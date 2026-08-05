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Белый дом рассекретил тайное расследование ФБР против Трампа
Американская администрация обнародовала секретные архивы дела Oxferd Comma, открытого ФБР девять лет назад для проверки возможных связей президента США Дональда Трампа с Москвой.
Опубликованные на сайте Белого дома документы свидетельствуют, что в 2017 году ФБР начало отдельное разбирательство в отношении Трампа, передает РИА «Новости».
Агенты проверяли версию о том, что увольнение директора бюро Джеймса Коми якобы было совершено в интересах России. Операция стартовала 16 мая того же года.
Расследование получило кодовое название Oxferd Comma («Оксфердская запятая»). Оно отсылает к известному правилу английской пунктуации, но отличается от оригинала опечаткой в одну букву. В материалах отмечается, что это дело стало одним из факторов для назначения Роберта Мюллера специальным прокурором.
Масштабная проверка Мюллера завершилась в 2019 году и не выявила доказательств сговора между предвыборным штабом Трампа и Москвой. Вскоре после публикации итогового доклада дело Oxferd Comma закрыли. Рассекреченные служебные переписки показывают, что многие сотрудники ведомства изначально сомневались в реальности обвинений и не видели подтверждения тайных связей с Кремлем.
В марте текущего года бывший спецпрокурор Роберт Мюллер скончался на 82-м году жизни.
Летом прошлого года директор ФБР Кэш Патель обнаружил опровергнутое досье о «русском следе» в тайной комнате бюро.
Вскоре после этого Трамп назвал скандал с вмешательством России в выборы крупнейшим в американской истории.