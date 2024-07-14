В Китае начали продавать футболки с Трампом сразу после покушения

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет South China Morning Post, продажи футболок с изображением Трампа, размахивающего кулаком, начались онлайн примерно в 20:40 по пекинскому времени (15:40 мск), через два часа после покушения, которое произошло в субботу около 18:15 по местному времени, передает РИА «Новости».

За два часа после начала продаж один из магазинов Taobao получил более 2 тыс. заказов на футболки как из Китая, так и из США. Продавец одного из онлайн-магазинов на Taobao Ли Цзиньвэй также отметила, что к выборам в США в этом году их магазин выпускает сувениры исключительно с изображением Трампа, поскольку, по ее словам, «у него больше шансов на победу и он популярен среди китайских интернет-пользователей».

Однако, по состоянию на 19:30 по пекинскому времени (14:30 мск), футболки с изображением Трампа после покушения на Taobao стали недоступны. При поиске по имени Трамп и упоминании стрельбы платформа выдает сообщение «приносим извинения, соответствующего товара не найдено». При поиске по фотографии Трампа поиск выдает другие товары.

Ранее сообщалось, что фото раненого Трампа стало интернет-мемом. В воскресенье Трамп после покушения на него заявил, что нужно быть сплоченными и не позволить «злу одержать верх».

Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».