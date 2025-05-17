Экс-главу ФБР вызвали на допрос из-за фото с якобы угрозой Трампу

Tекст: Мари Иванова

Коми был вызван на допрос к представителям Секретной службы США из-за публикации фотографии с цифрами 8647, пишет Fox News. По данным канала, правоохранители усмотрели в публикации скрытый призыв к убийству президента Дональда Трампа.

Сын президента Дональд Трамп-младший опубликовал скриншот поста и обвинил Коми в провокации угрозы убийства главы государства. Сам Коми заявил, что хотел лишь сфотографировать ракушки, которые показались ему политическим заявлением, и подчеркнул, что осуждает насилие и не призывал к нему.

Президент Трамп в интервью Fox News заявил: «Он (Коми) точно знал, что это значит. Дети знают, что это значит. Если вы директор ФБР и не знаете… Он был не очень компетентен, но не настолько, чтобы не знать этого. Он призывал к убийству президента США».

На момент публикации пост Коми был уже удален. Fox News уточнил, что расследованием занимается Секретная служба, но не исключено подключение ФБР и Минюста США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава ФБР Джеймс Коми оказался в центре скандала после публикации фотографии, которую власти США расценили как угрозу Дональду Трампу.