Конгрессвумен предложила разместить портрет Трампа на горе Рашмор

Конгрессвумен Луна предложила добавить портрет Трампа на гору Рашмор

Tекст: Ольга Иванова

Член Палаты представителей США, республиканка Анна Паулина Луна, предложила внести изменения в мемориал на горе Рашмор, сообщает РИА «Новости».

Луна предложила добавить к барельефу, на котором изображены Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт и Авраам Линкольн, скульптуру Дональда Трампа.

«Я официально внесла на рассмотрение законопроект о размещении образа президента Трампа на горе Рашмор. Его выдающиеся достижения для нашей страны и успех, которого он будет добиваться, заслуживают высочайшего признания и почета на этом культовом национальном памятнике», – сообщила Луна в соцсетях.

Мемориал на горе Рашмор был создан в период с 1927 по 1941 годы под руководством скульптора Гутзона Борглума. Он был приурочен к 150-летию основания США и представляет собой барельеф высотой 18,6 метров с портретами четырех бывших президентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 января состоялась инаугурация 47-го президента США, и Дональд Трамп официально принял присягу в ротонде Капитолия. Во время инаугурации Дональд Трамп заявил о приоритете интересов Америки и обещал укрепить страну до небывалого уровня в своей первой речи в должности 47-го президента США.