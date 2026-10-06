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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

    6 комментариев
    6 октября 2026, 10:31 • Новости дня

    ФБР при Байдене отслеживало поездки семьи Трампа

    Tекст: Игорь Иножарский

    Спецпрокурор Джек Смит возглавил расследование, в рамках которого ФБР при администрации Джо Байдена следило за поездками семьи Дональда Трампа и в реальном времени мониторило телефон главы его штаба Сьюзи Вайлс, сообщают рассекреченные документы.

    Рассекреченные в понедельник Белым домом документы раскрывают детали операции ФБР под кодовым названием Plasmic Echo, в ходе которой агенты отслеживали поездки семьи Дональда Трампа, включая первую леди и Баррона Трампа, а также готовили ордер на обыск резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает Fox News.

    Из переписки оперативного штаба конца мая 2022 года следует, что при подготовке к обыску агенты должны были «финализировать понимание ФБР относительно путешествий бывшего президента, первой леди и несовершеннолетнего сына, включая тип воздушного судна и точную временную шкалу», а в документе от 1 июня указывалось, что ордера будут приводиться в исполнение после отъезда Трампа из Мар-а-Лаго.

    Обыск в поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич состоялся 8 августа 2022 года: агенты вошли в дом до девяти утра и начали обыск около 10:30, получив право осмотреть офис «45 Office», кладовые и другие помещения, которыми пользовались Трамп и его сотрудники, и изъяв тысячи документов, в том числе более ста с грифами «секретно» и «совершенно секретно». До этого в марте 2022 года директор ФБР Кристофер Рэй получил от генпрокурора Меррика Гарланда разрешение начать полномасштабное «чувствительное расследование» по делу секретных бумаг.

    Документы также показывают, что в 2023 году правоохранительные органы администрации Байдена в реальном времени отслеживали звонки и сообщения главы штаба Трампа Сьюзи Вайлс, фиксируя ее контакты с более чем дюжиной адвокатов защиты, политическими советниками, сотрудниками Trump Organization и журналистами, в том числе до, во время и сразу после ее допроса 7 апреля 2023 года во Флориде. Пресс-секретарь Белого дома Лорен Бис назвала это «позорным злоупотреблением властью»: «Операция слежки Джека Смита была позорным злоупотреблением государственной властью. Шпионить за политическими оппонентами – это прямое использование правоохранительных органов в политических целях. Ответственные должны быть привлечены к ответственности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Белый дом рассекретил тайное расследование ФБР против Дональда Трампа. В июле ФБР начало отдельную проверку, связанную с новым самолетом Трампа. В прошлом году Трамп обвинил ФБР в подстрекательстве во время штурма Капитолия.

    3 октября 2026, 16:21 • Новости дня
    Зеленский попросил Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет»

    Зеленский рассказал о просьбах к Трампу заблокировать систему «Рассвет»

    Зеленский попросил Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет»
    @ Press Service Of The President Office/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую спутниковую систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков.

    Зеленский заявил, что несколько раз обращался к Трампу с просьбой ввести санкции против компаний, участвующих в проекте «Рассвет», передают «Вести».

    Он считает, что система позволит России повысить точность авиаударов. По его словам, он просил об этом Трампа в том числе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Низкоорбитальная спутниковая система «Рассвет» предназначена для широкополосной передачи данных в любую точку планеты. В марте компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников, в июле состоялся второй запуск. Коммерческая эксплуатация сервиса намечена на 2027 год. По оценкам экспертов, запуск группировки повысит эффективность беспилотников «Герань» в 10 раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе компания «Бюро 1440» начала разрабатывать новое поколение спутников для «Рассвета».

    В июле Россия совершила запуск второй группы аппаратов этой низкоорбитальной группировки.

    В марте компания «Бюро 1440» сообщила об успешном старте первых 16 спутников связи.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной спутниковой системы «Рассвет», созданной как аналог Starlink.

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    4 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Демократы США разработали план отката реформ Трампа
    Демократы США разработали план отката реформ Трампа
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Конгрессмен Джейми Раскин и другие демократы в США готовят пакет законопроектов и этических норм, которые должны ослабить расширенные при Дональде Трампе президентские полномочия после его ухода из Белого дома.

    Демократы в Конгрессе и союзные им юристы разрабатывают инициативы, призванные не допустить сохранения усиленных при президенте Дональде Трампе полномочий главы государства, пишет The Washington Post. Они рассчитывают, что эти изменения будут отменены уже после того, как Трамп покинет пост.

    Глава демократов в юридическом комитете Палаты представителей Джейми Раскин представил проекты законов, запрещающие президенту получать платежи от иностранных правительств без согласия Конгресса, заключать денежные сделки с собственным государством и проводить масштабные перестройки Белого дома без общественного обсуждения. «У нас впереди огромная задача реконструкции, – заявил Раскин. – Мы должны пройтись по каждому ведомству и каждой сфере, чтобы решить, что мы сохраняем, а что создаем заново».

    Другие законодатели предлагают ограничить право президента объявлять чрезвычайное положение, которым Трамп пользовался для введения тарифов, ускорения высылок и направления гвардии, а также запретить вводить тарифы под предлогом чрезвычайной ситуации без одобрения Конгресса. Сенатор Крис Мерфи внес законопроект No Political Enemies Act, запрещающий преследовать граждан и организации за их высказывания, а бывший мэр Чикаго и потенциальный кандидат в президенты Рам Эмануэл выдвинул общегосударственный этический пакет, включающий обязательный «слепой траст» для состоятельных чиновников и запрет на торговлю акциями и прием иностранных даров.

    Надправительственная организация Partnership for Public Service предложила усилить защиту госслужащих, чтобы будущие президенты не могли массово увольнять чиновников, как это делали Трамп и его союзники, а влиятельные эксперты предупреждают о соблазне для демократов использовать расширенные полномочия в ответных целях. По данным опроса Pew, около 78% американцев выражают тревогу по поводу роста президентской власти, однако противники реформ, включая консервативную Heritage Action, уверены, что демократы не откажутся от дополнительных рычагов влияния, если вернутся во власть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу обошел тему отношений с Россией, сосредоточившись на внутренней политике и безопасности. В прошлом году Бюджетное управление Конгресса США не исключило, что Трамп может изъять российские активы в пользу Украины. В 2025 году издание The Washington Post сообщило, что ударом по Ирану Трамп поставил на карту свои президентские полномочия.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 10:19 • Новости дня
    Фил Коллинз задумал песню «Толстые люди с оружием» о США
    Фил Коллинз задумал песню «Толстые люди с оружием» о США
    @ SCHEFFEN/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британский музыкант Фил Коллинз в эфире шоу Piers Morgan Uncensored резко высказался о президенте США Дональде Трампе и рассказал, что планирует написать песню об Америке под названием «Толстые люди с оружием».

    Британский рок-музыкант Фил Коллинз в интервью шоу Piers Morgan Uncensored заявил, что крайне низкого мнения о президенте США Дональде Трампе, раскритиковав его манеру поведения и сравнив с предыдущими главами Белого дома, за несколько недель до включения в Зал славы рок-н-ролла как сольного исполнителя, сообщает Fox News Digital. «Вся его манера отталкивает. Даже когда он говорит, что ничего не сделал. Я думаю, что президенты исторически были красноречивыми и элегантными… ты чувствуешь, что, даже если не согласен с ними, все равно их уважаешь. Но когда такой человек, как Трамп, настолько мерзок, в итоге начинаешь испытывать к нему неприязнь», – сказал Коллинз.

    Высказывания Коллинза прозвучали на фоне широкой дискуссии о том, как музыканты используют свою популярность для критики Трампа и США в целом: некоторые эксперты по связям с общественностью в беседе с Fox News Digital ранее предупреждали, что артисты рискуют потерять часть аудитории, когда переходят от нападок на конкретных политиков к отрицательным высказываниям об американском обществе.

    Говоря о творческих планах, Коллинз рассказал, что сохранил для будущей песни о США провокационную строчку и собирается в какой-то момент развить ее в полноценный текст. По его словам, у него «есть песня, которая ждет, чтобы ее написали», с рабочим названием «Толстые люди с оружием», и он просто записал эту фразу, чтобы не забыть.

    Музыкант также выразил опасения, что Трамп может попытаться остаться у власти дольше двух сроков, хотя сам при этом назвал себя «неполитическим человеком». Он отметил, что его не удивит попытка Трампа «переписать правило о двух сроках», тогда как сам Трамп еще в августе заявил журналистам, что с удовольствием баллотировался бы вновь, но «закон очень строг» и Двадцать вторая поправка к Конституции США запрещает избираться президентом более двух раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в США предложили собрать российских и украинских музыкантов для совместного выступления.

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    4 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Трамп объявил о создании американских «Сил суперинтеллекта»
    Трамп объявил о создании американских «Сил суперинтеллекта»
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп объявил о формировании специальной структуры для обеспечения американского лидерства в сфере разработки и внедрения искусственного интеллекта.

    Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил о формировании структуры для обеспечения американского лидерства в сфере разработки сверхинтеллекта, передает РИА «Новости». «В соответствии с указом о суперинтеллекте,... я объявляю о создании «Сил суперинтеллекта» (SIF)», – написал американский лидер.

    По словам Трампа, руководить новой организацией будут директор национальной разведки США Джей Клейтон, комиссар Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон и другие чиновники. Структура займется координацией взаимодействия правительства с потребителями, общественными и религиозными группами, а также профильными компаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент США Дональд Трамп анонсировал формирование Сил искусственного интеллекта для сохранения технологического преимущества страны.

    Позже глава Белого дома подписал указ об использовании термина «суперинтеллект» вместо «искусственный интеллект» в официальных документах.

    Руководители крупнейших американских технологических компаний поддержали смену названия для избежания негативных ассоциаций у общества.

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    6 октября 2026, 05:36 • Новости дня
    Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном
    Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками заявил о возможности уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего в связи с конфликтом с Ираном.

    «Они могут уничтожить город, пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, которую приходится платить, и все это очень скоро закончится», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    По словам американского лидера, уничтожение этих городов станет «небольшой ценой за обеспечение безопасности мира и нашей страны».

    Трамп добавил, что конфликт скоро завершится.

    «По сути, все уже почти закончилось, хотя они, возможно, еще немного затянут ситуацию», – сказал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские бомбардировщики покинули Британию. Трамп пояснял, что для самолетов ВВС США существовала угроза в Британии.

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    6 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    Трамп отменил налог на дизель

    Трамп отменил федеральный налог на дизельное топливо из-за кризиса в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о широкой продаже предназначенного для сельского хозяйства дизельного топлива без уплаты федерального налога, возложив ответственность за топливный кризис на Украину.

    Американским властям пришлось отказаться от федерального налога на дизельное топливо на фоне кризиса. Глава государства прямо на сцене во время митинга в штате Небраска подписал указ, разрешающий широкую продажу красного дизеля, передает РИА «Новости».

    «Я объявляю о беспрецедентном шаге, направленном на снижение цен», – заявил Трамп.

    Американский лидер объяснил, что красное дизельное топливо ранее было разрешено использовать только для сельскохозяйственной, строительной и специальной техники. Краситель добавлялся исключительно для контроля при проверках на дорогах. Отмена налога позволит водителям большегрузных машин экономить до 100 долларов на одной заправке, что в перспективе приведет к снижению цен на продукты.

    Накануне Трамп возложил ответственность за кризис с топливом и нехватку нефтеперерабатывающих мощностей на власти Украины и руководство штата Калифорния. По его словам, атаки украинских войск причиняют ущерб и усугубляют ситуацию на фоне закрывающихся в США заводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США.

    В субботу американский лидер отказался от идеи запретить экспорт дизельного топлива. В пятницу он сообщил о согласии Европы высвободить запасы дизеля.

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    4 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    В Минске рассказали об особенностях дипломатии с Москвой и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что белорусская сторона выстраивает отношения с американцами исключительно на основе взаимных интересов и не наносят ущерба стратегическому партнерству с Россией и Китаем.

    «Диалог с американской стороной идет, как он идет и с Российской Федерацией. Но хочу сказать сразу, что наше общение с американцами строится только на решении вопросов, важных для нас, и где-то важных также для американцев», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Он добавил, что общение с США ведется за счет отношений с ближайшими союзниками, в первую очередь с Россией и Китаем.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что взаимодействие Москвы и Минска не зависит от контактов Белоруссии с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии объяснил диалог с США отсутствием враждебных намерений к Москве, а также опроверг отдаление Белоруссии от России.

    В августе президент Белоруссии Лукашенко заявил об успешном сдерживании потенциальных противников Москвы и Минска.

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    3 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Трамп опубликовал номер телефона сенатора ради отмены перевода часов

    Трамп опубликовал телефон сенатора Коттона ради закона о летнем времени

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social номер телефона республиканца Тома Коттона с призывом звонить законодателю, чтобы убедить его поддержать отмену перехода на зимнее время.

    Глава вашингтонской администрации подчеркнул, что сенатор от штата Арканзас задерживает утверждение важной инициативы о сохранении в Соединенных Штатах летнего времени. Для одобрения документа в Сенате не хватает лишь голоса Коттона, передает ТАСС.

    «Никто в стране не хочет переводить часы дважды в год», – заявил Трамп.

    Американский лидер предложил всем желающим звонить по указанному сотовому номеру с просьбой поддержать законопроект. В настоящее время абонентов, набирающих опубликованный номер, сразу переводят на голосовую почту.

    В большинстве штатов стрелки часов переводят осенью на час назад, а весной – вперед, однако эта практика не является обязательной для всех американских территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минск сообщил о подготовке встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа.

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    3 октября 2026, 22:23 • Новости дня
    Медведев заявил о стремлении стран к ядерному оружию из-за США

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о резком росте числа государств, желающих получить ядерное оружие из-за агрессивных действий США в Иране.

    «Достаточно вспомнить, к чему привела военная агрессия, о которой мы сейчас говорим. Ведь формальным поводом для нее стала так называемая иранская ядерная программа – доказательств ее военного характера никто так и не привел. Но если раньше разговоры о ядерном оружии носили абсолютно условный или абстрактный характер, то я уверен: после произошедшего значительное число стран, в том числе ближневосточных, будут стремиться обзавестись ядерным оружием», – заявил он в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Объяснению этому Медведев видит в том, что только этот вид оружия способен  предотвратить глобальный конфликт, что недвусмысленно показали последние события.

    «Такова цена безрассудной политики Соединенных Штатов на этом направлении», – отметил Медведев.

    Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что спровоцировало ответные действия Тегерана. Несмотря на подписанный летом меморандум о прекращении огня, стороны продолжили взаимные атаки, и конфликт до сих пор остается неразрешенным.

    При этом Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО. Президент Латвии заявил о готовности разместить ядерное оружие. Президент Ирана Пезешкиан заявлял о готовности страны отказаться от запасов обогащенного урана.

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    5 октября 2026, 20:48 • Новости дня
    Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США
    Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США
    @ Graeme Sloan-Pool/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что попытки украинской армии наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам приводят к повышению стоимости автомобильного топлива на американском рынке.

    Попытки украинских войск наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам напрямую оборачиваются подорожанием автомобильного топлива для американских потребителей, заявил глава Белого дома в Truth Social, пишет РИА «Новости».

    «Причиной роста цен на бензин является уже не Ормузский пролив, поскольку рекордные объемы нефти вывозятся оттуда почти ежедневно, а «НПЗ» – российские заводы атакуются Украиной», – написал президент США.

    Глава американского государства добавил, что в то же время американские нефтеперерабатывающие предприятия закрываются по вине представителей Демократической партии в так называемых «синих» штатах, приведя в качестве примера Калифорнию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце аналитики исключили вероятность прекращения украинских ударов по российским предприятиям по требованию Трампа.

    В марте американские СМИ сообщили о том, что почти половина жителей США винят главу государства в росте цен на топливо.

    В феврале президент отметил успешное продвижение процесса урегулирования на Украине.

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    4 октября 2026, 03:03 • Новости дня
    Axios: Власти США выдворили двух иранских дипломатов из страны

    Tекст: Катерина Туманова

    Два члена иранской делегации покинули территорию США после отказа своевременно выполнить требование Госдепа об отъезде по завершении мероприятий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

    Американские власти выдворили на родину двух иранских дипломатов, которые проигнорировали требование Госдепа немедленно покинуть страну, выдвинутое в понедельник в адрес миссии Ирана при ООН, узнал портал Axios.

    «Госсекретарь Рубио настроен серьезно. Еще двух членов иранской делегации заметили в Нью-Йорке спустя время после окончания Генеральной Ассамблеи ООН. Теперь их выдворили из страны», – сообщил представитель американского ведомства.

    В пятницу иранскому представительству сообщили об осведомленности Вашингтона о нахождении делегатов в Нью-Йорке. После повторного предупреждения один дипломат уехал в пятницу вечером, а второй отправился домой утром в субботу.

    Данная ситуация стала очередным признаком напряженности в отношениях между государствами. Инцидент произошел на фоне провала дипломатических усилий и растущей вероятности возобновления боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона передала Ирану ответ по деблокаде Ормузского пролива. До этого президент США отверг семидневный план Тегерана.

    Военные Ирана получили разведданные США о намерении начать новую войну.


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    4 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Маск заявил о переименовании подразделения SpaceXAI из-за указа Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владелец американской компании SpaceX Илон Маск подтвердил переименование подразделения по искусственному интеллекту SpaceXAI после указа президента США Дональда Трампа.

    Подразделение SpaceXAI сменит название в связи с указом Трампа о «суперинтеллекте», передает РИА «Новости».

    «Да, мы сделаем такое изменение», – заявил Маск, комментируя вопрос одного из пользователей о возможности переименования подразделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о создании американских «Сил суперинтеллекта».

    В тот же день владелец SpaceX Илон Маск предложил называть искусственный интеллект суперинтеллектом.

    В четверг решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении.

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    4 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    Трамп пообещал штату Огайо «золотой век» после победы республиканцев

    Fox News: Трамп призвал избирателей Огайо обеспечить победу республиканцам

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп на митинге в Огайо пообещал новый «золотой век» для Америки и штата, связав его с победой Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах.

    На митинге недалеко от города Дейтон в штате Огайо президент США Дональд Трамп представил период своего правления как «золотой век» для Америки и заявил, что экономический подъем штата зависит от сохранения власти Республиканской партии на ноябрьских промежуточных выборах, сообщает Fox News.

    Обращаясь к избирателям, Трамп попросил воспринимать грядущие выборы как голосование за него лично. «Просто представьте, что я баллотируюсь, – сказал Трамп. – Когда я участвую в выборах, мы побеждаем». Он напомнил, что трижды выигрывал президентские выборы в Огайо, и призвал избирателей поддержать сенатора Джона Хьюстеда и кандидата в губернаторы Вивека Рамасвами, а также республиканцев в Конгрессе.

    Трамп заявил, что Огайо «процветает» благодаря его тарифной политике и новой промышленной политике, указав на инвестиции Stellantis в размере 400 млн долларов в Толедо, 850 млн долларов от аэрокосмической компании Electra под Спрингфилдом и план строительства фармацевтического кампуса Bayer на 2,2 млрд долларов в районе Колумбуса, который, по его словам, создаст сотни постоянных и строительных рабочих мест.

    Президент увязал эти проекты со своей тарифной повесткой, заявив, что США впервые «уравнивают условия игры» и побуждают корпорации строить заводы внутри страны. Он также поддержал законопроект Хьюстеда «О защите плательщиков», который должен ограничить рост счетов за электроэнергию из-за дата-центров, пообещав немедленно подписать его в случае принятия Конгрессом, и предупредил, что в противном случае новые центры обработки данных «уйдут в Китай».

    Трамп перечислил рекорды фондового рынка, рост инвестиций, занятости и производственного сектора, похвалил налоговые послабления республиканцев, включая отсутствие налога на чаевые и сверхурочные, и напомнил о предложении выплатить взрослым американцам по 5 тыс. долларов при сохранении контроля республиканцев над Палатой представителей и Сенатом. Он также вновь связал ужесточение миграционной политики с событиями в городе Спрингфилд в Огайо, посвятил ему чтение стихотворения «Змея» как аллегории иммиграции, заявил, что США «многократно окупили» военную операцию против бывшего венесуэльского лидера Николаса Мадуро за счет нефтяных ресурсов страны и пообещал, что при победе республиканцев Огайо будет «очень серьезно рассматриваться» как место для размещения Национальной космической академии США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Дональд Трамп предрек себе импичмент в случае победы демократов на выборах в Конгресс. Лидеры Демократической партии США в тот же день столкнулись с давлением из-за малого числа чернокожих кандидатов на выборах. В среду премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп обсудили укрепление сотрудничества в обороне и торговле.

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    6 октября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подтвердил угрозу для американских бомбардировщиков в Британии

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что бомбардировщики ВВС США были выведены с британской базы Фэрфорд из-за некой угрозы.

    Отвечая в Белом доме на вопрос журналиста, была ли угроза самолетам, Трамп сказал: «Да, думаю, можно так сказать». По словам Трампа, самолеты «улетели не случайно», передает РИА «Новости».

    Американский лидер уточнил, что бомбардировщики переместили «не слишком далеко», но конкретного нового места их базирования раскрывать не стал.

    Президент США также отказался отвечать на вопрос о возможной причастности Ирана к ситуации. На просьбу журналистов пояснить, мог ли Тегеран ввезти беспилотники на территорию Британии, Трамп ответил: «Я не могу вам этого сказать. Если они это сделали, им придется очень тяжело».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США вывели все бомбардировщики B-1 с британской авиабазы RAF Fairford из-за угрозы теракта.

    При этом глава Госдепа Марко Рубио назвал переброску самолетов плановой ротацией.

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    5 октября 2026, 22:50 • Новости дня
    Трамп не исключил создания постоянной военной базы США в Литве

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти рассмотрят возможность создания постоянной военной базы США в Литве, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп сделал данное заявление, отвечая на вопрос журналистов о перспективах создания постоянной военной базы США в Литве, передает РИА «Новости».

    «Они мои друзья. Они прекрасные люди, так что мы определенно это рассмотрим», – сказал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, история присутствия американских войск в Литве началась в октябре 2019 года. С тех пор американские части ротировались в Литве на регулярной основе. В начале июня 2026 года, после завершения срока очередной ротации, США начали вывод этого контингента из Литвы, но новая группа солдат на замену пока не прибыла.

    Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил о вероятном возвращении американских военнослужащих в республику до конца года.

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