ФБР при Байдене отслеживало поездки семьи Трампа

Tекст: Игорь Иножарский

Рассекреченные в понедельник Белым домом документы раскрывают детали операции ФБР под кодовым названием Plasmic Echo, в ходе которой агенты отслеживали поездки семьи Дональда Трампа, включая первую леди и Баррона Трампа, а также готовили ордер на обыск резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает Fox News.

Из переписки оперативного штаба конца мая 2022 года следует, что при подготовке к обыску агенты должны были «финализировать понимание ФБР относительно путешествий бывшего президента, первой леди и несовершеннолетнего сына, включая тип воздушного судна и точную временную шкалу», а в документе от 1 июня указывалось, что ордера будут приводиться в исполнение после отъезда Трампа из Мар-а-Лаго.

Обыск в поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич состоялся 8 августа 2022 года: агенты вошли в дом до девяти утра и начали обыск около 10:30, получив право осмотреть офис «45 Office», кладовые и другие помещения, которыми пользовались Трамп и его сотрудники, и изъяв тысячи документов, в том числе более ста с грифами «секретно» и «совершенно секретно». До этого в марте 2022 года директор ФБР Кристофер Рэй получил от генпрокурора Меррика Гарланда разрешение начать полномасштабное «чувствительное расследование» по делу секретных бумаг.

Документы также показывают, что в 2023 году правоохранительные органы администрации Байдена в реальном времени отслеживали звонки и сообщения главы штаба Трампа Сьюзи Вайлс, фиксируя ее контакты с более чем дюжиной адвокатов защиты, политическими советниками, сотрудниками Trump Organization и журналистами, в том числе до, во время и сразу после ее допроса 7 апреля 2023 года во Флориде. Пресс-секретарь Белого дома Лорен Бис назвала это «позорным злоупотреблением властью»: «Операция слежки Джека Смита была позорным злоупотреблением государственной властью. Шпионить за политическими оппонентами – это прямое использование правоохранительных органов в политических целях. Ответственные должны быть привлечены к ответственности».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Белый дом рассекретил тайное расследование ФБР против Дональда Трампа. В июле ФБР начало отдельную проверку, связанную с новым самолетом Трампа. В прошлом году Трамп обвинил ФБР в подстрекательстве во время штурма Капитолия.