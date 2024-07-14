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В Китае начали продавать футболки с Трампом сразу после покушения
Футболки с изображением экс-президента США Дональда Трампа, сделанным сразу после покушения на него, появились на прилавках крупнейшей китайской платформы электронной коммерции Taobao всего через несколько часов после происшествия, сообщили СМИ.
Как пишет South China Morning Post, продажи футболок с изображением Трампа, размахивающего кулаком, начались онлайн примерно в 20:40 по пекинскому времени (15:40 мск), через два часа после покушения, которое произошло в субботу около 18:15 по местному времени, передает РИА «Новости».
За два часа после начала продаж один из магазинов Taobao получил более 2 тыс. заказов на футболки как из Китая, так и из США. Продавец одного из онлайн-магазинов на Taobao Ли Цзиньвэй также отметила, что к выборам в США в этом году их магазин выпускает сувениры исключительно с изображением Трампа, поскольку, по ее словам, «у него больше шансов на победу и он популярен среди китайских интернет-пользователей».
Однако, по состоянию на 19:30 по пекинскому времени (14:30 мск), футболки с изображением Трампа после покушения на Taobao стали недоступны. При поиске по имени Трамп и упоминании стрельбы платформа выдает сообщение «приносим извинения, соответствующего товара не найдено». При поиске по фотографии Трампа поиск выдает другие товары.
Ранее сообщалось, что фото раненого Трампа стало интернет-мемом. В воскресенье Трамп после покушения на него заявил, что нужно быть сплоченными и не позволить «злу одержать верх».
Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».