Габбард уволила разведчиков после разногласий по венесуэльской банде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Директор национальной разведки Тулси Габбард уволила Майкла Коллинза, исполняющего обязанности председателя Национального разведывательного совета, и его заместителя, пишет NBC News. Оба чиновника курировали недавний разведывательный доклад, который опроверг заявления президента Дональда Трампа о причастности венесуэльского режима к деятельности банды Tren de Aragua.

В меморандуме Национального разведывательного совета, подготовленном при участии всех основных спецслужб, кроме ФБР, говорилось, что банда не действует по приказу властей Венесуэлы и не координируется с ними. Этот вывод подорвал аргументацию Трампа в пользу использования закона Alien Enemies Act для ускоренной депортации подозреваемых членов TdA из США без стандартной правовой процедуры.

Одно из не указанных официальных лиц заявило: «Габбард уволила этих людей, потому что они не смогли предоставить беспристрастную разведывательную информацию».

Заместитель Габбард заявила, что они были уволены за политизацию анализа. Официальный представитель Габбард добавила, что директор работает вместе с Трампом над прекращением «политизации разведывательного сообщества».

Пока не известно, участвовали ли уволенные лично в подготовке доклада, однако руководители совета обычно утверждают все ключевые аналитические материалы. Активистка Лора Лумер ранее призывала уволить руководителей Национального разведывательного совета, публично обвинив их в подрыве политики администрации Трампа.

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