Минфин США захотел выпустить монету в один доллар с Трампом к 250-летию страны

Американист раскрыл причины шатдауна в США

Американист Дудаков: Трамп и демократы используют шатдаун для обрушения рейтингов

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Основным камнем преткновения в контексте непринятия законопроекта о финансировании правительства США и, как следствие, шатдауна, является спор республиканцев и демократов о расширенных субсидиях на страховые премии, которые были введены еще в президентство Барака Обамы в рамках реформы здравоохранения, известной как Obamacare», – рассказал американист Малек Дудаков.

«Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп хочет сократить субсидии под предлогом того, что немалая их часть идет в карман нелегальным мигрантам, что, кстати говоря, правда. Демократы же парируют, что урезание ударит по карманам простых американцев, и стоимость медстраховок вырастет на 75%», – детализировал аналитик.

«Всего в истории американской политики был 21 шатдаун. Самый длительный из них произошел на первом президентском сроке Трампа в 2019 году, когда госучреждения не работали 35 дней из-за разногласий о выделении федеральных средств на пограничную стену между США и Мексикой. Но нынешний паралич работы правительства имеет все шансы побить рекорд, поскольку пространство для компромисса между двумя партиями пока не просматривается», – продолжил он.

«Республиканцы не собираются отказываться от своих позиций. Они рассчитывают решить вопрос с позиции силы – с учетом контроля обеих палат Конгресса. Демократы стоят в оппозиции и пользуются различными законодательными уловками, вроде правила филибастера в Сенате, для блокировки принятия бюджета. Они находятся в уязвимом положении, но их электоральное ядро требует продолжения противостояния с Трампом», – отметил собеседник.

«Таким образом, в ближайшем будущем Вашингтон будет уделять основное внимание нынешнему бюджетному хаосу, нежели вопросам, связанным с внешней политикой. Трамп, вероятно, воспользуется ситуацией для того, чтобы под предлогом шатдауна начать увольнение чиновников. Их рабочие места будут просто ликвидироваться, пока люди находятся в неоплачиваемых отпусках», – спрогнозировал политолог.

«Демократы же будут обвинять Трампа и его администрацию в некомпетентности, неспособности управлять правительством и доведении ситуацию до паралича властных институтов. Другими словами, обе партии попытаются использовать шатдаун для того, чтобы обрушить рейтинги оппонентов», – полагает эксперт.

«Нынешний шатдаун показал, что в США усиливаются поляризация и внутриполитические разногласия. Вряд ли это приведет к серьезным экономическим последствиям, но все же обойдется американским налогоплательщикам в несколько десятков миллиардов долларов», – резюмировал Дудаков.

Ранее правительство США прекратило работу впервые за шесть лет. Конгресс не смог принять бюджет, необходимый для продолжения деятельности госучреждений. Республиканцы настаивают, что демократам необходимо договориться о продлении текущего финансирования еще на семь недель. Оппоненты же требуют, чтобы любые статьи включали продление расширенных субсидий на страховые премии по закону о доступном медицинском обслуживании, пишет CNN.

По итогам голосования в Сенате ни один из законопроектов, способных предотвратить шатдаун, не набрал необходимых 60 голосов. Документ республиканцев, ранее одобренный Палатой представителей, получил поддержку 55 сенаторов, против него выступили 45. Альтернативный вариант, предложенный демократами, получил 47 голосов «за» и 53 «против».

В итоге административно-бюджетное управление Белого дома сообщило, что ведомствам поручено «реализовать планы по упорядоченному прекращению работы». На этом фоне Трамп предупредил, что может прибегнуть к массовым сокращениям. По его словам, шатдаун может привести к «многим хорошим вещам» и к избавлению от того, что «хотят демократы».

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил: «Демократы официально проголосовали за закрытие правительства». «В результате матери и дети лишаются питания по программе WIC, ветераны останутся без медицинской помощи и программ профилактики самоубийств. FEMA испытывает дефицит средств в сезон ураганов», – добавил он.

Бывший вице-президент Камала Харрис в ответ указала: «Позвольте прояснить: республиканцы руководят Белым домом, Палатой представителей и Сенатом. Это приостановка их работы». «После усложнения и удорожания жизни Трамп и республиканцы закрыли правительство, потому что не хотят защищать здравоохранение американского народа», – отметили в совместном заявлении конгрессмены Хаким Джеффрис и Чак Шумер.

Стоит отметить, что, согласно проведенным в США соцопросам, вину демократов в произошедшем видят около 30% респондентов, остальные склонны считать ответственными Трампа и республиканцев, сообщает Financial Times.

Шатдаун может привести к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы, будет парализована деятельность многих государственных служб. Также могут возникнуть другие экономические последствия, включая потенциальный скачок уровня безработицы, пишет Bloomberg.