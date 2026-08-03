Экс-главком НАТО заявил о дефиците перехватчиков Patriot на Украине

Экс-главком НАТО Ставридис заявил о дефиците перехватчиков Patriot на Украине

Tекст: Вера Басилая

Ставридис сообщил об острой нехватке зенитных ракет у украинской армии, передает РИА «Новости». По его словам, на 27 баллистических ракет у ВСУ приходится лишь один снаряд для американских систем.

«Один перехватчик на 27 приближающихся баллистических ракет в эти выходные – такова цена дефицита ракет Patriot...» – написал Ставридис в соцсети.

Свое заявление отставной американский военный сделал, комментируя публикацию издания Washington Post о проблемах противовоздушной обороны на Украине.

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