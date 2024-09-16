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    Трампа пытались убить ради Украины
    Зеленский захотел лишить россиян комфортной жизни
    Названы причины объявления Слепакова иноагентом
    Оружие подозреваемого в покушении на Трампа вызвало споры у экспертов
    ВС России поразили живую силу и технику ВСУ у Обухово под Киевом
    Взрыв произошел в центре Кельна
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    Медведев предположил причастность Киева к покушению на Трампа
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация России уже идет

    Очень похоже, что применительно к России «деколонизировать» означает «расчленить, лишить самостоятельности, уничтожить». К России термин «деколонизация» мало применим в силу того, что наша страна заморских колоний не имела и в число колониальных держав никогда не входила; что же касается Англии и Франции, то здесь, как говорят, «все сложно».

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграция из Центральной Азии как повод задуматься

    Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.

    2 комментария
    Камран Гасанов Камран Гасанов У Шольца сдают нервы

    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

    9 комментариев
    16 сентября 2024, 12:00 • Новости дня

    Американист объяснил новое покушение на Трампа украинизацией США

    Американист Дудаков: Покушение проукраинского активиста на Трампа подорвет позиции лоббистов Киева

    Американист объяснил новое покушение на Трампа украинизацией США
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Очередная попытка покушения на Дональда Трампа свидетельствует о повышении уровня политического насилия в США. Фактически Штаты настигла карма – они так погрузились в украинскую действительность, что сами начали украинизироваться, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился кандидат в президенты США Трамп.

    «Это уже вторая попытка покушения. Причем речь идет о злоумышленнике, который основательно готовился к этому: у него был автомат с оптическим прицелом, экшн-камера, он смог подкрасться на расстояние в несколько сотен метров. Если бы агенты Секретной службы не обнаружили мужчину, тот открыл бы огонь и, может быть, даже достиг своей цели», – считает американист Малек Дудаков.

    По его словам, очередной инцидент с Трампом свидетельствует о высоком уровне политического насилия в США. Собеседник не исключает, что может появиться теория, будто за произошедшим стоял DeepState (Глубинное государство). «Впрочем, нужно понимать, что раскол и поляризация американского общества настолько сильны, что подобного рода персонажи, появляются иногда сами собой», – уточнил Дудаков.

    «Некоторые на почве антитрампизма настолько сошли с ума, что готовы взять в руки оружие и попытаться убить ненавидимого ими кандидата в президенты, – добавил он. – Тем более, что в повестке сохраняется демонизации Трампа со стороны Демпартии».

    «В целом мы наблюдаем вялотекущую украинизацию американской политики, сопровождаемую покушениями, нестабильностью, попытками нелегитимными методами вывести одного из кандидатов из президентской гонки. Соединенные Штаты настигла карма. Так они погрузились в украинскую действительность, что сами начали украинизироваться», – акцентировал политолог.

    Вместе с тем, по оценкам эксперта, попытка покушения поможет республиканцу перехватить инициативу в президентской гонке. «В США все забыли про неудачные для Трампа дебаты с Камалой Харрис и спор политика с Тейлор Свифт. На повестке – взлет политического насилия. На этом фоне демократам приходится оправдываться, в том числе за своего сторонника, которого подозревают в покушении», – указал эксперт.

    Собеседник напомнил, что злоумышленник Райан Раут известен заукраинскими позициями: он вербовал людей в ВСУ, собирал и отправлял деньги украинской армии, посещал Украину. «Несмотря на эти связи с Киевом, Раут – в первую очередь американец. Ситуация была бы иной, если бы покушавшимся оказался украинский беженец», – считает американист. «Тем не менее, стоит ожидать, что произошедшее подорвет позиции украинских лоббистов в США. Кроме того, отношение республиканцев к Украине, вероятно, еще больше ухудшится», – заключил Дудаков.

    Накануне стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп. Злоумышленник просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.

    Американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. К расследованию подключилось ФБР. Кандидат в президенты после попытки покушения вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Сам он заявил, что «цел и невредим», и подчеркнул, что «никогда не сдастся».

    Издание New York Post со ссылкой на источники пишет, что подозреваемый в покушении – 58-летний Райан Рут. Согласно его профилю на LinkedIn, он учился в университете в Северной Каролине, примерно в 2018 году переехал на Гавайи. Рут владеет строительной фирмой Camp Box Honolulu.

    Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ. От имени Райана Уэсли Раута ведется сайт с заголовком «Fight For Ukraine». На нем ведется набор в ВСУ. Обещается оплата 1,2 тыс. долларов в месяц.

    Напомним, первое покушение на Трампа произошло в середине июля, тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

    15 сентября 2024, 17:34 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта

    Политолог Скачко: Россия не согласится на заморозку украинского конфликта

    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Война превратилась в средство поддержания власти Владимира Зеленского. Когда в прессе начинают обсуждать возможность прекращения конфликта, он всегда реагирует на это очень жестко, понимая, что на Западе ему могут готовить более сговорчивого преемника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план.

    «Материал газеты Bild, скорее всего, стал результатом умышленной утечки информации со стороны США. Западный мир хочет склонить Украину к миру, действуя в том числе и с помощью общественного давления. Разумеется, в офисе Зеленского это прекрасно понимают, из-за чего и пытаются поспешно обозначить выпущенную статью как фейк», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Для них текущий конфликт – единственный способ остаться у власти. Между тем Вашингтон и Брюссель изрядно устали от бесконечных затрат на поддержку ВСУ. Думаю, что своеволие нынешней администрации вполне может повлечь за собой и ее постепенную замену. Уверен, Штаты уже ищут более сговорчивых украинских политиков», – отмечает он.

    «Неслучайно вместе с Энтони Блинкеном в Киев недавно заскочил и Валерий Залужный. Не исключаю, что именно его готовят в качестве преемника Владимира Зеленского. Что касается остановки огня, скорее всего, она будет требоваться на Харьковском направлении. В настоящий момент это самый проблемный участок фронта для ВСУ», – считает собеседник.

    «Тем не менее Россия не согласится на подобные условия со стороны Запада. После событий в Курской области это стало попросту невозможным. Москва не станет отвергать самой идеи переговоров, однако идти на поводу у США мы не намерены. Наша армия продолжит свое продвижение и будет добиваться полной реализации целей СВО», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план в рамках конфликта России и Украины. Согласно информации немецкого издания Bild, инициатива будет предусматривать прекращение огня на некоторых участках фронта, а также временную заморозку боевых действий.

    При этом Зеленский также попросит западные государства разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным вооружением по российской территории. Имеющие наработки плана он хочет передать Джо Байдену и обоим кандидатам на пост президента Штатов: Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Тем не менее данную новость опроверг советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. По его словам, газета распространила «фейк». Он добавил, что издание не связывалась ни с одним человеком, вовлеченным в разработку реальной мирной инициативы. При этом Украина до сих пор выступает против заморозки конфликта в любом ее виде.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия одобрения США ударов Украины вглубь территории России.

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    15 сентября 2024, 17:45 • Новости дня
    Поддержка певицы Тейлор Свифт оттолкнула избирателей Харрис

    Tекст: Ольга Иванова

    Поддержка певицы Тейлор Свифт вице-президента США Камалы Харрис в президентской гонке больше оттолкнула избирателей от кандидата, чем привлекла, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом ABC совместно с социологической службой Ipsos.

    Так, согласно опросу, после заявления Свифт 13% опрошенных считают, что «с меньшей вероятностью» поддержат Харрис, 6% респондентов считают, что с большей вероятностью проголосуют за Харрис, передает ТАСС.

    При этом 81% участников опроса заявили, что заявление Свифт никак не повлияет на их выбор.

    Во вторник после дебатов Харрис с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом Свифт заявила о том, что на предстоящих выборах отдаст свой голос за Харрис.

    Напомним, теледебаты Харрис и Дональда Трампа состоялись в Филадельфии. Газета ВЗГЛЯД писала, как дебаты с Трампом дали ответ на главный вопрос о Харрис.

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    15 сентября 2024, 19:01 • Видео
    В Германии ищут замену Шольцу

    Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    16 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Установлена личность подозреваемого в покушении на Трампа, он посещал Украину

    New York Post заявила о желании подозреваемого в покушении на Трампа участвовать в боях против России на стороне ВСУ

    Установлена личность подозреваемого в покушении на Трампа, он посещал Украину
    @ Sky News Australia/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Личность подозреваемого в попытке покушения на Дональда Трампа установлена, это Райан Уэсли Рут, который посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ, сообщила New York Post.

    По данным New York Post, Рут выступал за отправку американских ветеранов конфликта в Афганистане на Украину. MSN News сообщает, что Рут, по неподтвержденным данным, участвовал в сборе средств для Украины, передает ТАСС.

    Судя по сообщениям в соцсетях, Рут мог предлагать помощь в отправке на Украину желающим присоединиться к ВСУ.

    Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) опубликовала скриншоты со страницы Рута. На одном из них он позирует на майдане Незалежности (площадь Независимости), передает РИА «Новости».

    «Трамп неоднократно говорил, что прекратит войну на Украине. Человека, который пытался убить его сегодня, зовут Райан Уэсли Рут. Люди публикуют эти изображения. Это и есть потенциальный убийца? Если так, то он одержим войной на Украине, которую финансируют США», – заявила Тейлор-Грин.

    В свою очередь, сын политика Дональд Трамп–младший заявил: «Похоже, этот психопат проводит много времени за просмотром левой пропаганды». Он обратил внимание на публикации в соцсети Рута, в котором предполагаемый злоумышленник признается, что собирается «сражаться и умереть за Украину».

    New York Times и Semafor писали в материалах о человеке по имени Райан Рут в марте 2023 года – тогда сообщалось, что он хочет «найти рекрутов среди афганских солдат, бежавших от талибов, и перевезти их, в некоторых случаях нелегально, из Пакистана и Ирана на Украину».

    Semafor называл Рута главой «Международного волонтерского центра на Украине, который содействует иностранцам, желающим помочь в военных действиях». Рут в интервью говорил, что беседовал с представителями минобороны Украины.

    Официально имя подозреваемого и его мотивы пока не называли, передает RT.

    Напомним, ФБР сообщило, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на Трампа.

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    16 сентября 2024, 08:29 • Новости дня
    Зеленский захотел лишить россиян комфортной жизни

    CNN: Зеленский хочет лишить жителей России комфортной жизни

    Зеленский захотел лишить россиян комфортной жизни
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что хочет сделать так, чтобы россияне лишились комфортной жизни, об этом он заявил в беседе с CNN.

    Глава киевского режима считает, что если жители России останутся без комфорта, в частности без электроэнергии и ощущения безопасности, то станут оказывать давление на президента Владимира Путина, передает RT.

    По словам Зеленского, это необходимо, чтобы Москва «села за стол переговоров» на украинских условиях.

    Ранее Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область якобы «привело к некоему желаемому результату».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин отверг возможность ведения переговоров с властями Украины после вторжения ВСУ в Курскую область. «Противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?», – заявил Путин.

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    16 сентября 2024, 02:10 • Новости дня
    В кустах рядом с местом покушения на Трампа нашли AK-47 с оптическим прицелом

    Неподалеку от места предполагаемого покушения на Трампа во Флориде нашли AK-47 с оптическим прицелом

    В кустах рядом с местом покушения на Трампа нашли AK-47 с оптическим прицелом
    @ CTV News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В кустах, где прятался подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, нашли автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшн-камеру, сообщил шериф полиции округа Палм-Бич (штат Флорида) Рик Брэдшоу.

    Свидетель «опознал человека, который выбегал из кустов и запрыгнул в машину». Подозреваемый был задержан, а в кустах, где он укрывался, нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру GoPro, передает РИА «Новости».

    Трамп находился в 270–450 м от этого места. «Но с винтовкой и таким оптическим прицелом это не такое уж большое расстояние», – заявил шериф.

    По его словам, «поле для гольфа окружено кустами, когда кто-то в них заходит, его практически не видно», передает ТАСС.

    Брэдшоу пояснил, что меры безопасности вокруг гольф-клуба соответствуют статусу Трампа как кандидата в президенты США и бывшего главы государства. «Он сейчас не действующий президент. Если бы он им был, мы бы оцепили все поле для гольфа. Но поскольку он им не является, безопасность ограничена теми зонами, которые Секретная служба считает возможными», – сказал Брэдшоу.

    Брэдшоу предположил, что в следующий раз, когда Трамп «придет на поле для гольфа, по периметру расставят немного больше людей». Брэдшоу считает, что Секретная служба «сделала именно то, что должна была», и «обеспечила именно ту защиту, какую было необходимо». Агент Секретной службы, по мнению шерифа, «замечательно сделал свою работу».

    Напомним, ФБР сообщило, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на Трампа. Секретная служба США подтвердила, что в гольф-клубе Trump International Golf Club в Палм-Бич сотрудник ведомства «открыл огонь по вооруженному человеку, который находился недалеко от территории» клуба.

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    16 сентября 2024, 00:11 • Новости дня
    Трамп прокомментировал стрельбу рядом с ним во Флориде

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил, что рядом с ним произошла стрельба.

    «Поблизости от меня прозвучали выстрелы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как заявил Трамп, «до того, как слухи выйдут из-под контроля», он хочет заверить, что с ним все в порядке, он «в целости и невредимости». Трамп заявил: «Ничто меня не остановит». Он обещал, что «никогда не сдастся».

    Он вернулся в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Напомним, CNN со ссылкой на власти США заявил, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде произошел в результате несостоявшейся попытки покушения на Трампа. Как пишет New York Post, стрелял агент Секретной службы, который увидел подозрительного человека.

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    16 сентября 2024, 03:59 • Новости дня
    Командовавший обороной Малой Локни подполковник рассказал о выходе из окружения

    Tекст: Антон Антонов

    Бойцы, которые обороняли поселок Малая Локня в Курской области от вооруженных сил Украины, не потеряли ни одного человека, когда прорывались из окружения, сообщил командир батальона подполковник Александр Данилов.

    «Было принято решение, что надо отступать…. Сказал, в 2.15 начинаем движение», – приводит слова Данилова РИА «Новости».

    Данилов сообщил, что бойцы проделали проходы в ограждении колонии, где держали оборону. Сначала выдвинулись к дружественному опорному пункту, который располагался в километре от колонии.

    «В колонну по одному, так и шли 31 человек», – сказал Данилов. Он предположил, что «первую засаду, скорее всего, убили, потому что они перестали стрелять» ,но другие продолжали вести огонь. «На волю судьбы никто из нашего личного состава не пострадал», – сказал Данилов.

    К 4.00 российские военные добрались до опорного пункта и присоединились к его защитникам. Украинские войска продолжили атаки: «Противник все равно не оставлял попыток, наверное, растерзать нас что ли. В 4 часа они на БМП первую группу высадили в опорный пункт. Шесть человек». Группа ВСУ была ликвидирована. Новый штурм ВСУ предприняли около 17.30 – пятеро украинских военных были убиты, шестой «получил ранение, сдался в плен». ВСУ устроили сильный минометный обстрел опорного пункта.

    Группа Данилова двинулась дальше. Через сутки по лесам и болотам добрались до расположения российских войск. За это время четверо бойцов были ранены, но никто не погиб.

    Напомним, Данилов две недели командовал обороной поселка Малая Локня в Курской области. Колонию выбрали как самое укрепленное место. На тот момент все сотрудники и заключенные колонии уже были эвакуированы.

    В ходе оборонительных действий 8–24 августа подразделение Данилова уничтожило до восьми разведгрупп ВСУ, до восьми боевых машин пехоты и до 15 автомобилей Hammer, был пленен один военнослужащий ВСУ. Для нанесения максимальных потерь противнику Данилов принял решение вызвать огонь на себя. В результате обстрела получил травму.

    Президент России Владимир Путин навестил Данилова в клинике Минобороны. Путин объявил о решении подписать указ о присвоении Данилову звания Героя России. Кроме того, президент предложил Данилову пройти обучение в академии Генштаба.

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    16 сентября 2024, 06:17 • Новости дня
    Трамп заявил о ненависти к Тейлор Свифт
    Трамп заявил о ненависти к Тейлор Свифт
    @ Shawn Punch/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в соцсетях, что ненавидит певицу Тейлор Свифт.

    «Я ненавижу Тейлор Свифт!» – приводит РИА «Новости» текст заявления Трампа в соцсети Truth Social.

    Отметим, что Трамп опубликовал сообщение до предполагаемого покушения на него во Флориде.

    Во вторник после дебатов вице-президента США Камалы Харрис с Трампом Свифт заявила о том, что на предстоящих выборах отдаст свой голос за Харрис. Однако, как свидетельствуют данные опроса, ее слова больше оттолкнули избирателей от Харрис, чем привлекли.

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    15 сентября 2024, 22:59 • Новости дня
    Секретная служба США открыла стрельбу рядом с Трампом

    New York Post сообщила о стрельбе агента Секретной службы США неподалеку от Трампа

    Секретная служба США открыла стрельбу рядом с Трампом
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стрельбу неподалеку от места, где находился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, открыл агент Секретной службы США, который заметил подозрительного человека, сообщила New York Post.

    Как пишет New York Post, источники сначала заявляли о перестрелке двух человек. Однако по последней информации, стрелял только агент Секретной службы. Поясняется, что он увидел подозрительного человека, у которого был предмет, похожий на оружие. Подозреваемый задержан местной полицией, передает ТАСС.

    CNN со ссылкой на источники сообщал, что власти США допускают версию, согласно которой Трамп мог стать целью покушения.

    В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте и продолжит следить за развитием ситуации, передает РИА «Новости».

    Напомним, предвыборный штаб Трампа сообщил, что неподалеку от места, где находился кандидат в президенты, произошла стрельба. Сам Трамп находится в безопасности. Прежде источники New York Post заявляли, что политик не был целью стрелявших.

    Коментарии (5)
    15 сентября 2024, 13:04 • Новости дня
    Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS

    Эксперт Анпилогов: Изучение ракеты HIMARS откроет России доступ к американским технологиям

    Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    До этого российские инженеры имели дело только с обломками ракет системы HIMARS. Теперь же мы получили возможность досконально их изучить, что значительно упростит процесс противодействия этим боеприпасам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS.

    «Системы HIMARS всегда отличались высокой точностью. Их коэффициент вероятностного отклонения (КВО) составлял всего один метр. Достигались подобные показатели за счет двух составляющих. Первая – качественный GPS-навигатор, установленный в головной части ракеты. Вторая – аэродинамические рули, используемые для корректировки полета боеприпаса», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «До этого мы не имели возможности подробно изучить данные компоненты. Проблема заключалась в том, что после попадания в цель ракета разрушалась. Получить подробную картину работы HIMARS из обломков нам не удавалось. На текущий же момент Россия, вероятно, отыскала относительно целый снаряд», – сказал он.

    «Возможно, ракета по ошибке попала в мягкий грунт или же попросту не сработал контактный взрыватель. Это событие крайне примечательно, поскольку теперь мы имеем возможность узнать радиочастоты работы боеприпаса и принцип их смены. Кроме того, наши инженеры смогут «выудить» информацию о расчете HIMARS траектории полета боеприпаса», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, собирается полная картинка «жизнедеятельности» ракеты. До этого схожая ситуация произошла со 155-мм снарядами Excalibur, на которые ВСУ также делали крупную ставку. Заполучив нетронутый экземпляр данной модели, мы сумели понять принципы ее работы и значительно скорректировать принципы противодействия ей», – полагает собеседник.

    «Даже западные наблюдатели признавали, что после этого эффективность применения Excalibur снизилась с 70% практически до одного. То есть высокоточное оружие превратилось в обычные 155-мм снаряды, производство которых, однако, стоило миллионы долларов. Соответственно, их дальнейшее применение стало попросту невыгодным», – добавляет он.

    «Вполне возможно, что HIMARS ждет схожая судьба. Кроме того, произошедшее стоит рассматривать и с точки зрения противостояния отечественной и западной школ военной инженерии. Ознакомиться с опытом противника всегда полезно и интересно. Мы получаем данные не просто о конкретной ракете, но о ходе мысли зарубежных конструкторов», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, разобрав снаряд и полностью осмотрев его, российская армия получает возможность привнести какие-либо инновации и в собственные будущие проекты. Это расхожая практика, начавшаяся еще во времена холодной войны. Узнав об удачной находке американских инженеров, мы часто пытались ее воссоздать, а затем и улучшить», – заключил Анпилогов.

    Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS. По словам источника РИА «Новости», именно в ней происходят технические процессы, отвечающую за работу всего боеприпаса. В распоряжении инженеров оказались ценные микросхемы и стабилизаторы.

    В настоящий момент происходит извлечение компонентов. После завершения подготовительного этапа, эксперты приступят к тщательному анализу полученных данных. HIMARS относится к системам залпового огня. Она была разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в период с 1996 по 2000 год.

    При этом массовое производство началось лишь в 2003-м. Орудие создано на базе трехосного колесного шасси FMTV, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет 80 км.

    Напомним, США приняли решение о поставках РСЗО HIMARS еще летом 2022 года.

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    15 сентября 2024, 22:22 • Новости дня
    Стрельба произошла рядом с Трампом

    Трамп оказался в районе перестрелки во Флориде

    Стрельба произошла рядом с Трампом
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Неподалеку от места, где находился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, произошла стрельба, сообщил директор по коммуникациям его предвыборного штаба Стивен Чунг.

    Чунг сообщил, что стрельба произошла «неподалеку» от Трампа. «Президент Трамп находится в безопасности», – приводит слова Чунга РИА «Новости».

    Член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что на Трампа якобы была совершена «очередная попытка покушения». «Они пытаются его убить. Они сделают все, чтобы помешать ему победить», – заявила она. Тейлор-Грин также сообщила, что Трамп «цел и невредим», передает ТАСС.

    Однако New York Post пишет, что перестрелку устроили два человека, они целились друг в друга, политик не был целью стрелявших. Стрельба произошла рядом с гольф-клубом в Палм-Бич (штат Флорида), когда Трамп его покидал.

    Источники издания в правоохранительных органах подчеркнули, что Трампу «не угрожала никакая опасность», а сам район, где произошло происшествие, печально известен высоким уровнем преступности.

    В свою очередь, сын экс-президента США Дональд Трамп – младший заявил: «Это снова происходит. Стрельба на поля для гольфа Трампа в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. По данным местных правоохранительных органов, в кустах был обнаружен автомат АК-47». По его словам, «подозреваемый задержан».

    Секретная служба США сообщила, что «совместно с аппаратом шерифа округа Палм-Бич расследует связанное с безопасностью происшествие, касающееся бывшего президента Дональда Трампа». Секретная служба подтвердила, что «бывший президент в безопасности».

    В июле в ходе предвыборного митинга на Трампа было совершено покушение. Пуля задела ухо бывшего президента. В США покушение на Трампа назвали самым большим провалом Секретной службы.

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    16 сентября 2024, 05:55 • Новости дня
    Боррель раскритиковал ограничения на удары ВСУ по России европейским оружием

    Боррель подверг критике отказ ряда стран ЕС снять с Украины ограничения на удары европейским оружием по России

    Боррель раскритиковал ограничения на удары ВСУ по России европейским оружием
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отказ некоторых стран Европы позволить вооруженным силам Украины наносить удары европейским оружием вглубь территории России подрывает доверие к поддержке Киева со стороны Евросоюза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель заявил, что ЕС принял на себя обязательство оказать Киеву всю возможную помощь в «обороне». «Оборона означает возможность эффективно реагировать на нападение. По моему мнению, Украина должна иметь возможность нацеливаться на источник этих нападений», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он сообщил, что ряд стран ЕС поддержал такое мнение, а другие «оставили этот вопрос на усмотрение» отдельных государств. Таким образом, «единой позиции ЕС по этому вопросу нет», сказал Боррель.

    Он полагает, что «нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней». Боррель считает, что позиция ЕС «подрывает доверие» к «решимости» Европы «поддерживать Украину». Боррель призвал продолжить обсуждение данной темы на Генассамблее ООН на следующей неделе.

    При этом он считает, что разрешение Украине наносить удары западным оружием вглубь территории России не следует считать «вступлением в войну с Россией» или «подливанием масла в огонь».

    Напомним, президент США Джо Байден и британский премьер Кир Стармер сохранили запрет для Украины на нанесение ударов западными ракетами вглубь российской территории. В итоговом заявлении после их пятничной встречи не оказалось слов о разрешении ВСУ наносить удары западными ракетами вглубь территории России. На днях президент России Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием будут означать войну НАТО с Россией.

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    16 сентября 2024, 01:47 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на неспособность Киева оснастить четыре бригады ВСУ

    Зеленский заявил о неспособности Украины оснастить даже четыре бригады ВСУ из 14 необходимых

    Tекст: Антон Антонов

    Украине требуется подготовить 14 бригад ВСУ, но сейчас не удается оснастить даже четыре, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленского спросили, почему у ВСУ все еще нет необходимого количества вооружений, хотя США и Европа оказывают Украине помощь. Он ответил, что такая ситуация сложилась из-за «многих причин».

    «Во-первых, все идет очень медленно. Во-вторых, нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми, – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CNN. – Мы не оснастили даже четырех».

    Кроме того, затянувшаяся на восемь месяцев пауза, когда американский Конгресс не мог договориться о помощи Киеву, вынудила украинскую сторону задействовать все имевшиеся резервы, сказал он. Как заявил Зеленский, Украина «использовала все, что могла», было передано «то, что есть в резервах, то, что есть на складах или в резервных бригадах», в которых сейчас нуждаются ВСУ. «Мы забрали все оружие, которое у них было», – заявил Зеленский.

    Напомним, Зеленский на встрече с американскими конгрессменами попросил ускорить поставки оружия из США «во избежание негативных последствий на фронте».

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    15 сентября 2024, 15:51 • Новости дня
    В Киеве назвали фейком план прекращения огня на отдельных участках фронта
    В Киеве назвали фейком план прекращения огня на отдельных участках фронта
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Утверждения о так называемом плане победы Украины, который Киев намерен передать представителям США, являются фейком, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин.

    Он заявил, что издание Bild распространило фейк. Согласно утверждению Литвина, «из тех нескольких человек, которые сегодня вовлечены Зеленским в подготовку «плана победы», никто с Bild не говорил», передает РИА «Новости».

    Ранее издание Bild сообщило, что Зеленский в ходе своего визита в США огласит мирный план, включающий готовность Киева согласиться на прекращение огня на некоторых участках фронта и временную заморозку конфликта.

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    16 сентября 2024, 01:06 • Новости дня
    ФБР заявило о вероятной попытке покушения на Трампа

    ФБР назвало инцидент со стрельбой во Флориде вероятной попыткой покушения на Трампа

    ФБР заявило о вероятной попытке покушения на Трампа
    @ Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, сообщило ФБР. Обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом.

    Сотрудники ФБР прибыли в Уэст-Палм-Бич. «(Они) проводят расследование в связи с тем, что, как кажется, является попыткой покушения на бывшего президента Трампа», – приводит ТАСС текст заявления ФБР.

    Секретная служба США подтвердила, что в гольф-клубе Trump International Golf Club в Палм-Бич сотрудник ведомства «открыл огонь по вооруженному человеку, который находился недалеко от территории» клуба.

    Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу рассказал, что в кустах рядом с территорией гольф-клуба, где пытался прятаться подозреваемый, был обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшн-камера.

    Указывается, что стрельба произошла примерно в 270–450 м от Трампа. «С винтовкой и таким оптическим прицелом это не такое уж большое расстояние», – приводит слова Брэдшоу РИА «Новости».

    «Мы смогли найти свидетеля, который подошел к нам и сказал: «Эй, я видел, как парень выбегал из кустов. Он запрыгнул в черный Nissan, я сфотографировал машину», – сообщил он.

    Машину удалось найти и остановить, водитель был задержан. Свидетель «опознал человека, который выбегал из кустов и запрыгнул в машину».

    Напомним, СМИ сообщали, что неподалеку от места, где находился Трамп, произошла стрельба. Трамп подтвердил, что рядом с ним прозвучали выстрелы.

    Источники New York Post заявляли о перестрелке двух человек рядом с гольф-клубом, утверждая, что Трамп не был их целью. Однако позднее издание заявило, что единственным стрелявшим был агент Секретной службы США – он заметил подозрительного человека и после того, как увидел у него предмет, похожий на оружие, открыл огонь.

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