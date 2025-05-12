Трамп украсил Овальный кабинет собственной статуей

Tекст: Ирма Каплан

В Овальном кабинете на столе президента США Дональда Трампа в пятницу, 9 мая, была замечена бронзовая статуэтка высотой порядка 30 см, изображающая момент покушения на него в ходе предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания, сообщил телеканал Fox News.

Скульптура выполнена в бронзе и отражает момент, когда кандидата от республиканцев Трампа уводят со сцены трое сотрудников секретной службы, а он поднимает кулак в воздух и кричит: «Сражайтесь! Сражайтесь! Сражайтесь!», пока кровь капает из уха, задетого пролетевшей мимо пулей.

«Скульптура выполнена в темной бронзе с флагом Old Glory, натянутым вертикально сзади. Белый дом не сообщил, почему статуя была там в тот день и была ли она подарена президенту», – сказано в материале.

Fox News полагает, что скульптура сделана по макету статуи из работ художника Стэна Уоттса из проекта Trump Statue Project, который планирует создать девятифутовую копию в честь президента.

«Этот мощный образ, олицетворяющий «Уверенность, силу и надежду», будет увековечен в этой девятифутовой статуе. Она символизирует божественное вмешательство, а также человека и его послание единства и стойкости, за которые выступает Америка», – сказано на сайте проекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе конгрессвумен Анна Паулина Луна выступила с инициативой добавить скульптурный портрет Дональда Трампа на гору Рашмор, где уже находятся изображения четырех бывших президентов США.