны».

    Также представитель минфина заявил, что под руководством Трампа США стали более сильной и преуспевающей страной.

    Напомним, 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, на митинге произошло покушение на Дональда Трампа.

    После инцидента в Китае начали продавать футболки с изображением Трампа. Фото раненого Трампа стало интернет-мемом.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    1 октября 2025, 00:59 • Новости дня
    Медведев ответил на слова Трампа о подлодках США у берегов России

    Медведев ответил Трампу словами про «черную кошку в темной комнате»

    Медведев ответил на слова Трампа о подлодках США у берегов России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил сообщения главы американского государства Дональда Трампа о присутствии атомных субмарин США у российских берегов с поиском несуществующей «черной кошки в темной комнате».

    Медведев прокомментировал заявления Трампа о том, что субмарины «были очень хорошо спрятаны». «Как это было сказано в легендарном советском детективном сериале, развязка очевидна: «Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет», – заявил Медведев в мессенджере Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США заявил, что после высказываний о ядерном оружии он отправил атомные подводные лодки к берегам России. Летом Трамп объявил, что недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки

    Комментарии (20)

    Комментарии (20)
    2 октября 2025, 14:39 • Новости дня
    Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о «конфликте с Азербайджаном»

    Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о конфликте с Азербайджаном

    Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о «конфликте с Азербайджаном»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Во время саммита Европейского политического сообщества президент Франции Эммануэль Макрон в шутку шлепнул по лицу премьера Албании Эди Раму после его шутки о «конфликте с Азербайджаном».

    Премьер-министр Албании Эди Рама, находясь на саммите Европейского политического сообщества вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сделал шутливое заявление о конфликте между Албанией и Азербайджаном. Рама отметил, что Дональд Трамп якобы положил конец их «конфликту» и предложил Макрону поздравить их с «мирной сделкой», передает «Газета.Ru».

    Макрон, засмеявшись вместе с коллегами, в ответ на шутку шлепнул Раму по лицу и после этого покинул компанию. Шутка Рамы была связана с оговоркой, допущенной Дональдом Трампом в интервью Fox News, когда американский лидер перепутал Албанию с Арменией, рассказывая о якобы урегулированных им военных конфликтах.

    Президент США не смог выговорить несколько географических названий в эфире при беседе с журналистом Марком Левиным.

    Трамп объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией».

    Комментарии (16)
    3 октября 2025, 18:29 • Видео
    Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

    Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 17:56 • Новости дня
    Трамп приравнял удар по Катару к нападению на США

    Трамп подписал указ о гарантиях безопасности Катара

    Трамп приравнял удар по Катару к нападению на США
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о предоставлении Катару гарантий безопасности.

    «В свете продолжающихся угроз государству Катар со стороны иностранной агрессии Соединенные Штаты гарантируют безопасность и территориальную целостность Катара от внешнего нападения», – говорится в документе, опубликованном Белым домом, передает РИА «Новости».

    В указе отмечается, что любое вооруженное нападение на Катар или его суверенитет будет рассматриваться как угроза миру и безопасности США. Документ предусматривает применение всех законных и уместных мер, включая дипломатические, экономические и, при необходимости, военные шаги для защиты интересов обеих стран и восстановления стабильности.

    Пентагону, госдепартаменту и разведывательному сообществу поручено вести совместное планирование с Катаром для оперативного реагирования на внешние угрозы. Госдепартамент обязан подтвердить гарантии безопасности Дохе и согласовать действия с союзниками США.

    Ранее после недавних обстрелов в Дохе катарские власти выразили удовлетворение обеспеченными Соединенными Штатами мерами безопасности для предотвращения инцидентов.

    Комментарии (15)
    1 октября 2025, 12:04 • Новости дня
    Американист раскрыл причины шатдауна в США

    Американист Дудаков: Трамп и демократы используют шатдаун для обрушения рейтингов

    Американист раскрыл причины шатдауна в США
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Нынешний шатдаун в США может стать рекордным по длительности. Республиканцы хотят решить вопрос с позиции силы – с учетом контроля обеих палат Конгресса. Демократы же не отступят, поскольку их электоральное ядро требует продолжения противостояния с главой Белого дома Дональдом Трампом, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее американское правительство временно приостановило работу.

    «Основным камнем преткновения в контексте непринятия законопроекта о финансировании правительства США и, как следствие, шатдауна, является спор республиканцев и демократов о расширенных субсидиях на страховые премии, которые были введены еще в президентство Барака Обамы в рамках реформы здравоохранения, известной как Obamacare», – рассказал американист Малек Дудаков.

    «Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп хочет сократить субсидии под предлогом того, что немалая их часть идет в карман нелегальным мигрантам, что, кстати говоря, правда. Демократы же парируют, что урезание ударит по карманам простых американцев, и стоимость медстраховок вырастет на 75%», – детализировал аналитик.

    «Всего в истории американской политики был 21 шатдаун. Самый длительный из них произошел на первом президентском сроке Трампа в 2019 году, когда госучреждения не работали 35 дней из-за разногласий о выделении федеральных средств на пограничную стену между США и Мексикой. Но нынешний паралич работы правительства имеет все шансы побить рекорд, поскольку пространство для компромисса между двумя партиями пока не просматривается», – продолжил он.

    «Республиканцы не собираются отказываться от своих позиций. Они рассчитывают решить вопрос с позиции силы – с учетом контроля обеих палат Конгресса. Демократы стоят в оппозиции и пользуются различными законодательными уловками, вроде правила филибастера в Сенате, для блокировки принятия бюджета. Они находятся в уязвимом положении, но их электоральное ядро требует продолжения противостояния с Трампом», – отметил собеседник.

    «Таким образом, в ближайшем будущем Вашингтон будет уделять основное внимание нынешнему бюджетному хаосу, нежели вопросам, связанным с внешней политикой. Трамп, вероятно, воспользуется ситуацией для того, чтобы под предлогом шатдауна начать увольнение чиновников. Их рабочие места будут просто ликвидироваться, пока люди находятся в неоплачиваемых отпусках», – спрогнозировал политолог.

    «Демократы же будут обвинять Трампа и его администрацию в некомпетентности, неспособности управлять правительством и доведении ситуацию до паралича властных институтов. Другими словами, обе партии попытаются использовать шатдаун для того, чтобы обрушить рейтинги оппонентов», – полагает эксперт.

    «Нынешний шатдаун показал, что в США усиливаются поляризация и внутриполитические разногласия. Вряд ли это приведет к серьезным экономическим последствиям, но все же обойдется американским налогоплательщикам в несколько десятков миллиардов долларов», – резюмировал Дудаков.

    Ранее правительство США прекратило работу впервые за шесть лет. Конгресс не смог принять бюджет, необходимый для продолжения деятельности госучреждений. Республиканцы настаивают, что демократам необходимо договориться о продлении текущего финансирования еще на семь недель. Оппоненты же требуют, чтобы любые статьи включали продление расширенных субсидий на страховые премии по закону о доступном медицинском обслуживании, пишет CNN.

    По итогам голосования в Сенате ни один из законопроектов, способных предотвратить шатдаун, не набрал необходимых 60 голосов. Документ республиканцев, ранее одобренный Палатой представителей, получил поддержку 55 сенаторов, против него выступили 45. Альтернативный вариант, предложенный демократами, получил 47 голосов «за» и 53 «против».

    В итоге административно-бюджетное управление Белого дома сообщило, что ведомствам поручено «реализовать планы по упорядоченному прекращению работы». На этом фоне Трамп предупредил, что может прибегнуть к массовым сокращениям. По его словам, шатдаун может привести к «многим хорошим вещам» и к избавлению от того, что «хотят демократы».

    Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил: «Демократы официально проголосовали за закрытие правительства». «В результате матери и дети лишаются питания по программе WIC, ветераны останутся без медицинской помощи и программ профилактики самоубийств. FEMA испытывает дефицит средств в сезон ураганов», – добавил он.

    Бывший вице-президент Камала Харрис в ответ указала: «Позвольте прояснить: республиканцы руководят Белым домом, Палатой представителей и Сенатом. Это приостановка их работы». «После усложнения и удорожания жизни Трамп и республиканцы закрыли правительство, потому что не хотят защищать здравоохранение американского народа», – отметили в совместном заявлении конгрессмены Хаким Джеффрис и Чак Шумер.

    Стоит отметить, что, согласно проведенным в США соцопросам, вину демократов в произошедшем видят около 30% респондентов, остальные склонны считать ответственными Трампа и республиканцев, сообщает Financial Times.

    Шатдаун может привести к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы, будет парализована деятельность многих государственных служб. Также могут возникнуть другие экономические последствия, включая потенциальный скачок уровня безработицы, пишет Bloomberg.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 02:58 • Новости дня
    Стубб: Трамп в отношениях с Россией перешел от пряника к кнуту
    Стубб: Трамп в отношениях с Россией перешел от пряника к кнуту
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп изменил тактику в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Стубб в интервью Politico заявил, что Трамп «перешел к кнуту», когда «увидел, что пряник редко работает с россиянами». «Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а также допустил, что Киев может «пойти еще дальше».

    Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что появление крылатых ракет «Томагавк» на Украине не окажет влияния на ход боевых действий.

    Комментарии (20)
    1 октября 2025, 14:15 • Новости дня
    МИД: Москва ждет ответа Трампа на предложения Путина по ДСНВ
    МИД: Москва ждет ответа Трампа на предложения Путина по ДСНВ
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва ожидает реакции американского лидера Дональда Трампа на предложения президента России Владимира Путина по вопросу Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

    Он отметил, что пока была только короткая позитивная реплика от официального представителя Белого дома, передает ТАСС.

    По словам Рябкова, за закрытыми дверями чувствуется стремление США разобраться в деталях российских инициатив. Однако замминистра выразил сомнения, что Вашингтон даст развернутую публичную реакцию. «Поскольку заявление сделано президентом, я думаю, мы вправе ожидать президентской же реакции из Вашингтона», – подчеркнул он.

    Напомним, Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2026 года.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал инициативу Путина по ДСНВ шагом к предотвращению гонки вооружений.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением по ДСНВ.

    Комментарии (7)
    3 октября 2025, 00:54 • Новости дня
    Трамп заявил о триллионных доходах США от пошлин

    Трамп рассказал о прогнозируемом годовом доходе США от импортных пошлин

    Трамп заявил о триллионных доходах США от пошлин
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент утверждает, что доходы от введенных импортных пошлин превысят триллион долларов ежегодно, при этом тарифы только начинают приносить свои плоды.

    Заявление Дональда Трампа о прогнозируемой прибыли от американских импортных пошлин прозвучало в интервью телеканалу One America News, передает ТАСС. По словам президента США, тарифы только начинают приносить плоды, а в перспективе доходы превысят один триллион долларов в год.

    Ранее в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН Трамп подчеркнул, что вводимые администрацией пошлины считаются защитным механизмом. Он отметил, что Соединенные Штаты готовы к торговле со всеми странами, если будут соблюдаться принципы справедливости и взаимности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший руководитель USAID Саманта Пауэр назвала введение США 25% тарифов против Индии из-за покупки российской нефти единственным удачным решением Дональда Трампа.

    Власти США ввели 50% тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире, и новые пошлины затронули более 55% индийского экспорта в Соединенные Штаты.

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести крупные пошлины против России, если не будет достигнута договоренность по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 00:10 • Новости дня
    Трамп захотел использовать шатдаун в США для массовых сокращений

    Трамп: Шатдаун может принести много всего хорошего

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп анонсировал возможные масштабные увольнения в случае остановки работы федеральных учреждений (шатдауна) из-за несогласованного бюджета.

    Трамп подчеркнул, что причиной шатдауна становится позиция демократов, которые, по его словам, стремятся к остановке работы правительства. «Когда работа прекращается, приходится прибегать к сокращениям. Мы сократим много людей», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он добавил, что считает возможный шатдаун источником позитивных изменений: по мнению президента, это позволит избавиться от ряда вещей, которые не устраивают республиканцев и которые поддерживают демократы. Он заявил, что из шатдауна может последовать «много всего хорошего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о приближении страны к шатдауну. Politico сообщала, что администрация США предупредила госведомства о возможных массовых сокращениях персонала в случае шатдауна с 1 октября.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 22:31 • Новости дня
    Трамп назвал поставки сои главной темой предстоящих переговоров с Си Цзиньпином

    Трамп: Главной темой переговоров с Си Цзиньпином станет соя

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящей через четыре недели встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, на которой «соя станет главной темой обсуждения».

    Трамп сообщил, что американские фермеры, занимающиеся выращиванием сои, страдают из-за того, что Китай не закупает продукцию по «переговорным» причинам, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что власти США заработали значительные суммы на пошлинах и собираются использовать часть этих средств для поддержки фермеров. Он также подчеркнул, что предыдущий президент Джо Байден не обеспечил выполнение соглашения с Китаем о закупках американской сельхозпродукции, в том числе сои, на миллиарды долларов.

    «Через четыре недели я встречусь с председателем КНР Си Цзиньпином, и соя станет главной темой обсуждения», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 сентября лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. Трамп заявил, что обсуждение было очень продуктивным и включало такие темы, как торговые отношения между двумя странами и урегулирование ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 20:52 • Новости дня
    Путин заявил, что конфликта на Украине можно было избежать

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай» заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить, если бы отношения с администрацией экс-президента США Джо Байдена строились по-другому.

    Глава государства отметил, что президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что при его власти ситуация могла бы развиваться иначе.

    Путин подчеркнул, что согласен с точкой зрения Трампа и считает, что эскалации можно было избежать. Он добавил, что этому способствовало бы отсутствие превращения Украины в инструмент в руках других стран, а также отказ Североатлантического альянса от продвижения к российским границам.

    «Можно задать себе другой вопрос: а могло ли быть иначе? Мы знаем тоже, вернусь к тому, что говорил президент Трамп: он говорил, что если бы он был у власти, этого можно было бы избежать. Я согласен с этим. Действительно, этого можно было избежать, если бы по-другому выстраивалась работа у нас с тогдашней байденовской администрацией», – сказал Путин, его слова приводит сайт Кремля.

    Президент России подчеркнул, что ключевым условием для предотвращения конфликта было бы сохранение Украиной реального суверенитета и независимости.

    Ранее Путин обвинил Запад в использовании украинцев как расходного материала.

    Комментарии (2)
    1 октября 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков отметил особое внимание Кремля к заявлениям Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле подчеркнули, что подробно следят за всеми публичными высказываниями американского лидера Дональда Трампа и тщательно их анализируют для выработки позиций.

    Россия внимательно следит за заявлениями Дональда Трампа и тщательно их анализирует, передает ТАСС.

    По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все заявления президента США рассматриваются с большим вниманием.

    «Безусловно, все заявления президента Трампа мы с большим вниманием анализируем», – заявил Песков в ходе брифинга. Представитель Кремля не стал уточнять, какие именно заявления имеют наибольшее значение для российских властей, однако дал понять, что любое высказывание американского лидера становится предметом изучения.

    Ранее в Кремле отмечали, что на фоне предвыборной гонки в США каждая позиция потенциальных лидеров вызывает интерес со стороны Москвы.

    Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что появление крылатых ракет «Томагавк» на Украине не окажет влияния на ход боевых действий.


    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 20:28 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия готова поддержать предложение Трампа по Газе
    Путин заявил, что Россия готова поддержать предложение Трампа по Газе
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова поддержать инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Что касается предложений президента Трампа по Газе – вы знаете, наверное, будет неожиданно для вас, но в целом Россия его готова поддержать», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что важно внимательно изучить предложения Трампа, и уточнил, что поддержка будет возможна, если эти инициативы приведут к достижению конечной цели, которую постоянно подчеркивала Россия. По словам Путина, Москва неизменно выступает за создание двух государств – Израиля и Палестинского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд арабских стран поддержали мирный план президента США Дональда Трампа по Газе. Американист Дмитрий Дробницкий пояснил участие бывшего британского премьера Тони Блэра в «Совете мира» для контроля над Газой.

    Комментарии (2)
    2 октября 2025, 11:21 • Новости дня
    Nikkei: Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп может посетить корейскую демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей в ходе визита, для возможной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает журнал Nikkei Asia.

    Президент США Дональд Трамп может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе предстоящего визита в демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nikkei Asia.

    По данным издания, такая встреча может пройти во время визита Трампа в Южную Корею, где он примет участие в саммите АТЭС, запланированном на 31 октября – 1 ноября в городе Кенджу.

    Некоторые источники ожидают, что Трамп посетит демилитаризованную зону специально для встречи с Ким Чен Ыном. На прошлой неделе, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Трамп подчеркнул свои усилия по сохранению мира и намекнул на возможность возобновления личных встреч с северокорейским лидером.

    Американский президент выразил надежду на продолжение дипломатического диалога, напомнив о трех предыдущих личных встречах с Ким Чен Ыном: в Сингапуре в июне 2018 года, в Ханое в феврале 2019 года и в деревне Пханмунджом на границе двух Корей в июне 2019 года.

    Ким Чен Ын ранее говорил, что готов к диалогу с Трампом, однако только при условии отказа США от требований по денуклеаризации КНДР. Лидер КНДР также отметил, что сохранил «хорошую память» о личных встречах с нынешним президентом США.

    Трамп ранее подтвердил, что рассчитывает провести личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца года.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 08:21 • Новости дня
    Белый дом анонсировал закрытый брифинг по разведке для Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп примет участие в закрытом брифинге разведслужб, который пройдет в Овальном кабинете Белого дома и будет недоступен для прессы, следует из расписания американского лидера.

    Брифинг разведслужб для президента США Дональда Трампа пройдет в четверг в Овальном кабинете Белого дома, передает ТАСС.

    Начало мероприятия запланировано на 11 часов утра по местному времени (18:00 мск.). Журналисты на мероприятие допущены не будут.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США обещали предоставить Киеву разведданные для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре.

    Дональд Трамп заявил о стремлении к установлению мира на Украине, но Белый дом продолжает обсуждать возможность передачи ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия даст решительный отпор в случае агрессии против страны.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 05:16 • Новости дня
    Трамп объявил о скором урегулировании спора с Гарвардом

    Трамп: Власти США достигли соглашения с Гарвардом

    Tекст: Антон Антонов

    Спор с Гарвардским университетом будет разрешен в ближайшее время, сообщил президент США Дональд Трамп.

    «Полагаю, что сегодня мы достигли соглашения с Гарвардом... Осталось только оформить его на бумаге», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его словам, образовательное учреждение возьмет на себя обязательство инвестировать 500 млн долларов в развитие профессиональных училищ. Новые училища будут специализироваться на обучении студентов навыкам работы с искусственным интеллектом и двигателями. Трамп подчеркнул, что проект направлен на подготовку квалифицированных кадров в современных областях.

    Как отмечает New York Times, готовность Гарварда инвестировать до 500 млн долларов связана с требованиями Белого дома об уплате штрафа и усилении мер по защите студентов еврейского происхождения на фоне прошедших в кампусе пропалестинских акций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США инициировали массовую проверку виз иностранных студентов и сотрудников Гарварда. Гарвард обвинили в координации действий с Компартией Китая. Администрация США лишила Гарвард грантов, запретила прием новых иностранных студентов и потребовала перевести уже обучающихся.

    Комментарии (0)
    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

      Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    • Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

      Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    • Ради Зеленского пойдут на ограбление века

      Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

