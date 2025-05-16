Директор нацразведки США потребовала ареста экс-главы ФБР Коми

Директор нацразведки США Габбард потребовала ареста экс-главы ФБР Коми из-за угрозы Трампу

Tекст: Мария Иванова

Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что экс-глава ФБР Джеймс Коми должен быть заключен в тюрьму из-за публикации в соцсетях, которую американские правоохранители расценили как угрозу президенту Дональду Трампу, передает РИА Новости.

Габбард отметила, что администрация Трампа очень серьезно относится к возможной угрозе, а расследование возглавляет Секретная служба США.

Ранее Джеймс Коми опубликовал в соцсетях фотографию песка с ракушками, выложенными в виде чисел 8647. Сын президента Дональд Трамп-младший заявил, что это скрытый призыв к убийству его отца, хотя сам Коми объяснил публикацию как безобидную фотографию, увидев в ней «политическое заявление». На момент публикации пост уже был удален.

«Я очень обеспокоена за жизнь президента, мы уже видели попытки покушения. Я очень обеспокоена за его жизнь, и Джеймс Коми, по моему мнению, должен быть привлечен к ответственности и посажен за решетку за это», – сказала Тулси Габбард в эфире Fox News. Она добавила, что считает объяснения Коми ложью, и подчеркнула: независимо от его мотивации, он должен быть привлечен к ответственности по закону.

В 2024 году на Дональда Трампа совершили две попытки покушения. Первая произошла во время его выступления в Пенсильвании 13 июля: Трамп получил ранение уха, погиб один зритель, еще двое пострадали.

Вторая попытка произошла 15 сентября во Флориде у гольф-клуба Трампа, где подозреваемого назвали человеком, одержимым конфликтом на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти США уволили двух высокопоставленных сотрудников разведки после разногласий по поводу связи венесуэльской банды Tren de Aragua с властями Мадуро. Оба чиновника курировали недавний разведывательный доклад, который опроверг заявления президента Дональда Трампа