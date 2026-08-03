Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.45 комментариев
Экс-главком НАТО заявил о дефиците перехватчиков Patriot на Украине
Экс-главком НАТО Ставридис заявил о дефиците перехватчиков Patriot на Украине
Бывший командующий войсками Североатлантического альянса в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис сообщил об острой нехватке зенитных ракет у украинской армии.
Ставридис сообщил об острой нехватке зенитных ракет у украинской армии, передает РИА «Новости». По его словам, на 27 баллистических ракет у ВСУ приходится лишь один снаряд для американских систем.
«Один перехватчик на 27 приближающихся баллистических ракет в эти выходные – такова цена дефицита ракет Patriot...» – написал Ставридис в соцсети.
Свое заявление отставной американский военный сделал, комментируя публикацию издания Washington Post о проблемах противовоздушной обороны на Украине.
Американские СМИ сообщили о критическом дефиците боеприпасов для комплексов ПВО Patriot у украинской армии.
Владимир Зеленский объяснил провал отражения массированного удара по Киеву нехваткой ракет-перехватчиков.
Президент США отклонил экстренный запрос Украины на предоставление Украине 300 зенитных ракет.